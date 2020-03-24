 Землею в окупованому Криму зможуть володіти тільки громадяни РФ, - Путін підписав указ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в тексті указу, опублікованого на сайті офіційних документів РФ.
До переліку увійшли земельні ділянки таких районів: Бахчисарайського; Джанкойського; Кіровського; Красноперекопського; Ленінського; Нижньогірського; Роздольненського; Сакського; Сімферопольського; Радянського; Чорноморського. А також прикордонні земельні ділянки міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії та Ялти.
Нефть 100$ - Контрсанкции пиндосам
Нефть 85$ - Ниже 80 и США развалятся
Нефть 60$- Импортозамещение
Нефть 45$- Затянем пояса, кругом враги
Нефть 30$- Пиндосам хана
Нефть 25$- Да ну его нах*й эти контрсанкции
Нефть 15$- Пиндосы, дайте пожрать
Ну или Сивоха пусть туда съездит. Что-нибудь про "платформу" провякает.
Если они убиты, не бойтесь использовать мотыги и колуны при свержении зелёного режима.
дмитрий stoff
@dim_stoff
Ножки Трампа оказались ближе, чем вы думали.
Robert B
@RobertBik
США получили официальную просьбу России о предоставлении в текущем году продовольственной помощи, заявил в министр сельского хозяйства США Дэн Гликман. Как сообщает РИА "Новости", эта просьба в настоящее время изучается американской стороной. #прорывРоссии
Источники издания, близкие к Трампу, рассказали о звонке президента саудовскому королю Салману ибн Абдул Азизу. Американский лидер одобрил планы по увеличению добычи нефти