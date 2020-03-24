 Землею в окупованому Криму зможуть володіти тільки громадяни РФ, - Путін підписав указ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в тексті указу, опублікованого на сайті офіційних документів РФ.

До переліку увійшли земельні ділянки таких районів: Бахчисарайського; Джанкойського; Кіровського; Красноперекопського; Ленінського; Нижньогірського; Роздольненського; Сакського; Сімферопольського; Радянського; Чорноморського. А також прикордонні земельні ділянки міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії та Ялти.

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