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Все про:земля (537) Крим (8920)

 Землею в окупованому Криму зможуть володіти тільки громадяни РФ, - Путін підписав указ

Президент РФ Володимир Путін вніс практично всю територію окупованого Криму до переліку територій, на яких землею не можуть володіти особи без російського громадянства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в тексті указу, опублікованого на сайті офіційних документів РФ.

До переліку увійшли земельні ділянки таких районів: Бахчисарайського; Джанкойського; Кіровського; Красноперекопського; Ленінського; Нижньогірського; Роздольненського; Сакського; Сімферопольського; Радянського; Чорноморського. А також прикордонні земельні ділянки міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії та Ялти.

Читайте також: Велика Британія ніколи не визнає анексію Криму, - посол Сіммонс про поїздку Путіна на окупований півострів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184042
 
 
 Топ коментарі
 
Где там Шмыга, Куча и Ермолка, которые хотели дать воду в окупированный крым якобы украинским гражданам? Хуйло вам официально сказал что украинские граждане землей в окупированном крыму не владеют. Так что любая подача туда воды или других ресурсов ето 100% финансирование окупантов и окупации.
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когда крым попросится обратно, первым указом будет - в крыму не имеют право жить обладатели российского гражданства.
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Думаешь у ЗЕ нет росийского паспорта? У его коллег по кварталу то полюбому есть росийское гражданство
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***** нашу землю ********* выделяет -- всех кацарылых после деокупации нахутор Землей в оккупированном Крыму смогут владеть только граждане РФ, - Путин подписал указ - Цензор.НЕТ 9729
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да не будут русню вывозить на мордовию. ее отихтамнетят на крыме наши патриоты. И помогут в отлове русни сами крысьчане.
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так а зеленая шмаркля будет узким с его квартирокй?
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вай как жалько ваву у него и у ленки там земелька вай вай купил пред войной на подставных из кипра вай какое горе Землей в оккупированном Крыму смогут владеть только граждане РФ, - Путин подписал указ - Цензор.НЕТ 986
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Думаешь у ЗЕ нет росийского паспорта? У его коллег по кварталу то полюбому есть росийское гражданство
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Я уверен что Зеля отдыхал в своем доме в Крыму после 14 года
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среди граждан эрефии столько жидо-бурятов, что это ровным счетом ничего не значит....
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Це добре! Ото і поьюбачимо, хто з високопосадовців залишиться власеюником кримської землі.
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Главное не забыть воду дать.Чтоб граждане РФ себя комфортно чувствовали
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Все кричали, что Путин никогда не отступит. А он взял и тихо отменил контрсанкции против Запада.Все зависит от степени оголоданияЗемлей в оккупированном Крыму смогут владеть только граждане РФ, - Путин подписал указ - Цензор.НЕТ 503
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когда крым попросится обратно, первым указом будет - в крыму не имеют право жить обладатели российского гражданства.
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Все гораздо проще. Украина не должна признавать ни единого документа выданного окупационными властями. В том числе и свидетельства регистрации недвижимости. Тоесть даже те украинцы которые каким то образом продали землю на окупированном крыму, после деокупации имеют право подать в суд и заявить что продажа была не законной или украденной и вернуть свою недвижимость.
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Нет, имеют. Вы забыли: У верблюда два горба у укропа два раба.
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а это совсем другой вопрос, потому что рабы не имеют ничего, в том числе и гражданства.
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))) когда массовый падёж тамошнего скота будет таким, шо оставшимся будет уже не убежать по мосту, а раше не будет до оставшихся дела, по той простой причине, которую обнародовал бацька - "там уже всё полыхает" )
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норм варіант. і заодно зробити то кримською областю без міст героїв та іншої шняги
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Нефть 120$ - Не смешите "Искандеры"
Нефть 100$ - Контрсанкции пиндосам
Нефть 85$ - Ниже 80 и США развалятся
Нефть 60$- Импортозамещение
Нефть 45$- Затянем пояса, кругом враги
Нефть 30$- Пиндосам хана
Нефть 25$- Да ну его нах*й эти контрсанкции
Нефть 15$- Пиндосы, дайте пожрать
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Ну всё, теперь зеле прийдётся паспорт получить, подождите, не закрывайте дверь на Ростов
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Где там Шмыга, Куча и Ермолка, которые хотели дать воду в окупированный крым якобы украинским гражданам? ***** вам официально сказал что украинские граждане землей в окупированном крыму не владеют. Так что любая подача туда воды или других ресурсов ето 100% финансирование окупантов и окупации.
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...сейчас хитровы*банные жуки и жучки, ограбившие страну, ох и завертят оппами..подгорать и печь реально начнет Землей в оккупированном Крыму смогут владеть только граждане РФ, - Путин подписал указ - Цензор.НЕТ 5801 .. .ну да х** .с ними, совсем не жаль, в вот крымские татары и украинцы тамошние могут пострадать...
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Президент Зеленский, вы обязаны немедленно созвать СовБез ООН и заявить неслыханный в мире по силе протест Землей в оккупированном Крыму смогут владеть только граждане РФ, - Путин подписал указ - Цензор.НЕТ 3552
Ну или Сивоха пусть туда съездит. Что-нибудь про "платформу" провякает.
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На вопросы о том: где Антоненко и Кузьменко, зелеплесень молчит.
Если они убиты, не бойтесь использовать мотыги и колуны при свержении зелёного режима.
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не жалко. ей дамбасня глвую из шахты выроет. так так винницкому мыролюбцу вырыла завод прибой на крыме, который в14 и 15 годах русне военные корабли ремонтировал. И который в 14 году не выпускал из доков наши корабли после ремонта.
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оккупант подписал бумагу - земля украинского Крыма в руках рашистских,но вода для Крыма в руках Украины ..куйло нарушил законы совкового союза правонастутником и правоприемником которого обобрался быть Законы,которыми совок одписал Крым Украине ,дабы обеспечить его украинской водой...
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На военной базе оккупантов могут находиться только оккупанты.,во всём Мире знают ,что Московия оккупировала украинский Крым и вороватый мост через Керченский пролив ничего не значит,сегодня мост есть,а завтра он улетит до Парижу и багром нельзя подтянуть к Новороссийску украинский Крым Землей в оккупированном Крыму смогут владеть только граждане РФ, - Путин подписал указ - Цензор.НЕТ 7100
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Да же то что Зеленский обменял наших пленных моряков,показав этим ,что моряки зашли в чужие воды не даёт право Московии утверждать что....
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Он есть, но одной Точки-У достаточно чтобы его не стало.
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Да она и даром никому не нужна без воды.
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Хе-хе. Когда ломали СССР - не подумали о последствиях.
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Как это не удивительно, но это пример для Украины сегодня! Нельзя продавать землю иностранцам.
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Интересно,а украинскую хотят продавать кому угодно.
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Чому каму угодно? тільки братам нашим, расєянам
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Покупайте, покупайте, всех обнулим и уже скоро. За жратву ещё и пол рашки отдадут.
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дмитрий stoff

@dim_stoff


Ножки Трампа оказались ближе, чем вы думали.

Robert B

@RobertBik

США получили официальную просьбу России о предоставлении в текущем году продовольственной помощи, заявил в министр сельского хозяйства США Дэн Гликман. Как сообщает РИА "Новости", эта просьба в настоящее время изучается американской стороной. #прорывРоссии
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...а наше му*ачье продажное землю продавать рвется..так скупят кацапи целые области и завоевывать не нужно будет., земля наша ихней враз станет... Землею в окупованому Криму зможуть володіти тільки громадяни РФ, - Путін підписав указ - Цензор.НЕТ 4074
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Вот еще одна новость "приятная" для *****.
Источники издания, близкие к Трампу, рассказали о звонке президента саудовскому королю Салману ибн Абдул Азизу. Американский лидер одобрил планы по увеличению добычи нефти

Землею в окупованому Криму зможуть володіти тільки громадяни РФ, - Путін підписав указ - Цензор.НЕТ 5401
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В турборежимі проголосувати про збільшення податку на кримську землю і конфісковувати газ з труби як оплата за користування українською землею.Половину з цього на військо.Другу половину компенсація кримчанам-переселенцям.Вангую що черга буде як при СРСР на квартири.
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Нашим аналогично нада ввести закон на запрет вьезда владеющими паспорт рф с Крыма и землёй там с подачи рф.И также в розыск как преступников.
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Адекватная реакция украинской власти как только избавимся от прокацапленных жидов будет намного жестче - все активы, пассивы и вообще все что принадлежит кацапам-хуйловцам будет национализировано и отобрано у граждан ********** даже с двойным гражданством, которых, кстати, сразу лишим украинских паспортов без права выбора - продался так и хрен с ним!. Чешите репу допы, зеленские и трухановы с кернесами. Землею в окупованому Криму зможуть володіти тільки громадяни РФ, - Путін підписав указ - Цензор.НЕТ 9236
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это огония мордера, всеравно все будет Украина!
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