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Все про:спирт (160) Укрспирт (54)

 Ціни на спирт не підніматимуться, - "Укрспирт"

ДП "Укрспирт" не підніматиме ціни на спирт, незважаючи на сезонне підвищення цін на сировину - кукурудзу і пшеницю.

Про це повідомив в.о. голови "Укрспирт" Сергій Блеськун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу держпідприємства.

"Наша основна сировина - це кукурудза і пшениця. Її вистачає, щоправда, збільшується ціна на неї. Зокрема, на кукурудзу. Це щорічна практика навесні, тут немає нічого надприродного. Але ми в "Укрспирті" вирішили, що не збільшуватимемо ціни на спирт, тому що зараз взагалі не час для цього. Ми працюємо за тими ж цінами, що були і місяць тому, і півроку", - підкреслив Блеськун.

Він також зазначив, що сукупна потужність усіх діючих заводів "Укрспирту" - 26 тисяч декалітрів на добу.

Повідомляється, що цього обсягу достатньо, щоб задовольнити потреби країни в спирті.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184041
 
 
 Топ коментарі
 


Yevhen Mahda (Євген Магда)@rozumaha 21 ч

Не знаю як в інших країнах, але в Україні поки що коронавірус має помітно елітарний характер...
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Побоку. Адже закусь подорожчала.
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значит будут поднимать, как АТБ неделю назад тут пиарились - цены поднимать не будем и подняли первыми на всё и без акций.
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Цены на спирт подниматься не будут, - "Укрспирт

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Також тимчасово треба легалізувати проституцію та доставку проституток "надом" Укрпоштою чи Новою поштою ,а також держава має оплатити 10 виїздів до клієнта,щоб вірус громадяни не розносили.
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Не будут это как? Уже сейчас 0.5 от 100 Гривен.
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Сейчас 1 литр мед спирта у дилеров 100 грн за литр. Ну нормальная цена.
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люкс был 85 грн. сейчас 115 . куда уже выше ? а мед насколько помню около 65 грн. был .
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Одесса ДВЕ недели назад - 32 грн. за флакон в 100 мл
Литр в 10 раз дороже - 320
На базаре покупаем самогон 80% по 160 за литр(((
Но ведь в два раза дешевле?
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И, да, сейчас в аптеках спирта и перекиси тупо НЕТ!!!
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В Польше спиритус не подорожал.Цены в магазинах без изменений.
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Не знаю цену в Украине,в Польше 48-49 зл за 0.5-96 % .
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Наверное это по сравнению с Украиной это дороже.
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ещё подорожало . суки не нажрутся ни как .\ спирт для работы нужен изредка\
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А че тама поднимать??
Седня был в аптеке, там Спирта, антисептиков и масок тупо НЕТУ!!
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Закажи на ОЛХ
Там есть и спирт и антисептик и маски
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три капли воды на стакан спирта - лучшая дезинфекция для внутренних органов.
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Не,не пойдет-можно пищевод обжечь сильно.Я в давней юности попробовал чистоган до сих пор помю ощущения.
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понятно, шо стакан да, это стёб. а по 20 мл.= дринк, идёт безпроблемно. главное не запивать а загрызть тем же лимоном.
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Yevhen ***** (Євген Магда)@rozumaha 21 ч

Не знаю як в інших країнах, але в Україні поки що коронавірус має помітно елітарний характер...
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с водкой Украине расставаться с землёй будет легче.
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это канешна круто, вопрос остается, где его купить?
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почему нет новостей о Грете Тунберг? как там она?
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Цены на спирт подниматься не будут,

Во время кризиса цены на алкоголь самые низкие
Жаль на меня не вовремя набросили аркан,
Я б засосал стакан- и в Ватикан! В.Высоцкий
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значит будут поднимать, как АТБ неделю назад тут пиарились - цены поднимать не будем и подняли первыми на всё и без акций.
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Спирт нельзя трогать .а мову мона, советские не продаю,советские сдают ту территорию,которая приняла их с хлебом и солью. Нардепи від «монобільшості» просто зараз розробили законопроект згідно з яким:❗️До кінця року зупинити ст. 10 про мову аудіовіузальних ЗМІ в законі про телебачення та радіомовлення та скасувати 75% української до нуля!
❗️До кінця року ЗУПИНИТИ дію норми про 50% українського аудіовізуального продукту.
❗️Фактично дозволити транлювати РОСІЙСЬКІ фільми та серіали, а також БУДЬ ЯКІ програми держави-агресора.
❗️Статтю про державну мову у сфері культури відтермінувати до 2024 року!
❗️Перехід на 90% української мови перенести на 2026 рік!Тобто! Влада намагається повернути інформаційний простір під ПОВНЕ панування КРЕМЛЯ!.
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Врач назвал возможную причину высокой смертности от коронавируса в Италии.

Европейские врачи лечат антибиотиками практически все болезни, даже простую ОРВИ. Эти лекарства разрушают микрофлору кишечника и, соответственно, иммуномодулирующие клетки, 70% которых там находится.

Когда антибиотики, даже самые банальные, начинают приниматься, иммунная система отключается или почти отключается. В результате образуются дырки в этом лоскутном одеяле микробиотном, а с другой стороны, ослабляется иммунитет.

С возрастом в организме снижается количество клеток, которые могут вырабатывать антитела к вирусам, в особенности это влияет на утерю способности иммунной системы реагировать на появление новых вирусов, которые требуют выработки новых антител.
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это кацапский бред ? лахтинские уже Европу задрали своими фейками. выписывают при каждом чихе но без рецепта не купишь в чём смысл тогда .. насколько знаю там таки антибиотики выписывают только после того как другие методы не помогают . наш врач эмигрант в Испанию пояснял принципы лечения в европах .
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Значит акциз поднимут, плавали, знаем
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Дайте нашему народу бесплатний сир спірт, і он вас боготваріт
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Там столько миллиардов украдено при клоуне и всех попередниках что эти копейки им не нужны. сраная монополия в стране дураков.
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Народная примета.
Если сказали что цена не увеличится значит уже увеличили.
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Юлія Клименко с Романом Костенко и ещё 20.
Вчера в 03:28 ·

До уваги Прем'єра Денис Шмигаль. У підпорядкуванні Кабінет Міністрів України є Держрезерв, який повинен бути подушкою безпеки для українців у складні часи епідемій, війн, голоду тощо, і коштує українцям сотні мільйонів на рік.
Українці десятиліттями платять за Держрезерв лише на випадок ось таких ситуацій як коронавірус.
Станом на 2019 рік у Держрезерві були мільйони медичних масок, десятки апаратів штучної вентиляції легень, тисячі ручних дихальних апаратів, тонни спирту і багато іншого медичного обладнання, необхідного зараз як повітря для збереження людських життів.
Передайте це все в лікарні, якщо воно є!
P.S.: Після коронавірусної кризи Держрезерв підлягає карантину та тотальній реформі, бо вже давно не виконує своєї функції. Десятиліттями з Держрезерву крадуть мільйони доларів, на оборудках цього держпідприємства зробили свій бізнес десятки нечистих на руку ділків і мародерів. Треба чітко усвідомити, що це підприємство повинно бути основним елементом нацбезпеки, а не коритом для корупціонерів.
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Нехай зелені кретини скасують акциз на спирт для виготовлення антисептиків. Бо чимало підприємств має можливість їх виготовляти, але це може бути нерентабельним з нинішніми акцизами.
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нагуя вам знати скільки юанів коштує спирт?
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Вот с кого надо брать пример АТБ. В трудные времена для украинцев Укрспирт не подведёт.
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Спирта в аптеках нет, а также перекиси водорода и глицерина, прячут гады.
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Пистят. Спирта и дизинфекции в аптеках хрен найдешь, а водка 200 грамм, если вместо спирта, три дня назад стоила 35,60 гр. в вчера уже 37,80 гр.
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Цены на спирт подниматься не будут, - "Укрспирт"
Намек понял - будет дорожать)
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Цены может и не будут подниматься, но почему то резко в аптеках он пропал... Сегодня жена ходила в аптеку, там по своим делам, говорит, хотела купить еще пузырек спирта, дома заканчивается. Обошла три аптеки и почему то ни в одной его не оказалось...
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