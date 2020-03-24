 Ціни на спирт не підніматимуться, - "Укрспирт"

Про це повідомив в.о. голови "Укрспирт" Сергій Блеськун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу держпідприємства.

"Наша основна сировина - це кукурудза і пшениця. Її вистачає, щоправда, збільшується ціна на неї. Зокрема, на кукурудзу. Це щорічна практика навесні, тут немає нічого надприродного. Але ми в "Укрспирті" вирішили, що не збільшуватимемо ціни на спирт, тому що зараз взагалі не час для цього. Ми працюємо за тими ж цінами, що були і місяць тому, і півроку", - підкреслив Блеськун.

Він також зазначив, що сукупна потужність усіх діючих заводів "Укрспирту" - 26 тисяч декалітрів на добу.

Повідомляється, що цього обсягу достатньо, щоб задовольнити потреби країни в спирті.

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