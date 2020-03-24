 Країни G20 в умовах пандемії мають скасувати санкції, які заважають доставці продовольства і медикаментів, - Гутерреш

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, йдеться в листі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.
"Я закликаю до скасування санкцій, запроваджених стосовно країн, щоб забезпечити їм доступ до продовольства, основних медичних товарів і медичної допомоги в боротьбі з COVID-19", - сказано в листі генсека.
"Це час для солідарності, а не для ізолювання", - підкреслив Гутерреш.
Він також закликав лідерів G20 "зняти обмеження на транскордонну торгівлю, які впливають на доставку медичного обладнання, медикаментів та інших предметів першої необхідності для боротьби з епідемією".
"Ми маємо створити умови і мобілізувати ресурси, необхідні для забезпечення того, щоб країни, що розвиваються мали рівні можливості для реагування на цю кризу", - заявив Гутерреш.
За його словами, "все, що не відповідає цьому зобов'язанню, призведе до пандемії апокаліптичних масштабів, яка торкнеться всіх нас".
"Світ із нетерпінням чекає узгоджених і рішучих дій світових лідерів", - підкреслив генсек.
Нагадаємо, саміт G20 відбудеться 26 березня у форматі відеоконференції.
п.с. Ваши приёмы контрразведчика на уровне ребёнка. Примерно так мы в войнушку раньше играли:
- Говори пароль!
- Не скажу!
Слава Украине!
А если Рашка не отменит свои санкции против гусей и сыров, тогда что?
Кстати, а чей Крым, Дима?
Если бы в войсках вермахта в 1943 г. началась эпидемия - им бы стали давать медикаменты ?
Кремль начал новую войну, и помогать ему нельзя.
...Помощь у Кремля запросили не официальные власти Италии, в лице, опять же, премьер министра, а депутат итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини. Депутат той самой партии, которая финансировалась на выборах по линии ГРУ, в отношении чего сейчас в Италии ведется расследование и тот самый депутат, который своими пророссийскими взглядами уже до непристойности всем надоел в самой Италии.
Примечательно, что поддержку Маттео Сальвини на его поприще "зазывалы" оказал депутат Бундестага от правой партии "Альтернативы для Германии" Ульрих Оеме. Тот самый Ульрих Оеме, который заявлял о непричастности России к войне на Донбассе, встречался с представителями ЛДНР в Минске и который лоббирует включение представителей недореспублик в Нормандский формат.
Именно Оеме стал глашатаем "Лиги Севера", а именно, через него прошёл вброс пресс-релиза, основателя парламентской группы "Друзья Путина" в итальянском парламенте - Паоло Гримольди, призывавшего Россию оказать помощь Италии.
Таким образом, визуально, российская сторона получила целый ворох обращений от итальянских политиков, поддерживаемых немецкими коллегами, ответить на которые просто не могла бы. Но за этой визуальной ширмой попросту скрывается мерзкая игра на трагедии. Игра, как самих итальянских политиков от "Лига Севера", так и их коллег на поприще потакательства Кремлю - немецкой "Альтернативы".
И вот, не успел первый Ил-76 приземлиться в Италии, как уже знакомые нам говорящие головы, что в этой стране, что в Германии, заговорили о том, что с России необходимо снимать санкции. И если буквально неделю назад доводом снятия санкций была общая борьба с коронавирусом, то сейчас довод - добродетельность и взаимовыручка, демонстрируемая благочестивой российской стороной!
Да подмазали всех этих Берлускони.
Бер-лускони, Бер-оев, Бер-ия, Бер Кут (Игорь Гекко) - интересная однокоренная цепочка ?
Довбаний "нопасаран".