 Країни G20 в умовах пандемії мають скасувати санкції, які заважають доставці продовольства і медикаментів, - Гутерреш

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, йдеться в листі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

"Я закликаю до скасування санкцій, запроваджених стосовно країн, щоб забезпечити їм доступ до продовольства, основних медичних товарів і медичної допомоги в боротьбі з COVID-19", - сказано в листі генсека.

"Це час для солідарності, а не для ізолювання", - підкреслив Гутерреш.

Він також закликав лідерів G20 "зняти обмеження на транскордонну торгівлю, які впливають на доставку медичного обладнання, медикаментів та інших предметів першої необхідності для боротьби з епідемією".

Читайте також: Ми зіткнулися з найбільшою кризою за всю історію ООН, - Гутерреш закликав негайно збільшити витрати на охорону здоров'я

"Ми маємо створити умови і мобілізувати ресурси, необхідні для забезпечення того, щоб країни, що розвиваються мали рівні можливості для реагування на цю кризу", - заявив Гутерреш.

За його словами, "все, що не відповідає цьому зобов'язанню, призведе до пандемії апокаліптичних масштабів, яка торкнеться всіх нас".

"Світ із нетерпінням чекає узгоджених і рішучих дій світових лідерів", - підкреслив генсек.

Нагадаємо, саміт G20 відбудеться 26 березня у форматі відеоконференції.