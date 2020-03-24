 Генсек ООН Гутерреш закликав зняти санкції з Росії та інших злочинних режимів

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, йдеться в листі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.
"Я закликаю до скасування санкцій, запроваджених стосовно країн, щоб забезпечити їм доступ до продовольства, основних медичних товарів і медичної допомоги в боротьбі з COVID-19", - сказано в листі генсека.
"Це час для солідарності, а не для ізолювання", - підкреслив Гутерреш.
Він також закликав лідерів G20 "зняти обмеження на транскордонну торгівлю, які впливають на доставку медичного обладнання, медикаментів та інших предметів першої необхідності для боротьби з епідемією".
"Ми маємо створити умови і мобілізувати ресурси, необхідні для забезпечення того, щоб країни, що розвиваються мали рівні можливості для реагування на цю кризу", - заявив Гутерреш.
За його словами, "все, що не відповідає цьому зобов'язанню, призведе до пандемії апокаліптичних масштабів, яка торкнеться всіх нас".
"Світ із нетерпінням чекає узгоджених і рішучих дій світових лідерів", - підкреслив генсек.
Нагадаємо, саміт G20 відбудеться 26 березня у форматі відеоконференції.
Чтобы потом все ФИАТы назвать жигулями ?
Милан - столица русской моды.
Только в обмен на ЯО, возврат захваченных у других стран территорий и разделение.
И помнить - "Ни одно доброе дело не остается безнаказанным"
Так всегда делалось в истории! Агрессор должен выполнить условия, чтобы получить помощь! Или пусть сдыхает!