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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Генсек ООН Гутерреш закликав зняти санкції з Росії та інших злочинних режимів

Лідери країн "Групи 20" мають зняти санкції, які заважають доставці продовольства і медичної допомоги в різні країни.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, йдеться в листі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

"Я закликаю до скасування санкцій, запроваджених стосовно країн, щоб забезпечити їм доступ до продовольства, основних медичних товарів і медичної допомоги в боротьбі з COVID-19", - сказано в листі генсека.

"Це час для солідарності, а не для ізолювання", - підкреслив Гутерреш.

Він також закликав лідерів G20 "зняти обмеження на транскордонну торгівлю, які впливають на доставку медичного обладнання, медикаментів та інших предметів першої необхідності для боротьби з епідемією".

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"Ми маємо створити умови і мобілізувати ресурси, необхідні для забезпечення того, щоб країни, що розвиваються мали рівні можливості для реагування на цю кризу", - заявив Гутерреш.

За його словами, "все, що не відповідає цьому зобов'язанню, призведе до пандемії апокаліптичних масштабів, яка торкнеться всіх нас".

"Світ із нетерпінням чекає узгоджених і рішучих дій світових лідерів", - підкреслив генсек.

Нагадаємо, саміт G20 відбудеться 26 березня у форматі відеоконференції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184040
 
 
 Топ коментарі
 
Странно, а что мешает потерпевшим от санкций странам, вернуть например Крым и вывести свои войска с Донбасса?!
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Россия сама ввела санкции на продовольствие из ЕС, сама продовольствие сжигала, давила. Теперь помидоры с сыром наносят ответный удар.
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пусть рашка сначала вернёт Крым
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Нас аккуратно подталкивают к идее "Ватикан наш !" ?
Чтобы потом все ФИАТы назвать жигулями ?
Милан - столица русской моды.

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Путін-Корона. Корона-Вірус. Що виходить? Путін-Вірус?
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може ще й диниери з линиерами та різні придністров'я визнаємо??? Так же ж спокійніше, правда ж пане гутереш ?
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Раз пришло такое всепрощение-может, нам пора начать возрождение ядерного оружия? И ссылаться на слова этого Гутталина - сейчас не время санкций.... ну и так далее!...
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Нужно выходит из этого сраного ООН.Оно вообще ни хрена не решает,только дает трибуну для всяких мировых отбросов типа рашки или ирана
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лучше обнулить оон . все равно бестолковая контора
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И кто теперь скажет что оон не пи....сы???
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Что интересно, в приведенных цитатах Генсека ООН Гутерреш нет ни слова о РФ. Более того, РФ не получает ни продовольственной, ни медицинской помощи, не находится в числе стран, особо пострадавших от вируса, а сама оказывает такую помощь.
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Что, опять гопников курятиной спасать?
Только в обмен на ЯО, возврат захваченных у других стран территорий и разделение.
И помнить - "Ни одно доброе дело не остается безнаказанным"
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Рашка тв и я есмь царь говорят что в рашке все в порядке! Зачем снимать? Или пусть выводят свои войска и граждан из всех др стран, а потом помощь!
Так всегда делалось в истории! Агрессор должен выполнить условия, чтобы получить помощь! Или пусть сдыхает!
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А гобсек,случайно,не призвал расию свалить нах.. из Украины и Сирии?
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до избрания генсеком оон эта левацкая сволочь был "главой социалистического интернационала" -чему удивляться
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Може їм ще й військову допомогу яку надати?
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_Гуттереш - грёбаный краснозадый ублюдок и людоед, сообщник и подельник людоедов. Враг человечества! Генсек ООН Гутерреш закликав зняти санкції з Росії та інших злочинних режимів - Цензор.НЕТ 3198
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