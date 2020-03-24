 Для забезпечення карантину надзвичайний стан зараз не потрібен, - Аваков

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Для забезпечення карантину нам цілком достатньо оголошення режиму надзвичайної ситуації, який зараз діє в Києві та інших містах. Надзвичайний стан зараз не потрібен. Він передбачає обмеження конституційних прав. Для боротьби з вірусом нам це ні до чого. Його запровадження може бути тільки крайнім заходом", - заявив міністр.

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