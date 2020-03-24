EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Київські новини, Здоров'я
  6616  93
Матеріали за темою:
Все про:карантин (982) КМДА (815) Поворозник (50) COVID-19 (1889) коронавірус (506)

 У КМДА не виключають закриття столиці на в'їзд і виїзд

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що питання закриття столиці на в'їзд і виїзд розглядатимуть на наступних засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Це такі рішення, які будуть прийматися комісіями ТЕБ та НС. Робитимемо це після того, як ми побачимо, чи ефективні обмеження, які вже діють", - розповів чиновник.

Раніше він також повідомив, що КМДА разом із Київською областю розробляє на час карантину спеціальні маршрути, щоб доставляти з міст-супутників до Києва працівників стратегічних підприємств.

Читайте також: Нові правила відвідування магазинів у Києві: 1 людина на 10 кв. м, продавці зобов'язані міряти температуру, а продукти тільки в упаковці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184037
 
 
 Топ коментарі
 
Это твоя секта пока действует именно так, как и говорили. Полный экономический провал, увеличение коррупции в разы, дремучий непрофессионализм, сплошное вранье и полное непонимание Зебилом вообще где он находится и что делает В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд - Цензор.НЕТ 2888
 показати весь коментар
 
Зебилы готовят почву для невозможности протестов когда они начнут признавать лднр и кацапский Крыма
 показати весь коментар
 
Вони здуріли? Є купа людей яки живуть в Києві але їм ще потрібно їздити з Києва та назад. 2 місяця ні хрена а потім здуріли? В Києві є старі люди яким їх діти жрати привозять, і навпаки.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Амінь, напрошується, але не смішно навіть
 показати весь коментар
 
Столицю України потрібно перенести з Києва в інший населений пункт, бо Київ незручний і проблемний! Саакашвілі пропонував Шполи, а мені подобається Знам'янка, там хоч залізниця вже є і це географічний центр України.
 показати весь коментар
 
Зебилы готовят почву для невозможности протестов когда они начнут признавать лднр и кацапский Крыма
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У вашій секті нічого не змінюється... В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд - Цензор.НЕТ 7428
 показати весь коментар
 
 
Это твоя секта пока действует именно так, как и говорили. Полный экономический провал, увеличение коррупции в разы, дремучий непрофессионализм, сплошное вранье и полное непонимание Зебилом вообще где он находится и что делает В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд - Цензор.НЕТ 2888
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Секта святого Петра... Он бы одним указом это вирус уничтожил! (Как коррупцию и рыгов... которые снова вылазят)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Про рыгов особенно интересно. Мало того что некоторые прямые рыги были и находятся сейчас в команде Ляксеича, так и он сам 100% ̶б̶ы̶в̶ш̶и̶й̶ рыг
 показати весь коментар
 
 
Петя бы просто рыгов к себе в команду не набрал и Портнова на суды не назначал и прокуратуру бы ему не отдавал. В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд - Цензор.НЕТ 9493 А еще 190 тонн масок не дал вывести одним решением РНБО, на которое зебилы просто забили В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд - Цензор.НЕТ 2472 Проблемы имеет тот кто их сам **** создает. К сожалению зебилы их создают не только себе, но и всем нам.
 показати весь коментар
 
 
Ничего не будет. Они выбрали тактику множества ран.
Они не будут тупых масштабных действий предпринимать, а будут так по мелочи, по мелочи. Вроде и кровь пошла, но вроде бы не так больно чтоб в морду дать. Так всё и закончится.
 показати весь коментар
 
Это ж получается, что зельцману запретят ездить в охфис - он же не киевский. да и конче-засповские мажоры, тоже пролетают
 показати весь коментар
 
 
В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд - Цензор.НЕТ 4688 Он будет по воздуху прилетать, травы хватит
 показати весь коментар
 
 
в кгга піздно всрілись, в країні вірус існує вже з грудня.
 показати весь коментар
 
 
У нас из поселка кроме прочих медиков много ездило, теперь маршрутка не ходит, они не ездят.
 показати весь коментар
 
 
Хрін, без ніхріна. Мосейчук каже він дуже добре маститься на хліб.
 показати весь коментар
 
нарід цього дуже хотів. Ледь не повссикалися, так хотіли!
 показати весь коментар
 
 
Ну то тепер "бачили очі що руки вибирали - то тепер їжте хоч повилазьте".
 показати весь коментар
 
 
А ти в окремому човні пливеш? Чого ж тоді вдаєш, наче тебе це не стосується..
 показати весь коментар
 
У мене присадібна ділянка є.
Картопельки посадити, помідорків... Яблука...
Хоча звісно якось ще треба буде голодних зебнів відвадити від врожаю.
 показати весь коментар
 
Тоді бажаю тобі успіхів в боротьбі з зеленою саранчою
 показати весь коментар
 
 
Назар Приходько 1 ч. ·
Ну... Якщо підтвердиться, то це ОГО і УХ!
Валерія Хорошковського, "Валєру Блєндамєда", шпиталізували до Олександрівської лікарні з діагнозом COVID-19.
 показати весь коментар
 
А скільки людей завезли через столицю в Україну і відпустили по домівках під "особисте зобов'язання" та без карантину, як в пропіарених Санжарах? 10, 20 тисяч? Ні! Більше 50! І чого ж вони очікують? Що саме розсосеться?
Одна надія на те, що в нас не буде другого Бергамо у Києві, а по Україні - Італії... Подивимось, лишилося тиждень-два...
Тримаємо кулаки, слідкуємо за своїм здоров'ям, допомагаємо ближнім! При імпотенції влади, тепер, все залежить від кожного з нас.
 показати весь коментар
 
 
много людей ездят с окрестных городов в киевскую областную больницу на гемодиализ.Им теперь умирать?
 показати весь коментар
 
 
Вони здуріли? Є купа людей яки живуть в Києві але їм ще потрібно їздити з Києва та назад. 2 місяця ні хрена а потім здуріли? В Києві є старі люди яким їх діти жрати привозять, і навпаки.
 показати весь коментар
 
 
А, это те козлы, которые под шумок про вирус мусоропроводы заваривают.

Дада, оттуда он и лезет В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд - Цензор.НЕТ 939
 показати весь коментар
 
 
Именно те, во главе с мудаликом. Теперь весь карантинный народ будет возить свой мусор на лифтах, а из разорвавшихся пакетов будет литься на пол жижа. И кто будет кабины лифтов, кнопки и выходные двери на улицу после их проезда дезинфицироать? К тому же, спецтранс загружает и забирает только мусор из контейнеров, поэтому море вынесенных кульков с мусором будет скапливаться около домов. Создана и большая проблема для одиноких и хроничесих больных, живущих на верхних этажах. Их ссылка на запад говорит только о дремучести. Вот фото современного мусоропровода в Нью Йорке.
В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд - Цензор.НЕТ 2701
 показати весь коментар
 
 
Покупай нормальные пакети, умник...и разделяй немножко (хотя бы немножко) свою помойку в голове!
 показати весь коментар
 
Это у тебя помойка. Для провинциального жлоба наличие мусоропровода недостижимо для понимания. Именно как умник и именно сортированный мусор в пакетах я опускал в мусоропровод.
 показати весь коментар
 
Метрополия, у нас запаяли эту клоаку еще в 90-х!
 показати весь коментар
 
Клоака не в мусоропроводе, а в головах жлобов, которые не умеют им пользоваться.
 показати весь коментар
 
Не мои мусоропроводы, а жильцов домов, разрешения которых которых мудалик не спрашивал. Поэтому не я утомил, а тупой мудалик своими дремучими решениями.
 показати весь коментар
 
Так они им (мусоропроводы) не пренадлежат! Закройте их раз и навсегда!
Если нормальные люди пытаются разбирать мусор на - пластик, бумагу, пищевые отходы (тем самым не допуская, что бы у них с пакетов текло)....то бобики, сразу идут и "сцут" в мусоропровод...а че?...удобно же вылить "дерьмо" по трубе и назад Сватов с 1+1 смотреть!
 показати весь коментар
 
Проблема не в туалетах, а в головах (собачье сердце). Так и с мусоропроводами. Если ты заварил мусоропровод, то жлобы будут продолжать сцать и на заваренный. И никогда мусор не будут сортировать. Будут и ночью его в окно выбрасывать.
 показати весь коментар
 
Зачем вы свою больную проекцию проецируете на здоровую голову?
 показати весь коментар
 
Смешно, когда человек с ущербным понятием о социальной культуре считает свою голову "здоровой".
 показати весь коментар
 
Ты просто идиот!
Это же у тебя пакеты текут, а не у меня!!! ))
 показати весь коментар
 
У меня пакеты не текут, это у тебя, жлоба, из головы д.... вытекает.
 показати весь коментар
 
"Теперь весь карантинный народ будет возить свой мусор на лифтах, а из разорвавшихся пакетов будет литься на пол жижа." - это же твои слова?!
Вам нужно молчать и слушать, молчать и слушать! Вы стоите на самой низкой ступени развития... Наверное понятно? Нет?
 показати весь коментар
 
Китайськи методи працюють тільки для країни в якої є великий запас ресурсів та центральне управління всіма економічними процессами.

В України вони призведуть до соціальної катастрофи.

В США Трамп оголосив що такого не буде.

Причому самі вони будуть їздити куди хочуть по спецперепусткам.
 показати весь коментар
 
 
Совсем **.....сь? А живущим за городом онко больным как на терапию ездить???
 показати весь коментар
 
 
Они никого не волнуют, власти нужно придушить протестные настроения
 показати весь коментар
 
Украина бодро шагает на политическое и экономическое кладбище
 показати весь коментар
 
 
Слава Хуторский - в отличии от тебя, география шагать не умеет В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд - Цензор.НЕТ 4677
 показати весь коментар
 
Причем здесь география(кстати в школе у меня 5-рик был)?
 показати весь коментар
 
..как причём? ..вот у тебя есть ножки чтобы шагать на кладбище,а у географической Украины?
 показати весь коментар
 
Ножки у моей шлюхи которую я трахаю за деньги а у меня ноги волосатые а кладбище еще надо заслужить а то будет может моя буйная головушка в каком то овраге или поле валятся..
 показати весь коментар
 
На данный момент самое стратегическое предприятие это Обуховский туалетнобумажный комбинат. Троллейбус туда запустить.
Хотя, с другой стороны,как оказалось, при вирусе эффективнее чщательно мыть руки, чем заботиться о чистоте жопы. Хотя, это тоже не помешает
 показати весь коментар
 
 
станут талоны наконец покупать ..на право выезда из города ..если и это не поможет станут дустом травить))
 показати весь коментар
 
Шо,шо,а это значит короноцыд или подыхай тихонечко без шума и крика...а еще надо найти бабло чтобы оплатить зеБильной власти свои похороны...
 показати весь коментар
 
похоже что и за похороны тоже планируют три шкуры драть))
 показати весь коментар
 
Значит к короновирусу добавят холеру и чуму...ХАБАД рулит..
 показати весь коментар
 
ааа! если город закрыть - то вирус не пройдёт! так бы и сказал!
 показати весь коментар
 
 
Нет, он может проникнуть и через окно киоска, где продают кофе. И их мудалик тоже закрывает.
 показати весь коментар
 
Та давайте поділимо Україну,в умовах війни,це на руку московитам.
 показати весь коментар
 
Давай,ее уже ЗеБил разделил между олигархами...
 показати весь коментар
 
Слава Хуторский Московити гірші олігархів.Якщо будуть танки в Києві,то багатьох олігархів московити просто кінчать,як відпрацьований матеріал.
 показати весь коментар
 
 
Да,московиты ишо далеко а эти кровососы 28 лет тянут кровь из народа..может пока московиты пока ишо думают идти к нам самим этих паразитов порешить ...
 показати весь коментар
 
А они шо исчезли раньше ? Они 28 лет а до этого 300 рулят здеся..так шо не пужайсь. Я сам из них то. В СА с 1983-го по 1991-й службу в ПВО тянул от курсанта до старлея....
 показати весь коментар
 
Вы чего сволочи там вообще ***нулись? Какое вы имеете право закрывать людям вьезд-выезд? Вы сволочи окупантам за 7 лет войны вьезд не закрыли до сих пор.
 показати весь коментар
 
 
ваще ъбанулись, у меня теща в бородянском р-не без регулярной поддержки просто умрет.
 показати весь коментар
 
 
И шо ? Ты шо ее того не того..если да то все понятно...
 показати весь коментар
 
ты тоже ъбнулся вместе с этими долбоъбами?
 показати весь коментар
 
Сволота сепарская правит Украиной. Границы не перекрыли, линию фронта не перекрыли. Зато внутри страны людей на цепь посадить хотят
 показати весь коментар
 
 
А че ты орешь-ты где был в 2014-м то ? А голосовал то за еврейчика в шутовском колпаке ?
 показати весь коментар
 
почитайте что такое ХАБАД и все вам станет ясно ...
 показати весь коментар
 
Народ! Спасайтесь как я по хуторам лесным да снимайте стрес перваком да салом с огутцом малосольным да соседок -молодух пока ихнии мужики на зароботках трахайте...жизнь надо пользовать так шоб в старости было шо поминать...
 показати весь коментар
 
Господи, ну когда же такие прокацапленные дураки как ты переведутся... Пользователь, мля... Паразит-мародер. Вот такие и пропадают безвести и никто не подает в розыск - собаке собачья смерть.
 показати весь коментар
 
Кстати я не эту коронованную бацылу боюсь так как эту власть где нет порядка и ума а имено всякую шваль на двух ногах шо раньше сидели по кабааах да всякую политуру с жмудяком жрали с наркотой а теперь полезут грабить и воровать ,убивать зарясь на чужое добро хотя ПМ и СКС имеется для обороны...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору