 У КМДА не виключають закриття столиці на в'їзд і виїзд

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Це такі рішення, які будуть прийматися комісіями ТЕБ та НС. Робитимемо це після того, як ми побачимо, чи ефективні обмеження, які вже діють", - розповів чиновник.

Раніше він також повідомив, що КМДА разом із Київською областю розробляє на час карантину спеціальні маршрути, щоб доставляти з міст-супутників до Києва працівників стратегічних підприємств.

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