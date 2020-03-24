 У КМДА не виключають закриття столиці на в'їзд і виїзд

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Це такі рішення, які будуть прийматися комісіями ТЕБ та НС. Робитимемо це після того, як ми побачимо, чи ефективні обмеження, які вже діють", - розповів чиновник.
Раніше він також повідомив, що КМДА разом із Київською областю розробляє на час карантину спеціальні маршрути, щоб доставляти з міст-супутників до Києва працівників стратегічних підприємств.
Они не будут тупых масштабных действий предпринимать, а будут так по мелочи, по мелочи. Вроде и кровь пошла, но вроде бы не так больно чтоб в морду дать. Так всё и закончится.
Картопельки посадити, помідорків... Яблука...
Хоча звісно якось ще треба буде голодних зебнів відвадити від врожаю.
Ну... Якщо підтвердиться, то це ОГО і УХ!
Валерія Хорошковського, "Валєру Блєндамєда", шпиталізували до Олександрівської лікарні з діагнозом COVID-19.
Одна надія на те, що в нас не буде другого Бергамо у Києві, а по Україні - Італії... Подивимось, лишилося тиждень-два...
Тримаємо кулаки, слідкуємо за своїм здоров'ям, допомагаємо ближнім! При імпотенції влади, тепер, все залежить від кожного з нас.
Дада, оттуда он и лезет
Если нормальные люди пытаются разбирать мусор на - пластик, бумагу, пищевые отходы (тем самым не допуская, что бы у них с пакетов текло)....то бобики, сразу идут и "сцут" в мусоропровод...а че?...удобно же вылить "дерьмо" по трубе и назад Сватов с 1+1 смотреть!
Это же у тебя пакеты текут, а не у меня!!! ))
Ты уже наговорил!
Вам нужно молчать и слушать, молчать и слушать! Вы стоите на самой низкой ступени развития... Наверное понятно? Нет?
В України вони призведуть до соціальної катастрофи.
В США Трамп оголосив що такого не буде.
Причому самі вони будуть їздити куди хочуть по спецперепусткам.
Хотя, с другой стороны,как оказалось, при вирусе эффективнее чщательно мыть руки, чем заботиться о чистоте жопы. Хотя, это тоже не помешает
В країні зафіксовано 81 випадок зараження. Але 22 вже одужали.