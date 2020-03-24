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 Київські новини, Здоров'я
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 У КМДА не відкидають закриття столиці на в'їзд і виїзд

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що питання закриття столиці на в'їзд і виїзд розглядатимуть на наступних засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Це такі рішення, які будуть прийматися комісіями ТЕБ та НС. Робитимемо це після того, як ми побачимо, чи ефективні обмеження, які вже діють", - розповів чиновник.

Раніше він також повідомив, що КМДА разом із Київською областю розробляє на час карантину спеціальні маршрути, щоб доставляти з міст-супутників до Києва працівників стратегічних підприємств.

Читайте також: Нові правила відвідування магазинів у Києві: 1 людина на 10 кв. м, продавці зобов'язані міряти температуру, а продукти тільки в упаковці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184037
 
 
 Топ коментарі
 
Это твоя секта пока действует именно так, как и говорили. Полный экономический провал, увеличение коррупции в разы, дремучий непрофессионализм, сплошное вранье и полное непонимание Зебилом вообще где он находится и что делает В КГГА не исключают закрытия столицы на въезд и выезд - Цензор.НЕТ 2888
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Вони здуріли? Є купа людей яки живуть в Києві але їм ще потрібно їздити з Києва та назад. 2 місяця ні хрена а потім здуріли? В Києві є старі люди яким їх діти жрати привозять, і навпаки.
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Зебилы готовят почву для невозможности протестов когда они начнут признавать лднр и кацапский Крыма
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Народ! Спасайтесь как я по хуторам лесным да снимайте стрес перваком да салом с огутцом малосольным да соседок -молодух пока ихнии мужики на зароботках трахайте...жизнь надо пользовать так шоб в старости было шо поминать...
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Господи, ну когда же такие прокацапленные дураки как ты переведутся... Пользователь, мля... Паразит-мародер. Вот такие и пропадают безвести и никто не подает в розыск - собаке собачья смерть.
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Кстати я не эту коронованную бацылу боюсь так как эту власть где нет порядка и ума а имено всякую шваль на двух ногах шо раньше сидели по кабааах да всякую политуру с жмудяком жрали с наркотой а теперь полезут грабить и воровать ,убивать зарясь на чужое добро хотя ПМ и СКС имеется для обороны...
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Идиоты у власти. Хочу видеть, как перекроют транзит через Киев. Где там у нас ближайший мост через Днепр? В Каневе?
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Можно уже сейчас закрыть въезд в Киев автомобилей с иногороднимы номерами.
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да да... и запретить ввозить продукты, и никого не выпускать
жги исчо
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ну у меня автомобиль с иногородними номерами, и чо, придурок? Мне нельзя ездить по Киеву?
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Пора вводить штраф или уголовное наказание за появление в общественных местах без маски
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Зеленые мародеры совсем обнаглели
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Давно слід було закрити. На лише на в'їзд, але і на ВЛІТ.
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а на вход? будет как в Крым - доехал до шлагбаума перешёл поехал дальше?
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Все, трындец вам, илитка украинская, которая не в Киеве.

На лечение в Европу вы уже выехать не можете, после того,как Европа закрыла границы, а теперь и в Феофанию (или как она там в Киеве называется) вам въезда не
И лечиться вам теперь от коронавируса предстоит в инфекционном отделении районной больницы, а это - лютый п*здец (если просто п*здец, а есть лютый, так вот, инфекционные отделения районных больниц - это п*здец лютый).
С другой стороны, а кому щаз легко.
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дадада, давайте перекроем всё что можно перекрыть, но режим ЧП вводить не будем же!
...и эти люди потом будут валить проблемы в экономике на коронавирус, а не на свой длбе6изм
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