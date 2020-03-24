 У КМДА не відкидають закриття столиці на в'їзд і виїзд

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Це такі рішення, які будуть прийматися комісіями ТЕБ та НС. Робитимемо це після того, як ми побачимо, чи ефективні обмеження, які вже діють", - розповів чиновник.
Раніше він також повідомив, що КМДА разом із Київською областю розробляє на час карантину спеціальні маршрути, щоб доставляти з міст-супутників до Києва працівників стратегічних підприємств.
жги исчо
На лечение в Европу вы уже выехать не можете, после того,как Европа закрыла границы, а теперь и в Феофанию (или как она там в Киеве называется) вам въезда не
И лечиться вам теперь от коронавируса предстоит в инфекционном отделении районной больницы, а это - лютый п*здец (если просто п*здец, а есть лютый, так вот, инфекционные отделения районных больниц - это п*здец лютый).
С другой стороны, а кому щаз легко.
...и эти люди потом будут валить проблемы в экономике на коронавирус, а не на свой длбе6изм