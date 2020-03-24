 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про звіт щодо результатів оборонного огляду, проведеного Міноборони

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

24 березня РНБО затвердив звіт про результати проведення оборонного огляду Міністерством оборони України, який був перед цим схвалений Кабінетом міністрів України.

Оборонний огляд проводиться з метою оцінки стану і готовності Збройних сил України та інших складових сил оборони до виконання завдань з оборони держави, стану їх кадрового, фінансового, матеріально-технічного та інших видів забезпечення, а також наявних можливостей щодо ефективного реагування на виклики і загрози у військовій сфері.

Результати огляду стануть основою для розробки Стратегії воєнної безпеки України, Стратегічного оборонного бюлетеня України, Державної програми розвитку Збройних Сил та Плану оборони України.

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