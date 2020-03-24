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 Політика України
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Все про:армія (2706) Зеленський (4899) Міноборони (3231) РНБО (713)

 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про звіт щодо результатів оборонного огляду, проведеного Міноборони

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 24 березня 2020 року "Про звіт щодо результатів проведення оборонного огляду Міністерством оборони України".

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

24 березня РНБО затвердив звіт про результати проведення оборонного огляду Міністерством оборони України, який був перед цим схвалений Кабінетом міністрів України.

Оборонний огляд проводиться з метою оцінки стану і готовності Збройних сил України та інших складових сил оборони до виконання завдань з оборони держави, стану їх кадрового, фінансового, матеріально-технічного та інших видів забезпечення, а також наявних можливостей щодо ефективного реагування на виклики і загрози у військовій сфері.

Результати огляду стануть основою для розробки Стратегії воєнної безпеки України, Стратегічного оборонного бюлетеня України, Державної програми розвитку Збройних Сил та Плану оборони України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184036
 
 
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Оборонный отчет перед кем? Перед этой шмарклей? Много чести для него
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Немного не в тему, но все про того же персонажа:
КОРОНОВИРУСНІЕ ИСТОРИИ
ТЫ УКРАИНЕЦ в УХАНЕ
@
ЖИВЁШЬ СЕБЕ НОРМАС
@
В КИТАЕ НАЧИНАЕТСЯ ЭПИДЕМИЯ
@
УКРАИНА СРОЧНО ЭВАКУИРУЕТ ТЕБЯ ДОМОЙ
@
В НОВЫХ САНЖАРАХ ТЕБЯ ЧУТЬ НЕ ЛИНЧУЮТ
@
КИТАЙ СПРАВИЛСЯ С ЭПИДЕМИЕЙ
@
В УКРАИНЕ ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
@
СИДИШЬ в НЕНЬКЕ БЕЗ РАБОТЫ, ССЫШЬСЯ, СМОТРИШЬ на ПОРТРЕТ ЗЕЛЕНСКОГО
@
ДУМАЕШЬ, ПОЧЕМУ ТЫ **** НЕ РОДИЛСЯ ЕЖОМ
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Наверное такая отчётность утверждена в Московии ?
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