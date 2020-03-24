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 Не просто узурпація влади, а "Свадьба в Малиновке", - Вакарчук розкритикував пропозицію Шмигаля

Парламент не підтримає ініціативу про можливу передачу президенту повноважень для оголошення в країні надзвичайного стану, яка була озвучена публічно прем'єром Денисом Шмигалем.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив народний депутат від партії "Голос", фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Я би сказав так. Це або хтось його підставив дуже сильно – і тоді постає питання його кваліфікації: як він дав себе підставити? Або…я навіть не хочу казати, що це. Бо якщо це свідомо було сказано, то це мало того, що грубе порушення Конституції, воно ще й пролунало з вуст другої-третьої особи держави.

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Тому я сподіваюсь, що це було вперше і востаннє. Думаю, ані "Голос", ані парламент як такий - не допустять того, щоб у країні настала не просто узурпація влади, а така "Свадьба в Малиновке". Так, у парламенті є різні сили і кожна має свою адженду, але є речі, навколо яких, я думаю, парламент буде об’єднуватися. У нас парламентсько-президентська держава – і треба всім нагадати, що саме парламент формує основи і зовнішньої, і внутрішньої політики. І чим швидше ми налагодимо конструктивну співпрацю в трикутнику Президент - Офіс президента, парламент і уряд (підкреслюю – не монобільшість, а парламент), тим краще", - підкреслив він.

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Вакарчук також упевнений, що причин для запровадження надзвичайного стану в Україні в даний момент немає.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 березня на засіданні Кабміну у зв'язку з ситуацією з коронавірусів в Україні запропонував підготувати закон про передачу повноважень між органами влади.

Заступник глави МВС Антон Геращенко 20 березня заявив, що українська влада готова запровадити режим надзвичайного стану на території всієї України, якщо коронавірус забиратиме сотні або тисячі життів українців.

23 березня міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець закликав народних депутатів проголосувати за запровадження надзвичайного стану в країні через поширення коронавірусу. Однак більшість фракцій парламенту виступає проти цього.

У той же день Шмигаль заявив, що необхідності запровадження надзвичайного стану в Україні поки немає.

Читайте повне інтерв'ю: Святослав Вакарчук: "Я спілкуюсь із президентом. Тема Донбасу і Криму займає 80% наших розмов"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184034
 
   
 Топ коментарі
 
Нужно забирать у малоросов право голоса чтобы такое больше не повторялось Не просто узурпация власти, а "Свадьба в Малиновке", - Вакарчук раскритиковал предложение Шмыгаля - Цензор.НЕТ 6206
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Каждому кто дорывается до поста президента непримерно нужно заграбастать полномочия, один Ющ их не тянул, хотя ему стоило это сделать бо рада была полна рыгов. Человеку с комплексами, не умному такие полномочия вообще смертельно опасно.
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Вони,дійсно намагаються перевершити Попанопола Не просто узурпация власти, а "Свадьба в Малиновке", - Вакарчук раскритиковал предложение Шмыгаля - Цензор.НЕТ 1920
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Зеля может его сыграть и даже очень будет жизненно.
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Та не, ему до М.Водяного , сыгравшего эту роль , как до Киева раком.Талант не тот.
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На Гиляку только наркомана-коротышку ,возомнившего из себя сЦАРЯ
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Думаю, примусове вилучення майна - это неплохо, если будут забирать у олигархов. Ну Зеля навряд ли на такое пойдет, он же их слуга. Поэтому нет надобности вводить ЧП.
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Нужно забирать у малоросов право голоса чтобы такое больше не повторялось Не просто узурпация власти, а "Свадьба в Малиновке", - Вакарчук раскритиковал предложение Шмыгаля - Цензор.НЕТ 6206
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или лучше остатков мозга, чтобы по следу не дошли до участков.
хотя какое там,мозг-лучше крошками(можно даже хлебно-колбасными) отвести от дорог к месту голосования..
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Каждому кто дорывается до поста президента непримерно нужно заграбастать полномочия, один Ющ их не тянул, хотя ему стоило это сделать бо рада была полна рыгов. Человеку с комплексами, не умному такие полномочия вообще смертельно опасно.
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В Рашке окончательно с катушек сєхали.
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Они на них, катушки, и не наезжали.
Великороссы
Не просто узурпація влади, а "Свадьба в Малиновке", - Вакарчук розкритикував пропозицію Шмигаля - Цензор.НЕТ 984
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«Парламент не поддержит инициативу о возможной передаче президенту полномочий для объявления в стране чрезвычайного положения, которая была озвучена публично премьером Денисом Шмыгалем.
Источник: https://censor.net.ua/n3184034»
? Славік, не в курсі, чия монобільшість в Раді?
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тут речь идет об изменении в Конституцию, для которых нужно 301+ голосов
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В одной стране президент собрал всех воров в законе, казнокрадов , аферистов всех мастей, сказал им - ну все ребята, теперь вы берёте контроль над областями , я пас!.
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А где вой зебилов? Ну по типу - "АААА Порох хочет ввести ЧС, шоб узурпировать владу!!!" Не просто узурпация власти, а "Свадьба в Малиновке", - Вакарчук раскритиковал предложение Шмыгаля - Цензор.НЕТ 8410 Не просто узурпация власти, а "Свадьба в Малиновке", - Вакарчук раскритиковал предложение Шмыгаля - Цензор.НЕТ 4384
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А кто будет управлять страной, если большинство ВР будет заражено?
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Те же кто и сейчас-Путин со своей проституткой Нетаньяхой руками Коломойского и Пинчука.
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Вообще не понял при чём здесь "Свадьба в Малиновке".
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Аваков предложил гривен дорисовать-казна зеленого отамана разбойников заканчивается. Канун грандиозного шухера.
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Кому шо а вакару свайба...Там же мона сракою поспівати і копієчку заробити!Правда копієчку вже ротом.... Не просто узурпация власти, а "Свадьба в Малиновке", - Вакарчук раскритиковал предложение Шмыгаля - Цензор.НЕТ 6754
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Надзвичайний стан треба оголошувати негайно. В Польші доходить до 1000 діагнозованих. Тут оголошено про заборону виходити з дому. Тільки на роботу, за продуктами, в аптеку, і кілька хвилин на вигул тварин. Не більше 2 людей разом на вулиці. У суспільному транспорті дозволено перевозити не більше людей, ніж половина місць для сидіння.
Наступним кроком буде закриття установ і підприємств.
Скільки хворих в Україні, достеменно не відомо.
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Славік-консультант в області газу та інше
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"мало того, що грубе порушення Конституції," Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3184034


Зеблан витер свою ще тоді, худу дупу Конституцією через 1.5 хв. після присяги!
То, що ви хочете почти через рік?
Укрінформ


ЗЕЛЕНСЬКИЙ: Я РОЗПУСКАЮ ВЕРХОВНУ РАДУ
Не просто узурпація влади, а "Свадьба в Малиновке", - Вакарчук розкритикував пропозицію Шмигаля - Цензор.НЕТ 5342
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Сява а може амєріканскій пірог?
Він ще тупіший за свого панамського спонсора
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цей дурень хоче щоб все старше покоління вимерло?
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Ну во мнение вот этого вот презерватива вообще не интересно - он может свой язык как и свои мысли засунуть себе глубоко в дупу.
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