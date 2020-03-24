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 ПЦУ дозволила здійснювати богослужіння без парафіян

Синод Православної церкви України дозволив здійснювати богослужіння без особистої присутності парафіян через поширення коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Православної церкви України.

Так, священнослужителі разом із церковними співаками можуть проводити богослужіння без особистої присутності парафіян.

"Під час проведення таких богослужінь миряни мають брати участь у спільній молитві, використовуючи можливості віддаленого зв'язку", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПЦУ виготовляє антисептики за рецептурою ВООЗ: вже майже 2 тис. флаконів поширили в Києві, Маріуполі, Харкові та Одесі. ФОТО+РЕЦЕПТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184033
 
   
 Топ коментарі
 
Що є доказом АДЕКВАТНОСТІ Української Церкви.
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Богу можна молитися навіть на самоті.
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Делает антисептики и бесплатно раздает. А твоя, лаптя, так называемая церковь наоборот, кресные ходы проводит, только больше людей заражает.
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Що є доказом АДЕКВАТНОСТІ Української Церкви.
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Поп в храме ОБЯЗАН вести службу даже если нет прихожан, это правило такое бо прихожан может и не прийти а Тот кому ты служишь всегда над Алтарём тебя слушает вместе с братвой крылатой.Трохи ж можно выучить уже этот вопрос за годы жизни если называть себя христианином?
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ЧТО-ТО НЕ СЛЫХАЛ ЧТОБЫ ЦЕРКВИ СКИНУЛИСЬ ПРИХОЖАНАМ НА ЛЕЧЕНИЕ..
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Делает антисептики и бесплатно раздает. А твоя, лаптя, так называемая церковь наоборот, кресные ходы проводит, только больше людей заражает.
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Піп на похоронах-безкоштовно буде!!
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А пивци для чого?? Ввімкніть магнитофон!!
😇
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ПЦУ офіційно у списку автокефальних церков: єпископи МП втратили титули !!.Православна церква України офіційно стала 15 церквою у списку автокефальних церков. Відтепер титули єпископів московського патріархату в Україні не визнаватимуть. .. https://uploads.disquscdn.com/images/76341f1a2fd06887397c81cf08d5545efbe37e1524806a6141ff9dad105edf97.jpg
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Видать неправильно церковь молится: коронавирус в ЗЕленом мозгу никак не исчезнет..
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Жилец. Почем стоит похоронить?
Бригадир. С почестями?
Жилец. Да.
Бригадир. Не торопясь?
Жилец. Да.
Бригадир. По пятерке на лицо.
Жилец. А без покойника?
Бригадир. По трешке, хотя это унизительно.(с)
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Только вот толку? Не не заразятся пару десятков тыщ., но от этих служений пользы как бы станцевать "противовирусную лезгинку"
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если ,во времья надобности и болезней ,позволено прихожанам не приходить в Храм Господа за помощью и исцелениями .тогда зачем идти в церьковь ,когда все нормализуется ,,,,?
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Враховуючи те чим займаються і як живуть наші "святі отці" звичайній людині взагалі не має що робити у тих церквах...
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Прихожанам можно и на улице возле храма послушать литургию через громкоговорители ПЦУ дозволила здійснювати богослужіння без парафіян - Цензор.НЕТ 5476
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а кто же "на ремонт храма" копеечку бросит?
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У онлайні можеш кинути на рахуночок, веб мані тепер у кожного батюшки є картки приймають усілякі як і грошенята.
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Наконец-то .Главное Бога иметь в сердце. И не важно ,какую веру ты исповедовавшие или вообще не верующий . А притча о Каине и Авеля ,припоминает чём-то Россию и Украину ....Грустно...
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Справедливо було б перед Богом - слухати вас більше, ніж Бога?
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