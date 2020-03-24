 ПЦУ дозволила здійснювати богослужіння без парафіян

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Православної церкви України.

Так, священнослужителі разом із церковними співаками можуть проводити богослужіння без особистої присутності парафіян.

"Під час проведення таких богослужінь миряни мають брати участь у спільній молитві, використовуючи можливості віддаленого зв'язку", - сказано в повідомленні.

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