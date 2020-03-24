 Поліція розслідує факт приховування приватною клінікою в Києві інформації про інфікованого коронавірусом

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В одній із приватних клінік Києва місцевому жителю зробили тест на COVID-19 і після отримання позитивного результату медики не повідомили про це відповідним державним установам.

За цим фактом слідчий відділ Солом'янського управління поліції відомості вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

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Правоохоронці направили директору медичного центру виклик на допит для з'ясування всіх обставин цього інциденту.