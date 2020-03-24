 Поліція розслідує факт приховування приватною клінікою в Києві інформації про інфікованого коронавірусом

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
В одній із приватних клінік Києва місцевому жителю зробили тест на COVID-19 і після отримання позитивного результату медики не повідомили про це відповідним державним установам.
За цим фактом слідчий відділ Солом'янського управління поліції відомості вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці направили директору медичного центру виклик на допит для з'ясування всіх обставин цього інциденту.
Когда немцы подтвердили заболевание, получили взятку от клиента в сумме - ???
Сколько же евролаб нагрел с клиента?
А какая разница?
это не бабку нагибать за семечки, расследователи херовы
- Кто из вас в пятницу тринадцатого сдавал мочу на анализ?
Один откликается. Мужик проходит к нему, достаёт линейку, начинает что-то измерять, записывать, после чего направляется к выходу. Больной ему вдогонку:
- Доктор, а как же результаты анализов?
- Я не доктор, я плотник.
Шутка юмора в том,что отправили в ФРГ на проверку,просили сообщить только им.
Но немцы не поняли шутки юмора и... согласно СВОИМ стандартам отправили результаты ВСЕМ!Не только в Украину. В случае эпидемий и угрозе окружающим - врачебной тайны не существует.
А прохфесора из лабы и не знали!
В Авакова на всіх є компромат
"Йому у цьому дуже допомагав Ігор Купранець (колишній заступник глави Нацполіції, очолював департамент захисту економіки - УП). У нього всі на прослушці були. Тому в Авакова на всіх є компромат. І він вміє ним розпоряджатись".