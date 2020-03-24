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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Поліція розслідує факт приховування приватною клінікою в Києві інформації про інфікованого коронавірусом

У Києві поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом приховування приватною клінікою інформації про інфікованого коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В одній із приватних клінік Києва місцевому жителю зробили тест на COVID-19 і після отримання позитивного результату медики не повідомили про це відповідним державним установам.

За цим фактом слідчий відділ Солом'янського управління поліції відомості вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

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Правоохоронці направили директору медичного центру виклик на допит для з'ясування всіх обставин цього інциденту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184032
 
   
 Топ коментарі
 
Это евролаб...заведение другана осла оманского...там где скрыли что осел нарик...как открыли дело...так и закроют...
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Они даже факт потребления наркотиков скрывают.
А какая разница?
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Тест в евролабе стоил 1600. Отправили в Германию на подтверждение по цене - ???
Когда немцы подтвердили заболевание, получили взятку от клиента в сумме - ???
Сколько же евролаб нагрел с клиента?
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Это евролаб...заведение другана осла оманского...там где скрыли что осел нарик...как открыли дело...так и закроют...
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забавно будет наблюдать, как стадо бото-зебилов начнут отмазывать вислюка)) Полиция расследует факт сокрытия частной клиникой в Киеве информации про инфицированного коронавирусом - Цензор.НЕТ 8351
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Є таке.В моїй області-Бєня барон.Чи граф.... Пощастило.Король жлобів випав.
Полиция расследует факт сокрытия частной клиникой в Киеве информации про инфицированного коронавирусом - Цензор.НЕТ 2299
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Кришування розпочинається з новою силою! Дев'яності повернуться у вигляді кучмівсько-олігархічної систему влади. Буде весело, як і хтіли більшість виборців у квітні минулого року...
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Колись була така типу шутка - у московії три історичних періоди: 1.до петровський, 2. петровський, 3. дніпропетровський.
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месье Пальчевский сейчас срочно заболеет карнАвирусом и будет по 112 аналу рассказывать о своей борьбе..
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Тест в евролабе стоил 1600. Отправили в Германию на подтверждение по цене - ???
Когда немцы подтвердили заболевание, получили взятку от клиента в сумме - ???
Сколько же евролаб нагрел с клиента?
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Это ещё до лечения не дошло в родственных структурах
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говорят и Богдан, который Андрей вместе со своей курочкой в Куршевеле прихватили коронавирус...
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что-то поубавил свой пыл жидяра пальчевский на эфирах.... и выехать если что уже некуда.. печалька
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Они даже факт потребления наркотиков скрывают.
А какая разница?
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в пролёте, их адвокат раскатает обвинения, если надо то дважды,
это не бабку нагибать за семечки, расследователи херовы
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В палату к тяжело больным заходит солидный мужчина в белом халате.
- Кто из вас в пятницу тринадцатого сдавал мочу на анализ?
Один откликается. Мужик проходит к нему, достаёт линейку, начинает что-то измерять, записывать, после чего направляется к выходу. Больной ему вдогонку:
- Доктор, а как же результаты анализов?
- Я не доктор, я плотник.
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Хорошая лаборатория. Вирус не видят,нарика не видят... Если сказали надо.
Шутка юмора в том,что отправили в ФРГ на проверку,просили сообщить только им.
Но немцы не поняли шутки юмора и... согласно СВОИМ стандартам отправили результаты ВСЕМ!Не только в Украину. В случае эпидемий и угрозе окружающим - врачебной тайны не существует.
А прохфесора из лабы и не знали!
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Так эта шаражкина контора и с Зелиными анализами намутила. Подсунули обществу вместо Зелиных анализов чужие, с неправильной датой.
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В лаборатории могли и ошибку допустить. Непреднамеренно. Злой умысел еще нужно доказать. Но доверять результатам "Евролаб" в будущем не стоит. Тем более, что их не впервые обвиняют в отсутствии качества. Авторитет зарабатывают всю жизнь, а теряют в одно мгновение. Делайте анализы в "Синево", как я. Пока ими доволен.
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Так тогда выборы не действительны. Потому как бубочка не сдал тест возможно у него противопоказания.
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єт армяшка зеблана за яйца крепче береть
В Авакова на всіх є компромат

"Йому у цьому дуже допомагав Ігор Купранець (колишній заступник глави Нацполіції, очолював департамент захисту економіки - УП). У нього всі на прослушці були. Тому в Авакова на всіх є компромат. І він вміє ним розпоряджатись".

Поліція розслідує факт приховування приватною клінікою в Києві інформації про інфікованого коронавірусом - Цензор.НЕТ 3959
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