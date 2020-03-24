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 Політика України
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Все про:Вакарчук (173) Венедіктова (76) Офіс генерального прокурора (181)

 Офіс генпрокурора не став незалежним органом. Ні попередній генпрокурор, ні цей не здаються людьми, здатними сказати президенту "ні", - Вакарчук

Якщо раптом у країні призначають генпрокурора для того, щоб він воював з тими, хто стояв на Майдані, то це означає, що така концепція влади.

Так призначення на пост генерального прокурора Ірини Венедіктової прокоментував в інтерв'ю Цензор.НЕТ народний депутат від партії "Голос", фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Я вважаю, що Генпрокуратура не стала незалежним органом. Ні попередній генпрокурор, ні цей генпрокурор не здаються мені людьми, які можуть сказати президенту "ні". Дуже важливо, щоб не було інших людей, яким ці люди не можуть сказати "ні". А підстав для оптимізму не так багато. Але громадянське суспільство сильне", - упевнений він.

Вакарчук відмовився коментувати чутки про зв'язок Венедіктової з Портновим, проте зазначив: "Ті сили, які сьогодні стоять за дискредитацією не тільки Майдану, але і всіх проєвропейських сил, роблять це свідомо. Як кажуть, нічого особистого, тільки бізнес. Але від цього це не є менш небезпечним. Питання не в мені чи в ще комусь. Питання в самій українській державі. Чи в нас справді буде держава, в якій все буде облито однаковим шаром бруду - щоб ніхто, не дай Бог, не відрізнявся? Чи у нас все-таки будуть люди, за якими стоїть мораль, і будуть - люди, за якими стоїть злочин? Це дуже важливо".

Читайте також: Виконавча влада повинна була зібрати і прислухатися до аналітиків, а не людей сумнівних гасел на кшталт Сивохо, - Вакарчук про карантин і зупинку метро

Він підкреслив, що очікує від Офісу генпрокурора та інших держорганів: "Перш за все, того, що їхні дії мають відповідати Конституції. По-друге, що вони виконуватимуть ті обіцянки, які вони давали. По-третє, що вони будуть незалежними. І по-четверте, що все суспільство буде абсолютно відкрито знати, що вони роблять".

Нагадуємо, 17 березня Верховна Рада дала згоду на призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової, яка раніше виконувала обов'язки директора ДБР. Вперше в історії незалежної України цю посаду обійняла жінка.

Читайте повне інтерв'ю: Святослав Вакарчук: "Я спілкуюсь із президентом. Тема Донбасу і Криму займає 80% наших розмов"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184030
 
 
 Топ коментарі
 
Ему следующий Майдан скажет - "НЕТ".
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Вакарчука прорвало. Невже захворів? Да ні, концерти відмінили і треба співаку на шикарне життя заробляти... Гроші не пахнуть, особливо гроші корупціонерів та олігархів.
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Париж когда-то стоил мессы. Но жалкий клован не стоит Майдана. Может воспользоваться опытом совка с ситуацией ареста Берии..
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Раз в 8 лет выходить НЕДОСТАТОЧНО, нужно выходить много по мелочи, а назначение такого прокурора, ровно как и предыдущих ода из репперных точек, где решается судьба нации. Нация свое слово уже сказала, нация выбрала что прокурора ей назначают дяди, и проголосовало за некомпетентного шарлотана, цена этого выбора - нищета и развал.
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Вакарчука прорвало. Невже захворів? Да ні, концерти відмінили і треба співаку на шикарне життя заробляти... Гроші не пахнуть, особливо гроші корупціонерів та олігархів.
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его душа и нос требуют постоянного праздника
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Слава пожертвовал лимон на борьбу с коронавирусом. А что сделали ЗЕбланы?
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по-моему, все верно в основном, прокурор у нас на обслуживание интересов президента и определенных кланов, а не закона, ниче не меняется, в одном не прав, что гражданское общество слабовато еще, если это все терпит, весь этот цирк
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я знаю тока один независимый орган. живёт, *****, своей жизнью
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концертов и турне нет... что делать? помелом мести очевидные вещи.
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ни прокурорва, ни прессекретутка не могут сказать - нет!. клинтон знал бы - рыдал бы навзрыд!
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и к преиденту заходят вперед очччььком, согнувшись
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А що не так сказав Славко що його обов,язково треба обісрати ?
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бОгдан мог сказать "нет", но ему не нравилась вакансия))))
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Олигархи со своей мафий управляют и властью и прокуратурой и суды ручные и МВД Авакова ручное и СБУ ручное и т.д. Все институты власти прогнили!!!
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Кому и зачем нужна Венедиктова./От планов по "Приватбанку" не откажусь. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский /Надеюсь, Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, грантоедами и виновниками "казни" в Одессе, - Портнов./Чей слуга Портнов: Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину.-По словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются.
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ПреЗЕдент думал, что Рябошапка его"100%-й", а теперь Портнов думает, что сейчас его "100%-й"....ручные зверьки...
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Требовать от шайки мелкого ворья, которые получили сейчас власть в Украине, соблюдения морали - это абсолютно безнадежное дело. Гнать эту сволочь надо из власти!
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Ну,який в Зепівня може бути незалежним,орган Офис генпрокурора не стал независимым органом. Ни предыдущий генпрокурор, ни этот не кажутся людьми, способными сказать президенту "нет", - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1888 ,тільки пенісюальний
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Мудрейший народ-терпила получает того что заслуживает - кара за праздность и нежелание пвыходить на протест против такого "прокурора" как и всех предыдущих - нищета и смерть, рабов в рай не пускают.
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Минстець, Бенеботы, кремлядь - все против Вакарчука, значит он достойный и прозрачный кандидат, не зря США на него ставили.
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Ты налоги заплати а потом умничай певец майдановский
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