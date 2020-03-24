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 Смертність від коронавірусу в Італії знову зростає - за добу померло 743 особи

Кількість померлих від коронавірусу в Італії збільшилася до 6 820, загальна кількість інфікованих перевищила 69 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані служби цивільної оборони Італії.

Смертність від коронавірусу далі росте після незначного спаду. За 24 години в Італії зареєстрували 743 летальні випадки і 3612 нових випадків зараження. Вчора від коронавірусу помер 601 пацієнт.

Від початку пандемії від коронавірусу вилікувалося 8326 пацієнтів, на 894 більше, ніж вчора.

Згідно з оновленими даними, загальна кількість заражених в Італії досягла 69 176 осіб, включно з померлими і тими, хто видужали.

Читайте також: Італієць, який міг дати старт епідемії коронавірусу в країні, видужав, - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184027
 
 
 Топ коментарі
 
Хочу напомнить, что во время начала российской оккупации, когда каждый день от рук русских свиней погибали сотни украинцев - Италия требовала снять санкции с рф.
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Казалось, в Италии проблескнул луч надежды, но тут из РФ прилетели путинские военные вирусологи...
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Щоденні звіти про COVID-19 у світі і по регіонам є тут www.who.int situation-reports
Це офіційний сайт ВООЗ , можно скачать в pdf там таблиці і графіки
Смертність від коронавірусу в Італії знову зростає - за добу померло 743 особи - Цензор.НЕТ 7709
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По данным дипломатов, в результате вируса в Италии умерли трое украинцев, в Брешии и Бергамо. Есть люди на карантине. Среди них и 46-летняя уроженка Ужгорода Ярослава Вишневская. Она работает медсестрой в реанимационном отделении больницы Humanitas Gavazzeni в городе Бергамо (Ломбардия). В беседе с Радіо Свобода женщина рассказала о своем опыте болезни и о критической ситуации в больницах города, за считанные дни ставшего эпицентром небывалой эпидемии.
‒ Первые симптомы болезни я почувствовала 8 марта. Была сильная слабость в теле, на следующий день температура 38,3. Предупредила на работе, но сказали выходить. Уже в отделении (при входе и выходе нам меряют температуру) при регистрации имела 38,7. Меня сразу отправили в отделение скорой помощи и прокапали.
- У вас взяли пробу на наличие коронавируса?
- Нам не делают анализ, это даже не обсуждается. В реанимации все переболеют, это очевидно, нас предупредили, и мы это осознаем. Пробу берут, когда есть подозрение.
- Возможную тяжелую простуду исключают априори?- Это может быть простуда, но мы уже три недели до этого работали с больными COVID-19. Мы с первого дня знали, что заражение неизбежно, потому что мы на такой работе. Некуда деваться. Конечно, принимали меры безопасности, надевали защитные скафандры, шапочки, маски. Заражения невозможно избежать. Просто неизвестно, когда и кого из нас в больнице это настигнет, это зависит от иммунной системы каждого.

- Как вас лечили?
- Мне сбивали температуру и прокапали мощную дозу антибиотиков. День меня держали в больнице и вечером сказали идти домой лечиться, потому что тогда уже мест в больнице не было, больные лежали в коридорах. Тем более, поскольку у меня не было тяжелых проблем с дыханием, в таком состоянии желательно лечиться дома, мне не нужны были аппараты для дыхательной поддержки.
- Как проходит лечение дома на карантине?
- Чтобы сбить температуру, каждые шесть часов пью парацетамол, кроме этого, мне выписали антибиотик на 10 дней. Температуры уже нет, я чувствую себя лучше. Первый раз вышла на улицу 19 марта, чтобы купить продукты и лекарства для мужа. Он уже неделю лежит с температурой 38,7, никак не можем ее сбить. У него тоже вирус.
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Італійці так само кинули медиків під хворобу.
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А не разлил ли кто в Италии вместо оливкового масла "новичок"?
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Когда узнаёшь итальянские и испанские новости о коронавирусе, становится, мягко говоря, не по себе, поскольку есть все основания полагать, что в Украине будет гораздо-гораздо хуже. Ведь согласно рейтингу Global Health Security Index (Глобальный индекс безопасности здоровья) по итогам 2019 года из 195 стран мира Украина заняла 94-ю позицию между Сьерра Леоне и Зимбабве (совмещённые 92-я и 93-я позиции), и Сенегалом (95-я позиция), тогда как Италия заняла 30-ю позицию, а Испания - 15-ю. В этом рейтинге Украина гораздо ближе к Ирану (97-я позиция), который, как известно, на кладбищах роет 90-метровые траншеи и завозит тонны извести.
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Румынская сотня (izolare și carantină)

@latiniano

· 5 ч
часть российских "вирусологов", прибывших в Италию, оказалась заражена #коронавирус в настоящее время все эти "спасатели" изолированы в отдельном блоке аэродрома прибытия и итальянская медицина и власти теперь заняты ещё и ими даже диверсию толком провести не могут, балбесы..
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Паоло Мальдини заболел. Любителям футбола представлять не надо
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