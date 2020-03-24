 Смертність від коронавірусу в Італії знову зростає - за добу померло 743 особи

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані служби цивільної оборони Італії.
Смертність від коронавірусу далі росте після незначного спаду. За 24 години в Італії зареєстрували 743 летальні випадки і 3612 нових випадків зараження. Вчора від коронавірусу помер 601 пацієнт.
Від початку пандемії від коронавірусу вилікувалося 8326 пацієнтів, на 894 більше, ніж вчора.
Згідно з оновленими даними, загальна кількість заражених в Італії досягла 69 176 осіб, включно з померлими і тими, хто видужали.
Це офіційний сайт ВООЗ , можно скачать в pdf там таблиці і графіки
https://www.ft.com/coronavirus-latest
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/?fbclid=IwAR04HlqzakGaNssQzbz4d8o8R3gz0C910U8tvfYlBT6P0lVJJvHfk9uS2rc
‒ Первые симптомы болезни я почувствовала 8 марта. Была сильная слабость в теле, на следующий день температура 38,3. Предупредила на работе, но сказали выходить. Уже в отделении (при входе и выходе нам меряют температуру) при регистрации имела 38,7. Меня сразу отправили в отделение скорой помощи и прокапали.
- У вас взяли пробу на наличие коронавируса?
- Нам не делают анализ, это даже не обсуждается. В реанимации все переболеют, это очевидно, нас предупредили, и мы это осознаем. Пробу берут, когда есть подозрение.
- Возможную тяжелую простуду исключают априори?- Это может быть простуда, но мы уже три недели до этого работали с больными COVID-19. Мы с первого дня знали, что заражение неизбежно, потому что мы на такой работе. Некуда деваться. Конечно, принимали меры безопасности, надевали защитные скафандры, шапочки, маски. Заражения невозможно избежать. Просто неизвестно, когда и кого из нас в больнице это настигнет, это зависит от иммунной системы каждого.
- Как вас лечили?
- Мне сбивали температуру и прокапали мощную дозу антибиотиков. День меня держали в больнице и вечером сказали идти домой лечиться, потому что тогда уже мест в больнице не было, больные лежали в коридорах. Тем более, поскольку у меня не было тяжелых проблем с дыханием, в таком состоянии желательно лечиться дома, мне не нужны были аппараты для дыхательной поддержки.
- Как проходит лечение дома на карантине?
- Чтобы сбить температуру, каждые шесть часов пью парацетамол, кроме этого, мне выписали антибиотик на 10 дней. Температуры уже нет, я чувствую себя лучше. Первый раз вышла на улицу 19 марта, чтобы купить продукты и лекарства для мужа. Он уже неделю лежит с температурой 38,7, никак не можем ее сбить. У него тоже вирус.
@latiniano
· 5 ч
часть российских "вирусологов", прибывших в Италию, оказалась заражена #коронавирус в настоящее время все эти "спасатели" изолированы в отдельном блоке аэродрома прибытия и итальянская медицина и власти теперь заняты ещё и ими даже диверсию толком провести не могут, балбесы..