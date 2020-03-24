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 Через коронавірус у Києві буде заборонено роботу точок продажу шаурми та кави, - КМДА

Для запобігання поширенню коронавірусу в Києві буде заборонено роботу МАФів з реалізації шаурми, приготування та продажу кавових напоїв тощо, а також буде заборонено реалізацію в торгових точках алкогольних напоїв на розлив і приготування і продаж кавових напоїв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації.

Крім того, в Києві запроваджується обов'язковий "масочний режим" для людей, що перебувають в адміністративних, виробничих приміщеннях і в громадському транспорті.

Забезпечити впровадження "масочного режиму" мають Національна поліція і районні державні адміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виконавча влада повинна була зібрати і прислухатися до аналітиків, а не людей сумнівних гасел на кшталт Сивохо, - Вакарчук про карантин і зупинку метро

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184024
 
 
 Топ коментарі
 
ти дурний !

шаурма то ж собача їжа ЗЕлебілів ! Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 8648
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Лахта, палишся конкретно. В Україні вермішель швидкого приготування - МІВІНА.
А не Доши-Рак, як у вас в Кацапстані.
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Кацапа, у нас доширака нет и многие даже не знают, что это. И Днепропетровска, кстати тоже давно нет. Иди ягелем запасайся.
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Зеокурок только трясся
да чинарики стрелял..
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Що,вони п"ють та курять Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 2722 Ненульове питання. Намагаюся зрозуміти,якою,буде наступна Шиза Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 8107
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Ахвігєть... Из-за коронавируса в Киеве будет запрещена работа точек по продаже шаурмы и кофе, – КГГА - Цензор.НЕТ 1093
Ну просто знущаються зі справжніх українців ці зебіли!
Як так далді піде, то заборонять і точки продажу сала та гарілки.
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У мудалика мозги поехали? Как распространяется вирус через киоски с кофе, если продавец находится в закрытом киоске и выдает его через окошко?
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Поправляюсь, наличие мозгов уже почти не просматривается.
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Израиль:больше всего заражений внутри страны - в синагогах

Национальный центр информации и знаний по коронавирусу провел комплексный эпидемиологический анализ более 50% израильских пациентов, которым поставлен диагноз коронавирус.
Анализ показывает, что 47% пациентов, были инфицированы, находясь за границей, около 5% - дома, а 35% - известным знакомым пациентом.
Тем не менее, источник инфекции примерно у 13% зараженных неизвестен - это означает, что они имели прямые или косвенные случайные контакты с пациентами с коронавирусом.
Из эпидемиологического анализа мест заражения (35%) стало очевидным, что существует несколько наиболее опасных мест, где произошло инфицирование, и, следовательно, следовательно они представляют высокий риск заражения.
Как оказалось, 29% заболевших подхватили коронавирус в синагогах. 26% пациентов заразились в торговых центрах и ресторанах, на третьем месте - заражение в отелях - 15%.
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А в чому власне небезпека від цих торгових точок? В більшості таких кіосків вся торгівля йде на винос, тобто назовні. Логіки я не бачу.
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Виталик порохобот вообще с ума сошел.Как я жить без шаурмы буду?
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