 Через коронавірус у Києві буде заборонено роботу точок продажу шаурми та кави, - КМДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації.

Крім того, в Києві запроваджується обов'язковий "масочний режим" для людей, що перебувають в адміністративних, виробничих приміщеннях і в громадському транспорті.

Забезпечити впровадження "масочного режиму" мають Національна поліція і районні державні адміністрації.

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