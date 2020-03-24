 Через коронавірус у Києві буде заборонено роботу точок продажу шаурми та кави, - КМДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації.
Крім того, в Києві запроваджується обов'язковий "масочний режим" для людей, що перебувають в адміністративних, виробничих приміщеннях і в громадському транспорті.
Забезпечити впровадження "масочного режиму" мають Національна поліція і районні державні адміністрації.
да чинарики стрелял..
Ну просто знущаються зі справжніх українців ці зебіли!
Як так далді піде, то заборонять і точки продажу сала та гарілки.
Национальный центр информации и знаний по коронавирусу провел комплексный эпидемиологический анализ более 50% израильских пациентов, которым поставлен диагноз коронавирус.
Анализ показывает, что 47% пациентов, были инфицированы, находясь за границей, около 5% - дома, а 35% - известным знакомым пациентом.
Тем не менее, источник инфекции примерно у 13% зараженных неизвестен - это означает, что они имели прямые или косвенные случайные контакты с пациентами с коронавирусом.
Из эпидемиологического анализа мест заражения (35%) стало очевидным, что существует несколько наиболее опасных мест, где произошло инфицирование, и, следовательно, следовательно они представляют высокий риск заражения.
Как оказалось, 29% заболевших подхватили коронавирус в синагогах. 26% пациентов заразились в торговых центрах и ресторанах, на третьем месте - заражение в отелях - 15%.