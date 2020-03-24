EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  1987  84
Все про:Зеленський (4899) РНБО (713) Венедіктова (76)

 Зеленський включив генпрокурора Венедіктову до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів генерального прокурора Ірину Венедіктову до складу Ради національної безпеки та оборони.

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Затвердити в персональному складі Ради національної безпеки та оборони України Венедіктову Ірину Валентинівну - Генерального прокурора", - сказано в документі.

Нагадуємо, 17 березня Верховна Рада дала згоду на призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової.

Читайте також: Венедіктова скасувала наказ Чумака про поновлення Юлдашева на посаді прокурора Києва, - джерело

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184019
 
 
 Топ коментарі
 
Отета там эта кацапка наработает похлеще Сивухи.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зеленский включил генпрокурора Венедиктову в состав СНБО

Вот ещё там без этой двоечницы не обойдутся. Зеленский включил генпрокурора Венедиктову в состав СНБО - Цензор.НЕТ 8073
 показати весь коментар
 
 
Отета там эта кацапка наработает похлеще Сивухи.
 показати весь коментар
 
 
Венедиктова харьковчанка, а в Харькове живут украинцы, кацапы живут 40 км от Харькова в Белгородской области.
 показати весь коментар
 
Ага, значит в Украине кацапы уже не живут? Наконец-то.)
 показати весь коментар
 
 
Кацап-это русский ненавидящий украинцев и Украину. Венедиктова коренная харьковчанка.
 показати весь коментар
 
Не родственница Кернеса? Хорошо, посмотрим. Ее Зеля поставил, а он на кадры везучий. Минздрав вчера ноги унес не прошло и месяца его работы. Ну будем надеется на лучшее.
 показати весь коментар
 
За бабло, кончено, да и родственник по линии Адама или Евы, уже не помню, но это не изменит того, что ты в очередной раз предашь Украину ради сладких лозунгов.
 показати весь коментар
 
Бред несешь, видимо устал тут троллить, иди на перерыв.
 показати весь коментар
 
Ты была в одних рядах с кацапами и сепаратистами и потому Зелемойский пришел к власти.
 показати весь коментар
 
 
И пьяный и шизанутый, т.к. в результате твоей борьбы с Порошенко к власти не пришел Зелемойский.
Против каких дел Порошенко ты выступала против?

Про страну, в которой победили коррупцию, отразили агрессию паРаши и восстановили экономику за пять лет, в другой раз расскажешь.
 показати весь коментар
 
Уймись соя. Будут писать правду в любом случае, хоть про Зелю, хоть про Пэдрю, мне одинаково. А тебе надо переезжать в паРашу или в Северную Корею со своими замашками.))
 показати весь коментар
 
 
Земрази никак не могут поделить корыто. Какой-то вирус-шмирус, им пофиг. Зебилы это разом сделали.
 показати весь коментар
 
 
и наградил её переходящими не красными шараварами сивухи.
 показати весь коментар
 
 
а они у сивухи после сухого вина другими и не бывают никогда.
 показати весь коментар
 
 
Ну, значить, скоро і Портнов там буде...
 показати весь коментар
 
 
Пропоную звати цього ... цю людину виключно Голобородьком. Всією країною. Назавжди. Тоді воно не отямиться, але здуріє, на жаль...
 показати весь коментар
 
 
Пане Семене, є альтернатива - "Гондонобородько".
 показати весь коментар
 
Можливо, але коли ті, хто вірив в Голобородька, най вирішать самі, Калібане.
 показати весь коментар
 
А генпрокурору більш немає чим зайнятися в Україні, окрім як підсиджувати сивуху? Де ініціація справи про візит ЗАХОПівців до московії? Чи по заявам депутан від "слуг" та нового Прем'єра про воду в Крим? Де звістка про початок впровадження проти того ж сивухи з його "пратформою примирення" та "внутрішнім конфліктом"? Де ініціація розслідування можливої корупції оманської поїздки найвеличнішого? Де доручення ДБР про розслідування несвоєчасної подачі декларації оманським постраждалим?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
пока не вижу никаких движений новой прокураторши по посадке пожизненно винницкого мыролюбного свиненка. почему его еще не отреформировали?
 показати весь коментар
 
 
У 73%, он в том же виноват и без второго срока...
 показати весь коментар
 
А за що?
Тобі не терпиться як Північній Кореї- під санкціями траву на лугах скубти, щоб з голоду не здохнути?
 показати весь коментар
 
 
умрёшь и не увидишь...!\движения может в тумане и увидишь - посадкинет...)\
 показати весь коментар
 
 
Ну як вам, куди йдуть податки?

#СніГУР Снегирёв

@SNEGIR1102

· 10 ч

Дуремар #Зеленський відправив 50 тисяч масок у Донецьк!
Подивіться хфотографію вантажу, котрий учора вночі гвардійці завантажували. #АТОж там же наші люді, і єслі ані умрут кто будєт вас стрілять? - пояснив Єрмак. Отака #Зе *****, малята. Роззуйте очі! Ссанич -
дарас! #Цвірінь

Зеленский включил генпрокурора Венедиктову в состав СНБО - Цензор.НЕТ 5269
 показати весь коментар
 
 
А Порошенко, против которого ты топил, отправил бы туда маски?
Дошло до тебя, наконец, что ты и подобные тебе сотворили?
 показати весь коментар
 
 
это голобородьковая версия Вальки-полстакана.
 показати весь коментар
 
 
Ох йо... Воно блазень, воно не будівельник, лікар, або вчитель, кухар...
 показати весь коментар
 
 
Тобі, мокшанська курва, яке діло до нашого Президента?!
 показати весь коментар
 
Венедиктова, по юдейським канонам - есть существо нечистое (как женщина) и творить ей нечистие дела.
 показати весь коментар
 
 
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отменила распоряжения об откомандировании прокурора Николаевской области Тараса Дунаса и его первого заместителя Александра Билоуса в ГПУ (ОГП).

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на источник в Офисе Генерального прокурора Украины.

Как пояснил собеседник издания, оба прокурора на данный момент перестали занимать должности в Офисе генерального прокурора, на которые они были откомандированы, но остаются на должностях в руководстве прокуратуры Николаевской области - прокурором области и первым заместителем прокурора области, соответственно.

"После отмены распоряжения об откомандировании оба прокурора должны вернуться и приступить к работе на своих должностях в прокуратуре Николаевской области", - пояснил собеседник издания.

Отметим, что Тарас Дунас до недавнего времени занимал должность и.о. руководителя Департамента кадровой работы Офиса ГП, а Александр Билоус занимал должность начальника Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам ОГП.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367598-iz_ogpu_vychistili_nikolaevskih_prokurorov
 показати весь коментар
 
 
Генпрокурор Ірина Венедіктова вчора скасувала наказ про поновлення на посаді прокурора міста Києва Сергія Юлдашева.

Про це повідомляє "Цензор".

Нагадаємо, 4 березня 2020 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив люстрованого прокурора Сергія Юлдашева прокурором міста Києва. Юлдашев був звільнений відповідно до закону "Про очищення влади" в березні 2015 року. У лютому поточного року Окружний суд Дніпропетровської області визнав незаконним його звільнення.

Віктор Чумак 6 березня, вже після звільнення Рябошапки, ввів в дію рішення Рябошапки щодо Юлдашева, і написав до Ради прокурорів обґрунтування призначення, де докладно розписав заслуги Юлдашева, і написав, що ОГПУ зобов'язана виконати рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25 лютого і призначити Юлдашева прокурором Києва.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367591-venediktova_skasuvala_nakaz_rjaboshapki_pro_ponovlennja_juldasheva_na_posadi_prokurora_kijeva__zmi
 показати весь коментар
 
 
А это Третьяк. Общее между не их рожи, а то, что оба они Ху*ловские подстилки.

 показати весь коментар
 
 
А где краснач косинка іпанутой комсомолки?
 показати весь коментар
 
Зеленський зробив ще одну пробоїну в своєму тоноччому кораблі... Поставити явну українофобку на таку посаду.... Дуже вже на руку росіянам грає Зеленський.
 показати весь коментар
 
 
В свій час Україні був потрібен геноцід комсомольської номенклатури і т.п.
 показати весь коментар
 
Венедиктова ж некомпетентна. Она же даже аттестацию не смогла пройти! как на такую важную должность можно назначать абсолютно некомпетентных людей??? что Венедиктова, что Зеленский - это некомпетентные люди! Государственные институты Украины 20 лет находятся в крахе и улучшений не предвидится! Мафия захватила власть, прокуратуру, суды, МВД, СБУ, и т.д. Государство принадлежит Олигархам и их мафиям, а люди в заложниках до тех пор, пока не осознают, что больше силы не у Олигархов с мафией, а больше силы у миллионов Украинцев, когда все вместе!!!
 показати весь коментар
 
 
явашвырок дает угля сверх плана... молодчага... но нужен ли тот сверхплановый уголь?
 показати весь коментар
 
так она еще и спец по безопасности и обороне. о......уительно. зеля чемпион. мало того что прокурором стала баба, теоритический (не практический) юристо-медико-педагог. наверное в поддержку сивохину
 показати весь коментар
 
 
А как по другому? Проведи ей тесты, как она хотела стать судьей Верховного Суда, и этот липовый проффесор/доктор наук пролетела бы мимо СНБО.....
 показати весь коментар
 
 
Это всё кадры Порошенко, а те, что сейчас прозрел насчёт Зелемойского, всегда готовы подложить свинью, стоит этим кадрам появиться...
 показати весь коментар
 
чєм ти тупєє, тєм больше у тєбя шансов попасть в снбо.
 показати весь коментар
 
 



Serendipity.ua

@Blonde75819970

·33 мин

Ярославский,которого Зе назначил курировать Хпрьковскую обл уже прибыл в Харьков и создал параллельный конкурирующий местной власти штаб. Заявил,что у него поручение от президента и он главный по Харьковской обл.сейчас.
 показати весь коментар
 
Ирка, когда Свинохряка -мародёра будем сажать? А Гнойсмана или Кролика? А Турчинова за сдачу Крыма? А с Зебилом что будет, ведь заключил с ****** сепаратную сделку и легализовал бандитские анклавы?
ТЫ РАБОТАТЬ БУДЕШЬ ИЛИ НЕТ?
Зеленский включил генпрокурора Венедиктову в состав СНБО - Цензор.НЕТ 5474



 показати весь коментар
 
 
З урахуванням ефективності та користі від мадам Венідіктовой, в подібній ситуації, замість неї, з таким же успіхом, можна було включити до складу РНБО Мендель або Ленку з 95 кварталу.
 показати весь коментар
 
 
А бабу Дуню, - прибиральницю,швабру,віника й ведро..., незабув Щей,й, туалетний папір,використанний,Неодмінно Зеленський включив генпрокурора Венедіктову до складу РНБО - Цензор.НЕТ 9893
 показати весь коментар
 
 
Нужно ещё включить в НСБО представителей от народа, колхозницу- гектарницу, дояра ,сталевара и шахтёра Зеленський включив генпрокурора Венедіктову до складу РНБО - Цензор.НЕТ 647
 показати весь коментар
 
 
А че Леночку свою туда не "ввел"? Там как я понимаю от СНБО одно название.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору