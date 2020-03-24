 Зеленський включив генпрокурора Венедіктову до складу РНБО

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Затвердити в персональному складі Ради національної безпеки та оборони України Венедіктову Ірину Валентинівну - Генерального прокурора", - сказано в документі.

Нагадуємо, 17 березня Верховна Рада дала згоду на призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової.

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