 Зеленський включив генпрокурора Венедіктову до складу РНБО

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Затвердити в персональному складі Ради національної безпеки та оборони України Венедіктову Ірину Валентинівну - Генерального прокурора", - сказано в документі.
Нагадуємо, 17 березня Верховна Рада дала згоду на призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової.
Вот ещё там без этой двоечницы не обойдутся.
Против каких дел Порошенко ты выступала против?
Про страну, в которой победили коррупцию, отразили агрессию паРаши и восстановили экономику за пять лет, в другой раз расскажешь.
Тобі не терпиться як Північній Кореї- під санкціями траву на лугах скубти, щоб з голоду не здохнути?
#СніГУР Снегирёв
@SNEGIR1102
· 10 ч
Дуремар #Зеленський відправив 50 тисяч масок у Донецьк!
Подивіться хфотографію вантажу, котрий учора вночі гвардійці завантажували. #АТОж там же наші люді, і єслі ані умрут кто будєт вас стрілять? - пояснив Єрмак. Отака #Зе *****, малята. Роззуйте очі! Ссанич -
дарас! #Цвірінь
Дошло до тебя, наконец, что ты и подобные тебе сотворили?
Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на источник в Офисе Генерального прокурора Украины.
Как пояснил собеседник издания, оба прокурора на данный момент перестали занимать должности в Офисе генерального прокурора, на которые они были откомандированы, но остаются на должностях в руководстве прокуратуры Николаевской области - прокурором области и первым заместителем прокурора области, соответственно.
"После отмены распоряжения об откомандировании оба прокурора должны вернуться и приступить к работе на своих должностях в прокуратуре Николаевской области", - пояснил собеседник издания.
Отметим, что Тарас Дунас до недавнего времени занимал должность и.о. руководителя Департамента кадровой работы Офиса ГП, а Александр Билоус занимал должность начальника Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам ОГП.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367598-iz_ogpu_vychistili_nikolaevskih_prokurorov
Про це повідомляє "Цензор".
Нагадаємо, 4 березня 2020 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив люстрованого прокурора Сергія Юлдашева прокурором міста Києва. Юлдашев був звільнений відповідно до закону "Про очищення влади" в березні 2015 року. У лютому поточного року Окружний суд Дніпропетровської області визнав незаконним його звільнення.
Віктор Чумак 6 березня, вже після звільнення Рябошапки, ввів в дію рішення Рябошапки щодо Юлдашева, і написав до Ради прокурорів обґрунтування призначення, де докладно розписав заслуги Юлдашева, і написав, що ОГПУ зобов'язана виконати рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25 лютого і призначити Юлдашева прокурором Києва.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367591-venediktova_skasuvala_nakaz_rjaboshapki_pro_ponovlennja_juldasheva_na_posadi_prokurora_kijeva__zmi
Serendipity.ua
@Blonde75819970
·33 мин
Ярославский,которого Зе назначил курировать Хпрьковскую обл уже прибыл в Харьков и создал параллельный конкурирующий местной власти штаб. Заявил,что у него поручение от президента и он главный по Харьковской обл.сейчас.
ТЫ РАБОТАТЬ БУДЕШЬ ИЛИ НЕТ?