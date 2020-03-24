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 Посилення обмежувальних заходів доцільне, але не повинне стосуватися обмеження конституційних свобод, - начальник поліції Києва Крищенко

Керівник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко вважає за доцільне посилення обмежувальних заходів для запобігання поширенню коронавірусу, але в рамках дотримання конституційних свобод.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". Крищенко теоретично припустив, якими можуть бути обмеження в разі запровадження надзвичайного стану в країні.

"Один із моментів - режим в'їзду-виїзду, обмеження свободи пересування вулицями. У якій формі це буде - комендантська година чи обмеження в певних місцях - поки говорити складно. Обмеження можуть торкнутися пересування особистого транспорту, можуть бути встановлені його перевірки. Також може бути вжито заходів щодо кількості людей в автомобілі", - розповів він.

За словами начальника поліції Києва, під забороною буде проведення будь-якого роду масових заходів, посилиться охорона цілого ряду стратегічних об'єктів.

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Відповідаючи на запитання про те, чи доцільно посилення обмежувальних заходів, Крищенко сказав: "Думаю, що доцільно з урахуванням того, що Київ - дуже велике місто... Ці заходи вживатимуться з огляду на розвиток ситуації", - сказав Крищенко.

Разом з тим, він звернув увагу, що не слід вводити обмежувальні заходи на конституційні свободи громадян. "Зверніть увагу, не потрібні заходи з обмеження прав громадян, передбачені при надзвичайному стані, як-то: закриття певних ЗМІ, дозвіл на доступ до приватної власності", - висловив переконання керівник главку поліції.

Він пояснив: "Насамперед посилення заходів має стосуватися людей, які прибули з-за кордону і порушують свої зобов'язання, а також пересування містом, оскільки ми бачимо, що дієвий спосіб запобігання поширенню коронавірусу - це самоізоляція, обмеження контактів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184015
 
 
 Топ коментарі
 








КОНЕЦ ВРЕМЁН

@06nU67LHuVO16Ye

·9 ч

Это

Ярослав Погорелый

- глава Госрезерва, друг Зеленского, человек Коломойского. Это он продал маски с фильтром из Госрезерва - Радуцкому! Власть ЛЖЕТ нам, что проданные маски были не из Госрезерва. Это легко доказать - покажите нам запасы масок в Госрезерве? ИХ НЕТ!
Ужесточение ограничительных мер целесообразно, но не должно касаться ограничения конституционных свобод, - начальник полиции Киева Крищенко - Цензор.НЕТ 1052
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Тобто ізолювати всіх прибуваючих до Києва через залізничний вокзал, аеропорти "Бориспіль" та "Жуляни" на 2 тижні не доцільно було, а коли їх приїхало понад 70 тисяч стало доцільно обмежити в правах решту громадян, яких значно більше? Генії, курва!
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Получили отказ парламента, но все равно неймется?
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пытаются сохранить лицо ... пардон, морду...
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"Ужесточение ограничительных мер целесообразно, но не должно касаться ограничения конституционных свобод" -- що за йо?
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КОНЕЦ ВРЕМЁН

@06nU67LHuVO16Ye

·9 ч

Это

Ярослав Погорелый

- глава Госрезерва, друг Зеленского, человек Коломойского. Это он продал маски с фильтром из Госрезерва - Радуцкому! Власть ЛЖЕТ нам, что проданные маски были не из Госрезерва. Это легко доказать - покажите нам запасы масок в Госрезерве? ИХ НЕТ!
Ужесточение ограничительных мер целесообразно, но не должно касаться ограничения конституционных свобод, - начальник полиции Киева Крищенко - Цензор.НЕТ 1052
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Андруша... краще б ти не розкривав щелепу
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Короче , полиция теперь решает всё ... . Но в рамках конституции . )) .
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Зачем надо осматривать машины?Почему его подчинённые не проходят дезинфекцию и санобработку во время патрулирования,они по своим служебным обязанностям больше всех передвигаются и контактируют с населением.
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Нужно обработать всех мусоров дустом... от коронавируса
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Вот когда начнут подыхать пачками будет вам и свобода и констутиционные права.А эти кренделя говорят так потому что нас просто нечем и некому ни лечить ни дохлых сжигать.
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Лучше подыхать пачками, чем когда нарушают МОИ права !
Нах..ена мне сожаление о ком то - если наплевали на меня ?!
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Не можуть ніяк вибрати спосіб як невдячний нарід в стійло загнати...
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Народ уже одним копытом в стойле..
Сидит тихонько дома в масках возле радиоточек - ждёт дальнейших указаний..
Если им организовать подвоз продуктов на дом, так он на улицу и нос не сунут - партия сказала "НЄ ПАЛОЖЕНО!"
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Voice of Ukraine

@newstop_us


Військовий експерт: НС нічого не дасть Зеленському, він вже не впливає на ситуацію. Особливо він розписався, помноживши себе на нуль, коли попросив олігархів взяти під своє "кураторство" області, де у них є активи, люди і кошти.
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Тобто ізолювати всіх прибуваючих до Києва через залізничний вокзал, аеропорти "Бориспіль" та "Жуляни" на 2 тижні не доцільно було, а коли їх приїхало понад 70 тисяч стало доцільно обмежити в правах решту громадян, яких значно більше? Генії, курва!
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Кто про что, а полиция про ужесточения . Ограничение перемещения граждан, Сначала для пешеходов, потом и для автотранспорта. Это же "голубая" мечта ментов. Ну кроме ДПС разумеется
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Так что интересно - досмотр автомобилей - это гниды будут проверять не везут ли коронавирус в авто...

приплыли в полицейское государство...
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Вся эта верхушка уже ******** все давным давно по вопросу распространения вируса.
Не температуру надо было мерять, а иметь тесты ПЦР на вирус и проверять каждого прибывшего.
Есть тесты, принимай отдыхающих (которые явно не на полгода отдыхать ездили)
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І це перднула простітутка,що наших героїв АТОшників на коліна ставила????
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так для того и пёрднула, чтобы всех остальных в стойле держать...
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сегодня одно говорит, второе вчера, в среднем
прикрывает вопрос : где маски ?
правда лохи стерпят всё ...
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если известно что маски до сраки, то нафига они тебе?.. мёрзнешь?
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Как-то похоже на лозунг "ударим автопробегом по бездорожью и бюрократизму".
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Вони повинні бути всі в спец одязі! Інакше, це розповсюджувачі сovid-19!
Питається - нахрена зброя, якщо сам потенційний розносчик covid !
Посилення обмежувальних заходів доцільне, але не повинне стосуватися обмеження конституційних свобод, - начальник поліції Києва Крищенко - Цензор.НЕТ 3008

Посилення обмежувальних заходів доцільне, але не повинне стосуватися обмеження конституційних свобод, - начальник поліції Києва Крищенко - Цензор.НЕТ 7474
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