 Посилення обмежувальних заходів доцільне, але не повинне стосуватися обмеження конституційних свобод, - начальник поліції Києва Крищенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". Крищенко теоретично припустив, якими можуть бути обмеження в разі запровадження надзвичайного стану в країні.
"Один із моментів - режим в'їзду-виїзду, обмеження свободи пересування вулицями. У якій формі це буде - комендантська година чи обмеження в певних місцях - поки говорити складно. Обмеження можуть торкнутися пересування особистого транспорту, можуть бути встановлені його перевірки. Також може бути вжито заходів щодо кількості людей в автомобілі", - розповів він.
За словами начальника поліції Києва, під забороною буде проведення будь-якого роду масових заходів, посилиться охорона цілого ряду стратегічних об'єктів.
Відповідаючи на запитання про те, чи доцільно посилення обмежувальних заходів, Крищенко сказав: "Думаю, що доцільно з урахуванням того, що Київ - дуже велике місто... Ці заходи вживатимуться з огляду на розвиток ситуації", - сказав Крищенко.
Разом з тим, він звернув увагу, що не слід вводити обмежувальні заходи на конституційні свободи громадян. "Зверніть увагу, не потрібні заходи з обмеження прав громадян, передбачені при надзвичайному стані, як-то: закриття певних ЗМІ, дозвіл на доступ до приватної власності", - висловив переконання керівник главку поліції.
Він пояснив: "Насамперед посилення заходів має стосуватися людей, які прибули з-за кордону і порушують свої зобов'язання, а також пересування містом, оскільки ми бачимо, що дієвий спосіб запобігання поширенню коронавірусу - це самоізоляція, обмеження контактів".
КОНЕЦ ВРЕМЁН
@06nU67LHuVO16Ye
·9 ч
Это
Ярослав Погорелый
- глава Госрезерва, друг Зеленского, человек Коломойского. Это он продал маски с фильтром из Госрезерва - Радуцкому! Власть ЛЖЕТ нам, что проданные маски были не из Госрезерва. Это легко доказать - покажите нам запасы масок в Госрезерве? ИХ НЕТ!
Нах..ена мне сожаление о ком то - если наплевали на меня ?!
Сидит тихонько дома в масках возле радиоточек - ждёт дальнейших указаний..
Если им организовать подвоз продуктов на дом, так он на улицу и нос не сунут - партия сказала "НЄ ПАЛОЖЕНО!"
Voice of Ukraine
@newstop_us
Військовий експерт: НС нічого не дасть Зеленському, він вже не впливає на ситуацію. Особливо він розписався, помноживши себе на нуль, коли попросив олігархів взяти під своє "кураторство" області, де у них є активи, люди і кошти.
приплыли в полицейское государство...
Не температуру надо было мерять, а иметь тесты ПЦР на вирус и проверять каждого прибывшего.
Есть тесты, принимай отдыхающих (которые явно не на полгода отдыхать ездили)
прикрывает вопрос : где маски ?
правда лохи стерпят всё ...
Питається - нахрена зброя, якщо сам потенційний розносчик covid !