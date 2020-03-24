 Нардеп "Голосу" Устінова зареєструвала альтернативний президентському законопроєкт про реформу СБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті партії "Голос".

"Внесений же на розгляд Верховної Ради президентський законопроєкт (№3196), бетонує стару, ще радянську структуру Служби безпеки України, розширює невластиві їй правоохоронні функції, пропонує підняти зарплати в СБУ вище рівня ЦРУ без очищення служби від корупціонерів", - сказано в заяві.

"Наш законопроєкт зробить значно ефективнішою ту частину СБУ, яка справді працює на користь держави. Але досі змушена робити це в радянських рамках і з нестачею ресурсів і кадрів", - зазначила Олександра Устінова.

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За її словами, законопроєкт передбачає:

- ліквідацію управлінь у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю; це ті управління, які роками влаштовували "маски-шоу" і "кошмарили" бізнес в Україні;

- демілітаризацію СБУ та позбавлення її функції досудового розслідування у кримінальному провадженні;

- обов'язок для співробітників СБУ та членів їхніх сімей подавати електронні декларації; це не буде поширюватися на розвідників, контррозвідників, кадрового складу Антитерористичного центру та підрозділу у боротьбі з тероризмом;

- підвищення зарплат співробітникам після проходження переатестації; атестацію повинні будуть пройти всі діючі співробітники СБУ, для цього передбачено створення спеціального Управління внутрішнього контролю, в який буде набрано людей з-поза системи.