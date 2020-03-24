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Все про:законопроект (967) СБУ (5427) Голос партія (151) Устінова (32)

 Нардеп "Голосу" Устінова зареєструвала альтернативний президентському законопроєкт про реформу СБУ

Законопроєкт, поданий членом Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Олександрою Устіновою, передбачає: очищення служби від невластивих функцій і недостойних кадрів, а також перетворення її на спецслужбу сучасного зразка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті партії "Голос".

"Внесений же на розгляд Верховної Ради президентський законопроєкт (№3196), бетонує стару, ще радянську структуру Служби безпеки України, розширює невластиві їй правоохоронні функції, пропонує підняти зарплати в СБУ вище рівня ЦРУ без очищення служби від корупціонерів", - сказано в заяві.

"Наш законопроєкт зробить значно ефективнішою ту частину СБУ, яка справді працює на користь держави. Але досі змушена робити це в радянських рамках і з нестачею ресурсів і кадрів", - зазначила Олександра Устінова.

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За її словами, законопроєкт передбачає:

- ліквідацію управлінь у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю; це ті управління, які роками влаштовували "маски-шоу" і "кошмарили" бізнес в Україні;

- демілітаризацію СБУ та позбавлення її функції досудового розслідування у кримінальному провадженні;

- обов'язок для співробітників СБУ та членів їхніх сімей подавати електронні декларації; це не буде поширюватися на розвідників, контррозвідників, кадрового складу Антитерористичного центру та підрозділу у боротьбі з тероризмом;

- підвищення зарплат співробітникам після проходження переатестації; атестацію повинні будуть пройти всі діючі співробітники СБУ, для цього передбачено створення спеціального Управління внутрішнього контролю, в який буде набрано людей з-поза системи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184012
 
   
 Топ коментарі
 
Закон об СБУ
Пункт №1 Не лизать жопу цуркисам и не бегать к ним на тусовки в рестораны.
Пункт №2 Кто лизнул цуркисовскую жопу изгоняется из СБУ через печь крематория.
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Ишь ты,какая...очищать сбу от клованских друганов. Геть звідси,розбійниця зі своїм законопроектом!😄
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..особлива ГАНЬБА ... СБУ .. розформування і ліквідація ..як структури з ОЗНАКАМИ ЗУгр .. починаючи .. ПОВНА фактична ЗРАДА України -- Крим ..Донбас .. Олігархічно пригодована БАНДА . що виконує ПОЛІТИЧНІ ЕКОНОМІЧНІ .. терористичні провокації в інтересах олігархічної МАФІЇ .... розумію ..як там в МПС .. Патріотам України ... робіть ВИСНОВКИ .. НЕ зраджуйте Народу України .. ТІЛЬКИ РОЗФОРМУВАННЯ цієї КГБ -фсб КЛОНОВОЇ структури і СТВОРЕННЯ ЗАНОВО щось по-прикладу Великобританії чи Ізраїль ... Наснаги
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Закон об СБУ
Пункт №1 Не лизать жопу цуркисам и не бегать к ним на тусовки в рестораны.
Пункт №2 Кто лизнул цуркисовскую жопу изгоняется из СБУ через печь крематория.
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Ишь ты,какая...очищать сбу от клованских друганов. Геть звідси,розбійниця зі своїм законопроектом!😄
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..особлива ГАНЬБА ... СБУ .. розформування і ліквідація ..як структури з ОЗНАКАМИ ЗУгр .. починаючи .. ПОВНА фактична ЗРАДА України -- Крим ..Донбас .. Олігархічно пригодована БАНДА . що виконує ПОЛІТИЧНІ ЕКОНОМІЧНІ .. терористичні провокації в інтересах олігархічної МАФІЇ .... розумію ..як там в МПС .. Патріотам України ... робіть ВИСНОВКИ .. НЕ зраджуйте Народу України .. ТІЛЬКИ РОЗФОРМУВАННЯ цієї КГБ -фсб КЛОНОВОЇ структури і СТВОРЕННЯ ЗАНОВО щось по-прикладу Великобританії чи Ізраїль ... Наснаги
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нет расформирование, а волчий билет с последующим привлечением к уголовной ответственности...
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так что, явашвырок бахнули по спине? посильнее надо...
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Не, партия Клована Оманского на такое не пойдет! Бо, где ж тогда литинант Бакланов харчеваться будет и долю малую ( а может и не малую) заносить своем у другану детства будет?
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Невозможно реформировать не реформируемое. Только полное расформирование этой гбешной опг, проверить всех их семьи каким имуществом они владеют и национализировать его. Там от рядового до самого высокого уровня руководства, мега-коррупционеры и очень богатые люди, но свои состояния они все нажили преступной деятельностью. Каждый из них должны пристать перед законом. Безопасность и сбу-понятия не совместимые. Нужно создавать новую структуру с нуля. Для этой структуры достаточно всего 300-500 человек, которых можно набрать из состава фронтовой разведки, которые прошли войну на перевой линии фронта, а не где-то там писарями какими-нибудь или штабными крысами. И ни в коем случае никого из старых кадров не привлекать в новую спецслужбу. Спецслужба не должна быть вообще многочисленной.
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