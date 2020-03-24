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 На Тернопільщині підтверджено ще два випадки Covid-19

Два нові випадки зараження коронавірусною інфекцією Covid-19 підтверджено в Тернопільській області у вівторок, 24 березня.

Про це повідомляється на сторінці в Фейсбук Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні коронавірус підтвердили у жителя Монастирського району, 1966 р.н. Його госпіталізували в інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги.

Ще одна інфікована з підтвердженим Covid-19 - теж мешканка Монастирського району, 1979 р.н. Зараз вона - в реанімаційному відділенні Монастирської лікарні", - сказано в повідомленні.

Разом, станом на 17.00 24 березня на Тернопільщині зафіксовано 4 випадки захворювання Covid-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція встановлює майже 500 осіб, які контактували із зараженим священником на Тернопільщині

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184010
 
 
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так били в бубны гимн пели и никого не пущали))а оказались рассадником заразы(((
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У Вас, батенька, катастрофическое нарушение причинно-следственных связей! Пейте зелёночку-должно вылечить вавки в голове!
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Важно понимать, откуда произошло заражение - "понаехавшие" должны сидеть дома и не шастать.
То же самое было две недели назад и в Германии.
Туристы приехали с горнолыжных курортов Австрии и Италии и не сидели дома - пошли шастать и поназаражали сотни людей.
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вчера звонил знакомый. он каждый год ездил в тироль на "шиурлауб" по закрытию сезона. а в этом году просёк ситуацию с италией и 12 марта, за 2 дня до начала урлауба, отказался от забуханного. говорит, шо всё беспроблемно откатили. щас радуется безмерно.
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