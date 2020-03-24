 На Тернопільщині підтверджено ще два випадки Covid-19

Про це повідомляється на сторінці в Фейсбук Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні коронавірус підтвердили у жителя Монастирського району, 1966 р.н. Його госпіталізували в інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги.

Ще одна інфікована з підтвердженим Covid-19 - теж мешканка Монастирського району, 1979 р.н. Зараз вона - в реанімаційному відділенні Монастирської лікарні", - сказано в повідомленні.

Разом, станом на 17.00 24 березня на Тернопільщині зафіксовано 4 випадки захворювання Covid-19.

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