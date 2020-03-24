EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  3851  60
Матеріали за темою:
Все про:Вакарчук (173) ВР (7313) Голос партія (151) Рудик Кіра (1)

 Рудик - найкращий управлінець із нашої команди, а у мене з'явилася можливість зайнятися політикою, - Вакарчук про свій відхід

Рішення про зміну голови партії носить організаційний характер.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив народний депутат від партії "Голос", фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Насправді рішення про зміну голови партії має насамперед організаційний характер. Воно дає можливість Кірі Рудик як найкращому управлінцю в нашій команді в цей непростий час взяти на себе безпосередньо менеджмент управління достатньо великою командою людей, в тому числі в регіонах. Вона це робить краще, ніж будь-хто з нас, в тому числі, ніж я. Тому що вона керувала величезною кількістю людей, і виклики цього вимагають", - зазначив нардеп.

Він також відзначив позитивний результат для себе: "Вона дає мені – що дуже важливо – час зосередитися власне на тому, що напевно я можу робити найкраще – об’єднувати людей, переконувати їх, надихати. Це стосується як наших прихильників і виборців потенційних, так і політичних стейкхолдерів. У мене з’явилося значно більше часу не сидіти в офісі і займатися великими справами, які є керуванням колективу. У мене з’явився час зайнятися власне політикою, відстоюванням наших інтересів, створенням зв’язків - як горизонтальних, так і вертикальних. І думанням про стратегію. Я нарешті почав зустрічатися з великою кількістю міжнародних партнерів".

Читайте також: Виконавча влада повинна була зібрати і прислухатися до аналітиків, а не людей сумнівних гасел на кшталт Сивохо, - Вакарчук про карантин і зупинку метро

Вакарчук підкреслив, що як був лідером "Голосу", так і залишиться.

"Я сподіваюсь, виборці голосували не за Вакарчука, а за програму партії і ту команду, яку я вів. І однією з моїх цілей було – забути про політику лідерського типу. Ми будуємо саме таку партію. 20 нардепів від "Голосу" - найкращі спеціалісти в цьому парламенті. І з моральної точки зору вони порядні люди. І вони - нові обличчя, але вони при цьому професійні. За кожним з них - величезний досвід", - заявив нардеп.

Також читайте: Зі своїх можливостей виділив мільйон гривень, ми придбаємо два апарати ШВЛ, які віддамо Львівській та Одеській опорним лікарням, - Вакарчук

На думку Вакарчука, інші члени його команди - Сергій Рахманін, Ярослав Железняк - на своїх місцях.

Нагадаємо, 11 березня депутат Верховної Ради Кіра Рудик очолила партію "Голос" замість Святослава Вакарчука, який при цьому залишається лідером політсили.

Читайте повне інтерв'ю: Святослав Вакарчук: "Я спілкуюсь із президентом. Тема Донбасу і Криму займає 80% наших розмов"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184009
 
 
 Топ коментарі
 
Славко-Дурко уже стал крутым и опытным, можно сказать ЗУБРОМ ПОЛИТИКИ, поэтому справедливо рассудив, как мудрый КАА, решил уйти на пенсию. Я в АХ... Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 6519 Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 6519 Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 6519
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
он ево ночами крутит ловит контра ФРГ )😃
 показати весь коментар
 
Ясен пень, на стадіонах уже не поспиваеш)
 показати весь коментар
 
 
Славко-Дурко уже стал крутым и опытным, можно сказать ЗУБРОМ ПОЛИТИКИ, поэтому справедливо рассудив, как мудрый КАА, решил уйти на пенсию. Я в АХ... Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 6519 Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 6519 Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 6519
 показати весь коментар
 
 
Нікуди він не пішов, кацапе.
А ти не в ах...є, а на х...є.
 показати весь коментар
 
 
Правильно заметил, надо писать "Раз". Тут я дал маху. Отдаю должное. Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 3988
 показати весь коментар
 
 
"Какцап запорєбріковий звичайний" дуже легко виявляється наявністю граматичних та орфографічних помилок в своїх дописах. Я уже давно заметил, общаясь на разных пабликах, что истинный московит не знает не только иностранных языков, но и своим владеет на уровне начальной школы. Тому просто ігнорую таких "патріотів", під яким би прапором не було опубліковано коментар. Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 1039 Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 993
 показати весь коментар
 
 
А как насчёт порохососов, их то же игнорируешь или ставишь им лайки? Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 7950
 показати весь коментар
 
 
Я не знаю, хто з дописувачів є порохососом чи ще кимось. Все залежить від змісту допису. Якщо там суцільна маячня, то ігнорую, а якщо повна маячня, то і в спам можу відправити. Якщо допис близький до моєї думки - ставлю вподобайку. Все геніальне - просте
 показати весь коментар
 
Вот что, Гений, раз ты такой мудрый, что не можешь разобраться кто тут порохосос, а кто нет. то распознать по-написанному кто тут кацап, а кто еврей или украинец тем более не умеешь. Поэтому болтать, что "Какцап запорєбріковий звичайний" дуже легко виявляється наявністю граматичних та орфографічних помилок в своїх дописах" тем более не советую. Тут ты, еврей, дал маху. Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 7016
 показати весь коментар
 
Браво! Ви тікі-но надали ще одне підтвердження недостатньої розумової зрілості! Фраза "тьі чо, самьій умньій, чолє" та її похідні є образою у людей, IQ яких нище середнього.
Я не вважаю себе ні мудрим, ні надто розумним, бо не знаю дуже багато. І знаю, що всього не вивчу, але намагатися теє зробити мені ніхто не заважає. До того ж мені зовсім не цікава національність будь-кого (на відміну від тебе)...
А от перехід на особистості та образи - це цілком звичайне явище для людини, в якої немає аргументів щоб спростувати думку опонента або підтвердити свою.
Крім того, я висловив лише свою думку у вигляді сарказму. Не подобається - ігноруйте.
 показати весь коментар
 
портнов подгадил славку-дурку репутацію))))
 показати весь коментар
 
Часть голосов в унитаз . Единственный плюс - не за зелю .
 показати весь коментар
 
 
сразу подумал на черкасского рудика- одного и депутанов свежескошенных короной вируса ))).
 показати весь коментар
 
Я устал.. я ухожу... После карантина буду ездить на приёмы и обьединять
 показати весь коментар
 
 
Що такого страшного, що він більше не буде головою партії?
 показати весь коментар
 
 
Тебя заклинило? Никогда не был кацапом, кстати и фамилия у меня польская или ты читать не умеешь по-русски. Еврея из далека видно.
 показати весь коментар
 
Як кацапи активізувалися під цією новиною.
 показати весь коментар
 
 
Почему только кацапы? Славика не любят ни соя ни зебилы. Он конкурент и тем и тем. Очевидно же
 показати весь коментар
 
Я за перемены. В данном случае я за Славика.
 показати весь коментар
 
 
А то, что Славик за распродажу украинской земли голосовал, т.е. той, на которой мы с тобой живём--это не страшно? Пусть и дальше за это голосует его партия? Тем более во время пандемии и войны? А ведь уже готовятся проголосовать вновь. А ничего, если эти земли потом скупят кацапы и наводнят их кацапами и ещё не дай бог "Путенпамаги"?
Так ты за такие перемены?
 показати весь коментар
 
Так не продавай землю кацапам. Я вот свой пай продам гражданину НАТО😷, если он заплатит хорошую цену, а твой урапатриот в вышиванке тебе пшеницой второсортной за оренду даст.
 показати весь коментар
 
 
Ну это децтво. Законы рынка и количества бабла ещё никто не отменял.
Ты кому продашь---кто даст 1000$ или тому, кто 100 000$? А у кацапской мафии бабла в миллион раз побольше, чем у всех наших тузов вместе взятых. ЕСЛИ КОЗЛОМОРДЫЕ РЕШИЛИ ОККУПИРОВАТЬ НАС-- ИХ НИ ЧТО НЕ ОСТАНОВИТ. И срать они хотели на твой патротизьм. Убью нах., а землю скупят у твоих родственников, если начнёшь выпендриваться. Ты просто не знаешь их ещё.
 показати весь коментар
 
Я проти продажу землі. І Славко тут не правий.
Але він на голову вище як мінімум від 420 інших нардепів щодо моральності.
 показати весь коментар
 
 
Кстати, насчёт морали, а ты спроси у него где он взял миллионы баксов на рекламу перед выборами? Да и на сами выборы, включая регистрацию? Только не надо за взносы, я в это никогда не поверю. Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 4057
 показати весь коментар
 
А якщо і в пінчука, то що?
Зелоху можна було в коломойського брати, а Вакарчуку у пінчука - ні?
Головне - потратити гроші з користю для країни.
 показати весь коментар
 
А зелох із кварталом заплатили? Чи вони лише бюджет Кіпру наповнюють?
 показати весь коментар
 
 
Не, Славик, наш избиратель программу не читает, да и никто эти программы не исполняет, зря надеешься, голосовали за тебя и твой, созданный политтехнологами образ, а вовремя смыться - это ты правильно решил, оно тебе надо Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 1219
 показати весь коментар
 
нічого особливого, це його право, як діяти, мені то що, я більше про програми хотів сказати, що в нас ніхто не читає, на жаль
 показати весь коментар
 
Он просто удрал и забздел ответственности. Он наконец понял, что с зебилами каши не сваришь. Да и за закон о земле мудило проголосовал, т.е. за воровство нашей земли. А это уголовная ответственность за такое уже светит. Рудик - наилучший управленец из нашей команды, а у меня появилась возможность заняться политикой, - Вакарчук о своем уходе - Цензор.НЕТ 5785
 показати весь коментар
 
Куди він "удрал"? Перестановки всередині партії - це "удрал"?
І при кримінальну відповідальність ти брешеш, або просто тупий і елементарних речей не розумієш.
 показати весь коментар
 
 
Возможно и не понимаю что-то, но я знаю точно, что за мою землю я с начала решаю сам ПРОДАВАТЬ ЕЁ ИЛИ НЕТ, а уж потом МОИ МЕНЕДЖЕРЫ ПУСТЬ МНЕ ПОДМАХИВАЮТ мною же выбранные. Депутаты не имеют права голосовать за землю без референдума.
С начала референдум, а потом продажа. Так в Конституции записано. Думаю, что Славко-Дурко уже спёкся, поэтому и удрал от греха подальше. А может Ахметов перестал платить.
 показати весь коментар
 
Прогнозы сбылись. Вся эта шумиха вокруг него чистый пиар для скупки голосов для Пети.
Нету Славы политика, .... есть хороший певец, который попал в политический переплёт.
.... Да миллион гривен это просто смешно при 100 миллионах потраченных на рекламу себя.

Хорошо что рассмотрели

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
 показати весь коментар
 
 
Славік к рудіку прийшов і спитала кроха, що такоє хорошо та що такоє плохо
 показати весь коментар
 
Царь должен красоваться и пиариться,а работают пусть рабы.
 показати весь коментар
 
 
Дырявый, ты налоги с кацапских сабантуев , уплати..
 показати весь коментар
 
 
Кого тільки не обсірали на Цензорі.. Всіх (!) , обсірали всіх політиків , всіх рівнів та всіх краін , окрім шановного сенатора пана МакКейна( світла пам'ять) та шановноі пані Далі Грибаускайте...
 показати весь коментар
 
 
Красавец, на прошлых выборах заехал в Раду и спрыгнул, сейчас заехал и спрыгнул. Ну не можешь работать, пой песни, чего в Раду то переться.
 показати весь коментар
 
 
А шо тоби делать, концертики закончились.
 показати весь коментар
 
 
долларовы миллионер зеленский пожертвовал на борьбу с коронавирусом в Украине - 0.00 грн. похоже квартальному черту взападло тратить бабосики на идиотов, которые его выбрали руководить страной
 показати весь коментар
 
Вакарчук взял хороший старт, как спринтер, но быстро выдохся, и перешел на стайера, сказалось отсутствие опыта в политике, политика отличается от шоу бизнеса, хочется верить, что Славик, возможно с авторитетам в мировой политке, восстановит спринтерскую форму, сегодня это очень важно для украины.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору