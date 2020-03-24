 Рудик - найкращий управлінець із нашої команди, а у мене з'явилася можливість зайнятися політикою, - Вакарчук про свій відхід

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив народний депутат від партії "Голос", фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.
"Насправді рішення про зміну голови партії має насамперед організаційний характер. Воно дає можливість Кірі Рудик як найкращому управлінцю в нашій команді в цей непростий час взяти на себе безпосередньо менеджмент управління достатньо великою командою людей, в тому числі в регіонах. Вона це робить краще, ніж будь-хто з нас, в тому числі, ніж я. Тому що вона керувала величезною кількістю людей, і виклики цього вимагають", - зазначив нардеп.
Він також відзначив позитивний результат для себе: "Вона дає мені – що дуже важливо – час зосередитися власне на тому, що напевно я можу робити найкраще – об’єднувати людей, переконувати їх, надихати. Це стосується як наших прихильників і виборців потенційних, так і політичних стейкхолдерів. У мене з’явилося значно більше часу не сидіти в офісі і займатися великими справами, які є керуванням колективу. У мене з’явився час зайнятися власне політикою, відстоюванням наших інтересів, створенням зв’язків - як горизонтальних, так і вертикальних. І думанням про стратегію. Я нарешті почав зустрічатися з великою кількістю міжнародних партнерів".
Вакарчук підкреслив, що як був лідером "Голосу", так і залишиться.
"Я сподіваюсь, виборці голосували не за Вакарчука, а за програму партії і ту команду, яку я вів. І однією з моїх цілей було – забути про політику лідерського типу. Ми будуємо саме таку партію. 20 нардепів від "Голосу" - найкращі спеціалісти в цьому парламенті. І з моральної точки зору вони порядні люди. І вони - нові обличчя, але вони при цьому професійні. За кожним з них - величезний досвід", - заявив нардеп.
На думку Вакарчука, інші члени його команди - Сергій Рахманін, Ярослав Железняк - на своїх місцях.
Нагадаємо, 11 березня депутат Верховної Ради Кіра Рудик очолила партію "Голос" замість Святослава Вакарчука, який при цьому залишається лідером політсили.
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А ти не в ах...є, а на х...є.
Я не вважаю себе ні мудрим, ні надто розумним, бо не знаю дуже багато. І знаю, що всього не вивчу, але намагатися теє зробити мені ніхто не заважає. До того ж мені зовсім не цікава національність будь-кого (на відміну від тебе)...
А от перехід на особистості та образи - це цілком звичайне явище для людини, в якої немає аргументів щоб спростувати думку опонента або підтвердити свою.
Крім того, я висловив лише свою думку у вигляді сарказму. Не подобається - ігноруйте.
Так ты за такие перемены?
Ты кому продашь---кто даст 1000$ или тому, кто 100 000$? А у кацапской мафии бабла в миллион раз побольше, чем у всех наших тузов вместе взятых. ЕСЛИ КОЗЛОМОРДЫЕ РЕШИЛИ ОККУПИРОВАТЬ НАС-- ИХ НИ ЧТО НЕ ОСТАНОВИТ. И срать они хотели на твой патротизьм. Убью нах., а землю скупят у твоих родственников, если начнёшь выпендриваться. Ты просто не знаешь их ещё.
Але він на голову вище як мінімум від 420 інших нардепів щодо моральності.
Зелоху можна було в коломойського брати, а Вакарчуку у пінчука - ні?
Головне - потратити гроші з користю для країни.
І при кримінальну відповідальність ти брешеш, або просто тупий і елементарних речей не розумієш.
С начала референдум, а потом продажа. Так в Конституции записано. Думаю, что Славко-Дурко уже спёкся, поэтому и удрал от греха подальше. А может Ахметов перестал платить.
Нету Славы политика, .... есть хороший певец, который попал в политический переплёт.
.... Да миллион гривен это просто смешно при 100 миллионах потраченных на рекламу себя.
Хорошо что рассмотрели
Героям Слава!!! Слава Украине!!!