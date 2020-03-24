 "Нова Пошта" адаптувала свою інфраструктуру до умов доставки медпрепаратів

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.
"На сьогодні "Нова Пошта" протестувала та адаптувала власну логістичну інфраструктуру до нових умов продажу та доставки медичних препаратів кожному жителю нашої країни", - зазначив співзасновник компанії В'ячеслав Клімов.
У "Новій пошта" також наголосили, що рішення уряду про дозвіл здійснювати поштову доставку ліків операторами ринку є своєчасним, важливим і життєво необхідним кроком в умовах наявної карантинної ситуації в країні.
На думку поштового оператора, дозвіл на купівлю ліків у мережі інтернет і поштову доставку препаратів стане дієвим інструментом запобігання поширенню інфекції.
"Ми переконані, що разом з іншими операторами поштового зв'язку зможемо забезпечити швидку, якісну і зручну доставку медичних засобів", - підкреслюють у "Новій пошті".
У компанії також вважають, що завдяки створенню урядом прозорого ринку і зрозумілих конкурентних механізмів поштової доставки ліків, державі вдасться мінімізувати можливі негативні наслідки поширення коронавірусу, зупинити пандемію і повернути Україну до спокійного здорового життя.
Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів України дозволив операторам поштового зв'язку доставляти лікарські засоби.
Згідно з інформацією на сайті Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації, до Єдиного держреєстру операторів поштового зв'язку станом на 3 березня 2020 року внесено 61 компанію, в тому числі такі як "Нова Пошта", Justin, "Делівері", "Делфаст" , "Европошта", а також низку ФОП.
Они то ли тарифы понизили то ли ... Мне магазин выставил одну цену с доставкой, а по факту я заплатил меньше, хотя в чеке указана старая цена магазина за товар.
https://outsignal.com/service/novaposhta/
Я правда не очень хорошего о них мнения - тарифы высокие, но если они реально их понизили, в это время, то им респект.
Молодці.