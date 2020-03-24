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 "Нова Пошта" адаптувала свою інфраструктуру до умов доставки медпрепаратів

"Нова Пошта" адаптувала свою логістичну інфраструктуру відповідно до умов роботи з доставкою ліків і медичних засобів

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

"На сьогодні "Нова Пошта" протестувала та адаптувала власну логістичну інфраструктуру до нових умов продажу та доставки медичних препаратів кожному жителю нашої країни", - зазначив співзасновник компанії В'ячеслав Клімов.

У "Новій пошта" також наголосили, що рішення уряду про дозвіл здійснювати поштову доставку ліків операторами ринку є своєчасним, важливим і життєво необхідним кроком в умовах наявної карантинної ситуації в країні.

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На думку поштового оператора, дозвіл на купівлю ліків у мережі інтернет і поштову доставку препаратів стане дієвим інструментом запобігання поширенню інфекції.

"Ми переконані, що разом з іншими операторами поштового зв'язку зможемо забезпечити швидку, якісну і зручну доставку медичних засобів", - підкреслюють у "Новій пошті".

У компанії також вважають, що завдяки створенню урядом прозорого ринку і зрозумілих конкурентних механізмів поштової доставки ліків, державі вдасться мінімізувати можливі негативні наслідки поширення коронавірусу, зупинити пандемію і повернути Україну до спокійного здорового життя.

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Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів України дозволив операторам поштового зв'язку доставляти лікарські засоби.

Згідно з інформацією на сайті Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації, до Єдиного держреєстру операторів поштового зв'язку станом на 3 березня 2020 року внесено 61 компанію, в тому числі такі як "Нова Пошта", Justin, "Делівері", "Делфаст" , "Европошта", а також низку ФОП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184006
 
 
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А кто владелец Новой Почты?
Они то ли тарифы понизили то ли ... Мне магазин выставил одну цену с доставкой, а по факту я заплатил меньше, хотя в чеке указана старая цена магазина за товар.
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Владельцами фирмы НОВАЯ ПОЧТА значятся Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк. Годом основания компании считается 2001 год.

https://outsignal.com/service/novaposhta/
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Спасибо.
Я правда не очень хорошего о них мнения - тарифы высокие, но если они реально их понизили, в это время, то им респект.
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Нетбук приехал в собственной упаковке, очень жесткой...они его вкинули в коробку 25 кг объемным весом и бумагой натолкали...заплатил за 25 кг веса +45грн за коробку
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Гривен 100 будет стоить доставка одной упаковки парацетамола...или 150???
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Один з небагатьох україньских брендів, які заслуговують поваги.
Молодці.
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Тем что запаковывают коробки по 35 кг там, где объемный вес 2-3 кг?


"Нова Пошта" адаптировала свою инфраструктуру к условиям доставки медпрепаратов - Цензор.НЕТ 8271
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