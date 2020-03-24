 У "справах Майдану" повідомлено про підозру слідчому Нацполіції, - ДБР

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що 18 лютого 2014 року правоохоронець незаконно, без будь-яких доказів притягнув до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях 3 громадян.

Тепер він підозрюється у:

зловживанні владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України);

службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України);

притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, зі штучним створенням доказів та фальсифікацією (ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України);

незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу України).

Слідчі ДБР готують клопотання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади. Нині він працює старшим слідчим Головного управління Нацполіції в Київській області.

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