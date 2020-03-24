 Ворог 7 разів порушив перемир'я на Донбасі 24 березня, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було скоєно чотири обстріли, а саме:

поблизу Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета;

в районі населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;

поруч із Мар'їнкою - зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Павлополя - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Новоолександрівки - з мінометів калібру 82 мм - 4 міни;

поруч із Кримським - з 82-мм мінометів - 10 мін і озброєння БМП-1;

поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 82 мм - 11 мін і станкового протитанкового гранатомета.

Сьогодні, 24 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Підрозділи Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь".

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