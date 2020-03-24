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 Ворог 7 разів порушив перемир'я на Донбасі 24 березня, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було скоєно чотири обстріли, а саме:

  • поблизу Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета;
  • в районі населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
  • поруч із Мар'їнкою - зі станкового протитанкового гранатомета;
  • поблизу Павлополя - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • неподалік Новоолександрівки - з мінометів калібру 82 мм - 4 міни;
  • поруч із Кримським - з 82-мм мінометів - 10 мін і озброєння БМП-1;
  • поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 82 мм - 11 мін і станкового протитанкового гранатомета.

Сьогодні, 24 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Підрозділи Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь".

Читайте також: Від початку доби найманці РФ тричі відкривали вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184004
 
 
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Запустить им пару человек из Италии , что бы им было чем заняться
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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