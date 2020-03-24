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Все про:Вакарчук (173) карантин (982) Київ (7518) транспорт (465) COVID-19 (1889) коронавірус (506)

 Виконавча влада повинна була зібрати аналітиків і прислухатися до них, а не до людей сумнівних гасел на кшталт Сивохо, - Вакарчук про карантин і зупинку метро

Будь-яка людина і команда при виборі варіантів дій повинні поставити себе на місце того, за кого вирішують.

Таку думку в інтерв'ю Цензор.НЕТ висловив народний депутат від партії "Голос", фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Наприклад, найперше, найбільше питання: яка у нас, у принципі, стратегія боротьби з епідемією? Тому що їх декілька. Наприклад, стратегія жорсткого карантину і фактично повного обмеження так чи інакше свободи пересування й інших свобод людей, як пішов Китай. Є м’якша історія, яка заснована на свідомості людей. Але там дуже чіткі обмеження вогнищ – як це було зроблено в Південній Кореї чи в Японії. А є третя стратегія - наприклад, та, якою збиралася йти Британія. Коли вони кажуть: все одно всі захворюють, давайте ми просто максимально ізолюємо старших. І всі, кому треба, перехворіють…", - зазначив він.

У будь-якому випадку, завдання виконавчої влади - вибрати найменш важкий і найбільш підходящий варіант.

Читайте також: Зі своїх можливостей виділив мільйон гривень, ми придбаємо два апарати ШВЛ, які віддамо Львівській та Одеській опорним лікарням, - Вакарчук

"Це питання передусім до тих людей у виконавчій владі, які ухвалюють рішення. І, маючи цю інформацію, вони повинні зібрати ґрунтовних спеціалістів, в тому числі в РНБО. Не людей, які виголошують абсолютно сумнівні гасла в "Парковому" (у виставковому конференц-центрі "Парковий" знаходиться центральний офіс партії і парламентської фракції "Слуга народу". - ред), як-от Сергій Сивохо, а серйозних аналітиків, які мають дати картинку і сказати: ось план А, план В, план С, тут плюси такі, мінуси такі. І завдання уряду чи президента - просто взяти політичну відповідальність і сказати: берем таку стратегію. І вже відповідно до стратегії ми розуміємо: ми закриваємо транспорт чи не закриваємо? Якщо закриваємо транспорт, то для чого? Ви ж розумієте, що якщо всі працюють, а транспорт закритий, а працювати треба, то як добиратися на роботу? У нас же немає такого, що всі підприємства припинили свою роботу… Тобто за кожною дією має бути свій наслідок. І, безумовно, закриття метро без прорахування наслідків, які призвели до того, що стоять люди, натовпи в маршрутках, приведе, як мінімум, до короткострокової проблеми, або певного колапсу. Чи буде він постійний? Сподіваюсь, що місцева влада в кожному місті і уряд зроблять свої висновки. Я думаю, що в Києві найскладніша ситуація: все-таки тут дуже багато людей і дуже багато людей їздять у метро. Я думаю, що в інших містах, навіть мільйонниках, - вже простіше", - заявив нардеп.

Читайте повне інтерв'ю: Святослав Вакарчук: "Я спілкуюсь із президентом. Тема Донбасу і Криму займає 80% наших розмов"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184003
 
 
 Топ коментарі
 
Сява- ты не прав. Сивуху надо слушать: он коронавирусом переболел ещё 10 лет назад:
Исполнительная власть должна была собрать и прислушаться к аналитикам, а не людям сомнительных лозунгов вроде Сивохо, - Вакарчук о карантине и остановке метро - Цензор.НЕТ 297
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Славик молодец. Ему бы цены не было, если бы во времена барыги ему язык в ποπу не затянуло.
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Ну, ті, що продали у Китай 48 мільйонів масок.
Славік же, про це, ні гу-гу.
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точно! якось він промовчав про те, як зедрисня барижить на крові
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А Зеленский и не прислушивается к мнению Сивохи. У него и без Сивохи такое же самое ватное мнение.
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Исполнительная власть должна была собрать и прислушаться к аналитикам, а не людям сомнительных лозунгов

У нас каждый второй политик сомнительный если не 4/5...
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Дебил только дебила слушает и понимает.
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это дамбасская хатынь нападать на многослойную алкосивуху.
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Хочеться запитати Славіка: «Хлопче, і чого тобі ото не співалося?»
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краще ще один риг або бобік в раді, ніж свій, українець? логіка залізна
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Святослав, як політик, велике ніхто. Двічі депутат ВРУ і який нічого путнього для держави не зробив. Всі його досягнення це успішне ухилення від сплати податків від шоу-бізнесу. Той випадок, коли йому краще співати, ніж говорити.
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цікаво, скільки ще разів йому потрібно "сходити у політику", щоб остаточно переконатися, що то не його?
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На фоне Минздравовского бреда выглядит довольно разумно.
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Явление поражает. Но оно есть. В стране уже мало тех, кто хочет быть учителем. Но много тех, кто учит.

Вчера он не хотел учить историю и географию. Сегодня он анализирует исторические параллели и географические меридианы. В прямом эфире, принародно и взахлёб.

Мало того, люди даже с учёными степенями, готовы идти и слушать его бред, пересказывать и делать вид, что что-то из него поняли.

Безбожно крадущий учит беззаветно верить в Бога.

Выведший в офшоры капиталы учит патриотизму.

Тот, кто учит с трибуны, как нужно оказать неотложную помощь пенсионерам, учителям, медикам, размахивает одной рукой тезисами программы великого преобразования, а другой, свободной, крутит в кармане фиги. Потому что ту, вторую, не видят ни однопартийцы, ни - главное - избиратели.

Хронический неудачник учит зарабатывать капиталы. Разведённый - с таким же успехом учит строить и укреплять семейные отношения.

Директор мясокомбината учит футболистов играть. Борец вольного стиля учит мэров городов строить дороги. А невольного - учит правительство, как лучше поднять экономику до уровня, чтобы уже даже падение не таким страшным было.

Тренер по дзю-до учит подбирать команду профессионалов в правительство, а дзю-после - как их чаще менять.

Все вдруг стали коучами, сансеями, бизнес-тренерами, гуру, наставниками, вебинар-лидерами.

Все учат, советуют.

Жаль только порой на одного коуча пол-слушателя.

Ну, хотя б наоборот, что ли.

Когда-то один деятель позднего социализма в сердцах бросил фразу: "Чертовски хочется поработать!"

Как много ныне у него последователей по части "чертовски". Так и слышится со всех сторон: "Чертовски хочется поучить!"

Не знаю, как вам, а мне первая формулировка, независимо от того кто и как относится к её автору, всё-таки нравится больше.

Ученье, конечно, свет. Но от таких "учителей" - тьма.
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По Италии, данные ISTAT говорят нам о том, что в 2017 году из общего числа более 53 000 случаев смерти от болезней органов дыхания, 663 случая смерти связаны с осложнениями от гриппа (в основном у лиц в возрасте 75 лет и старше) и 13 516 связаны с пневмонией...

То есть в сумме от гриппа и пневмонии в Италии умерло более 14 тысяч. человек за 2017 год
Сейчас же в Италии от короновируса, за два месяца умерло 7400...
Ну и в чем дело, почему паника?
Цифры смертности сопоставимы, что в году 2017 без короновируса, что сейчас в 2020 г. с короновирусом...
Может уже хватит ерундой заниматься и пора прекращать все эти карантины. Что бы начать работать и не опустить страну в полную нищету и каменный век?
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Почему бы не заработать на панике многомиллионного стада в мире? Организовать это всегда могут буквально пара десятков денежных мешков.
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Не могут, а уже организовали через свои СМИ и управляемых ими же чиновников ВОЗ.
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А чего это сявик гавкать начал?
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Шо, Славик посмел обидеть твоего кумира Сивоху?
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А ещё должна быть дисциплина в исполнительной власти. Когда министр охраны здоровья начинает вести посевную компанию, рассказывая огордникам когда чего сажать, министр внутренних дел пересчитывает бюджет, а санитарный врач заботится чтоб был режим с обысками и отниманием личного транспорта, - это бардак! Премьер-министр должен запретить своим подчиненным высказывания не по их компетенции.
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Вот поэтому бесполезно взывать к аналитикам, если в исполнительной власти лебедь раком щуку.
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Когда больной влезет в вагон метро, то зараза полетит на весь поезд, плюс ещё следующему достанется, если короткий интервал будет.
А когда больной влезет в маршрутку, то заразятся только 20 человек.
Точно такая же ситуация с поездами и электричками.
Если больной из Киева в условный Харьков поедет на поезде, то риск заболеть будет у сотен человек.
А если поедет на бла-бла-машине, то заболеет только один водитель.
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модно организовать поезда купейными вагонами по одному в купе и поднять цены - кому очень надо, то поедет. А бла-бла каром я никогда не пользовался
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что касается метро: кто так считает, вас же никто в метро не загоняет - пожалуйста, езжайте маршрутками, а мы в метро. и вам места больше будет и попутчиков меньше
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якщо ти не зрозумів про що він, то тобі треба на якийсь інший форум
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По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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Бандера пристрелил бы порошенко еще в 2014-ом.....
Сразу после Иловайска...
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НЕправильний вислів: після Іловайська. Треба б так: пристрелив би порошенка після Коновальця, Сціборського та купи інших патріотів України... Вчіть історію, не знання якої не звільняє вас від відповідальності.
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Те, що в Славіка є політичні погляди (досить симпатичні, до речі), не робить його добрим політиком
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дятло славко-аналитик)))))))))))))))))))))))))))))??????????????????
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кстати да...
Где он....?
Помню топили за него многие..

Виконавча влада повинна була зібрати і прислухатися до аналітиків, а не людей сумнівних гасел на кшталт Сивохо, - Вакарчук про карантин і зупинку метро - Цензор.НЕТ 4963
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может спрятался от стыда?
После Гордона, он вторым был кто пропиарил шута....
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Боже, яке воно дурне! Нехай краще жує чи співать!

Не по сабжу. Сьогодні була у місті. Діти на роліках і веліках, батьки жують, палять, тусуються, покупці в магазині в капюшон дихають, продавчині без масок. За висновком побаченого. Чи готові у нас ритуальні служби? Те що нарід тупро не в темі, то понятно. Ритуальні служби готові??? Щоб не було як в Італіі. Літо всьо такі на носі.
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Зверніть увагу на її нік: натали написано російською
а комент українською , причому якоюсь неграмотною українською - скоріше за все пригожинське шось
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Хріново коли пиріжки пече сапожник, а чоботи партачить пирожник!
Це про Славка, співаєш ну і співай, якого чорта ти знову поліз у ВР, ти вже там раз був і посередині вср...вся!!!
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Якщо одне гімно називає інше гімно цим же словом, то це не привід кричати : "Слава Славікові!". Із Славко політик, як із гімна - куля і податки він не платить, тобто краде у армії і пенсіонерів, лікарень і дитсадків.
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а они вообще никого не слушают, кроме своих частично ....банутых. помешанных на рф советников. и сами такие.же
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Политики никогда не отличались большим интеллектом, а специфика искусства лжи и вранья (коим она является) это окружать себя ПРЕДАННЫМИ советниками, а не УМНЫМИ, и горе тому соратнику, если босс заподозрит его в том, что тот умней его (тогда может подсидеть)!
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Изолировать старых, а остальные пусть переболеют? Так я напомню, что первый заболевший в Италии, неделю лежал в реанимации на ИВЛ. Ему 38 лет.
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Вопрос возможного закрытия метро а Москве на прошлой неделе стал самым обсуждаемым. В итоге в воскресенье, 22 марта, мэр Собянин выступил с опровержением. Он сказал, что метрополитен закрыть невозможно. "Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если остановить метро, его придется восстанавливать полгода. Поэтому при любой ситуации метро будет работать", - сказал он.

В советские времена нам гордо объясняли, подчеркивая, что метро построено таким образом, что это в Москве основной "погреб" на случай атомной войны и всевозможных газовых атак. И эта мысль всегда приходила, когда попадал в метро. Так что изменилось? За счет движения электричек, которые выполняют роль "поршней" в насосах, в метро постоянно происходит вентиляция и аэрация и поэтому возможность там заразится гораздо меньше, чем в заполненных маршрутках или больших магазинах.
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Так, головне аби всі в масках. і без температури.
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Получается, что мокшане умнее чем те иудеи, что правят Украиной.
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Да забудьте вы это "взять политическую ответственность" ! Её нет и не было никогда !
должна быть уголовная ответсвеннось !
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Все желающие критикуют меры карантина в Киеве кроме самих киевлян. Славко открой метро во Львове и распоряжайся как хочешь, а мы как-то и без тебя разберемся.
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