 Виконавча влада повинна була зібрати аналітиків і прислухатися до них, а не до людей сумнівних гасел на кшталт Сивохо, - Вакарчук про карантин і зупинку метро

Таку думку в інтерв'ю Цензор.НЕТ висловив народний депутат від партії "Голос", фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.
"Наприклад, найперше, найбільше питання: яка у нас, у принципі, стратегія боротьби з епідемією? Тому що їх декілька. Наприклад, стратегія жорсткого карантину і фактично повного обмеження так чи інакше свободи пересування й інших свобод людей, як пішов Китай. Є м’якша історія, яка заснована на свідомості людей. Але там дуже чіткі обмеження вогнищ – як це було зроблено в Південній Кореї чи в Японії. А є третя стратегія - наприклад, та, якою збиралася йти Британія. Коли вони кажуть: все одно всі захворюють, давайте ми просто максимально ізолюємо старших. І всі, кому треба, перехворіють…", - зазначив він.
У будь-якому випадку, завдання виконавчої влади - вибрати найменш важкий і найбільш підходящий варіант.
"Це питання передусім до тих людей у виконавчій владі, які ухвалюють рішення. І, маючи цю інформацію, вони повинні зібрати ґрунтовних спеціалістів, в тому числі в РНБО. Не людей, які виголошують абсолютно сумнівні гасла в "Парковому" (у виставковому конференц-центрі "Парковий" знаходиться центральний офіс партії і парламентської фракції "Слуга народу". - ред), як-от Сергій Сивохо, а серйозних аналітиків, які мають дати картинку і сказати: ось план А, план В, план С, тут плюси такі, мінуси такі. І завдання уряду чи президента - просто взяти політичну відповідальність і сказати: берем таку стратегію. І вже відповідно до стратегії ми розуміємо: ми закриваємо транспорт чи не закриваємо? Якщо закриваємо транспорт, то для чого? Ви ж розумієте, що якщо всі працюють, а транспорт закритий, а працювати треба, то як добиратися на роботу? У нас же немає такого, що всі підприємства припинили свою роботу… Тобто за кожною дією має бути свій наслідок. І, безумовно, закриття метро без прорахування наслідків, які призвели до того, що стоять люди, натовпи в маршрутках, приведе, як мінімум, до короткострокової проблеми, або певного колапсу. Чи буде він постійний? Сподіваюсь, що місцева влада в кожному місті і уряд зроблять свої висновки. Я думаю, що в Києві найскладніша ситуація: все-таки тут дуже багато людей і дуже багато людей їздять у метро. Я думаю, що в інших містах, навіть мільйонниках, - вже простіше", - заявив нардеп.
Читайте повне інтерв'ю: Святослав Вакарчук: "Я спілкуюсь із президентом. Тема Донбасу і Криму займає 80% наших розмов"
Славік же, про це, ні гу-гу.
У нас каждый второй политик сомнительный если не 4/5...
Вчера он не хотел учить историю и географию. Сегодня он анализирует исторические параллели и географические меридианы. В прямом эфире, принародно и взахлёб.
Мало того, люди даже с учёными степенями, готовы идти и слушать его бред, пересказывать и делать вид, что что-то из него поняли.
Безбожно крадущий учит беззаветно верить в Бога.
Выведший в офшоры капиталы учит патриотизму.
Тот, кто учит с трибуны, как нужно оказать неотложную помощь пенсионерам, учителям, медикам, размахивает одной рукой тезисами программы великого преобразования, а другой, свободной, крутит в кармане фиги. Потому что ту, вторую, не видят ни однопартийцы, ни - главное - избиратели.
Хронический неудачник учит зарабатывать капиталы. Разведённый - с таким же успехом учит строить и укреплять семейные отношения.
Директор мясокомбината учит футболистов играть. Борец вольного стиля учит мэров городов строить дороги. А невольного - учит правительство, как лучше поднять экономику до уровня, чтобы уже даже падение не таким страшным было.
Тренер по дзю-до учит подбирать команду профессионалов в правительство, а дзю-после - как их чаще менять.
Все вдруг стали коучами, сансеями, бизнес-тренерами, гуру, наставниками, вебинар-лидерами.
Все учат, советуют.
Жаль только порой на одного коуча пол-слушателя.
Ну, хотя б наоборот, что ли.
Когда-то один деятель позднего социализма в сердцах бросил фразу: "Чертовски хочется поработать!"
Как много ныне у него последователей по части "чертовски". Так и слышится со всех сторон: "Чертовски хочется поучить!"
Не знаю, как вам, а мне первая формулировка, независимо от того кто и как относится к её автору, всё-таки нравится больше.
Ученье, конечно, свет. Но от таких "учителей" - тьма.
То есть в сумме от гриппа и пневмонии в Италии умерло более 14 тысяч. человек за 2017 год
Сейчас же в Италии от короновируса, за два месяца умерло 7400...
Ну и в чем дело, почему паника?
Цифры смертности сопоставимы, что в году 2017 без короновируса, что сейчас в 2020 г. с короновирусом...
Может уже хватит ерундой заниматься и пора прекращать все эти карантины. Что бы начать работать и не опустить страну в полную нищету и каменный век?
https://zn.ua/WORLD/v-italii-obyasnili-vysokuyu-smertnost-ot-koronavirusa-348803_.html?utm_source=traffim&utm_medium=referral&utm_campaign=34075&utm_content=4428431&utm_placement=921
А когда больной влезет в маршрутку, то заразятся только 20 человек.
Точно такая же ситуация с поездами и электричками.
Если больной из Киева в условный Харьков поедет на поезде, то риск заболеть будет у сотен человек.
А если поедет на бла-бла-машине, то заболеет только один водитель.
По мере того , как Порошенко ненавидят , поливают грязью и ложью , - росцийсские "сми", росцийсские и как бы " украинсские " "блогеры"...- я думаю что он уступает только С. А. БАНДЭРЕ.
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Сразу после Иловайска...
Где он....?
Помню топили за него многие..
После Гордона, он вторым был кто пропиарил шута....
Не по сабжу. Сьогодні була у місті. Діти на роліках і веліках, батьки жують, палять, тусуються, покупці в магазині в капюшон дихають, продавчині без масок. За висновком побаченого. Чи готові у нас ритуальні служби? Те що нарід тупро не в темі, то понятно. Ритуальні служби готові??? Щоб не було як в Італіі. Літо всьо такі на носі.
а комент українською , причому якоюсь неграмотною українською - скоріше за все пригожинське шось
Це про Славка, співаєш ну і співай, якого чорта ти знову поліз у ВР, ти вже там раз був і посередині вср...вся!!!
В советские времена нам гордо объясняли, подчеркивая, что метро построено таким образом, что это в Москве основной "погреб" на случай атомной войны и всевозможных газовых атак. И эта мысль всегда приходила, когда попадал в метро. Так что изменилось? За счет движения электричек, которые выполняют роль "поршней" в насосах, в метро постоянно происходит вентиляция и аэрация и поэтому возможность там заразится гораздо меньше, чем в заполненных маршрутках или больших магазинах.
должна быть уголовная ответсвеннось !