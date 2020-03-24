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 Політика України
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Все про:G-7 (232) посол (594) Єрмак Андрій (169)

 Єрмак обговорив із послами G7 і ЄС переговори ТКГ у Мінську і допомогу Україні в боротьбі з коронавірусом

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн "Великої сімки" та ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Співрозмовники обговорили низку питань практичної допомоги Україні країнами Групи семи та ЄС з надання відповідного медичного обладнання та лікарських засобів.

Глава Офісу президента України поінформував про ситуацію з безпекою на Донбасі. Також Єрмак розповів про зустріч Тристоронньої контактної групи, що відбулася 11 березня в Мінську.

"Представники країн Групи семи та ЄС підтвердили налаштованість на подальшу активну співпрацю з Україною в усіх напрямках, де є взаємний інтерес, а також незмінність позиції в підтримці реформ, територіальної цілісності і суверенітету нашої держави", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Єрмак обговорив співпрацю з МВФ з послами країн G7 і ЄС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184002
 
 
 Топ коментарі
 
Ща Ермак себе на второй мерседес наколядует.
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С каких пор глава офиса президента, который должен отвечать за наличие бумаги и скрепок, проводит встречи с послами G-7? А Зеля чем занят? Вывозит последние маски из Украины?
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24 марта 2020.
Новости:
- «Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус.»,
- «В России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов».
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могут ли быть полномочия на такие переговоры у обычной секретутки ? Или агент страны агрессора, внедрен решать стратегические вопросы ,вместо шута Моники?
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Боже, яку вже купу наложили "зелені" всього за неповний рік!
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Не даремно його в школі крикали СКРУДЧЕМ Ермак обсудил с послами G7 и ЕС переговоры ТКГ в Минске и помощь Украине в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2565 Ідіот хоче здійснити мрію дитинства?
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интересно, Грета сразу побежала в больничку, или решила отказаться от загрязнения экологии и ... всей медицины, уединилась в землянке - где-нить в лесу?))
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«Ранее 24 марта сообщалось, что коронавирусом заразился бывший президент Финляндии и Нобелевский лауреат мира 2008 года Марти Ахтисаари. Известно, что 82-летний политик заразился от своей жены. При этом оба заверяют, что чувствуют себя хорошо.»

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Все по накатанной схеме, воевать за Украину должна Европа с Америкой, санкции против параши вводить. И с коронавирусом бороться в Украине тоже им...
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Ща Ермак себе на второй мерседес наколядует.
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Ні. тут йому грошей не дадуть, тільки в Мінску.
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Кремлевский наемник играет роль государственного деятеля.
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Он в ФСБ шпили 10 лет назад проходил. Растёт человек. Ответственное задание получил.
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А мерседес он свой с ними не обсудил? Ну, а че? Мог бы и похвастаться перед лохами
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Я не розумію! Хто у нас ********** ермак чи зеленський? А може вже куратор Херсонськоі області новінський???!!!!!
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Ермак, а где наши маски? Продали, и ты за долю малую мерс купил ?
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С каких пор глава офиса президента, который должен отвечать за наличие бумаги и скрепок, проводит встречи с послами G-7? А Зеля чем занят? Вывозит последние маски из Украины?
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Такие мероприятия они даже Зеле не доверяют.
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А мерседес где? Как дела с мерседесом? Он не больной, там случаем, коронавирусом? Ермак обсудил с послами G7 и ЕС переговоры ТКГ в Минске и помощь Украине в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4448
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Цікава держава. Яку посаду займає цей Єрмак?
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Він ще і тіньовий міністр закордонних справ, якби на громадських засадах, як Сивохо.
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Представляю как Ермак поразил послов своим дремучим неандертализмом.
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послы пришли поразвлечься....поржать....подразнить...мемуары же надо будет писать...
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А теперь по СУЩЕСТВУ !.
Порошенко - БЕЗУСЛОВНО проукраинсский . НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !
.
Безусловно , многие из его окружэния такими качествами - не обладали , а многие и НАОБОРОТ , - тайно и явно дискредетировали его , ..
.
С нашими через-чур либеральными законами , особенно сабатажными " судами " - БОРОТЬСЯ с таким явлением было ОООЧЕНЬ ТРУДНО . !.
.
НО !!.
.
Это не давало людям причины вибирать ЯВНОГО ..........., ............, .........,
.
!!!!!!!!!!!.
.
Многие могут возразить , что мол и окружэние 3енелейсского тожэ ...
. и 3е не виноват..
.
Я - не окружэние ровняю , .
А исключительно ДЕЯНИЯ ПОРОХА и 3енелейсского
( а по сути - ОЛИГАРХАТ- КРЕМЛЕВССКО-КОЛОМОЙССКИХ )!!
.
.

.
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Богдан і Єрмак - одної попи ягодиці.
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Ермак с зе сдадут Украину, но лечить будут сильно и долго все равно пьяницу сивоху, что бы не обсыкался....
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а покупку мерса за 2.9 млн. за сдачу Украины обсудить не забыл Пид...р ваЗЕлиновский!!!!
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Пандемия встряхнула нашу планету, и теперь мы поняли - все достижения человечества ничего не стоят. Достаточно выпустить такого «джина» из бутылки, хранящейся в каком-то центре биологического оружия одной из самых безответственных стран мира таких, как Россия и Северная Корея, и половина жителей Земли может переселиться на небеса в считанные месяцы.В ряде СМИ на днях прошла информация, что китайцы, возможно, и не причастны напрямую к вспышке пандемии корона вируса в Ухане. Есть подозрение о его российском происхождении и мутации уже на территории Китая.. (с)
( хм.. а я никогда и не сомневался что это все сценарий кацапов)
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...Kiev reconnaît les séparatistes du Donbass comme interlocuteursLe président ukrainien, sous pression de la Russie, accepte de négocier d'égal à égal avec les factions militaires de l'est du pays.Par Stéphane SiohanPublié le 22 mars 2020 à 20:52, mis à jour le 22 mars 2020 à 20:52Єрмак обговорив із послами G7 і ЄС переговори ТКГ у Мінську і допомогу Україні в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4748Le président ukrainien Volodymyr­ Zelensky, le 4 mars au parlement de Kiev. Kommersant/SIPA/Kommersant/SIPALe coronavirus a parfois bon dos, surtout quand il permet de faire passer en douce des mesures impopulaires. Cas d'école à Kiev, où, le 11 mars dernier, le jour même où il mettait son pays en quarantaine pour cause de Covid-19, le président Volodymyr Zelensky a engagé l'État ukrainien à signer un document qui reconnaît explicitement comme interlocuteurs politiques légitimes les entités séparatistes autoproclamées de Donetsk et de Louhansk, une signature sous pression diplomatique et militaire russe.Le 11 mars dernier se tenait à Minsk une énième réunion du groupe de contact trilatéral sur le règlement pacifique du conflit dans le Donbass. La routine, depuis six ans, pour ce mécanisme grippé. Sauf que cette fois-ci, un coup de canon est intervenu, qui redéfinit profondément les termes de la guerre du Donbass, dont le bilan approche des 14.000 morts en six ans. Les participants ont signé un document créant un «conseil consultatif» politique, au groupe de contact de Minsk II, dans lequel

https://www.lefigaro.fr/international/kiev-reconnait-les-separatistes-du-donbass-comme-interlocuteurs-20200322?fbclid=IwAR2q7annyGT43EFYbcKFry9zW1ZFh1oxzdwNKgUEnxswIfe3X0BzH9aEhCY
дайте Ярошу почитати ...можна через перекладач ...
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когда рашист оккупирует часть украинской земли ,и ведет с народом Украины войну, руками созданных при помощи его европейскими немецко- французскими подельников и ему подконтрольных территорий с послами G7 и ЕС должны разговаривать националисты Украины,но не пропутинские интернационалисты...которые ведут Украину путем федерализации,которую нарисовало кремлевское ла ла ла ,совместно с гейропейскими подельниками и писцами минских ,нормандских ,штанмаеровских и разных консультативных там комитетов..Самый лучший консультативный совет ,который власть может провести ,это совет с украинским народом- референдум
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Секретут обсудмл с послами...
Чудны дела твом, Господи.
А послы уже готовы с секретарками-кухарками работать?
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Підписують капітуляцію, і чекають "одобрямсу" від послів. Замість захисту України, вони її здають і намагаються перекласти відповідальність на інших. Посли, представники своїх країн, і на відміну від вас, зрадників, захищають інтереси своїх батьківщин
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