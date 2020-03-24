 Єрмак обговорив із послами G7 і ЄС переговори ТКГ у Мінську і допомогу Україні в боротьбі з коронавірусом

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Співрозмовники обговорили низку питань практичної допомоги Україні країнами Групи семи та ЄС з надання відповідного медичного обладнання та лікарських засобів.
Глава Офісу президента України поінформував про ситуацію з безпекою на Донбасі. Також Єрмак розповів про зустріч Тристоронньої контактної групи, що відбулася 11 березня в Мінську.
"Представники країн Групи семи та ЄС підтвердили налаштованість на подальшу активну співпрацю з Україною в усіх напрямках, де є взаємний інтерес, а також незмінність позиції в підтримці реформ, територіальної цілісності і суверенітету нашої держави", - сказано в повідомленні.
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Порошенко - БЕЗУСЛОВНО проукраинсский . НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !
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Безусловно , многие из его окружэния такими качествами - не обладали , а многие и НАОБОРОТ , - тайно и явно дискредетировали его , ..
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С нашими через-чур либеральными законами , особенно сабатажными " судами " - БОРОТЬСЯ с таким явлением было ОООЧЕНЬ ТРУДНО . !.
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НО !!.
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Это не давало людям причины вибирать ЯВНОГО ..........., ............, .........,
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!!!!!!!!!!!.
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Многие могут возразить , что мол и окружэние 3енелейсского тожэ ...
. и 3е не виноват..
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Я - не окружэние ровняю , .
А исключительно ДЕЯНИЯ ПОРОХА и 3енелейсского
( а по сути - ОЛИГАРХАТ- КРЕМЛЕВССКО-КОЛОМОЙССКИХ )!!
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( хм.. а я никогда и не сомневался что это все сценарий кацапов)
https://www.lefigaro.fr/international/kiev-reconnait-les-separatistes-du-donbass-comme-interlocuteurs-20200322?fbclid=IwAR2q7annyGT43EFYbcKFry9zW1ZFh1oxzdwNKgUEnxswIfe3X0BzH9aEhCY
дайте Ярошу почитати ...можна через перекладач ...
Чудны дела твом, Господи.
А послы уже готовы с секретарками-кухарками работать?