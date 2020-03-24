 Єрмак обговорив із послами G7 і ЄС переговори ТКГ у Мінську і допомогу Україні в боротьбі з коронавірусом

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Співрозмовники обговорили низку питань практичної допомоги Україні країнами Групи семи та ЄС з надання відповідного медичного обладнання та лікарських засобів.

Глава Офісу президента України поінформував про ситуацію з безпекою на Донбасі. Також Єрмак розповів про зустріч Тристоронньої контактної групи, що відбулася 11 березня в Мінську.

"Представники країн Групи семи та ЄС підтвердили налаштованість на подальшу активну співпрацю з Україною в усіх напрямках, де є взаємний інтерес, а також незмінність позиції в підтримці реформ, територіальної цілісності і суверенітету нашої держави", - сказано в повідомленні.

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