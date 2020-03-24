 COVID-19: Індія вводить повну заборону на вихід з дому

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economic Times.
"Якщо ми не впораємося за ці 3 тижні, то наша країна, ваша сім'я буде відкинута на 21 рік назад", - заявив прем'єр-міністр Нарендра Моді в телевізійному зверненні до нації.
"Ви повинні пам'ятати, що інфікований коронавірусом спочатку здається нормальним, у нього немає симптомів. Так що будьте обережними і залишайтеся вдома", - сказав прем'єр Індії.
Він додав, що уряд Індії вживатиме всіх заходів для забезпечення безперебійних поставок товарів першої необхідності.
В Індії з населенням 1,3 млрд людей зареєстровано 482 випадки зараження коронавірусом, дев'ять осіб померло.
а придумывать или оправдывать любой маразм можно по всякому... например мнимой "секретной статистической информацией по другим странам, разведкой, итд..", которой не существет
2017 год.
Данные ISTAT - из общего числа более 53 000 случаев смерти от болезней органов дыхания 663 случая смерти связаны с осложнениями от гриппа (в основном у лиц в возрасте 75 лет и старше) и 13 516 связаны с пневмонией".
2020 год (коронвирус)
64 тыс. заражено... умерло 6 тысяч...
То есть, практически смертность от гриппа и пневмонии в Италии в 2017 году (без короновируса) ничем не отличается от смертности от "короновируса" в 2020 году.
Коронавірусна інфекція, незважаючи на неймовірні зусилля, величезні кошти, мобілізацію медиків, кисень, апарати штучного дизання - дає смертність біля 3%. Це на 2 порядки більше грипу. Тобто, смертність від коронавірусної інфекції вища в 100 раз від смертності від грипу. Проте там, де епідемія ввійшла в силу - в Італії, наприклад, і де медицина близька до паралічу, лікарі переповнені хворими, а морги трупами, там смертність інша: вона перевищує ДЕВ'ЯТЬ ПРОЦЕНТІВ.
Може це брехня?
Тільки повний і безнадійний L. вважає, що можна щось приховати в 21 столітті, коли всі в соцмережах і легко рахують одне одного.
Отже, це правда. Як і те, що L. ідіот.
Варто додати, що вірус, що викликає коронавірусну інфекцію, як більшість вірусів, може змінитися через кілька господарів. Тобто, чим довше триває епідемія, тим більше вірогідність того, що вірус зміниться, і почне викликати більшу смертність, почне більше вражати не літніх людей, а дітей і молодь. Це абсолютно реально.
Крім того, швидке просування епідемії викликає параліч медицини, закриття лікарень, параліч інфраструктури. Простіше кажучи, якщо захворіє більшість людей, то хто буде керувати АЕС, хто буде возити і продавати в супермаркетах продукти, хто буде лікувати, хто вироблятиме ліки і маски, хто подаватиме тепло, воду і вивозитиме сміття? Хто посіє? І хто і що збере восени?
Ось чому епідемію треба гальмувати всіма силами, починаючи з власного дому і власної поведінки, і до зусиль першої особи в державі.
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Ілон Маск на своїх фабриках почав випускати дихальні апарати для реанімацій, для порятунку хворих, що знаходяться у важкому стані. Вже відвантажено 1000 штук, які зроблено за кілька днів.
Приводишь статистику, что ежегодно на грипп болеет 1 млрд. людей и умирает от обычного гриппа 300 тысяч.
Теперь берём "короновирус". С начала года заболело на него 380 тысяч. умерло 17 тысяч.
То есть, темпы распространения короновируса ничтожно малы по сравнению с обычным гриппом.
Так, что опасней обычный грипп или так называемый короновирус?
Индия ввела запрет на выход из дома
На вопрос зачем? ответа нет... Лишь истерика в стиле - страшный и смертельный короновирус атакует...
Но головой думать населению запрещено.
А теперь смотрим статистику по Индии.
На сегодня, за два месяца так называемой пандемии, там заразилось аж 519 человек... на 1, 4 млрд. населения
это 0,00004 % всего населения Индии...
Умерло от "короновируса" 40 индусов за два месяца...
В Индии каждую секунду умирает столько - 40 человек от старости, от сердечно-сосудистых болезней, от рака, итд...
А теперь сравните 40 человек в секунду и 40 человек за два месяца.
Так в чем проблема?
Пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом. Вирусы, вызывавшие прежние пандемии, обычно происходили от вирусов гриппа животных.
Некоторые аспекты пандемии гриппа могут казаться сходными с сезонным гриппом, тогда как другие параметры могут значительно отличаться. Например, и сезонным и пандемическим гриппом могут заразиться все возрастные группы, и в большинстве пациент полностью выздоравливает без лечения. Однако от типичного сезонного гриппа больше всего умирает престарелых, а другие тяжелые случаи наблюдаются чаще всего среди лиц с различными медицинскими состояниями.
https://webcam.scs.com.ua/north-america/usa/new-york/uoll-strit-i-uoter-strit/
Реально его и нет.
есть просто обычный грипп, раздутый до вселенской катастрофы.
Почему то никто сейчас не хочет давать информацию, сколько болело в предедущие годы от гриппа и какая тогда была смертность.
А потому, что в прошлые годы от обычного гриппа умирало больше людей, потому что заражалось больше людей...
Да и какая сейчас пандемия, если заражено за пару месяцев 0,005 % населения земли?...
Это не тянет на пандемию, это обычный сезонный грипп, и ко всему не массовый.
"Данные ISTAT говорят нам о том, что из общего числа более 53 000 случаев смерти от болезней органов дыхания в 2017 году 663 случая смерти связаны с осложнениями от гриппа (в основном у лиц в возрасте 75 лет и старше) и 13 516 связаны с пневмонией".
практически ничем
Zima@frostr1
В м/н аэропортах Индии граждан, подлежащих домашнему карантину, начали маркировать несмываемыми чернилами с указанием сроков карантина
Власти видимо получили уже столько подтверждений заболевания из разных уголков страны, что достаточно чтобы понимать что заражены уже сотни тысяч, если не миллионы. В такой ситуации единственный выход это полный карантин с запретом выхода на улицу.
Там запрещено прикасаться к неприкасаемым. А их там - сотни миллионов неприкасаемых.
Наверное поэтому там легче протекает короновирус...
Они просто не дотрагиваются друг до друга.
Во-вторых - неприкасаемые, то есть - парии - это только одна из каст, остальным друг к другу вполне можно прикасаться при желании, да и парии между собой тоже вполне соприкасаются.
А также Йоги, факиры и все такое...
Загадочность и магия...
Пока не побывал там...
Магию как рукой сняло....
Индийцев станет больше, чем китайцев.
Хтось в це вірить?????
складно залишатися вдома, коли дім як будівля
є не у кожного
Це теж Індія