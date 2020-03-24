EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
  11838  98
Матеріали за темою:
Все про:вірус (457) Індія (54) карантин (982) COVID-19 (1760) коронавірус (506)

 COVID-19: Індія вводить повну заборону на вихід з дому

Індія вводить повну тритижневу заборону на вихід із дому з півночі 25 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Economic Times.

"Якщо ми не впораємося за ці 3 тижні, то наша країна, ваша сім'я буде відкинута на 21 рік назад", - заявив прем'єр-міністр Нарендра Моді в телевізійному зверненні до нації.

"Ви повинні пам'ятати, що інфікований коронавірусом спочатку здається нормальним, у нього немає симптомів. Так що будьте обережними і залишайтеся вдома", - сказав прем'єр Індії.

Читайте також: Ввели комендантську годину, роботи немає, грошей немає, - понад 200 українців не можуть повернутися на батьківщину з Індії

Він додав, що уряд Індії вживатиме всіх заходів для забезпечення безперебійних поставок товарів першої необхідності.

В Індії з населенням 1,3 млрд людей зареєстровано 482 випадки зараження коронавірусом, дев'ять осіб померло.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183995
 
 
 Топ коментарі
 
Вперёд и с песней! Покажи всем пример, какие все тупыя! И по дороге пооблизывать иконы не забудь...
 показати весь коментар
 
У світі почався марафон - тупой та ще тупіший, хто більше тупих обмежень введе для боротьби з коронавірусом! Досить вже лякати населення звичайним сезонним вірусом! Всі на роботу!
 показати весь коментар
 
это психиатрическая пандемия. я не шучу и не выражаюсь фигурально.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
У світі почався марафон - тупой та ще тупіший, хто більше тупих обмежень введе для боротьби з коронавірусом! Досить вже лякати населення звичайним сезонним вірусом! Всі на роботу!
 показати весь коментар
 
 
Вперёд и с песней! Покажи всем пример, какие все тупыя! И по дороге пооблизывать иконы не забудь...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В Індії в день помирають сотні тисяч людей, а від коронавірусу померло аж 9 людей!!!! Тобто якщо за 3 місяців розповсюдження коронавірусу в Індії померло тільки 9 людей, то про це можна навіть не згадувати! Поки смертність від коронавірусу не змінить звичайну статистику смертності - це не проблема, а лише додаткова статистика!
 показати весь коментар
 
 
значить вони знають стату інших країн- дійсну, а не з сайтів коронавірусінформ, розвідки працюють
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
вам привели официальную статистику...
а придумывать или оправдывать любой маразм можно по всякому... например мнимой "секретной статистической информацией по другим странам, разведкой, итд..", которой не существет
 показати весь коментар
 
 
пока я вижу шо в Италии и других смерти к вылеченым практически 1 к 1, ну если это маразм пусть я буду маразматиком, а ты агентом фсб, который засрал уже весь форум своими опровержениями
 показати весь коментар
 
Статистике Италии.
2017 год.
Данные ISTAT - из общего числа более 53 000 случаев смерти от болезней органов дыхания 663 случая смерти связаны с осложнениями от гриппа (в основном у лиц в возрасте 75 лет и старше) и 13 516 связаны с пневмонией".

2020 год (коронвирус)
64 тыс. заражено... умерло 6 тысяч...

То есть, практически смертность от гриппа и пневмонии в Италии в 2017 году (без короновируса) ничем не отличается от смертности от "короновируса" в 2020 году.
 показати весь коментар
 
 
от коронной пневмонии за не полный месяц 6 тыщ, тогда как за весь 17г 13!!!, ****... так это еще с карантином, че ты пытаешься тут доказать, маразматик?
 показати весь коментар
 
 
6 тысяч за 2 недели. посчитай сколько будет за год, клоун.
 показати весь коментар
 
 
Щороку грипом хворіє мільярд людей. Помирає від його ускладнень біля 300 тисяч. Це 0,03%.
Коронавірусна інфекція, незважаючи на неймовірні зусилля, величезні кошти, мобілізацію медиків, кисень, апарати штучного дизання - дає смертність біля 3%. Це на 2 порядки більше грипу. Тобто, смертність від коронавірусної інфекції вища в 100 раз від смертності від грипу. Проте там, де епідемія ввійшла в силу - в Італії, наприклад, і де медицина близька до паралічу, лікарі переповнені хворими, а морги трупами, там смертність інша: вона перевищує ДЕВ'ЯТЬ ПРОЦЕНТІВ.
Може це брехня?
Тільки повний і безнадійний L. вважає, що можна щось приховати в 21 столітті, коли всі в соцмережах і легко рахують одне одного.
Отже, це правда. Як і те, що L. ідіот.
Варто додати, що вірус, що викликає коронавірусну інфекцію, як більшість вірусів, може змінитися через кілька господарів. Тобто, чим довше триває епідемія, тим більше вірогідність того, що вірус зміниться, і почне викликати більшу смертність, почне більше вражати не літніх людей, а дітей і молодь. Це абсолютно реально.
Крім того, швидке просування епідемії викликає параліч медицини, закриття лікарень, параліч інфраструктури. Простіше кажучи, якщо захворіє більшість людей, то хто буде керувати АЕС, хто буде возити і продавати в супермаркетах продукти, хто буде лікувати, хто вироблятиме ліки і маски, хто подаватиме тепло, воду і вивозитиме сміття? Хто посіє? І хто і що збере восени?
Ось чому епідемію треба гальмувати всіма силами, починаючи з власного дому і власної поведінки, і до зусиль першої особи в державі.
-------
Ілон Маск на своїх фабриках почав випускати дихальні апарати для реанімацій, для порятунку хворих, що знаходяться у важкому стані. Вже відвантажено 1000 штук, які зроблено за кілька днів.
 показати весь коментар
 
 
Miko R 798886a8 Майже з усім з вами згідний, але на рахунок І. Маска, хочу поправити. Він ще не випускає апарати шт.дихання. Він їх 1155 штук, закупив у китайців. Можливо колись почне випускати свої.
 показати весь коментар
 
Так, вже найшов більше інформації. Зокрема, що 3М, GM, Ford почали виробництво, Ілон Маск привіз обладнання з Китаю і теж вирішує питання виробництва апаратів для порятунку важкохворих.
 показати весь коментар
 
ты сам себе противоречишь...
Приводишь статистику, что ежегодно на грипп болеет 1 млрд. людей и умирает от обычного гриппа 300 тысяч.
Теперь берём "короновирус". С начала года заболело на него 380 тысяч. умерло 17 тысяч.
То есть, темпы распространения короновируса ничтожно малы по сравнению с обычным гриппом.
Так, что опасней обычный грипп или так называемый короновирус?
 показати весь коментар
 
 
Бред. Люди будут умирать именно от остановки всего и возвращения в каменный век. На этом фоне смертность даже в три процента, что полная чушь, покажется ерундой.
 показати весь коментар
 
 
Это вообще уже смешно. Просто смешно наблюдать за истерией...
Индия ввела запрет на выход из дома COVID-19: Индия вводит полный запрет на выход из дома - Цензор.НЕТ 6033
На вопрос зачем? ответа нет... Лишь истерика в стиле - страшный и смертельный короновирус атакует...
Но головой думать населению запрещено.
А теперь смотрим статистику по Индии.
На сегодня, за два месяца так называемой пандемии, там заразилось аж 519 человек... на 1, 4 млрд. населения
это 0,00004 % всего населения Индии...
Умерло от "короновируса" 40 индусов за два месяца...
В Индии каждую секунду умирает столько - 40 человек от старости, от сердечно-сосудистых болезней, от рака, итд...
А теперь сравните 40 человек в секунду и 40 человек за два месяца.
 показати весь коментар
 
 
Политики ловят хайп на коронавирусе. Основная масса электората - не обремененные сложными умозаключениями люди. Достаточно сказать сколько спасли людей от вируса и скромно умолчать сколько умерло косвенно от такого "спасения" и ты обладатель политических дивидентов.
 показати весь коментар
 
 
Вы очень преувеличиваете силу своего интеллекта. Пост о таких как вы - выше.
 показати весь коментар
 
 
Так на Росії взагалі такої проблеми як коронавірус не існує, там баби ще нарожают.
 показати весь коментар
 
 
ну таки Индию не стоит вообще упоминать в этой ситуации . начиная с того . что они вообще не знают численность своего населения \ только приблизительно. миллионов 350 + - \ заканчивая кастовостью где не всех таки и за людей считают .
 показати весь коментар
 
Назови болезнь от которой умирают в считанные дни ? Вич , туберкулёз - ещё варианты ?
 показати весь коментар
 
например от заражения крови или от отравления
 показати весь коментар
 
 
загляни в морги италии и других стран ЕС
 показати весь коментар
 
там всегда были, есть и будут труппы... на то они и морги.
Так в чем проблема?
 показати весь коментар
 
Что такое пандемия?

Пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом. Вирусы, вызывавшие прежние пандемии, обычно происходили от вирусов гриппа животных.
Некоторые аспекты пандемии гриппа могут казаться сходными с сезонным гриппом, тогда как другие параметры могут значительно отличаться. Например, и сезонным и пандемическим гриппом могут заразиться все возрастные группы, и в большинстве пациент полностью выздоравливает без лечения. Однако от типичного сезонного гриппа больше всего умирает престарелых, а другие тяжелые случаи наблюдаются чаще всего среди лиц с различными медицинскими состояниями.
 показати весь коментар
 
гы-гы-гы, похоже даже до самого тупого форумчанина дошло, что с такими подходами как в Украине, скоро этой "экономике" кердык настанет
 показати весь коментар
 
невротическая пандемия... пройдёт не так много времени и эта сволочь будет просить прощения у людей за свою бзделовитость. но тех, кого они убьют своими истеричными "мерами", уже не вернешь... скоты COVID-19: Индия вводит полный запрет на выход из дома - Цензор.НЕТ 7361
 показати весь коментар
 
 
100%... Через полгода или год, официально будет обьявлено, что никакого короновируса не было...
Реально его и нет.
есть просто обычный грипп, раздутый до вселенской катастрофы.
Почему то никто сейчас не хочет давать информацию, сколько болело в предедущие годы от гриппа и какая тогда была смертность.
А потому, что в прошлые годы от обычного гриппа умирало больше людей, потому что заражалось больше людей...
Да и какая сейчас пандемия, если заражено за пару месяцев 0,005 % населения земли?...
Это не тянет на пандемию, это обычный сезонный грипп, и ко всему не массовый.
 показати весь коментар
 
 
Можно по статистике Италии это увидеть.

"Данные ISTAT говорят нам о том, что из общего числа более 53 000 случаев смерти от болезней органов дыхания в 2017 году 663 случая смерти связаны с осложнениями от гриппа (в основном у лиц в возрасте 75 лет и старше) и 13 516 связаны с пневмонией".
 показати весь коментар
 
 
ну и чем отличается в Италии 2017 год с обычным гриппом от 2020 года со страшным "корновирусом"?
практически ничем
 показати весь коментар
 
 


Zima@frostr1





В м/н аэропортах Индии граждан, подлежащих домашнему карантину, начали маркировать несмываемыми чернилами с указанием сроков карантина

COVID-19: Индия вводит полный запрет на выход из дома - Цензор.НЕТ 2144
 показати весь коментар
 
 
придумано хорошо ,но нашим не на руку а на лоб надо ставить
 показати весь коментар
 
 
рукавицю, звичайно, ніхто не здогадається одягнути COVID-19: Индия вводит полный запрет на выход из дома - Цензор.НЕТ 9348
 показати весь коментар
 
 
и конечно охрана не догадается попросить её снять?
 показати весь коментар
 
 
Даже не представляю Индию без людей
 показати весь коментар
 
 
Меньше чем 500 случаев и такие меры - всё это странно очень
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
это психиатрическая пандемия. я не шучу и не выражаюсь фигурально.
 показати весь коментар
 
 
наверно, такого не было во время предудущих вспышек вирусов
 показати весь коментар
 
 
трудно сказать... много психиатрических эпидемий было в Средние Века... может и под вирусы было...
 показати весь коментар
 
 
Сейчас задача у авторов более глобальная.
 показати весь коментар
 
 
В том числе и подготовить запуганных лохов к впариванию будущих вакцин.
 показати весь коментар
 
 
Полностью согласен. Цифровая эпидемия,ябы так сказал. Насмотрелись все хайповых роликов и сошли с ума.
 показати весь коментар
 
 
швидше за все, там такі самі "спєци" працюють, як і в нас
 показати весь коментар
 
 
Если вы никогда не были в Индии, то это на 90% дикая страна. Живут где-то как мы 100-200 лет назад. И это с огромной плотностью заселения. Там тупо невозможно проконтролировать кто болен, а кто нет.

Власти видимо получили уже столько подтверждений заболевания из разных уголков страны, что достаточно чтобы понимать что заражены уже сотни тысяч, если не миллионы. В такой ситуации единственный выход это полный карантин с запретом выхода на улицу.
 показати весь коментар
 
 
Що з них візьмеш - цигани. До речі, а як наші цигани виконують правила карантину чи і далі таборують по вокзалах і селах?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Испокон веков в Индии существует кастовая система.
Там запрещено прикасаться к неприкасаемым. А их там - сотни миллионов неприкасаемых.
Наверное поэтому там легче протекает короновирус...
Они просто не дотрагиваются друг до друга.
 показати весь коментар
 
 
Во-первых - там далеко не все индуисты - полно и мусульман, и атеистов, и буддистов, коим касты чужды.
Во-вторых - неприкасаемые, то есть - парии - это только одна из каст, остальным друг к другу вполне можно прикасаться при желании, да и парии между собой тоже вполне соприкасаются.
 показати весь коментар
 
 
Вы про Индию из старых книжек информацию черпаете? Все уже давно изменилось там.
 показати весь коментар
 
Или их съедят индусы. Вроемена меняются, вчера коровы были для них священные животные, а с полуночи 25 числа - уже нет.
 показати весь коментар
 
Их люди подкармливали? Сами они пастись не приучены?
 показати весь коментар
 
Пастись може навчені, важко навчити їх доїти друг друга.
 показати весь коментар
 
 
А абиззяне? Ниадной абиззяны не останется... от такая камасутра, малята... со времен Махабхараты не припомню такого... йога, левитация, пури, тантра - жопа, всё рухнуло пред лицом микроскопического кю....
 показати весь коментар
 
 
*ваша семья будет отброшена на 21* что он под этим подрозумевал?
 показати весь коментар
 
У них тепло . Почему нам рассказывали , что это гадость не живёт в тепле ? А как же 36.6 ?
 показати весь коментар
 
уже закрыли границу. наши завтра будут требовать самолеты)
 показати весь коментар
 
бідні кришнаїти.. от кому халепа.. бувало як пройдуть танцями в нас по місту в сірий день у своєму яскравому одязі аж на душі тепліше стає
 показати весь коментар
 
 
Там на такі скупчення, що дуже сумнівно, що в половини з них є де ховатись
 показати весь коментар
 
 
дарма. в індусів такий імунітет, що ніяка корона їм не страшна, там вірус здох, побачивши, як голодранці плавають в нечистотах, серуть в Ганг та кидають трупаки, а інші з нього поряд п'ють та чистять зуби. ось навіть статистику їхню подивіться, яка підтверджує, що живучі вони. просто паніка накрила.
 показати весь коментар
 
 
Дивна реакція на 500 хворих, або там вже апокаліпсис.
 показати весь коментар
 
 
Багато індусів не мають свого житла, то з якого помешкання їм не виходити?
 показати весь коментар
 
 
к Индии у меня с детства трепетное отношение было, еще по фильму "Капитан Немо"...
А также Йоги, факиры и все такое...
Загадочность и магия...
Пока не побывал там... COVID-19: Индия вводит полный запрет на выход из дома - Цензор.НЕТ 4028
Магию как рукой сняло....


 показати весь коментар
 
 
Вот это начнётся Камасутра.
Индийцев станет больше, чем китайцев.
 показати весь коментар
 
 
Тем временем Airbus возобновляет производство в Испании и Франции (в Германии не останавливал).
 показати весь коментар
 
 
В Индии с населением 1,3 млрд человек зарегистрировано 482 случаев зараженияИсточник:https://censor.net.ua/n318
Хтось в це вірить?????
 показати весь коментар
 
У кожного свій гуглтранслейт. Про заборону виходити з дому хтось ще крім Цензора знайшов? Там одні побажання...
 показати весь коментар
 
 
ха ха хто був в Індії який карантин смішно
 показати весь коментар
 
 
складно буде..
складно залишатися вдома, коли дім як будівля
є не у кожного
 показати весь коментар
 
 
Почти 95% городов в Индии не имеют канализационных систем в том числе и в мегаполисах, а почти у 300 миллионов человек отсутствует электричество, интересно а срать они куда ходить будут дома?
 показати весь коментар
 
 
Полный дебилизм, у большинства в доме нет туалетов, они и так засрали всю Индию, теперь будут срать прямо в доме, да такой "карантин" выльется в эпидемию тифа, холеры и гепатита, дохнуть будут как мухи, никакой короновирус на такое даже близко не способен!

COVID-19: Индия вводит полный запрет на выход из дома - Цензор.НЕТ 519
 показати весь коментар
 
 
В Індії люди в літку від жари дохнуть як мухи,я вже за інше не кажу.Там смерті ніхто не підраховує точно.бо це неможливо зробити.
 показати весь коментар
 
 
Остап Чепіга З я кого яндекса? Там багато мільйонів живе в будках.
 показати весь коментар
 
В них така густота населення, що поняття дім та вулиця майже тотожні...
 показати весь коментар
 
как же только красиво и безнаказанно запущено умервщление пожилого населения мира..
 показати весь коментар
 
Остап Чепіга І що з того? Багато мільйонів там злиднота.Навіть сотні мільйонів.
 показати весь коментар
 
А жрать они что будут эти 3 недели? Индия - страна нищих, у многих на завтра еды нет.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору