 На Херсонщині СБУ викрила інтернет-пропагандистку, яка поширювала фейки про коронавірус

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, мешканка Берислава адмініструвала кілька спільнот із загальною чисельністю майже 100 тис. підписників в одній із заборонених соціальних мереж. Попередньо встановлено, що жінка підтримує контакти з бойовиками "Л/ДНР" і координує свою діяльність з адміністраторами інших сепаратистських груп. У спільнотах вона періодично розміщувала заклики до повалення конституційного ладу, пропагувала ідею створення так званої Новоросії.
Після запровадження урядом обмежувальних заходів через епідеміологічну ситуацію в країні пропагандистка почала поширювати в мережі фейки про коронавірус.
В рамках раніше відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України правоохоронці провели обшуки за місцем її проживання. Вдома у зловмисниці правоохоронці виявили комп'ютерну та мобільну техніку з матеріалами, які доводять протиправну діяльність.
говноклассники что ли?
24 февраля 2010 г.
Пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом. Вирусы, вызывавшие прежние пандемии, обычно происходили от вирусов гриппа животных.Некоторые аспекты пандемии гриппа могут казаться сходными с сезонным гриппом, тогда как другие параметры могут значительно отличаться. Например, и сезонным и пандемическим гриппом могут заразиться все возрастные группы, и в большинстве пациент полностью выздоравливает без лечения. Однако от типичного сезонного гриппа больше всего умирает престарелых, а другие тяжелые случаи наблюдаются чаще всего среди лиц с различными медицинскими состояниями.
Сайт ВОЗ
Так что еще вопрос кто больше распространяет фейки.
Как вод подать и пенсии заплатить - там наши люди.
А как что-то против Зеленского написать так сразу - "поддерживает контакты с боевиками "Л/ДНР" и координирует свою деятельность с администраторами других сепаратистских групп"!
Ну не пидагоги, а?