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 На Херсонщині СБУ викрила інтернет-пропагандистку, яка поширювала фейки про коронавірус

У Херсонській області Служба безпеки України викрила інтернет- пропагандистку, яка поширювала фейки про COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, мешканка Берислава адмініструвала кілька спільнот із загальною чисельністю майже 100 тис. підписників в одній із заборонених соціальних мереж. Попередньо встановлено, що жінка підтримує контакти з бойовиками "Л/ДНР" і координує свою діяльність з адміністраторами інших сепаратистських груп. У спільнотах вона періодично розміщувала заклики до повалення конституційного ладу, пропагувала ідею створення так званої Новоросії.

Після запровадження урядом обмежувальних заходів через епідеміологічну ситуацію в країні пропагандистка почала поширювати в мережі фейки про коронавірус.

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В рамках раніше відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України правоохоронці провели обшуки за місцем її проживання. Вдома у зловмисниці правоохоронці виявили комп'ютерну та мобільну техніку з матеріалами, які доводять протиправну діяльність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183994
 
 
 Топ коментарі
 
в одной из запрещенных социальных сетей...

говноклассники что ли?
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Ну а где еще юродивым общаться? Не в твиттере же.
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в одной из запрещенных социальных сетей...

говноклассники что ли?
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Ну а где еще юродивым общаться? Не в твиттере же.
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марына марынына,помните такую ************ пропукинскую?
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Оно понятно. он имеет такую же щирореформаторскую национальность. Но когда это вирус стал чумой?
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Комаровський часом теж таку пургу несе, шо має теж бути установлєнним СБУ На Херсонщине СБУ установила интернет-пропагандистку, которая распространяла фейки о коронавирусе - Цензор.НЕТ 6413
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Комарман - святой и имеет иммунитет. Его вовазеленский удочерил, вот почему...
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не комаровский свой чувак, он москалям про пользу короны втирает как правильно ее лечить соловьиным пометом.
На Херсонщині СБУ встановила інтернет-пропагандистку, яка поширювала фейки про коронавірус - Цензор.НЕТ 7571
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Как бы там ни было, но про свинячий грипп 2009-го он из первых начал говорить, успокаивая паникеров. А сейчас заткнулся, бо не знает, шо и сказать, наверное, и сам в а..уе от происходящего. Таких врачей, но не ватных, конечно, хватает, но их нет в телевизоре к сожалению.
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Этот пластик всплывает у торгоаок молоком за углом на улице... "да нет, что вы, это наши бутылки, мы их после себя моем и выпариваем, потому что мы из них ваще не пьем, покупаем, содержимое выливаем, молоко заливаем"...
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Что такое пандемия?
24 февраля 2010 г.
Пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом. Вирусы, вызывавшие прежние пандемии, обычно происходили от вирусов гриппа животных.Некоторые аспекты пандемии гриппа могут казаться сходными с сезонным гриппом, тогда как другие параметры могут значительно отличаться. Например, и сезонным и пандемическим гриппом могут заразиться все возрастные группы, и в большинстве пациент полностью выздоравливает без лечения. Однако от типичного сезонного гриппа больше всего умирает престарелых, а другие тяжелые случаи наблюдаются чаще всего среди лиц с различными медицинскими состояниями.
Сайт ВОЗ


Так что еще вопрос кто больше распространяет фейки.

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Интересно, а почему никогда не пишут, что же именно было фейковым? Я, может, где-то это уже успела услышать и до сих пор думаю, что это чистая правда, а это на самом деле фейк....
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А из речи Ляшка что - фейк: 200 тыс возможных заболевших или миллионы?
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Человек пострадал за критику власти.
Как вод подать и пенсии заплатить - там наши люди.
А как что-то против Зеленского написать так сразу - "поддерживает контакты с боевиками "Л/ДНР" и координирует свою деятельность с администраторами других сепаратистских групп"!

Ну не пидагоги, а? На Херсонщині СБУ встановила інтернет-пропагандистку, яка поширювала фейки про коронавірус - Цензор.НЕТ 2687
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Так. Хтось із "свидетелей искусственной истерии и заговора жидофармацевтов" звідси ісчіз?
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