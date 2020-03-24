 Зі своїх можливостей виділив мільйон гривень, ми придбаємо два апарати ШВЛ, які віддамо Львівській та Одеській опорним лікарням, - Вакарчук

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив народний депутат від партії "Голос", фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

За його словами, також у лікарів має бути чіткий протокол і алгоритм дій, можливість цілодобової роботи, а в уряду і місцевої влади - на це гроші.

"Я особисто зі своїх скромних можливостей виділив мільйон гривень - і ми вже закупили один апарат (і зараз, сподіваюсь, закупимо другий апарат), які віддамо Львівській і Одеській опорній лікарні", - розповів нардеп.

Вакарчук також повідомив, що партія "Голос" зробила свій штаб у боротьбі із загрозою коронавірусу, який очолили голова політсили Кіра Рудик і депутат Ольга Стефанишина.

"У нас є три напрямки, якими ми займаємся. Перший - кошти. Ми об’єднуємо бізнесменів, які або вже переказали якісь кошти на відповідні потреби, або будуть це робити. Або ті, хто своїми виробничими потужностями і логістикою спроможні допомогти в створенні певних матеріалів", - заявив він.

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Як приклад назвав Ярослава Рущишина, "який раніше мав відношення до певних швейних фабрик", які "тепер будуть займатися захисними костюмами і так далі".

Другий пункт - фахівці: експерти з орбіти партії тісно взаємодіють з Національною службою здоров'я.

"Ще одна річ – інформаційна історія. Всі політики мають просто показувати приклад. Тобто я не виходжу із дому без маски і не заходжу в дім без маски. Я перед всіма дверима сам обробляю руки. У великих урядових установах, скрізь є термометри, які міряють температуру. Це треба робити там, де тільки можна. В усіх скупченнях людей. Я думаю, треба максимально дійти до того, щоб ми звикли: найближчим часом наш новий протокол життя - дезінфекція, інформація, обережність, відстань, толерантність і так далі. Це насправді, не менш важливо, ніж конкретні практичні речі, тому що на політиків дивляться і орієнтуються. А я не просто політик, а ще й, для багатьох людей, - відомий музикант. Тобто це - подвійна відповідальність. Приклад твоєї поведінки - дуже важливий", - упевнений Вакарчук.

Він також підкреслив, що зараз дуже важливо підтримати малий і середній бізнес. "Ми не можемо його підтримати тим, що він буде відкритий. Тому що всі закриваються. Не можуть працювати ресторани, кафе, концертні зали, перукарні. Вся сфера обслуговування максимально закривається. Але ми ж можемо на рівні друзів підтримувати ті заклади, в які ми ходили, замовляючи там їжу. Або скидаючись, щоб один одному допомогти, підставити плече. Це дуже важливо - показувати, що ми разом", - підкреслив нардеп.

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