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 Політика України
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Все про:лікарня (294) Вакарчук (173) карантин (982) Львівщина (1078) Одеська область (1173) Голос партія (151) COVID-19 (1760) коронавірус (506)

 Зі своїх можливостей виділив мільйон гривень, ми придбаємо два апарати ШВЛ, які віддамо Львівській та Одеській опорним лікарням, - Вакарчук

Зараз важливо зробити так, щоб в Україні було якнайбільше апаратів штучної вентиляції легенів і людей, які вміють ними користуватися.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив народний депутат від партії "Голос", фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

За його словами, також у лікарів має бути чіткий протокол і алгоритм дій, можливість цілодобової роботи, а в уряду і місцевої влади - на це гроші.

"Я особисто зі своїх скромних можливостей виділив мільйон гривень - і ми вже закупили один апарат (і зараз, сподіваюсь, закупимо другий апарат), які віддамо Львівській і Одеській опорній лікарні", - розповів нардеп.

Вакарчук також повідомив, що партія "Голос" зробила свій штаб у боротьбі із загрозою коронавірусу, який очолили голова політсили Кіра Рудик і депутат Ольга Стефанишина.

"У нас є три напрямки, якими ми займаємся. Перший - кошти. Ми об’єднуємо бізнесменів, які або вже переказали якісь кошти на відповідні потреби, або будуть це робити. Або ті, хто своїми виробничими потужностями і логістикою спроможні допомогти в створенні певних матеріалів", - заявив він.

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Як приклад назвав Ярослава Рущишина, "який раніше мав відношення до певних швейних фабрик", які "тепер будуть займатися захисними костюмами і так далі".

Другий пункт - фахівці: експерти з орбіти партії тісно взаємодіють з Національною службою здоров'я.

"Ще одна річ – інформаційна історія. Всі політики мають просто показувати приклад. Тобто я не виходжу із дому без маски і не заходжу в дім без маски. Я перед всіма дверима сам обробляю руки. У великих урядових установах, скрізь є термометри, які міряють температуру. Це треба робити там, де тільки можна. В усіх скупченнях людей. Я думаю, треба максимально дійти до того, щоб ми звикли: найближчим часом наш новий протокол життя - дезінфекція, інформація, обережність, відстань, толерантність і так далі. Це насправді, не менш важливо, ніж конкретні практичні речі, тому що на політиків дивляться і орієнтуються. А я не просто політик, а ще й, для багатьох людей, - відомий музикант. Тобто це - подвійна відповідальність. Приклад твоєї поведінки - дуже важливий", - упевнений Вакарчук.

Він також підкреслив, що зараз дуже важливо підтримати малий і середній бізнес. "Ми не можемо його підтримати тим, що він буде відкритий. Тому що всі закриваються. Не можуть працювати ресторани, кафе, концертні зали, перукарні. Вся сфера обслуговування максимально закривається. Але ми ж можемо на рівні друзів підтримувати ті заклади, в які ми ходили, замовляючи там їжу. Або скидаючись, щоб один одному допомогти, підставити плече. Це дуже важливо - показувати, що ми разом", - підкреслив нардеп.

Читайте повне інтерв'ю: Святослав Вакарчук: "Я спілкуюсь із президентом. Тема Донбасу і Криму займає 80% наших розмов"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183991
 
   
 Топ коментарі
 
Киеву купит владимир александрович - он же долларовый миллионер.
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владимир александрович - он же долларовый миллионер, купит:

бубочку от бульбашки



ЗЕленский, та когда хоть КОПЕЕШНУЮ МАСКУ Александровской инфекционной больнице подаришь ? Из своих возможностей выделил миллион гривен, мы приобретем два аппарата ИВЛ, которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 3687



в ответ - пустота.....





.
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А Зебил из 40 млн.баксов, которые ему Каломойша выписал за роль президента ничего не хочет дать? Или они только свой Изгаиль могут спонсировать?
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А Киеву? Виктор Андреевич всех в своей "Больнице будущего" примет?
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Киеву купит владимир александрович - он же долларовый миллионер.
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владимир александрович - он же долларовый миллионер, купит:

бубочку от бульбашки



ЗЕленский, та когда хоть КОПЕЕШНУЮ МАСКУ Александровской инфекционной больнице подаришь ? Из своих возможностей выделил миллион гривен, мы приобретем два аппарата ИВЛ, которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 3687



в ответ - пустота.....





.
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а звідки знаєш шо не передав.. є такі люди, що цього не афішують.. не те що всілякі сявікі, пєтікі, мертвечуки та інша деградована шобла
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нічого не дав - погано....дав, але сказав про це - погано..... WTF?
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коментар відмічено як спам  
 
сказав по всіх каналах по 100 разів.. піаритися на чужій біді можуть тільки деграданти.. Из своих возможностей выделил миллион гривен, мы приобретем два аппарата ИВЛ, которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 6024
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та й нехай, а в пісюніста руки трясуться, хоч копійку пожертвувати
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не, это не про нашу бубачку, он из копеечки надует ФИШЕЧКУ Из своих возможностей выделил миллион гривен, мы приобретем два аппарата ИВЛ, которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5036

или вы не знаете нашу бубачку ? Из своих возможностей выделил миллион гривен, мы приобретем два аппарата ИВЛ, которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 547
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Бо буба піариться як тільки може. Не сци. Скоро він забубене відосік на г+г. Як він маски передає... Хоча може і засцить.
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эти маски "из Китая", те что неликвид из Украины ?
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ВОТ
из своих возможностей
а не из бюджетного фонда имени парашенки
Славик молодца!
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"бюджетный" фонд "Семьи Порошенко" из личного бюджета семьи Порошенко

или Мародер до сих пор по ночам ворует ? Из своих возможностей выделил миллион гривен, мы приобретем два аппарата ИВЛ, которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 3954
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вы скажете: "из наворованного"
я отвечу: "так ведь отдает !" Из своих возможностей выделил миллион гривен, мы приобретем два аппарата ИВЛ, которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 9707
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Галина Цегельник@TSgdalinka

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пєтя палив би склади з медикаментами Из своих возможностей выделил миллион гривен, мы приобретем два аппарата ИВЛ, которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 6499
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Самоізолювався із дружиною та дітьми. Він що дурак, це ж вірус, а в друг щось...
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цю абетку ЗЕбілам раніше треба було вчити Зі своїх можливостей виділив мільйон гривень, ми придбаємо два апарати ШВЛ, які віддамо Львівській та Одеській опорним лікарням, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 3693
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"Я лично из своих скромных возможностей выделил миллион гривен - и мы уже закупили один аппарат (и сейчас, надеюсь, закупим второй аппарат), которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам", Источник: https://censor.net.ua/n3183991

А где "отец нации"с позывным Барыга?За гривну удавится, как и подавляющее большинство олигархов
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ти з новин випав на кілька тижнів? чи Порох мав особисто тобі повідомити?
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Барига виліз в телевізорі і сказав здоровенькі були. Покривлявся і зник.
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Барыга обещал ПОКРАСИТЬ ДВА ЛАРЬКА!
Других Барыг я, что-то не припомню.
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А Зебил из 40 млн.баксов, которые ему Каломойша выписал за роль президента ничего не хочет дать? Или они только свой Изгаиль могут спонсировать?
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Если бы Славко-дурко все платили бы налоги, такие как ты балбесы, то может и не надо было тебе выделять деньги на ИВЛ.
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опять в шария брехні "як ***** блох набрався ?"
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Суд(Печерский районный суд Киева) обязал ПриватБанк выплатить более 200 млн долларов офшорам Суркисов. Брависсимо. Правда "Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції протягом п`ятнадцяти днів з дня її оголошення".
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Всего то миллион, и 2 аппарата, бедные певцы пошли сейчас и без спонсоров. Вон петро аж 6 штук починил, хотя скромно умолчал за сколько, сетевой провод изолентой обмотал
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