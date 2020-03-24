 Перші випадки підозри на коронавірус зафіксовано в місті Моршин на Львівщині та в Хмельницькому

Про це повідомили в пресслужбі місцевої міськради, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з оголошеними карантинними заходами просимо всіх без крайньої необхідності не виходити з будинків і квартир. У разі необхідності вийти на вулицю уникайте скупчення людей", - зазначила влада міста.
Установи, які здійснюють продаж товарів, засобів гігієни, лікарських засобів на території міста Моршина працюють у звичайному режимі.
Крім того, в Хмельницькому також є підозра на Covid-19. До медиків звернулася жінка, яка два тижні тому повернулася з Єгипту. Вона перебува в стані середньої тяжкості, але при цьому спостерігається поліпшення здоров'я.
У Хмельницькій міськраді зазначили, що весь час після повернення з-за кордону жінка провела в повній самоізоляції і ні з ким не контактувала.
Полагаю ,что ажиотаж с гриппом кому-то на пользу, продают маски,таблетки, тесты по цене в сотни раз больше номинала. Барыга рыдает- клепал катера на Кузне и всего в 8 раз дороже провал-- а тут такая халява мимо пролетает!