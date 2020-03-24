EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  4967  29
Матеріали за темою:
Все про:карантин (982) Львівщина (1078) Хмельницький (154) COVID-19 (1760) коронавірус (506)

 Перші випадки підозри на коронавірус зафіксовано в місті Моршин на Львівщині та в Хмельницькому

У місті Моршин у Львівській області зафіксовано перший випадок з підозрою на коронавірус.

Про це повідомили в пресслужбі місцевої міськради, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з оголошеними карантинними заходами просимо всіх без крайньої необхідності не виходити з будинків і квартир. У разі необхідності вийти на вулицю уникайте скупчення людей", - зазначила влада міста.

Установи, які здійснюють продаж товарів, засобів гігієни, лікарських засобів на території міста Моршина працюють у звичайному режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львівщині запроваджується режим надзвичайної ситуації, - ОДА

Крім того, в Хмельницькому також є підозра на Covid-19. До медиків звернулася жінка, яка два тижні тому повернулася з Єгипту. Вона перебува в стані середньої тяжкості, але при цьому спостерігається поліпшення здоров'я.

У Хмельницькій міськраді зазначили, що весь час після повернення з-за кордону жінка провела в повній самоізоляції і ні з ким не контактувала.

Читайте також: У Хмельницькому скасували пільговий проїзд у транспорті на час карантину

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183987
 
 
 Топ коментарі
 
не просто, а антиресно, - за сегодня, вечером, как до этого было, сводку выдадут, или снова с трюком - перенесут на завтра к полудню с попозжим апдейтом?
 показати весь коментар
 
Везде без карантина поназапускал Зебил наших гасттарбайтеров--вот и будем теперь расхлёбывать. Там где евреи--порядка не будет.
 показати весь коментар
 
Больше покемонов собирайте по всей Европе . То ли ещё будет ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А сколько человек болело на грипп в Моршине и Хмельницком в прошлом году?
 показати весь коментар
 
 
А сколько человек болело на грипп в Моршине и Хмельницком в прошлом году?

Полагаю ,что ажиотаж с гриппом кому-то на пользу, продают маски,таблетки, тесты по цене в сотни раз больше номинала. Барыга рыдает- клепал катера на Кузне и всего в 8 раз дороже провал-- а тут такая халява мимо пролетает!
 показати весь коментар
 
 
порошенко клепал а зе вааще ничего не клепает ,кроме гешефтов
 показати весь коментар
 
не просто, а антиресно, - за сегодня, вечером, как до этого было, сводку выдадут, или снова с трюком - перенесут на завтра к полудню с попозжим апдейтом?
 показати весь коментар
 
 
да, я тоже по этой динамику в мире отслеживаю.
 показати весь коментар
 
Везде без карантина поназапускал Зебил наших гасттарбайтеров--вот и будем теперь расхлёбывать. Там где евреи--порядка не будет.
 показати весь коментар
 
 
А ты поезжай в Израиль и убедись сам. Кстати, очень агрессивная нация, как образовался Израиль, так и воюют со всеми приграничными странами, как и кацапы. Мозгов не хватает мирно жить.
 показати весь коментар
 
Как первьіе? Да в Украине пол страньі подозревают вторую половину...
 показати весь коментар
 
 
Кого это остановит ? Потеплеет , будут в Кирилловке полоскать горло морской мочёй .
 показати весь коментар
 
Побачимо! Все залежить від закінчення епідемії.
 показати весь коментар
 
Разрисовали грипп как небывалое явление,при тех же результатах по смертности как и в предыдущих волнах гриппа.
 показати весь коментар
 
Больше покемонов собирайте по всей Европе . То ли ещё будет ...
 показати весь коментар
 
 
Знайома зі Старокостянтинів каже що в неї всі симптоми вірусу,температура,сухий кашель,слабкість...Подзвонила у лікарню сказали щоб не панікувала,це звичайна простуда..Обіцяли прислати лікаря,другий день нікого немає.От і думайте є в нас вірус чи просто ще тестів не завезли і лікарі не знають що робити...
 показати весь коментар
 
 
Я так зрозумів що у цьому році у відпустку на море можна іхати тільки до Китаю
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору