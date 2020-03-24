 Відпустка за власний рахунок типова для всіх працівників медичних НАНУ і не пов'язана з коронавірусом, - пресслужба ІМБГ

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ.
"Що стосується ситуації з відпусткою співробітників за свій рахунок, то вона типова для всіх установ НАН України та жодним чином не пов'язана з нинішньою ситуацією з коронавірусом. Є глобальне хронічне недофінансування всіх установ НАН України. Наукові співробітники мають вибір - або працювати неповний тиждень, або подавати заяви на відпустку за свій рахунок на якийсь термін. На повну заробітну плату бюджетного фінансування не вистачає (особливо на початку року, коли ще не визначено, хто виграв ґранти і проєкти, представлені на національні наукові конкурси)", - зазначають в ІМБГ.
У пресслужбі додали, що цьогоріч ситуація з фінансуванням НАНУ зовсім скрутна.
"Паспорт бюджетної програми "Підтримка розвитку пріоритетних напрямків наукових досліджень" (КПКВК 6541230) з фінансуванням на 2020 рік досі урядом не підписаний, відповідно ці заплановані кошти установи НАНУ використовувати все ще не можуть, а там в основному і є заробітна плата. Тому співробітники всіх установ НАН України, зокрема і ІМБГ НАНУ, змушені виходити з цієї ситуації і йти у відпустку за свій рахунок", - сказано в поясненні.
Раніше стало відомо, що співробітники Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, серед яких розробники українських тест-систем для виявлення коронавірусу, через недофінансування пішли у відпустку за власний рахунок.
шо, в горле ворсинки от веревки направлены вверх и эрики кровавые вглазах ?
за что "академиков" арестовывать ?
Где и когда я якобы "захотел зелёное" вместо облажавшегося Порошка? Цитату приведи, где я агитировал за Зелю.
Чего ты не хотел? Армии, Мовы или Веры?
Как результат твоей борьбы против Порошенко? Результаты не считаются и ты опят умный борец?
Вы, юлеботы, ни разу не посмотрели - как в других странах рос ВВП в это же время, тогда бы лоб об пол не расшибали, молясь на ЮВТ и Саакашвили...
"Вы, юлеботы"
Ты уж определись, брехун - я тебе зелебот, юлебот или еще кто.
Даю подсказку - и в 2014м, и в 2019м я голосовал за Гриценко. За Юлю я был один раз в жизни - во втором туре выборов-2010, когда за Юлю голосовали все адекватные не-воры.
Мова! А коррупция!?
Вера! А коррупция!?
Чем ты отличаешься от юлеботов преклонного возраста? Всё те же мантры, что и у зелектората, только у Моники лицо новое.
Расскажи - в какой стране победили коррупцию за 5 лет, якобы не юлебот?
" типична для всех учреждений НАН Украины и никоим образом не связана с сегодняшней ситуацией с коронавирусом. Есть глобальное хроническое недофинансирование"
Хроническое - значит уже давно, а не "только в этом году', разве нет?
Хотя в этом году тоже плохо и пока что даже хуже, чем в прошлом.
смари,язык отсохнет-а лекарства от отсыхания бубочка уже своим корешам-популистам в европе продал.так и останешься лингвоинвалидом
Не, я хочу сказать, что Зеля точно также паскудно финансирует науку, как это делали и Порошок, Янык, Ющ, Кучма и Кравчук.
"шо это не бубочка продал маски и спирт,а порох"
Маски продавал Радуцкий и еще 40 контор судя по выписке с Таможни. Зелю я среди списка продавцов не видел - у тебя есть какие-то конкретные данные, что якобы "зеля продал маски и спирт", или ты так, говна на вентилятор накинуть?
Как я понял - никакой инфы про "зеля продал все" не будет? Вы этот тезис часом не из методичек времен 2009-2010 вытащили, где "юля украла все"?
и таможня отчиталась о затомаживании около тысячи тонн масок.
Несчастный Случай - Что ты имела ввиду - YouTube
А откуда, ты взял, что существовали какие-то склады масок для неселения?? Кто тебе эту туфту в башку вбил??
Были и есть специализированные склады спецзащиты, например при МЧС - и они не пустые - из них одеваются МЧСники, которые занимаются сейчас санитарной обработкой того же транспорта. Никаких складов масок для населения в Украине нет уже лет 20 как минимум!
tZE inform
Не успела киевская прокуратура возбудить дело по маскам, как Венедиктова тут же уволила прокурора Киева.
Палится .... не умная женщина...
Мы и не знали - рыть или не рыть ...
Теперь однозначно - РЫТЬ !
Там Вова замешан !
пора на карантин
і вам, поля
й тобі, соснова кроно
а, може, й зараз
твориться бурштин -
але про це ще
людству невідомо
Вот пусть теперь верховная рада и ищет вакцины, разрабатывает прогнозы, исследования последствий проводит. Черты поганые
теперь, оказывается, 17.03 этого года приняли ч. 3 к этой статье -
У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений частиною другою цієї статті.
как это я успел 17.03. уйти на дистанционку - а то выгнали бы за свой счёт.