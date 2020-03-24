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 Відпустка за власний рахунок типова для всіх працівників медичних НАНУ і не пов'язана з коронавірусом, - пресслужба ІМБГ

Співробітників установ НАНУ часто відправляють у відпустку за власний рахунок через нестачу фінансування.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ.

"Що стосується ситуації з відпусткою співробітників за свій рахунок, то вона типова для всіх установ НАН України та жодним чином не пов'язана з нинішньою ситуацією з коронавірусом. Є глобальне хронічне недофінансування всіх установ НАН України. Наукові співробітники мають вибір - або працювати неповний тиждень, або подавати заяви на відпустку за свій рахунок на якийсь термін. На повну заробітну плату бюджетного фінансування не вистачає (особливо на початку року, коли ще не визначено, хто виграв ґранти і проєкти, представлені на національні наукові конкурси)", - зазначають в ІМБГ.

У пресслужбі додали, що цьогоріч ситуація з фінансуванням НАНУ зовсім скрутна.

Читайте також: Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень

"Паспорт бюджетної програми "Підтримка розвитку пріоритетних напрямків наукових досліджень" (КПКВК 6541230) з фінансуванням на 2020 рік досі урядом не підписаний, відповідно ці заплановані кошти установи НАНУ використовувати все ще не можуть, а там в основному і є заробітна плата. Тому співробітники всіх установ НАН України, зокрема і ІМБГ НАНУ, змушені виходити з цієї ситуації і йти у відпустку за свій рахунок", - сказано в поясненні.

Раніше стало відомо, що співробітники Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, серед яких розробники українських тест-систем для виявлення коронавірусу, через недофінансування пішли у відпустку за власний рахунок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183984
 
 
 Топ коментарі
 
Уход вирусолога в отпуск во время эпидемии типичен для всех вирусологов .
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А зачем зебилам наука? Умные люди их малоросийское г+г и квартал смотреть не будут
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А Найема и Леща тоже за свой счет отправили? А что ж так?
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Несколько мешков продуктов в машину, и в глухой хутор. Пока эпидемия не пройдет. Летом можно на фруктах, овощах.
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Просто весь склад НАНУ та керівництво інституту давно потрібно арештувати і судити за махінації і відправити в тюрму!
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зебенист ты, Горьок, зебенист!
шо, в горле ворсинки от веревки направлены вверх и эрики кровавые вглазах ? Отпуск за свой счет типичен для всех сотрудников учреждений НАНУ и не связан с коронавирусом, - пресс-служба ИМБГ - Цензор.НЕТ 2055

за что "академиков" арестовывать ?
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А зачем зебилам наука? Умные люди их малоросийское г+г и квартал смотреть не будут
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Я так понимаю, что по вашей логике - у нас зебилы при власти уже лет 20 как минимум, причем беспрерырвно...
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Именно так. А кто голосовал два раза за Кучму, когда можно было выбрать Чорновола. А когда сформировался мастный олигархат, лохов поставили в стойло, где они исправно стоят. Все справедливо.
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Потому ты захотел зелёное вместо Пороха?
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Опять брехун пригожинский на наш огонек приперся?
Где и когда я якобы "захотел зелёное" вместо облажавшегося Порошка? Цитату приведи, где я агитировал за Зелю.
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Смотри выбор был за Зелю или за Пороха! Кто агитировал против Пороха тот автоматом был за Зелю!
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Не-не - это вы, придурки, своего порошка протащили во второй тур, поставив всех перед этим выбором. Я на подобные манипуляции не ведусь, потому вычеркнул во втором туре ОБОИХ недостойных.
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Но ты ведь гнал беса перед вторым туром на Пороха поэтому увеличивал шанс победы ЗЕбила! Или ты думал что продолжая гнать на пороха и вычеркнув обоих победит ельф из страны розовых пони?
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Я не гнал беса на твоего порошка, я его критиковал исключительно по делу - конкретно по фактам его зашкваров. Или ты правда думаешь, что его не за что было критиковать?
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Тогда ты просто - нехочуха?
Чего ты не хотел? Армии, Мовы или Веры?
Как результат твоей борьбы против Порошенко? Результаты не считаются и ты опят умный борец?
Вы, юлеботы, ни разу не посмотрели - как в других странах рос ВВП в это же время, тогда бы лоб об пол не расшибали, молясь на ЮВТ и Саакашвили...
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Коррупции я не хотел. Я порошенко - это по сути своей метастаза коррумпированной системы и судя по его действиям - этой метастазой он и остался.

"Вы, юлеботы"
Ты уж определись, брехун - я тебе зелебот, юлебот или еще кто.
Даю подсказку - и в 2014м, и в 2019м я голосовал за Гриценко. За Юлю я был один раз в жизни - во втором туре выборов-2010, когда за Юлю голосовали все адекватные не-воры.
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Корупции он не хотел. А ничего что Гриценко армию распродал? Он не коорупционер?
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Не надо повторять тупые соевые вбросы. Нужно разбираться и головой думать. Ибо распродавать министр обороны никак не мог, как и министр МВД (Юрий Луценко на тот момент, тоже списывал избыточное имущество - и БТРы, и вертолеты и тд). Продавали же все это ДУСя и Укрспецэкспорт - они не были подконтрольны Кабмину.
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Армия! А коррупция!?
Мова! А коррупция!?
Вера! А коррупция!?

Чем ты отличаешься от юлеботов преклонного возраста? Всё те же мантры, что и у зелектората, только у Моники лицо новое.
Расскажи - в какой стране победили коррупцию за 5 лет, якобы не юлебот?
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Меня лозунги не интересуют. Меня интересует в президенте борьба с 2мя наибольшими врагами Украины - РФ и коррупцией. Все - 2 позиции, а не тупые лозунги.
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Уход вирусолога в отпуск во время эпидемии типичен для всех вирусологов .
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Там нет вирусологов. Не пишите ерунду. Там молекулярные генетики.
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Вирус это цепочка ДНК или РНК в белковой упаковке. Именно белковая упаковка определяет как попасть в клетку.
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а ролик про респираторы в испании древний
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В Германии и Италии врачам запретили идти в отпуска.
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В Германии это не так просто сделать. вырезка из ************* "Die Sperre hat keine Auswirkung auf schon genehmigte Anträge."А так как в Германии отпуск заверяют на год вперёд, то тут уже всё зависит от врача, отказатся или нет.
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А Найема и Леща тоже за свой счет отправили? А что ж так?
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Не, те работают , наблюдают за УЗ и оборонпромом...
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Это просто уму непостижимо, это диверсия! Может и Армия Украины возьмет отпуск на время войны?
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это не от вирусологов зависит...а от тех,кто принимал бюджет 2020,а если по цепочке-от тех кто выбирал тех,кто принимал бюджет 2020
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А до того - бюджет 2019, 2018, 2017 и тд. Ибо типично - значит типично, а не "а этом году".
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ну начни с 1991...типично для всей науки написано,а не для времени...
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Я написал "и тд", что собственно и предполагает "с 1991".

" типична для всех учреждений НАН Украины и никоим образом не связана с сегодняшней ситуацией с коронавирусом. Есть глобальное хроническое недофинансирование"

Хроническое - значит уже давно, а не "только в этом году', разве нет?
Хотя в этом году тоже плохо и пока что даже хуже, чем в прошлом.
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шо ты хочешь мне доказать?шо бубочка лучше финансирует науку,чем порох?шо это не бубочка продал маски и спирт,а порох?
смари,язык отсохнет-а лекарства от отсыхания бубочка уже своим корешам-популистам в европе продал.так и останешься лингвоинвалидом
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"шо бубочка лучше финансирует науку,чем порох?"
Не, я хочу сказать, что Зеля точно также паскудно финансирует науку, как это делали и Порошок, Янык, Ющ, Кучма и Кравчук.

"шо это не бубочка продал маски и спирт,а порох"
Маски продавал Радуцкий и еще 40 контор судя по выписке с Таможни. Зелю я среди списка продавцов не видел - у тебя есть какие-то конкретные данные, что якобы "зеля продал маски и спирт", или ты так, говна на вентилятор накинуть?
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а.фсеаниадинакавыи...свободен,халявщик
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Халявщик? С чего вдруг халявщик?
Как я понял - никакой инфы про "зеля продал все" не будет? Вы этот тезис часом не из методичек времен 2009-2010 вытащили, где "юля украла все"?
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Юля ничего не украла, она честно распродала ВСУ и народу дала по тыще...
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Точно. Фсе фсе продали, ага. Вто только продавала не Юля, а ДУСя с Укрспецэкспортом, подчиненные непосредственно Ющенко, ага?
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а какая тебе еще инфа нужна,если склады масок пустые,а открывать склады можно лишь при ЧП по команде президента?
и таможня отчиталась о затомаживании около тысячи тонн масок.
Несчастный Случай - Что ты имела ввиду - YouTube
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"а какая тебе еще инфа нужна,если склады масок пустые,а открывать склады можно лишь при ЧП по команде президента"
А откуда, ты взял, что существовали какие-то склады масок для неселения?? Кто тебе эту туфту в башку вбил??

Были и есть специализированные склады спецзащиты, например при МЧС - и они не пустые - из них одеваются МЧСники, которые занимаются сейчас санитарной обработкой того же транспорта. Никаких складов масок для населения в Украине нет уже лет 20 как минимум!
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не, не ты...ты туфты не несешь...ты просто генератор случайных букв
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Что - знакомых фраз из методички не нашел, а других понимать не обучен? Отпуск за свой счет типичен для всех сотрудников учреждений НАНУ и не связан с коронавирусом, - пресс-служба ИМБГ - Цензор.НЕТ 1863
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Модельний закон про державний матеріальний резерв 18.11.2005
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Вам нагадати скільки в бюджеті закладено в 2020 на РНБО- в 128 раз більше ніж минулоріч! На всяку наволоч типа Сивохи з платформами гроші є- а на фундаментальні науки як в усіх цивілізованих країнах- немає!
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Бюджет 2020: Фінансування РНБО збільшиться у 158 разів, а МВС і армія більше грошей не отримають Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/byudzhet-2020-finansuvannya-rnbo-zbilshitsya-u-158-raziv-a-mvs-i-armiya-bilshe-groshey-ne-otrimayut-625909.html
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"Паспорт бюджетной программы "Поддержка развития приоритетных направлений научных исследований" (КПКВК 6541230) с финансированием на 2020 год до сих пор правительством не подписан " для тех зебобиков у которых нет календаря напоминаю . уже 24 марта 2020-го года . не ну может они по какому то другому календарю живут и у них все еще 2019-ый Отпуск за свой счет типичен для всех сотрудников учреждений НАНУ и не связан с коронавирусом, - пресс-служба ИМБГ - Цензор.НЕТ 4907
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Паспорт по этой программе обычно всегда подписывали в средине февраля - начале марта и в конце квартала закрывали долги по зарплате. Кабмин Гончарука подписал эту программу, но Шмыгаль отозвал уже подписанный паспорт и закрыл финансирование через Казначейство. Все Институты НАН Украины отправили за свой счёт, так как выплачивать зарплату нечем, а не выплачивать нельзя так как директор любого Института несёт вплоть до криминальной ответственности за невыплату зарплаты. Вот все и пишут заявления за свой счет и работают либо дома, либо работают бесплатно в Институтах, если Институт не отключил коммуналку на время вынужденного отпуска, либо вообще не работают. Как то так
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tZE inform

Не успела киевская прокуратура возбудить дело по маскам, как Венедиктова тут же уволила прокурора Киева.
Палится .... не умная женщина...
Мы и не знали - рыть или не рыть ...

Теперь однозначно - РЫТЬ !
Там Вова замешан !
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Дібіли! Ця отрасль повинна фінансуватись на 1000 відсотків!
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згноїли все
пора на карантин
і вам, поля
й тобі, соснова кроно
а, може, й зараз
твориться бурштин -
але про це ще
людству невідомо
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Друг там работает, их постоянно выгоняют в отпуски за свой счёт.
Вот пусть теперь верховная рада и ищет вакцины, разрабатывает прогнозы, исследования последствий проводит. Черты поганые
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Ну постоянно раньше могли только на 15 дней в году за свой счёт согласно ч. 2 с. 84 КЗоТ.
теперь, оказывается, 17.03 этого года приняли ч. 3 к этой статье -
У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений частиною другою цієї статті.

как это я успел 17.03. уйти на дистанционку - а то выгнали бы за свой счёт.
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а ИМБиГ (ин-т молекулярной биологии и генетики) получается кинули: сказали давайте ещё поработаем в институте, а теперь отправили за свой счёт согласно новопринятой 17.03 ч. 3 ст. 84
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ну, то что нет бабла и "типично" это одно, а вот то, что не дали бабла профильному учреждению по борьбе с вирусами (начиная с Санжар - сколько там бабла потратили на тот же убогий пиар, интересно), чтобы не было "типично", а было нормально - это другое. и депутаты\министры и т.п. почему-то не "типично" бабла получают а как-то даже весьма ахреневше.
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Твари зеленые! Только пиариться могут и прос-рать все!
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