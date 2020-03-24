 Відпустка за власний рахунок типова для всіх працівників медичних НАНУ і не пов'язана з коронавірусом, - пресслужба ІМБГ

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ.

"Що стосується ситуації з відпусткою співробітників за свій рахунок, то вона типова для всіх установ НАН України та жодним чином не пов'язана з нинішньою ситуацією з коронавірусом. Є глобальне хронічне недофінансування всіх установ НАН України. Наукові співробітники мають вибір - або працювати неповний тиждень, або подавати заяви на відпустку за свій рахунок на якийсь термін. На повну заробітну плату бюджетного фінансування не вистачає (особливо на початку року, коли ще не визначено, хто виграв ґранти і проєкти, представлені на національні наукові конкурси)", - зазначають в ІМБГ.

У пресслужбі додали, що цьогоріч ситуація з фінансуванням НАНУ зовсім скрутна.

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"Паспорт бюджетної програми "Підтримка розвитку пріоритетних напрямків наукових досліджень" (КПКВК 6541230) з фінансуванням на 2020 рік досі урядом не підписаний, відповідно ці заплановані кошти установи НАНУ використовувати все ще не можуть, а там в основному і є заробітна плата. Тому співробітники всіх установ НАН України, зокрема і ІМБГ НАНУ, змушені виходити з цієї ситуації і йти у відпустку за свій рахунок", - сказано в поясненні.

Раніше стало відомо, що співробітники Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, серед яких розробники українських тест-систем для виявлення коронавірусу, через недофінансування пішли у відпустку за власний рахунок.