 Нарахування ПДВ за лютий знову зросло, незважаючи на сповільнення економіки, - податкова

Так, якщо порівняти лютий поточного року з лютим 2019, при зменшенні бази оподаткування на майже 30 млрд грн (-4,3%) задекларовані до сплати суми ПДВ зросли на 100 млн грн (+0,5%).
Про це повідомляє ДПС, передає УНІАН.
"Ці кошти надійшли до бюджету завдяки професійній роботі нашої команди. Податкова дякує усім платникам за добровільне декларування у цих складних для функціонування бізнесу умовах. Зі свого боку, ми гарантуємо продовження ефективної боротьби з мінімізаційними схемами з ПДВ для того, щоб гроші, які зараз так необхідні нашій державі, у повному обсязі потрапили до бюджету, а чесний бізнес вчасно отримав відшкодування", – заявив очільник податкової Сергій Верланов.
У податковій службі наголосили, що тенденція зростання нарахувань ПДВ випереджаючими темпами порівняно з темпами зростання економіки, зберігається і зараз.
"Цих результатів вдалося досягти завдяки підвищенню якості аналізу надходжень податку, ефективності адміністрування та впровадження нової системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків", - сказано у повідомленні.
Разом з тим, у податковій підкреслили, що зростання задекларованих сум ПДВ відбулося попри суттєве зменшення декларування бюджетоформуючими платниками групи НАК "Нафтогаз України".
"У березні 2019 року (за деклараціями лютого) цими підприємствами було задекларовано ПДВ на загальну суму 4,5 млрд грн, тоді як у березні цього року - лише 1,3 млрд гривень. Значне зменшення декларування підприємствами групи НАК "Нафтогаз України" зумовлене низькою ціною на газ та скороченням споживання через аномально теплу зиму", - сказано у повідомленні.
Таким чином, без урахування НАК "Нафтогаз України", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрнафта" за підсумками лютого було задекларовано ПДВ на 3,3 млрд грн, або на 22,5% більше, ніж у лютому минулого року. Як зазначають у ДПС, при цьому, за цей самий період обсяг постачання скоротився на 0,7%.
Нагадаємо, у лютому Державна податкова служба перевиконала план з надходжень по ПДВ на 45,4%. Як наслідок, держбюджет тільки від цього виду податку отримав 10,8 млрд грн надходжень, що на 3,4 млрд грн більше запланованого.
это не эффективность, это мародерство - грабить мелкий и средний бизнес во время пандемии..
а эти "повышают налоговые сборы"
если от этого одна только польза
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)
1
Коронавирус.
Не сочтите меня циником, но эта не самая смертельная болезнь в истории человечества показала, насколько оно (человечество) не готово действовать слаженно - кто-то принимает суперстрогие меры по прерыванию цепочек заражения, а кто-то (как Лукашенко, который даже не остановил национальный чемпионат по футболу) вообще забил на это самое человечество. Остаётся надеяться, что внеплановый стресс-тест социальных, экономических и медицинских систем жизнеобеспечения, который происходит у нас на глазах, хоть как-то поможет справляться с подобными вызовами в будущем. А пока имеем то, что имеем.
2
Пандемия:
инвесторы вывели из развивающихся стран рекордные 83 млрд дол.
Это наибольший зарегистрированный вывод капитала. Богатые станут богаче, бедные - беднее. Это относится и к нам: кто-то на свои деньги покупает в больницы аппараты ИВЛ, а кто-то (как дружбан преЗЕдента Радуцкий) продаёт за границу маски. Слуги, такие слуги...
3
В этом году падение ВВП на 5% из-за коронавируса будет оптимистическим сценарием, - замглавы ОП Ковалив.
Зеленскому не придётся спасать экономику после коронавируса, ибо он умудрился развалить её раньше. А сейчас просто мародёрство: сначала маски, потом лекарства, теперь продукты. И грядущее ЧП, чтобы было удобнее мародерить. Потыкайте там палочкой Мосейчук - пусть расскажет про рост экономики на 40% и сколько стоит борщевой набор.
4
Завтра пройдут переговоры ТКГ в формате видеоконференции.
Вместо комментария дам ссылку на влиятельную Le Figaro и переведу заголовок: "Киев признаёт донбасских сепаратистов переговорщиками. Украинский президент по указанию России соглашается вести переговоры на равных с военными группировками на востоке страны": https://www.lefigaro.fr/international/kiev-reconnait-les-separatistes-du-donbass-comme-interlocuteurs-20200322
Весь мир уже называет вещи своими именами, а наши адепты святого Вовы продолжают булькать розовыми пузырями: он-же-хочет-как-лучше! Есть один нюанс: лучше от этого исключительно Путину.
5
Ситуация в России: цены на нефть URALS рекордно снизились, коронавирус наступает, Путин покинул Москву.
Российская URALS продолжает пике: сегодня за один баррель этой марки предлагали $19,5-20,3. Кроме того, Москва отказалась от планов увеличивать добычу нефти, признав этим своё поражение в войне с саудитами. Всё просто - продавать её некому. Да и хранить негде.
Таким образом, к пользе санкций добавились обвал нефти и рубля. А сколько еще впереди всякой пользы!
6
Кулеба назвал "недоразумением" слова министра обороны о "недостижимости" стандартов НАТО.
Классическое окно Овертона: пробный шар - типа, не так поняли - потом поняли, но немножко не так - почти правильно поняли, но есть нюансы - вы всё правильно поняли. Тупая игра на понижение от "немыслимо" до "разумно", незаметная только свидетелям святой Моники.
7
Новый министр экономики обновил декларацию: 13 млн зарплаты и почти лимон зелени в американских банках Morgan Stenley и Citibank.
Я вас поздравляю - это ж насколько надо "верить" в украинскую экономику, чтобы свои основные средства (кстати, незаконно) хранить в американских банках. И кому? Министру. Экономики. Украины.
8
В заключение о курьёзном. Пишут, что мужу в Италии до чёртиков надоело находиться дома с женой и он устроил мелкую кражу для того, чтобы его посадили на непродолжительный срок в буцегарню. Суд учёл все обстоятельства преступления и отправил воришку... под трёхмесячный домашний арест. Бинго!
Держитесь. Вирусы COVID-19 и NELOH-42 не вечны - переживём и их. Победа не дает силу. Силу дает борьба. Если ты борешься и не сдаешься - это и есть сила. Шануймося!
(Станиславский)
СКОЛЬКО НЕ ГОВОРИ "ХАЛВА" ВОРТУ СЛАЩЕ НЕ СТАНЕТ!
(Ходжа Насредин)
Решил цыган лошадь есть отучить. Лошадь почти привыкла, но сдохла.
Чем гордиться? Что во время кризиса, когда нормальные страны налоговые каникулы вводят, у нас бизнесу руки выкрутили?
Не ну в апреле все завоют и найдут козла отпущения у фискалов дадут по шапке и преподнесут как перемогу...