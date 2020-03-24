 Кабмін вніс у Раду законопроєкт про вдосконалення регулювання банківської діяльності, необхідний для нової програми з МВФ

Про це йдеться на сайті ВР,передає Цензор.НЕТ.
На цей момент, законопроєкт направлено на розгляд профільного комітету.
Як зазначає Інтерфакс-Україна, ухвалення цього законопроєкту є умовою для затвердження програми співпраці з МВФ.
Законопроєктом передбачається визначити особливості судового провадження у справах про оскарження рішень Національного банку про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідації банку, рішень Фонду про введення тимчасової адміністрації в банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання і будь-яких інших рішень, ухвалених на його виконання, а також рішень про призначення уповноважених осіб Фонду, делегування їм повноважень, рішень КМУ про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, рішень Міністерства фінансів України, ухвалених на виконання таких рішень Кабміну, а також встановлення чітких законодавчих приписів про неможливість зупинення чи припинення розпочатих на підставі таких рішень процедур.
зеленский должен выполнить своё предвыборное обещание и вернуть всё украденное народу или должен уйти в отставку
а вам, нищебродам он "ничего не должен"
вы, идиоты ЗЕльоные, не смогли выдавить из него даже пустопорожнее попупулистского обещание: "Мужикам -баб !", "или "Пенсионерам по тысче !"
вислюк оманський "никому и ничего не обещал, люди что хотели услышать - то и слышали"(с)моника зелох..
кстати, единственно что ОБЕЩАЛ шмаркля - это ограбить народ на деньги и золото.. напомнить?))
это как со вшами
Бене не нужен Банк
Беня может взять деньгами....
если ее провести - то шмаркля получит больше денег и отсрочку до Йолки.. Более того, за эти дополнительные полгода-год - он вообще уничтожит экономику Украины.. вместе с Украиной.
Каждый день что шмаркля у власти - приносят вред всему украинскому народу.
Поэтому, шмаркле - импичмент и суд, ВР - перевыборы... и суд для "слуг урода" в ВР, кабмине и т.п..
И чем быстрее - тем лучше..