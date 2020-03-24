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Все про:банки (356) ВР (7313) Кабмін (3968) МВФ (705)

 Кабмін вніс у Раду законопроєкт про вдосконалення регулювання банківської діяльності, необхідний для нової програми з МВФ

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт закону №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Про це йдеться на сайті ВР,передає Цензор.НЕТ.

На цей момент, законопроєкт направлено на розгляд профільного комітету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про заборону повернення колишнім власникам банків погоджено з МВФ і затверджено Кабміном, - ЗМІ

Як зазначає Інтерфакс-Україна, ухвалення цього законопроєкту є умовою для затвердження програми співпраці з МВФ.

Законопроєктом передбачається визначити особливості судового провадження у справах про оскарження рішень Національного банку про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідації банку, рішень Фонду про введення тимчасової адміністрації в банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання і будь-яких інших рішень, ухвалених на його виконання, а також рішень про призначення уповноважених осіб Фонду, делегування їм повноважень, рішень КМУ про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, рішень Міністерства фінансів України, ухвалених на виконання таких рішень Кабміну, а також встановлення чітких законодавчих приписів про неможливість зупинення чи припинення розпочатих на підставі таких рішень процедур.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183976
 
 
 Топ коментарі
 
все олигархи должны вернуть свои деньги в бюджет

зеленский должен выполнить своё предвыборное обещание и вернуть всё украденное народу или должен уйти в отставку
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Милованов прав если Беня и другие проходимцы вернут украденное ,то не нужно просить помощи у МВФ
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Он тебе что-то обещал? Нет. Так что расслабься.
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все олигархи должны вернуть свои деньги в бюджет

зеленский должен выполнить своё предвыборное обещание и вернуть всё украденное народу или должен уйти в отставку
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Он тебе что-то обещал? Нет. Так что расслабься.
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То, что он нес, это не обещания, а бред наркомана, который еще не пришел в чувство после дозы.
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...что должен только маме Риме и папе Саше Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании регулирования банковской деятельности, необходимый для новой программы с МВФ - Цензор.НЕТ 812

а вам, нищебродам он "ничего не должен"
вы, идиоты ЗЕльоные, не смогли выдавить из него даже пустопорожнее попупулистского обещание: "Мужикам -баб !", "или "Пенсионерам по тысче !" Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании регулирования банковской деятельности, необходимый для новой программы с МВФ - Цензор.НЕТ 812
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Он лохов разводил. Потому что те, кто за него голосовал - не тянут на народ, а только на население.
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КОГДА это он обещал, напомни?)) его слова?)
вислюк оманський "никому и ничего не обещал, люди что хотели услышать - то и слышали"(с)моника зелох..
кстати, единственно что ОБЕЩАЛ шмаркля - это ограбить народ на деньги и золото.. напомнить?))
Кабмін вніс у Раду законопроєкт про вдосконалення регулювання банківської діяльності, необхідний для нової програми з МВФ - Цензор.НЕТ 6977
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вообще по уму бобочка должен вернуть все как было до него и вшиться обратно в 95 квартал.
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он должен всё вернуть, компенсировать за весь этот год цирка и унижения и исчезнуть куда нибудь подальше, потому что всё равно его карьера как актёра 95го квартала уже закончена.. больше на его концерты никто не будет ходить, разве что яйцо в него кинуть или помидора))
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Он никому ничего не обещал, он даже не говорил ничего, просто каждый ЗЕолух в его молчании слышал то, что хотел услышать
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к тому идет, Ахметкин кадр закон писал и ЗЕБЕню прессирует Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании регулирования банковской деятельности, необходимый для новой программы с МВФ - Цензор.НЕТ 9508


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дадут...просто вопрос не в том,давать или нет.вопрос в том ,чтобы поставить каломойшу в стойло.
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Гыг с Вами Значить точно не дадуть.Бо хто ж його тут поставить?
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они и поставят...методом давления на зеленую бубочку.
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та не...то их завести легко удалось...а вот выгнать -ого сколько усилий надо приложить.
это как со вшами
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Гыг с Вами Значить і ніхто не прийме ніяких законів.проти Валерійовича.
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Я, Вас умоляю!
Бене не нужен Банк
Беня может взять деньгами....
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Милованов прав если Беня и другие проходимцы вернут украденное ,то не нужно просить помощи у МВФ
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Ага. "Класний" законопроект. Беня 5,5 млрд доларів відддавати не буде. А Україна ще 2 млрд накине
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Новой прграммой с МВФ должна быть только реструктуризация долга. Если мы не будем им платить в этом году, то в бюджете останется больше денег, чем просит щмыгаль.
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Из 17 миллиардов долларов, что надо отдать в этом году - там мвф - что то около 1.7.
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никакой рестуруктуризации для шмаркли!
если ее провести - то шмаркля получит больше денег и отсрочку до Йолки.. Более того, за эти дополнительные полгода-год - он вообще уничтожит экономику Украины.. вместе с Украиной.
Каждый день что шмаркля у власти - приносят вред всему украинскому народу.
Поэтому, шмаркле - импичмент и суд, ВР - перевыборы... и суд для "слуг урода" в ВР, кабмине и т.п..
И чем быстрее - тем лучше..
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А еще, чтобы кто-то взял и все это для Вас сделал...
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