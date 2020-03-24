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 Польща посилила карантин: вийти на вулицю можна за продуктами, до лікаря або для вигулу вихованця

Польща у зв'язку з епідемією коронавірусу посилює карантин. Нові обмеження стосуються свободи пересування громадян та публічних зібрань.

Про це повідомляє "Радіо Польща",передає Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні не можна виходити з дому, за винятком невідкладних потреб, як-от робота, похід в аптеку, до лікаря або в магазин", - оголосив міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський.

Заборона не поширюється на індивідуальний вигул собак і заняття спортом. Також заборонені збори більше двох осіб, включно з дитячими майданчиками. При цьому обмеження на збори не поширюються на сім'ї. У церквах можуть перебувати одночасно не більше п'яти вірян.

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У громадському транспорті можуть перебувати не більше пасажирів, ніж половина всіх посадочних місць.

Сьогодні в Польщі зросла кількість жертв коронавірусу. Помер 68-річний священник, який лікувався в Пулавах. Таким чином, в країні вже 9 загиблих. 774 людини інфіковані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183974
 
 
 Топ коментарі
 
здорових нєт... єсть нєдообслєдованниє Польша ужесточила карантин: выйти на улицу можно за продуктами, к врачу или для выгула питомца - Цензор.НЕТ 3077
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К сожалению это слишком сложно для зе власти. На много проще сказать 10 и все!
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Він зараз гарячково шукає у посібнику з психоаналізу, що б то значило, коли йому подобається прєзєдєнт, що награє в'ялим, на фортепіано.

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Не всі це помітять.
Але не всі і виживуть.
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здорових нєт... єсть нєдообслєдованниє Польша ужесточила карантин: выйти на улицу можно за продуктами, к врачу или для выгула питомца - Цензор.НЕТ 3077
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Ой, ну що Ви так! Членом на піаніно у нього таки добре виходить.
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********** не дає спокою чужий член. Дідусь Фройд би не натішився вами.
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Ну раз пройшлися по Фройду, то підемо далі... Тот, кто отличается эксгибиционизмом, публично обнажая половые органы, имеет чрезмерную склонность к самолюбованию, саморекламе, самопредставлению или самобичеванию..
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Дедушка Фрейд тут не причем, т.к. ваш "слуга" играл хреном по рояли. А теперь по ваши тупым головам барабанит. Ну, как тебе нынче живется? Зашибись, скажи? Польща посилила карантин: вийти на вулицю можна за продуктами, до лікаря або для вигулу вихованця - Цензор.НЕТ 2383
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Він зараз гарячково шукає у посібнику з психоаналізу, що б то значило, коли йому подобається прєзєдєнт, що награє в'ялим, на фортепіано.

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это проблемы не всех наученых. "высшее образование дает возмозжность заработать на хлеб. а самообразование - на масло и икру"(С)
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Надо брать пример с Польши, вводить ограничения.
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"ходят строем", "ограничение свободы передвижения" , "свободу попугаям!"- где наши свободолюбивые комментаторы?
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устал я. люди холопского звания достали. хотите, чтоб вами вытирали... нет не ноги.. Польща посилила карантин: вийти на вулицю можна за продуктами, до лікаря або для вигулу вихованця - Цензор.НЕТ 6438вами будут вытирать это самое место Польща посилила карантин: вийти на вулицю можна за продуктами, до лікаря або для вигулу вихованця - Цензор.НЕТ 7898
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"С сегодняшнего дня нельзя выходить из дома, за исключением неотложных нужд, таких как работа, поход в аптеку, к врачу или в магазин", - объявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский.Источник: https://censor.net.ua/n3183974

Це хіба жорстко?

В нас хочуть ще гірше зробити.
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правильно хочуть нех лазити краще 3 тижни посидити вдома чим потим 5-6 мисяцив
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а почему у нас в общечтвенном транспорте не сделать такую норму - половина посадочных мест...а не 10 (в одной маршрутке посадочных 18 в другой 30...а возят по 10)
то же и в трамвае-троллейбусе...расселись в шахматном порядке - и не дышите!
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К сожалению это слишком сложно для зе власти. На много проще сказать 10 и все!
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Проще и эффективнее ввести масочный режим в закрытых помещениях и транспорте, а не концентрировать людей перед входом.
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у нас пока раздуплятся то будет похлеще италии
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Запрет не распространяется на индивидуальный выгул собак и занятия спортомИсточник: https://censor.net.ua/n3183974

Це не жорстко,тільки гучні заголовки.
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Начёт "выгула питомцев", многие лавиласы могут понять предвзято ...

Есть индивидумы , которым нужно чаще чем собачке
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Получается, и на работу можно, и в магаз с аптекой, и в костел по 5 человек, и с животными, и на велике,и спортивную ходьбу, то где же здесь ограничения?
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Некоторые европейцы выгуливают поддельных собак.

Польща посилила карантин: вийти на вулицю можна за продуктами, до лікаря або для вигулу вихованця - Цензор.НЕТ 9347
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и никто не кричит об ограничении прав и свобод Польща посилила карантин: вийти на вулицю можна за продуктами, до лікаря або для вигулу вихованця - Цензор.НЕТ 3659
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Тепер вигулювати цуцика будуть по черзі усі сусіди.
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Мне понравилось обращение польских копов к криминалу - на время карантина по вирусу, просим прекратить свою деятельность. О времени начала своей работы полиция сообщит дополнительно. Супер.
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Это не в Польше.В Америке это было.
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