 Прокуратура Криму почала провадження за фактом порушення РФ законів та звичаїв війни через переслідування глави Меджлісу Чубарова

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури АРК, передає Цензор.НЕТ.

Відомство почало кримінальне провадження через незаконне переслідування глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

"Держава-окупант через підконтрольні "правоохоронні органи" на півострові продовжує реалізовувати політику переслідування проукраїнських учасників мітингу, проведеного 26 лютого 2014 року під будівлею ВР АР Крим", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що РФ намагається "ретроспективно застосувати своє кримінальне законодавство на окупованій території України" за нібито організацію масових заворушень біля парламенту Криму 26 лютого 2014 року головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим.

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"Таким чином, окупаційні "правоохоронці", в порушення вимог статті 70 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, що намагаються переслідувати осіб за події, які відбувалися до початку окупації шляхом порушення "кримінальних справ" за надуманими фактами", - додали в прокуратурі.

Прокуратура АРК розпочала провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, Слідчий комітет РФ порушив кримінальне провадження щодо голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, приписуючи йому організацію масових заворушень у 2014 році в Криму.