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Все про:Зеленський (4899) Кучма (444) петиція (65) мінські угоди (1775) Єрмак Андрій (169)

 Петиція Зеленському про відкликання підписів представників України під "мінськими протоколами" від 11 березня набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція президенту України Володимиру Зеленському з вимогою негайно відкликати підписи представника України та погодження керівника Офісу президента України під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, яке відбулося в Мінську 11 березня 2020 року, набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Як випливає з інформації на сайті глави держави, створена 16 березня Михайлом Свистовичем петиція набрала вже понад 28 тис. голосів за необхідних 25 тис. підписантів, і очікує свого розгляду президентом, передає Цензор.НЕТ.

Автор петиції вказав, що 11 березня після консультацій керівника Офісу президента України Андрія Єрмака із заступником глави Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком було підписано протокол засідання ТКГ, де поряд з підписами повноважних представників ОРДО і ОРЛО стоїть підпис представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми, підпис Єрмака з резолюцією "Згоден" поруч із таким же підписом і такою ж резолюцією Козака.

У петиції зазначається, що в протоколі є рішення "з питання створення Консультативної ради": "На черговому засіданні ТКГ (25 березня 2020 року) підписати рішення Тристоронньої контактної групи про створення Консультативної ради (робочої групи)".

"У доданому до протоколу рішенні йдеться про створення Консультативної ради, де вирішальні голоси матимуть тільки 10 представників України і 10 представників ОРДЛО, а ОБСЄ, Росія, Франція і Німеччина матимуть тільки по одному представнику з правом дорадчого голосу і то в разі згоди", - сказано в петиції.

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Автор петиції вважає, що таким чином сторонами переговорів у Мінську стають Україна і ОРДЛО, фактично визнається позиція Росії, що у нас відбувається громадянська війна, внутрішній конфлікт".

"Росія ж перетворюється з агресора в посередника між воюючими українцями разом із Францією, Німеччиною та ОБСЄ, хоча весь світ знає, що ні ОРДО, ні ОРЛО не є самостійними суб'єктами, а повністю керуються з Москви і є просто місцевими колабораціоністами російського окупанта", - підкреслює він.

У петиції президента Зеленського закликають доручити Кучмі і Єрмаку відкликати свої підписи під протоколом засідання ТКГ 11 березня 2020 року і відмовитися від механізму Консультативної ради, де представники ОРДЛО матимуть право вирішального голосу і вестимуть безпосередні переговори з представниками України в цій раді.

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183969
 
   
 Топ коментарі
 
Начхати йому на петиції. Все вже проплачено.
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Начхати йому на петиції. Все вже проплачено.
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Я не сумніваюся що дуже скоро в РФ з'явиться ще один Рамзан Кадиров.
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ПАРАБЕЛЛУМ----ТЫ С КАКОЙ КАЦАПСКОЙ НИШИ ВЫПАЛ ????? ПОДСТИЛКА путинская !!!!!!
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Это прививка для тех, кому не помогла "овощная" прививка. А как показала жизнь, "овощная" прививка дает лишь временный иммунитет, его не хватило даже на 5 лет
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Зелупе насрать на мнение людей. Ето он до выборов рассказывал что все будут решать люди. Как только выборы закончились Зелупа спрятался за высокими стенами и принимает решение в одно рыло
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А ви за кого голосували 21.04.2019 р.?
І за кого будете голосувати на наступних виборах, якщо скажімо - в другому турі будуть Зе та Бойко?
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а якщо в другому турі буде Допкін і Кернес за кого будеш?
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В такому випадку я змарную бюлетень, щоб його не використали для фальсифікацій, а ви?
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Правильна відповідь - не йти голосувати...
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>>> Правильна відповідь - не йти голосувати...

Ні, не правильна, бо в такому випадку немає шансу зірвати вибори, і хтось один з двох повтор переможе.
А якщо будуть змарновані більш як 50% бюлетенів, то вибори визнаються недійсними.
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Выбирать из сортов говна? Всегда есть третий выход - не ходить на такие выборы вообще. Очень зря, что не установлен минимальный процент явки.
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Якби такий поріг був встановлений, то парламентські вибори 2019 були б визнані недійсними, бо там явка вперше за всю історію була менше 50%.
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Поріг 50% найбільш логічний. Здається, він такий і був в 90-х, поки поріг явки не відмінили.
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Кажучи коротко: Квартал-або Буцегарня. Поки що вибір є..
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Там є дві петиції про одне і те саме. Друга ще не набрала голосів. Але саме вона є більш послідовною і юридично точною.
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Зелупа балотировался как слуга народа, а оказалось ето слуга кремля
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коронавірус прийшов за путіним, забрати на той світ.
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ога, для закороткої пам'яті


ШотваРіцца
@dneprlena 5 июл. 2019 г.
код ЄДР 40422142 колишня назва ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН" стала ПП "СЛУГА НАРОДУ"
код ЄДР 39644910 колишня назва ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОБ'ЄДНАНА УКРАЇНА" стала ПП "ПАРТІЯ ШАРІЯ"
код ЄДР 40222149 колишня назва ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "МИР ТА ДОБРОБУТ" стала ПП "СІМ'Я" керівник ГАНДЗЮК КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА - да, да та сама Катя Гандзюк
всі три випадки перекупки і переіменування пов'язані з людьми кумапутєна
переіменування "рішучих змін" на "слугу народу" пов'язано з Качурою Олександром очільником одного з київських осередків "українського вибору" кумапутєна
тред донизуhttps://mobile.twitter.com/dneprlena/status/1110556231427653633
і ця ж сама контора є спонсором партєйкі "слуга народу", а також безоплатно здає ув оренду 30 кв.м в офісі 728 в буд 77 по вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ https://mobile.twitter.com/dneprlena/status/937041292680486914
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Дайте коордінати виробника. Відправлю їм упаковку зелених маркерів, хай не вводять людей в заблуждєніє.
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какать хотел Володя на все эти петиции...
как Ермак скажет - так и будет....
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Яке там відкликання ! Воно прикриваючись карантином, завтра ще й капітуляцію підпише.
От і броньовички мєнтам згодились.Готуються.
Бригади швидкого реагування НГУ встановлюють блокпости на виїздах з міст

Петиция Зеленскому об отзыве подписей представителей Украины под "минскими протоколами" от 11 марта набрала необходимые для рассмотрения голоса - Цензор.НЕТ 7205
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макаренко юра Це для залякування.Якщо когочь застрелять.Їм буде кінець.
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Треба підписи відкликати разом з тими хто підписував.
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да ему .....он в омане за это бабки от ***** уже взял
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помниться мне за отставку богдана который андрей набрали 105 тыс и шо???
пока саменько не обиделось....)))) не отставилось ))))
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Зелебенські клали на всі петиції, пишіть петиції хоч і до Бога, вони будуть своє робить!
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А де петиція про встановлення місцяперебування "президентського пианіна" Петиция Зеленскому об отзыве подписей представителей Украины под "минскими протоколами" от 11 марта набрала необходимые для рассмотрения голоса - Цензор.НЕТ 1253
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Зеля столько уже раз выςραλςя на мнение граждан, что больше уже не может.
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не до петиций щас. о наріде день и ночь думать нада! а несознательный нарід вместо, шоб простить- понять, петиции пишет, расшатывая велосипед несущийся в сюрплясе.
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без коментарів...
придумайте собі самі, як і тоді...
Петиція Зеленському про відкликання підписів представників України під "мінськими протоколами" від 11 березня набрала необхідні для розгляду голоси - Цензор.НЕТ 3795
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Зеленський отримав шанс трохи врятуватися... Якщо і далі підтримуватиме російських окуантів, то він скоріше всього закінче як Янукович... Українці не ******* президентів, що відстоюють інтереси російських окупантів, замість українських. А зараз тільки сліпий не бачить, що зеленський з своїми людьми на кшталт Єрмака, хочуть за рахунок України підняти російського оекпанта... Ми не забули вбитих росіянами наших людей!
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Та они вам уже ответили, что это не то, что вы думаете...
То есть, очередной раз на чёрное сказали белое...
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Зеленскому жа эти подписи прилетит еще не такая петиция.
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Этой петицией клоун одно место себе подотрет. Для него петиция не указ.
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