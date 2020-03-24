EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  420  2
Матеріали за темою:
Все про:вірус (457) карантин (982) Укрзалізниця (963) COVID-19 (1760) коронавірус (506)

 Наглядова рада "Укрзалізниці" відклала конкурс на голову компанії

Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" у зв'язку з пандемією коронавірусу і встановленим в Україні і по всій Європі карантином вирішила відтермінувати проведення конкурсу на голову компанії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті УЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Наглядова рада "Укрзалізниці" дійшла висновку, що провести відбір голови правління так, як було спочатку заплановано і у ті самі строки, неможливо. Не кажучи вже про можливість проведення особистих співбесід з потенційними іноземними кандидатами, практично неможливо було би їх проводити навіть з вітчизняними заявниками", - повідомили в компанії.

У зв'язку з цим наглядова рада УЗ ухвалила рішення "визначити нові тимчасові рамки для процесу і уповільнити його, реагуючи цим на реальність кризи, з якою зіткнулася країна".

Також читайте: "Укрзалізниця" протягом місяця буде повертати вартість квитків на скасовані поїзди

У повідомленні уточнюється, що новий графік буде встановлений тоді, коли УЗ матиме більше ясності і розуміння щодо того, коли пандемічна криза може стати контрольованою.

"Ми не будемо перезавантажувати процес, у якому просунулися далеко вперед, чи відміняти те, чого вже досягнуто, натомість збережемо наявні результати. Консультант з підбору персоналу Бойден продовжить свою роботу за новим регламентом", - пояснюють в компанії.

Встановлений тимчасовий режим правління "Укрзалізниці" з призначеним в. о. голови правління через припинення повноважень попереднього керівника поки триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183966
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну, я могу пойти на эту должность. Зарплата, график работы меня вполне устраивают. Гоните в шею этих иностранцев!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору