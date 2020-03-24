 У ЗСУ не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус: 130 військовослужбовців перебувають на самоізоляції, - Медичні сили

"Нині на самоізоляції вдома перебуває 130 військовослужбовців. Це особи, які повернулися в Україну з-за кордону або контактували з людьми, які тепер проходять обсервацію", - цитує Галушку інформагенство Міноборони України "АрміяInform", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Медичні сили отримали 10 тисяч експрес-тестів, які будуть розподілені по всіх військово-медичних клінічних центрах, гарнізонних та мобільних госпіталях у районі проведення ООС. Напередодні регіональні ВМКЦ отримали 20 тисяч захисних масок. Крім того, медичні установи забезпечені також дезінфікційними засобами.

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"До нас почали надходити також спеціальні захисні костюми, які безпосередньо для потреб Збройних Сил почало виробляти одне з вітчизняних підприємств— На сьогодні для нас виготовлено уже 80 костюмів, половину з яких відправлено в медичну службу ООС. В подальшому ми отримаємо ще кілька партій цього добротного захисного обмундирування", − повідомив полковник Галушка.

Крім цього, у вівторок головний епідеміолог Збройних Сил підполковник медичної служби Микола Олим взяв участь у телемості з китайським Уханем, який було організовано секретаріатом Кабінету Міністрів України. Китайські медики проконсультували українських колег щодо профілактичних заходів у боротьбі з коронавірусною інфекцією.

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У командуванні Медичних сил ЗСУ також поінформували, що зараз всі медичні установи Збройних сил працюють в режимі надання тільки невідкладної допомоги, всі планові оперативні втручання тимчасово припинені.

"Завантаження госпітального ланки становить менше 50 відсотків. Значна частина терапевтичних відділень перепрофільована на інфекційні. А в кожній військовій частині створюються медичні ізолятори", - йдеться в інформації.