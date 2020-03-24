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 У ЗСУ не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус: 130 військовослужбовців перебувають на самоізоляції, - Медичні сили

Станом на 12.00 вівторка, 24 березня, не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірусну інфекцію військовослужбовця або працівника Збройних сил України, повідомив начальник штабу - заступник командувача Медичних сил полковник медслужби Андрій Галушка.

"Нині на самоізоляції вдома перебуває 130 військовослужбовців. Це особи, які повернулися в Україну з-за кордону або контактували з людьми, які тепер проходять обсервацію", - цитує Галушку інформагенство Міноборони України "АрміяInform", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Медичні сили отримали 10 тисяч експрес-тестів, які будуть розподілені по всіх військово-медичних клінічних центрах, гарнізонних та мобільних госпіталях у районі проведення ООС. Напередодні регіональні ВМКЦ отримали 20 тисяч захисних масок. Крім того, медичні установи забезпечені також дезінфікційними засобами.

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"До нас почали надходити також спеціальні захисні костюми, які безпосередньо для потреб Збройних Сил почало виробляти одне з вітчизняних підприємств— На сьогодні для нас виготовлено уже 80 костюмів, половину з яких відправлено в медичну службу ООС. В подальшому ми отримаємо ще кілька партій цього добротного захисного обмундирування", − повідомив полковник Галушка.

Крім цього, у вівторок головний епідеміолог Збройних Сил підполковник медичної служби Микола Олим взяв участь у телемості з китайським Уханем, який було організовано секретаріатом Кабінету Міністрів України. Китайські медики проконсультували українських колег щодо профілактичних заходів у боротьбі з коронавірусною інфекцією.

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У командуванні Медичних сил ЗСУ також поінформували, що зараз всі медичні установи Збройних сил працюють в режимі надання тільки невідкладної допомоги, всі планові оперативні втручання тимчасово припинені.

"Завантаження госпітального ланки становить менше 50 відсотків. Значна частина терапевтичних відділень перепрофільована на інфекційні. А в кожній військовій частині створюються медичні ізолятори", - йдеться в інформації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183956
 
 
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По великим центрам розподілять. А треба буде їхати туди, щоб перевірили.
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потому, как никто не фиксировал, а то и разбежаться могут
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вони можуть розбігтись лише вперед, відстрілюючи кацапську наволоч.
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А сколько лет нужно ещё для разбега?
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Всегда, когда твои ихтамнеты получают ответную пистюлину, то сразу же запрашивают режим тишины, что бы собрать свои фекалки. Спроси у ОБЫСЦЫЕ, которые стоят горой за твоих опущенцев
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Что-то Крым не спешите освобождать, даже не пытаетесь. Может, потому что там действительно есть ихтамнеты и самая сильная армия Европы совсем немножко, но боиться?
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Ну тут смотря с какой стороны посмотреть. Если нашу армию сравнивать с гейропейской, то да действительно, сейчас им можно поучиться у наших ВОИНОВ. Потому как не каждый гейропеец, в зной или мороз высидит и не попотеряет бдительность, сидя в окопе. А если сравнить с "мародерами" Вяликой и Немогучей, которая шпурляет градами со своей территории и из жилых кварталов, что бы не выгребсти люлей и которые прикрываются щитом из наркоманов и алкашей, то да наши силы еще пока не равные, даже если и взять какие факты, что ******** является наследницей совка, прибрав себе все разработки вооружения. Со временем развала совка, вооружалась и оттачивала свое "мастерство", создавая гарячие точки. В разы больше территорией и кол-вом населения.
Разничу есекаешь, ВАЛЕНОК КАЦАПСКИЙ???
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Почему коцапская блевотина так ссыться своей тряпки?Тебе не стыдно?😂🌷
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