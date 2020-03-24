 У ЗСУ не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус: 130 військовослужбовців перебувають на самоізоляції, - Медичні сили

"Нині на самоізоляції вдома перебуває 130 військовослужбовців. Це особи, які повернулися в Україну з-за кордону або контактували з людьми, які тепер проходять обсервацію", - цитує Галушку інформагенство Міноборони України "АрміяInform", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Медичні сили отримали 10 тисяч експрес-тестів, які будуть розподілені по всіх військово-медичних клінічних центрах, гарнізонних та мобільних госпіталях у районі проведення ООС. Напередодні регіональні ВМКЦ отримали 20 тисяч захисних масок. Крім того, медичні установи забезпечені також дезінфікційними засобами.
"До нас почали надходити також спеціальні захисні костюми, які безпосередньо для потреб Збройних Сил почало виробляти одне з вітчизняних підприємств— На сьогодні для нас виготовлено уже 80 костюмів, половину з яких відправлено в медичну службу ООС. В подальшому ми отримаємо ще кілька партій цього добротного захисного обмундирування", − повідомив полковник Галушка.
Крім цього, у вівторок головний епідеміолог Збройних Сил підполковник медичної служби Микола Олим взяв участь у телемості з китайським Уханем, який було організовано секретаріатом Кабінету Міністрів України. Китайські медики проконсультували українських колег щодо профілактичних заходів у боротьбі з коронавірусною інфекцією.
У командуванні Медичних сил ЗСУ також поінформували, що зараз всі медичні установи Збройних сил працюють в режимі надання тільки невідкладної допомоги, всі планові оперативні втручання тимчасово припинені.
"Завантаження госпітального ланки становить менше 50 відсотків. Значна частина терапевтичних відділень перепрофільована на інфекційні. А в кожній військовій частині створюються медичні ізолятори", - йдеться в інформації.
Разничу есекаешь, ВАЛЕНОК КАЦАПСКИЙ???