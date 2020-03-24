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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Найманці РФ припинили пропускати жителів ОРДЛО на окуповану територію, - Держприкордонслужба

Починаючи з 21 березня прикордонники фіксують припинення пропуску через лінію розмежування осіб і транспортних засобів російсько-окупаційними військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Командувач Об'єднаних сил з початку дії обмежувальних заходів на КПВВ видав дозволи 429 особам.

"Бойовики відмовляли у в’їзді на тимчасово окуповану територію України без пояснення причин та повертали їх у так звану "сіру зону". За вказаний період прикордонниками забезпечено повернення на контрольовану територію України 29 таких осіб, серед яких люди мали в тому числі і документи з зареєстрованим місцем проживання на тимчасово окупованій території", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, військовослужбовцями Донецького прикордонного загону в КПВВ "Новотроїцьке" та "Гнутове" зафіксовані випадки обмеження російсько-окупаційними військами доступу на тимчасово окуповану територію України патрулів СММ ОБСЄ. При цьому найманці країни-агресора роз’яснень щодо причин відмови у доступі не надавали.

"Тому громадянам, у яких виникає надзвичайна потреба у перетині лінії розмежування до тимчасово окупованої території України, варто пам’ятати, що навіть за умови вагомих підстав перетин лінії розмежування, через припинення пропуску окупаційною владою, не гарантується", - підсумували в Держприкордонслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183954
 
 
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А мы все еще всех дырявых к себе пускаем?
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По мнению *****, каждый украинец носит в кармане язык рузкого... или как там правильно
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Може щурі хочуть здриснути з "********" Наемники РФ перестали пропускать жителей ОРДЛО на оккупированную территорию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1140
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Добре, що хоч сепари припинили переїзди під час війни.
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Навіть сепарня розуміша за наших зебілів !!!! Наемники РФ перестали пропускать жителей ОРДЛО на оккупированную территорию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2129
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сепарня в отличии от зеленых пацифистов шутить не будет - кто то кашлянет - расстреляют как в северной корее и сожгут труп из огнеметов )))
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..закрыть наглухо границы, там полыхает "корона", а тестов почти нет, все сюда подрываться скоро массово начнут... Найманці РФ припинили пропускати жителів ОРДЛО на окуповану територію, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4420
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Спитали адресу , не пропустили , віджали хату . Переваги "паспорта" ДНР 😁👍.
Захворів . Добили . Віджали хату . Рюзькє мір , **** 😁😁😁
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