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 Гречка подорожчала на 50%, картопля - на 60%: АМКУ вимагає від ритейлерів дані про закупівельні ціни на продукти

Антимонопольний комітет України зафіксував зростання роздрібних цін на продукти харчування в деяких регіонах України під час карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба комітету, інформує Цензор.НЕТ.

"Впродовж останніх днів ми спостерігаємо зростання роздрібних цін на деякі продукти. Антимонопольний комітет фіксує ці факти, здійснюючи ціновий моніторинг по всій країні, аналізуючи повідомлення в пресі та звернення громадян до органів АМКУ", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в деяких регіонах від початку березня ціни на гречану крупу виросли більш ніж на 50%, пшоно - на 24%, цукор - на 16%.

Читайте також: "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін. ВIДЕО

Значне підвищення цін АМКУ зафіксував у деяких роздрібних мережах і на овочі: майже на 60% подорожчала картопля, удвічі зросли ціни на цибулю і моркву.

Для виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції АМКУ вимагає від ритейлерів оперативно надавати повну інформацію про закупівельні і роздрібні ціни на крупи, хліб, цукор, борошно, найпопулярніші види м'яса, овочі тощо.

Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав АМКУ втрутитися в ситуацію зі зростанням цін на продукти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183953
 
 
 Топ коментарі
 
Самое время мазать это всё на хлеб
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национальная солидарность малороссов...
делать бабло на соотечественниках во время чумы... Гречка подорожала на 50%, картошка - на 60%: АМКУ требует от ритейлеров данные о закупочных ценах на продукты - Цензор.НЕТ 9791
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Рост цен, катастрофическое падение экономики, жизненного уровня граждан, массовое увеличение безработицы, ограничение свобод и прав граждан, дефолт, введение ЧП, запрет на всё и вся, итд - основные достижения власти по борьбе с короновирусом.

Не оставим камня на камня от короновируса, уничтожим его вместе со страной и людьми - девиз дибильной власти
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Торгивля на крови Гречка подорожала на 50%, картошка - на 60%: АМКУ требует от ритейлеров данные о закупочных ценах на продукты - Цензор.НЕТ 3765 . . Порох , шо ж ты делаешь ?? Гречка подорожала на 50%, картошка - на 60%: АМКУ требует от ритейлеров данные о закупочных ценах на продукты - Цензор.НЕТ 8328 .
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беззубый амк давно пора расфомировать. они требуют, а сосать не пробовали, шлюхи , сидящие на содержании у ритейлов, ахметовых и прочих слух народа ?!
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Vitaliy noname Чому? Виборці зе хотіли сміятися,зараз якраз настав час.
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Зеленая власть решила максимально нажиться во время пандемии, мародерствует где только можно. Я думаю сомнений ни у кого не осталось, нужно этих зебилов убирать как можно быстрее
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потому что у власти находятся зеленые мародёры барыги наживающиеся в период карантина на продуктах и продаже масок за рубеж
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Вот такие мы!
Одни говорят: "Не хотите, что бы я вас заразил - купите мне маску, и я подумаю носить её или нет".
Другие цены поднимают, когда у людей нет выхода.
В то же время Канада:
Гречка подорожчала на 50%, картопля - на 60%: АМКУ вимагає від рітейлерів дані про закупівельні ціни на продукти - Цензор.НЕТ 935
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Смешной этот АМКУ, уже тридцать лет, как смешной.
Даже если и вычислит крупного ритейлера или оптового поставщика на необоснованном взвинчивании цен, то что? Правильно, решат между собой полюбовно, АМКУ выпишет "страшный штраф", тысяч сто гривен ритейлеру/поставщику, который на этом повышении поднял миллиарды.
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Зеленский, отменяй короновирус, видишь как паны зашевелились. Они думают, что ты Бог. А вот если бы Петя был, рай уже бы наступил.
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Та Пепа б точно пандемию отменил в отдельно взятой стране.
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Правильно делают, не чего на таком наживаться.
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Розстрілювати за таке і антимонопольний кабінет теж
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Рыба воняет и гниёт с головы. Страна с президента.
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В АТБ муки нет, во всяком случае, около нашего дома. В Штатах туалетной бумаги нет ни в одном супере, даже в дорогих все разобрали, и бумажные полотенца тоже. Так что это не только у нас. Во всем мире какая фигня творится. Реально страшно.
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АТБ вообще странная сеть, одни магазины как после атомной войны, голые, в других всё есть из продуктов, только водку купить нельзя
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У нас сначала тоже сметали но уже получше есть ассортимент хоть и не все
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Вот тебе бабушка и Зеленского день!
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почему не назвать просто
мародёры
пир во время чумы
где в это время держава /такая армия чинуш что они делают /

все что мешает /работать спекулянтам отменили /
берешь товар на этикетке состав /это устный договор/
сдаешь на анализ не подтверждается штраф в пользу
покупателя плюс все расходы за счёт бизнеса
а то наши независимые журналисты раскажут о плохом товаре
/пукнут в воду / не назвав производителя и супермаркета
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У нас олигархическая власть, а значит и ценообразование олигархическое, то есть монопольное, зависящее от кучки олигархов. Отсюда отсутствие свободного,открытого, конкурентного рынка в стране, наличие во власти всяких клоунов, уголовников и отсутствие света в конце тоннеля.
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А как одни мародёры будут контролировать других?
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Точно так же, как кум Луценко контролировал кума Вальцмана. У евреев везде круговая порука. Там где евреи---там порядка нет.
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Порядка нет там,где нет государства.Никакого либерализма в сложившейся ситуации.Если поднятие цен обосновано только желанием срубить бабла,то и государство должно с них срубить бабла столько,чтобы отрезвить их или убрать с рынка.
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Травка ЗЕЛЕнеет
Солнышко блестит
Бубочка весною
Что- то не смешит!
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Потому что обосрался бубочка. Еще месяц и этот маленький ЗЕдрыщ рванет на землю обетованную.
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Ну да, на виллу в Италию ехать как то стрёмно, лучше пересидеть в более безопасном месте
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Зебилы редко политикой интересуються. Максимум подпишуться на зебильные 95 кварталы\паблики янелоха42г. А тут сидят обычно зеботы. Они прекрасно всё знают. Но готовы за копейку по методичке нагло врать.
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а це роблять українці. Ті, які ненавидять владу, ******* країну і т.п... ось так і живемо. Довкола брехня і лицемірство.
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Доллар просто поднялся и пацаны решили подняться, все как всегда. Гречка онаж просто из долларов сделана.
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Підвищення цін, "об"єктивний" процес, Україна недовиробляє майже всі продукти окрім кормової пшениці, плюс збіглися декілька чинників, роздача грошей під вибори, "збільшення" середньої заробітної плати в півтора рази за останній рік, панічна скупка продуктів під короновірус. І час ікс настав, ціни будуть лізти вгору, чекайте десь до літа-осені підняття цін на продукти десь в два рази по відношенню до сьогоднішньої зарплати.
Для того щоб краще жить треба більше вироблять різноманітних продуктів, а не гнать валом голе зерно і радіти що "заробляємо" валюту... От тепер і будем їсти "зароблену" валюту.
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Этот АМКУ какой-то дебильный. Если сам не в состоянии работать в экстремальных условиях, хотя бы внес предложения по изменению законодательства - работать приходится в чрезвычайный период. " Антимонопольный комитет фиксирует эти факты, осуществляя ценовой мониторинг по всей стране, анализируя сообщения в прессе и обращения граждан в органы АМКУ. Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции АМКУ требует от ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное." Обычный саботаж. Срочно ввести чрезвычайное положение в стране. Вплоть до пожизненного всем этим мониторщикам. У них сейчас рабочее место должно быть в магазинах, на базах, в каждой торговой точке. Всех поголовно: от главы этого монопольного комитета до последнего охранника. И не ждать, когда вам что-то кто-то предоставит, а самим на месте открывать производства по нарушениям и принимать по ним решения в течение 2-х часов. Или будут годами рассматривать дела "как наши космические корабли бороздят балет Большого театра".
Зеленского жаль. Его эта вся свора чинуш доведет до ручки. Они же все делают по закону. А закон писали сами для себя. Всех мародеров - в обсервацию. Охранник там должен быть один. С кнутом. Время обсервации - пожизненно.
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Почему поросенко не продал свой бизнес?
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Не. Ну согласитесь, что грех не зарабатывать на идиотах.
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АКМУ, а на маски, деззасоби, безконтактні термометри коли будеТЕ вимагати ціну?! Чи для вас новина, що деззасоби подорожцали в двічі, а на безконтактні термометри "накрутка" 155%!!!
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Базары закрыты,фермеры не знают что делать с выращенными овощами,умоляют взять редис по 5 грв.
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МОЖЕТЕ НЕ НАПРЯГАТЬСЯ !!! ВСЕ ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ НАРОД !!! ОТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСВЕННОСТИ МЕЛКИХ СПЕКУЛЯНТОВ, ДО МИЛЛИАРДЕРОВ !!!
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