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 Гречка подорожчала на 50%, картопля - на 60%: АМКУ вимагає від рітейлерів дані про закупівельні ціни на продукти

Антимонопольний комітет України зафіксував зростання роздрібних цін на продукти харчування в деяких регіонах України під час карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба комітету, інформує Цензор.НЕТ.

"Впродовж останніх днів ми спостерігаємо зростання роздрібних цін на деякі продукти. Антимонопольний комітет фіксує ці факти, здійснюючи ціновий моніторинг по всій країні, аналізуючи повідомлення в пресі та звернення громадян до органів АМКУ", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в деяких регіонах від початку березня ціни на гречану крупу виросли більш ніж на 50%, пшоно - на 24%, цукор - на 16%.

Читайте також: "Є бізнес, а є мародерство", - Кличко просить Антимонопольний комітет втрутитися в ситуацію із зростанням цін. ВIДЕО

Значне підвищення цін АМКУ зафіксував у деяких роздрібних мережах і на овочі: майже на 60% подорожчала картопля, удвічі зросли ціни на цибулю і моркву.

Для виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції АМКУ вимагає від рітейлерів оперативно надавати повну інформацію про закупівельні і роздрібні ціни на крупи, хліб, цукор, борошно, найпопулярніші види м'яса, овочі тощо.

Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав АМКУ втрутитися в ситуацію зі зростанням цін на продукти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183953
 
   
 Топ коментарі
 
Самое время мазать это всё на хлеб
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национальная солидарность малороссов...
делать бабло на соотечественниках во время чумы... Гречка подорожала на 50%, картошка - на 60%: АМКУ требует от ритейлеров данные о закупочных ценах на продукты - Цензор.НЕТ 9791
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Рост цен, катастрофическое падение экономики, жизненного уровня граждан, массовое увеличение безработицы, ограничение свобод и прав граждан, дефолт, введение ЧП, запрет на всё и вся, итд - основные достижения власти по борьбе с короновирусом.

Не оставим камня на камня от короновируса, уничтожим его вместе со страной и людьми - девиз дибильной власти
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А українці в цей час дивляться на це й жахаються.
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Нужно объявлять ЧП и за мародерство расстреливать.
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национальная солидарность малороссов...
делать бабло на соотечественниках во время чумы... Гречка подорожала на 50%, картошка - на 60%: АМКУ требует от ритейлеров данные о закупочных ценах на продукты - Цензор.НЕТ 9791
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так "соотєчєствєннікі" какби і нє протів чтоб іх дєлалі.
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Ну так соотєчєствєннікі за це проголосували на минулих минулого квітня і підтвердили свій вибір в липні
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нахапалися гречки-круп?
кашознавство від У. Супрун

Уляна Супрун 4 ч. ·


Закупівлі гречки, солі, сірників, а на тепер ще й туалетного паперу, стали символом очікування складних часів. Робити помірні запаси - це розумний крок, але важливо, щоб він не сприяв спустошенню полиць та скуповуванню річного запасу гречки. Крім того, добре їсти різноманітні крупи. Почитайте про їхні поживні властивості, способи приготування та зберігання.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2608021876149030/?type=3&theater
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Своим кацапстаном озаботься, там цены не растут, ага.
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Рыночная экономика. Рыночные цены. Можно как при совке за 8 копеек.
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Самое время повторять мантру " Порох вор и марадьор" 3 раза вдень перед приемом пищи!
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Вот это один из главных результатов власти по борьбе с короновирусом и заботы власти о здоровье граждан, итд.
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Ну дадуть вони вам дані. Пошлють потім на буй. Ви ж самі регулятора знищили.
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Если не будут брать - продадим в ойропу отключим газ.(с)
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Надо составить черный список свиней, которые продают антисептики, маски, марли и продукты в три дорога в это время.
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Уже не свиньи ,сейчас у корыта -🤢🤡🤢🤡💩клоуны из погорелого 🎪 шапито «95квартал»
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Объяснял же зебилам, что надо ограничить экспорт продовольствия. Так нет, на задницу падают, доказывая. что в Украине хватает еды. Рост цен это первый предвестник дефицита.
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Паника у кого? У продавцов? Господин Буков! У этих ребят как раз сейчас все в порядке. Намордник из куска марли и двух резинок в ноябре стоил 3 грн., сейчас 20+. Вчера в АТБ любая мелочевка выросла в цене на 30-50 копеек. Без всякой паники. И без роста цен на бензин и электричество. Почему?
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Гречка это не 9 миллионов тонн масок, кто её вывозит?Тоже мне, стратегически важное сырьё. Забарыжить просто решили, вот и всё.
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Гречка не продовольственное сырье. Мука, хлеб, масло тоже. вам напомнить как выглядели прилавку в последние годы СССР? Тогда спасли ситуацию США и Германия. А кто сейчас спасать будет. Ваш зеленый со своей шоблой?
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Да причём тут зелёный к скалдырникам-барыгам, решившими воспользоваться ситуацией?Вы там совсем уля-улю уже от своей сои. Почитайте, какие причины озвучил гендериктор этого самого АТБ роста цен, типа себестоимость производства выросла, вот мы и...Типа они сами эту гречку выращивают, ага.
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А где ваш засранный Кабмин? Где СНБО? Почему не реагируют на необоснованное повышение цен?. Значит карантин и штрафы они вводят моментально, а экономика это не про них? Походу это, вы зебилы, с головой не дружите
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Опуститься до оскорблений, это по так предсказуемо для зебилов. Жалею о потраченном на вас времени
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Напомните, а кто отменил государственное регулирование цен на продукты?
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напомни когда после отмены госрегулирования так росли цены
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Напомни когда после отмены был такой массовый ажиотаж и спрос?
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сразу после отмены регулирования. тоже боялись что все раскупят и цены поднимутся.
или ты уже не помнишь как гречка уже скакала в цене?
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потому что ты живешь телевизором. производителям этих "социально значимых продуктов" компенсировали затраты из госбюджета. Это как с коммуналкой. раньше была у меня лично коммуналка 700 грн в месяц. остальное за меня доплачивали все (и я в том числе). А теперь зимой 2500 а летом 800 и из бюджета деньги идут (во всяком случае раньше при порохе шли) на другие полезные вещи.
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Так может нужно было не отменять госрегулирование, а устанавливать лимиты на уровне настоящих рыночных, а не спекулятивных цен, чтобы обезопасить от ситуации подобной сейчас? Но куда винницкому заочнику до этого, а сейчас конечно же виноваты зебилы в том, что продавец специально поднимает цены на сколько хочет, потому что ему это разрешили в 2017.
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Охреневшие, те кому кризис вообще побоку. Потом все чего пенсы прут на себе тонны грэчки.
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нужно им такие штрафы впаять, чтобы они в 4 раза больше потеряли, чем нажились на беде!!!
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Будет так впаяют в 4, потом договорятся за аткат в одну четверть уменьшить до 25% ... Профит. Бенина школа.
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да и чей АТБ (место базирования Днепр)? я так понимаю, маланский актив
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У меня к ним отношение как у британца - не считаю их умнее себя и какими-то особенными, у меня есть 3 категори людей - те кто ворует, те кто тупой и те кого что-то не устраивает, при чем первые 2 - сорта говна.
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Сейчас продавцы прочитают статью и поднимут цены. У нас пока такого повышения нет. Сегодня был в магазине, гречка на пару грн дороже. Пшеничную брал для собаки, цена как и была
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Про водку говорили в России дореволюционной " барин изволили викушать стопку водки-с"
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Микола! За твою собаку ми спокійні! Молодець!
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Так розумію, супермаркети проблеми з прострочкою вирішили.
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Рост цен, катастрофическое падение экономики, жизненного уровня граждан, массовое увеличение безработицы, ограничение свобод и прав граждан, дефолт, введение ЧП, запрет на всё и вся, итд - основные достижения власти по борьбе с короновирусом.

Не оставим камня на камня от короновируса, уничтожим его вместе со страной и людьми - девиз дибильной власти
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Когда-то это должно было закончится...
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Владельцев завысивших цены надо арестовать и с полной конфискацией!!! И цены меньше надо делать, чем в обычное время!!! Нужно людям помочь, которые без работы и без денег!
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Просто нужно послать нах агрофирмы , перестать раздавать им дотации и впендюрить ещё больше налогов . Шоб понимали как наживаться на людях , во время всеобщей беды . Гниды!! .
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Потому что ЗЕЛЕНЫЙ КЛОУН ОБ ЭТОМ НЕ ПОДУМАЛ, ЗАКРЫВАЯ РЫНКИ
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а может и специально это сделали...
геноцидить так геноцидить... чего мелочится?
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Это такая специальная мера, чтобы уставший и нищий нарид не выгреб все запасы продуктов в одночасье.
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При том что сахара в Украине - некуда девать . Гречка подорожала на 50%, картошка - на 60%: АМКУ требует от ритейлеров данные о закупочных ценах на продукты - Цензор.НЕТ 5586 .
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Это когда его продают на каждом углу тогда он дешевый. А если закрыть все рынки и половину магазинов, тогда и цена ползет вверх.
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Да это понятно , но ведь сахар и продают " на каждом углу " ,, продовольственные магазины работают , сахара в них полно , никакого ажиотажа на сахар нет , а цена мляха муха - растёт .!! Ну как так .. ?? Гречка подорожчала на 50%, картопля - на 60%: АМКУ вимагає від рітейлерів дані про закупівельні ціни на продукти - Цензор.НЕТ 9839 .
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В Польше овощи подорожали,но не намного.Так и прошлом году было.И стало меньше акций.А так вроде цены без изменений.
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Биедренка, интермаше - цены без изменений на 24.03
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Это не поможет. Цены поднялись минимум на 50%. Но товары есть. Попробуете снизить их, и придется покупать картошку ночью в подворотне с наценкой в 200%. Так было, есть и будет ВСЕГДА в таких ситуациях. Проще было не доводить все это до такого бардака. Но если уже влезли в это зеленое болото, выходить из него нужно аккуратно и спокойно.
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Почему этого нет в Италии Польше , Германии и тд. ?? .
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Мне сложно сказать, почему этого нет в других странах. Но могу сказать, что то, что я описал выше, было при развале СССР. Когда приходилось покупать на черном рынке товары в 4-5 раз дороже, чем в мог бы купить в магазине. Причина одна: в магазине ничего не было. Только полки и продавцы возле полок. Видимо многое еще упирается в ментальность. Она у нас пока еще не как в Германии или Польше. А отсюда вывод: если попытаются снизить цену, будет то же, что я описал выше. Пусть будет так, как сейчас, чем так, как может быть. Тогда мало никому не покажется.
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Не надо именно - принудительно снижать цены . Но у государства должны быть рычаги влияния на ценообразование в кризисных ситуациях. Через какие то налоговые механизмы , через господдержку или ,, ну не знаю как ещё , но этот рыночный беспредел не должен продолжатся . Если был дефицит продуктов , тогда это ( рост цен) понятно , но его- НЕТ . И с этим надо шо то делать . Гречка подорожчала на 50%, картопля - на 60%: АМКУ вимагає від рітейлерів дані про закупівельні ціни на продукти - Цензор.НЕТ 1687 .
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У нас олигархическая власть, а значит и ценообразование олигархическое, то есть монопольное, зависящее от кучки олигархов. Отсюда отсутствие свободного,открытого, конкурентного рынка в стране, наличие во власти всяких клоунов, уголовников и отсутствие света в конце тунеля.
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Так и тогда не было дефицита продовольствия и всего остального. Но товары до магазинов не доезжали, а отправлялись прямиком в руки перекупщиков на черный рынок. Результат известен: развал. А по поводу механизмов влияния на ситуацию... У власти клоуны, которые просадили за неполный год все, что только было можно. Власть в Украине сейчас - это и есть кризис. Она по определению не способны ни на что, кроме создания кризисных ситуаций.
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Торгивля на крови Гречка подорожала на 50%, картошка - на 60%: АМКУ требует от ритейлеров данные о закупочных ценах на продукты - Цензор.НЕТ 3765 . . Порох , шо ж ты делаешь ?? Гречка подорожала на 50%, картошка - на 60%: АМКУ требует от ритейлеров данные о закупочных ценах на продукты - Цензор.НЕТ 8328 .
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беззубый амк давно пора расфомировать. они требуют, а сосать не пробовали, шлюхи , сидящие на содержании у ритейлов, ахметовых и прочих слух народа ?!
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Vitaliy noname Чому? Виборці зе хотіли сміятися,зараз якраз настав час.
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Зеленая власть решила максимально нажиться во время пандемии, мародерствует где только можно. Я думаю сомнений ни у кого не осталось, нужно этих зебилов убирать как можно быстрее
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потому что у власти находятся зеленые мародёры барыги наживающиеся в период карантина на продуктах и продаже масок за рубеж
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Вот такие мы!
Одни говорят: "Не хотите, что бы я вас заразил - купите мне маску, и я подумаю носить её или нет".
Другие цены поднимают, когда у людей нет выхода.
В то же время Канада:
Гречка подорожчала на 50%, картопля - на 60%: АМКУ вимагає від рітейлерів дані про закупівельні ціни на продукти - Цензор.НЕТ 935
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Смешной этот АМКУ, уже тридцать лет, как смешной.
Даже если и вычислит крупного ритейлера или оптового поставщика на необоснованном взвинчивании цен, то что? Правильно, решат между собой полюбовно, АМКУ выпишет "страшный штраф", тысяч сто гривен ритейлеру/поставщику, который на этом повышении поднял миллиарды.
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Зеленский, отменяй короновирус, видишь как паны зашевелились. Они думают, что ты Бог. А вот если бы Петя был, рай уже бы наступил.
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Та Пепа б точно пандемию отменил в отдельно взятой стране.
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Правильно делают, не чего на таком наживаться.
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Розстрілювати за таке і антимонопольний кабінет теж
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Рыба воняет и гниёт с головы. Страна с президента.
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В АТБ муки нет, во всяком случае, около нашего дома. В Штатах туалетной бумаги нет ни в одном супере, даже в дорогих все разобрали, и бумажные полотенца тоже. Так что это не только у нас. Во всем мире какая фигня творится. Реально страшно.
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АТБ вообще странная сеть, одни магазины как после атомной войны, голые, в других всё есть из продуктов, только водку купить нельзя
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Вот тебе бабушка и Зеленского день!
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почему не назвать просто
мародёры
пир во время чумы
где в это время держава /такая армия чинуш что они делают /

все что мешает /работать спекулянтам отменили /
берешь товар на этикетке состав /это устный договор/
сдаешь на анализ не подтверждается штраф в пользу
покупателя плюс все расходы за счёт бизнеса
а то наши независимые журналисты раскажут о плохом товаре
/пукнут в воду / не назвав производителя и супермаркета
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У нас олигархическая власть, а значит и ценообразование олигархическое, то есть монопольное, зависящее от кучки олигархов. Отсюда отсутствие свободного,открытого, конкурентного рынка в стране, наличие во власти всяких клоунов, уголовников и отсутствие света в конце тоннеля.
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А как одни мародёры будут контролировать других?
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Травка ЗЕЛЕнеет
Солнышко блестит
Бубочка весною
Что- то не смешит!
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