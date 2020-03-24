 Гречка подорожчала на 50%, картопля - на 60%: АМКУ вимагає від рітейлерів дані про закупівельні ціни на продукти

Про це повідомила пресслужба комітету, інформує Цензор.НЕТ.
"Впродовж останніх днів ми спостерігаємо зростання роздрібних цін на деякі продукти. Антимонопольний комітет фіксує ці факти, здійснюючи ціновий моніторинг по всій країні, аналізуючи повідомлення в пресі та звернення громадян до органів АМКУ", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що в деяких регіонах від початку березня ціни на гречану крупу виросли більш ніж на 50%, пшоно - на 24%, цукор - на 16%.
Значне підвищення цін АМКУ зафіксував у деяких роздрібних мережах і на овочі: майже на 60% подорожчала картопля, удвічі зросли ціни на цибулю і моркву.
Для виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції АМКУ вимагає від рітейлерів оперативно надавати повну інформацію про закупівельні і роздрібні ціни на крупи, хліб, цукор, борошно, найпопулярніші види м'яса, овочі тощо.
Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав АМКУ втрутитися в ситуацію зі зростанням цін на продукти.
делать бабло на соотечественниках во время чумы...
кашознавство від У. Супрун
Уляна Супрун 4 ч. ·
Закупівлі гречки, солі, сірників, а на тепер ще й туалетного паперу, стали символом очікування складних часів. Робити помірні запаси - це розумний крок, але важливо, щоб він не сприяв спустошенню полиць та скуповуванню річного запасу гречки. Крім того, добре їсти різноманітні крупи. Почитайте про їхні поживні властивості, способи приготування та зберігання.
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продадим в ойропуотключим газ.(с)
или ты уже не помнишь как гречка уже скакала в цене?
Не оставим камня на камня от короновируса, уничтожим его вместе со страной и людьми - девиз дибильной власти
геноцидить так геноцидить... чего мелочится?
Одни говорят: "Не хотите, что бы я вас заразил - купите мне маску, и я подумаю носить её или нет".
Другие цены поднимают, когда у людей нет выхода.
В то же время Канада:
Даже если и вычислит крупного ритейлера или оптового поставщика на необоснованном взвинчивании цен, то что? Правильно, решат между собой полюбовно, АМКУ выпишет "страшный штраф", тысяч сто гривен ритейлеру/поставщику, который на этом повышении поднял миллиарды.
мародёры
пир во время чумы
где в это время держава /такая армия чинуш что они делают /
все что мешает /работать спекулянтам отменили /
берешь товар на этикетке состав /это устный договор/
сдаешь на анализ не подтверждается штраф в пользу
покупателя плюс все расходы за счёт бизнеса
а то наши независимые журналисты раскажут о плохом товаре
/пукнут в воду / не назвав производителя и супермаркета
Солнышко блестит
Бубочка весною
Что- то не смешит!