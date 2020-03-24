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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
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 Ще два потяги вирушать із Перемишля до Києва 25 березня, - Мінінфраструктури

"Укрзалізниця" призначила ще два швидкісні потяги з Перемишля до Києва "для надання допомоги українцям, які внаслідок карантину не можуть самостійно перетнути кордон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

Зазначається, що перший потяг вирушить із Перемишля о 13:10 25 березня під номером 716/715. Він зробить зупинку у Львові і прибуде до Києва о 22:17.

Другий поїзд під номером 706/705 вирушить із Перемишля о 15:50 25 березня, також зробить зупинку у Львові і прибуде до Києва о 00:46 26 березня.

З Києва поїзди вирушать без пасажирів.

Квитки на ці поїзди можна купити тільки через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.

"Бригада стюардів, яка обслуговуватиме поїзд, буде забезпечена всіма необхідними засобами захисту та дезінфекції", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 20 березня з польського Перемишля в Україну прибуло чотири поїзди, якими повернулося понад 2 400 українців. Сімох пасажирів госпіталізували у Львівську обласну інфекційну лікарню. 23 березня прибув ще один спецпотяг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183951
 
 
 Топ коментарі
 
Білше трешу!!! Дайош параход із Ірану!!!
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зелений недоумок підливає масла у вогонь пандемії
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Не припиняли прибувати "потяги смерті" . Хроніка концтабору Україна....
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Білше трешу!!! Дайош параход із Ірану!!!
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скоро самальоты с германии со всего свету начнут свозить
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так согласились нам помогать свозить всех со всех концов- только было сообщение
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молодцы поддайте огоньку больше ещёёёё больше Ще два потяги вирушать із Перемишля до Києва 25 березня, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 1382 поезда самолёты круглосуточно ещё ещё, ни масок ни тестов никуя нет, но мы всех спасём всех.....
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Не припиняли прибувати "потяги смерті" . Хроніка концтабору Україна....
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киев только закройте на выезд
и побольше туда скорых поездов
и теплаходов
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о, давайте еще дровишек подбрасывайте в пламя, которое устроили квартальные черти для Украины.
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Судячи з щоденних нових про прибуття тисяч українців з "заражених країн", то в Україні вже повинно буди сотні тисяч заражених на короновірус...
А в реальності як воно є, ніхто не знає і ніколи не узнає.
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Василь Грім І це добре.Бо буде ще більша паніка.А так якось вляжеться.
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а зараз немає паніки? Людей вже налякали так, что ті панікують та бояться навіть вийти на вулицю з дома
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Василь Грім Та є.Але ще більша буде.Якщо введуть НС,то буде ще гірше.
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А як гірше буде, якщо вже ніде людей немає?
Ніхто вже нікуда не бігає, не ходить, людей немає на вулиці...
Паніка це коли, майже всі одночасно десь ломануться, будуть бігати, щось скуповувати, ітд...
А зараз вже не ходять і не будуть ходити по вулицям.
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Василь Грім Ну поки що є в людей хоч якийсь харчовий запас.Далі буде гірше.
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Ну поясніть, як це гірше буде, якщо озвучать, що наприклад у нас вже один мільон заражених?
Люди відразу вийдуть на вулиці і почнуть масово грабити один одного, чи почнуть стріляти владу, чи ще щось?
Що у вашому розумінні, буде гірше, якщо люди узнають, що в нас набагато більше заражених?
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Василь Грім Та не буде в нас стільки.А от від нестачі грошей буде злочинність велика.Та й бандюки не будуть дома сидіти.
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зелений недоумок підливає масла у вогонь пандемії
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Здравствуй, вирус!!! Ласкаво просимо!!!
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Граждане спокойствие, сегодня объявлен тендер на ремонт Киевского крематория
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пора заканчивать это безумие. Хотя уже поздно.
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{Хохлы! Жгите дальше! Все страны свозят своих людей и никаких гавнокоментов, типа ваших, нет. С вами и воевать не надо. Поставить вас в подобную ситуацию и вы сожрёте друг друга.Камнями закидаете и поубиваете сами себя.Видать, исторически сложилось завистничество и предательство.
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В Італію вже навезли....
Тепер сотнями в гробах вивозять.
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заший собі мордяку по саму сраку, нащадку нквдешних катів! про морально воно мимрить! людей треба спочатку ізолювати, тестувати, а вже потім впускати в країну
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А что же вы наших трудяг выгоняете? Они крепкие люди, переболели бы у вас в Польше Ковидом как насморком, и работали бы дальше.
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Нужно нанять духовой оркестр. Чтоб во время прибытия играл гимн...
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Требую чтобы ЗЕшмаркля их лично встречал!!! Дебилы...
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Nado konecno svojix liudej spasat,no kak by trudno veritsia rezultati proverki kogda iz 15000 tolko odnogo naxodit bolnogo.Xotiabi izolirovat nado bylo ix na paru nedel
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Спасать? Ты видел больницу в Луганской области?
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V Litve toze segodnia prybylo nemalo dva paroma v ******** tak vsego 1000 budet vsex srazu v karantin v Hoteli otpravili prinuditelno pod oxrane budet.Vilniuse segodnia 500 toze zakrojet pod karantin.
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Ідть нафуй. Всі.
Податки там, робота все там, від призову с"їбались туди...Тепер як в сраку припекло так в неньку потяглися уйобки.....
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Тепер вони будуть шукати шляхів правдами й не правдами
стати до біржі, в яку роботяги платили внески із зарплати........
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