 Ще два потяги вирушать із Перемишля до Києва 25 березня, - Мінінфраструктури

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

Зазначається, що перший потяг вирушить із Перемишля о 13:10 25 березня під номером 716/715. Він зробить зупинку у Львові і прибуде до Києва о 22:17.

Другий поїзд під номером 706/705 вирушить із Перемишля о 15:50 25 березня, також зробить зупинку у Львові і прибуде до Києва о 00:46 26 березня.

З Києва поїзди вирушать без пасажирів.

Квитки на ці поїзди можна купити тільки через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.

"Бригада стюардів, яка обслуговуватиме поїзд, буде забезпечена всіма необхідними засобами захисту та дезінфекції", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 20 березня з польського Перемишля в Україну прибуло чотири поїзди, якими повернулося понад 2 400 українців. Сімох пасажирів госпіталізували у Львівську обласну інфекційну лікарню. 23 березня прибув ще один спецпотяг.