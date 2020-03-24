 Ще два потяги вирушать із Перемишля до Києва 25 березня, - Мінінфраструктури

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
Зазначається, що перший потяг вирушить із Перемишля о 13:10 25 березня під номером 716/715. Він зробить зупинку у Львові і прибуде до Києва о 22:17.
Другий поїзд під номером 706/705 вирушить із Перемишля о 15:50 25 березня, також зробить зупинку у Львові і прибуде до Києва о 00:46 26 березня.
З Києва поїзди вирушать без пасажирів.
Квитки на ці поїзди можна купити тільки через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.
"Бригада стюардів, яка обслуговуватиме поїзд, буде забезпечена всіма необхідними засобами захисту та дезінфекції", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, 20 березня з польського Перемишля в Україну прибуло чотири поїзди, якими повернулося понад 2 400 українців. Сімох пасажирів госпіталізували у Львівську обласну інфекційну лікарню. 23 березня прибув ще один спецпотяг.
и побольше туда скорых поездов
и теплаходов
А в реальності як воно є, ніхто не знає і ніколи не узнає.
Ніхто вже нікуда не бігає, не ходить, людей немає на вулиці...
Паніка це коли, майже всі одночасно десь ломануться, будуть бігати, щось скуповувати, ітд...
А зараз вже не ходять і не будуть ходити по вулицям.
Люди відразу вийдуть на вулиці і почнуть масово грабити один одного, чи почнуть стріляти владу, чи ще щось?
Що у вашому розумінні, буде гірше, якщо люди узнають, що в нас набагато більше заражених?
Тепер сотнями в гробах вивозять.
Податки там, робота все там, від призову с"їбались туди...Тепер як в сраку припекло так в неньку потяглися уйобки.....
стати до біржі, в яку роботяги платили внески із зарплати........