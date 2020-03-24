 Лікарі підняли бунт, тому що нам потрібно 125 захисних наборів на добу, а дали 8, - співробітниця 8-ї лікарні Києва про відмову приймати пацієнтів із коронавірусом

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ одна зі співробітниць лікарні.

За словами співробітниці, лікарні потрібні захисні костюми, респіратори, захисні щитки, окуляри і високі бахіли.

"Це потрібно у великих кількостях. Ми порахували, що на всю зміну нам потрібно по 125 наборів, якщо їх міняти кожні 3 години, як цього вимагає інструкція", - розповіла медик.

За її словами, лікарня не підготовлена ​​до прийому хворих, а також не пристосована для розподілу її на зони.

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"Вони нам сказали, що все це ділитиметься на зони. І що ми будемо заходити в "брудну зону", працювати там 4 години, потім виходити і 4 години відпочивати, а в "брудну зону" йтиме інша бригада. Поки все це не зробили, а хворі вже їдуть", - розповіла співробітниця.

За словами медика, вчора лікарі підняли бунт, після того як до них планували привезти прибулих українців з-за кордону.

"Оснащення дуже погане, тому що нам не видають захисних костюмів, нам не видають респіраторів, які повинні бути у нас, шапочок, окулярів у нас дуже мало, не видають захисні щитки. Станом на ранок дівчата ходили самі собі в аптеку купувати хірургічні довгі халати, щоб закутуватись", - розповіла співробітниця лікарні.

"Вночі, коли нам повинні були привезти 40 осіб із поїзда Київ-Рига, то нам дали 4 костюми, і ще 4 для санітарок. Лікарям вже костюмів не вистачало. Мала мати захисні костюми ще бригада лікарів, які оглядатимуть хворих, але не було чим їх забезпечити. Тому вже підняли бунт, щоб не приймати хворих, тому що ми елементарно не мали у що одягатися. А ми повинні через кожні 2-3 години ці костюми знімати", - додала медик.

За словами медика, співробітники лікарні обурені такою ситуацією.

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"Мене цікавить: як можна було дати наказ про прийом хворих, і не забезпечити персонал захистом індивідуальної? Як можна було нас так кинути?" - каже медик.

"Ми не можемо в цьому одязі працювати більше 2-3 годин. Його потрібно міняти. Але ніхто не буде собі купувати кожні 2-3 години одноразовий халат за 60 гривень", - додала вона.

За словами співробітниці лікарні, ті захисні костюми, які видали перед приїздом хворих - були низької якості.

"Привіз до нас "Добробут" хворого, то у них комбінезони набагато кращої якості, щільніші і зручніші. Ті, які нам видали - вони як паперові", - розповіла медик.

За її словами, лікарню обіцяють забезпечити захистом, проте не зрозуміло коли.

"Ми почали прийом хворих вірусних, а вони все ще дадуть", - обурюється співробітниця лікарні.

Нагадаємо, Київська лікарня №8 відмовилася приймати пацієнтів із коронавірусом, тому що медиків не забезпечили засобами захисту.