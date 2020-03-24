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 Лікарі підняли бунт, тому що нам потрібно 125 захисних наборів на добу, а дали 8, - співробітниця 8-ї лікарні Києва про відмову приймати пацієнтів із коронавірусом

Київська міська лікарня N8, яку перепрофілювали на прийом хворих на коронавірус, не забезпечена наборами захисту. За словами працівників, на одну зміну їм потрібно 125 наборів захисту.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ одна зі співробітниць лікарні.

За словами співробітниці, лікарні потрібні захисні костюми, респіратори, захисні щитки, окуляри і високі бахіли.

"Це потрібно у великих кількостях. Ми порахували, що на всю зміну нам потрібно по 125 наборів, якщо їх міняти кожні 3 години, як цього вимагає інструкція", - розповіла медик.

За її словами, лікарня не підготовлена ​​до прийому хворих, а також не пристосована для розподілу її на зони.

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"Вони нам сказали, що все це ділитиметься на зони. І що ми будемо заходити в "брудну зону", працювати там 4 години, потім виходити і 4 години відпочивати, а в "брудну зону" йтиме інша бригада. Поки все це не зробили, а хворі вже їдуть", - розповіла співробітниця.

За словами медика, вчора лікарі підняли бунт, після того як до них планували привезти прибулих українців з-за кордону.

"Оснащення дуже погане, тому що нам не видають захисних костюмів, нам не видають респіраторів, які повинні бути у нас, шапочок, окулярів у нас дуже мало, не видають захисні щитки. Станом на ранок дівчата ходили самі собі в аптеку купувати хірургічні довгі халати, щоб закутуватись", - розповіла співробітниця лікарні.

"Вночі, коли нам повинні були привезти 40 осіб із поїзда Київ-Рига, то нам дали 4 костюми, і ще 4 для санітарок. Лікарям вже костюмів не вистачало. Мала мати захисні костюми ще бригада лікарів, які оглядатимуть хворих, але не було чим їх забезпечити. Тому вже підняли бунт, щоб не приймати хворих, тому що ми елементарно не мали у що одягатися. А ми повинні через кожні 2-3 години ці костюми знімати", - додала медик.

За словами медика, співробітники лікарні обурені такою ситуацією.

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"Мене цікавить: як можна було дати наказ про прийом хворих, і не забезпечити персонал захистом індивідуальної? Як можна було нас так кинути?" - каже медик.

"Ми не можемо в цьому одязі працювати більше 2-3 годин. Його потрібно міняти. Але ніхто не буде собі купувати кожні 2-3 години одноразовий халат за 60 гривень", - додала вона.

За словами співробітниці лікарні, ті захисні костюми, які видали перед приїздом хворих - були низької якості.

"Привіз до нас "Добробут" хворого, то у них комбінезони набагато кращої якості, щільніші і зручніші. Ті, які нам видали - вони як паперові", - розповіла медик.

За її словами, лікарню обіцяють забезпечити захистом, проте не зрозуміло коли.

"Ми почали прийом хворих вірусних, а вони все ще дадуть", - обурюється співробітниця лікарні.

Нагадаємо, Київська лікарня №8 відмовилася приймати пацієнтів із коронавірусом, тому що медиків не забезпечили засобами захисту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183950
 
   
 Топ коментарі
 
Наші лікарні ні доякої епідемї не готові і не будуть готові.Так що або нас пронесе,або ні.Іншого не дано.
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Странно. Власти выделили на борьбу с коронавирусом миллиарды а даже в больницах для персонала нет самого необходимого. Куда деньги делись, уроды? И вы еще просите МВФ выдать вам кредит на борьбу с епидемией? Нужно писать петицию в МВФ чтобы ни копейки в руки етим тварям кабинетным. Если хотят реально помочь то пускай медикаментами и оборудованием
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правильно и делают. не они за свой счёт и своим героизмом должны решать задачи, которые в компетенции их руководителей. сейчас оптимальное время требовать от работодателей всего того, что положенно им для нормальной работы. и нормальной оплаты труда тоже. а после окончания эпидемии, не соглашаться с откатом на прошлые позиции. плевать, что те будут уповать на их патриотический долг и сознательность. не будут идти на обеспечение нормальных зарплат и условий труда - массово "чуууссс! па-па". пусть эти умники сами идут и работают в тех же условиях, в которых они вынуждают работать своих подчинённых.
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Интересное дело. Как война началась, у ребят никто не спрашивал, хотят они жертвовать своими жизнями ради этих врачей или нет, страна тоже была не готова, у военных не было броников, нормального оружия, ничего не было, но они сражались. А вы чем лучше? Вам больше должны, чем отдавшим жизни и здоровье пацанам. Вы, козлы, сколько я вас помню, то в фонд кабинета, то на моющее, то на полотенца, то жена родить не смогла, дай на кесарево 3500 в 15-м году, зарплату, и ***** нам, что ты УБД. Друг под аппаратом умитрал, они знали, что его не вытащить, но без сострадания принимали от родиттелей и друзей 5000 гривен за день жизни уже фактически неживого человека. Не нравится - в тюрьму, суки, как у военных. Самые бедные у нас врачи и учителя, одни бабло на горе рубят, другие по 40 часов в месяц работают, что те, что те вечно ноют.
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Твоего путина сабаку ботоксную на гилляку .
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