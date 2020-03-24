 Правоохоронці перевіряють інформацію про паломників із Молдови в Почаєві з коронавірусом: "Людей з ознаками ГРВІ ніхто не бачив"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Працівники поліції після появи у ЗМІ інформації про нібито заражених у Почаєві молдаван, зустрілися із настоятелем святої обителі та іншими служителями лаври. За їхнім твердженням, останнім часом на території монастиря не було зафіксовано жодної автобусної екскурсії. Приїжджали тільки окремі паломники на легкових автомобілях. І жодних осіб із характерними ознаками на вірусні інфекції ніхто не бачив", - повідомили кореспонденту агентства у відділ комунікації обласної поліції.

Також, за словами правоохоронців, на території Почаївської лаври працює медичний кабінет, відповідальні працівники постійно дезінфікують приміщення монастиря та храмів на території лаври.

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За інформацією настоятеля лаври, на період оголошеної на Тернопільщині надзвичайної ситуації, усі екскурсії до лаврських приміщень призупинені.

Правоохоронці також зазначають, що за словами опитаних місцевих медиків, ані мешканці міста, ані особи, які відвідували Почаївський монастир, зі скаргами на ГРВІ чи інші вірусні захворювання до них не зверталися.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку заявив, що у восьми членів групи молдавських паломників, які відвідали Почаївський монастир в Україні, після повернення додому виявили Covid-19. За його словами, заразитися могли усі, хто їхав в одному автобусі із цими паломниками.

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