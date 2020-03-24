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 Правоохоронці перевіряють інформацію про паломників із Молдови в Почаєві з коронавірусом: "Людей з ознаками ГРВІ ніхто не бачив"

Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що вісім громадян Молдови, у яких було виявлено коронавірус, перед тим відвідували Почаївську лавру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Працівники поліції після появи у ЗМІ інформації про нібито заражених у Почаєві молдаван, зустрілися із настоятелем святої обителі та іншими служителями лаври. За їхнім твердженням, останнім часом на території монастиря не було зафіксовано жодної автобусної екскурсії. Приїжджали тільки окремі паломники на легкових автомобілях. І жодних осіб із характерними ознаками на вірусні інфекції ніхто не бачив", - повідомили кореспонденту агентства у відділ комунікації обласної поліції.

Також, за словами правоохоронців, на території Почаївської лаври працює медичний кабінет, відповідальні працівники постійно дезінфікують приміщення монастиря та храмів на території лаври.

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За інформацією настоятеля лаври, на період оголошеної на Тернопільщині надзвичайної ситуації, усі екскурсії до лаврських приміщень призупинені.

Правоохоронці також зазначають, що за словами опитаних місцевих медиків, ані мешканці міста, ані особи, які відвідували Почаївський монастир, зі скаргами на ГРВІ чи інші вірусні захворювання до них не зверталися.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку заявив, що у восьми членів групи молдавських паломників, які відвідали Почаївський монастир в Україні, після повернення додому виявили Covid-19. За його словами, заразитися могли усі, хто їхав в одному автобусі із цими паломниками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У чотирьох молдаван, які нещодавно відвідували Почаївську лавру, виявили коронавірус, - Додон

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183947
 
   
 Топ коментарі
 
Рассадник кацапской заразы эта Почаевская Лавра
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Лучше проверьте Авакова, Зеленского и их братию на наличие "короновируса" головного мозга у них.
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Думаю, що прем'єр Молдови говорив правду, а короновірус очима не побачиш.
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Лучше проверьте Авакова, Зеленского и их братию на наличие "короновируса" головного мозга у них.
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Рассадник кацапской заразы эта Почаевская Лавра
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Думаю, що прем'єр Молдови говорив правду, а короновірус очима не побачиш.
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Ой,не надо "О бедном премьере замолвите слово"...
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І 80% взаглі не відчувають його, навіть ознак... немає підвищеною температури, немає, кашлю, нежеті, ітд... тільки тести можуть встановити наявність штаму...
А на всіх тестів немає і не буде.
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А если добавить , что ровно за день о четырех заболевших прибывших оттуда же заявляли румыны...
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Колим Олександр Миколайович






Добрий вечір мої Друзі!!!

Хвилинка гумору від хлопців 10-ї Гірсько-штурмової бригади!!!

Каронавірус бойовикам!!


https://twitter.com/i/status/1242112999499927559
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Краще перевірити маршрут, й піднти базу прикордонників. Схоже паломники з луганпердонії...
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МВС і не побачить, бо Авакян - сектант мокшанської фашистської секти (РПЦ)
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может он перепутал и это киево-печерская лавра?
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Наскільки ж люди примітивні.Багато хто їде туди і везе своїх дітей.щоб вилікувати онко хворобу.Замість того.щоб лікувати її в спеціалістів.Бо потім вже пізно.
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