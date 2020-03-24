 Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hot News.

Із 25 березня виходити з дому буде дозволено лише для роботи або для придбання продуктів харчування.

Крім того, влада вирішила використовувати армію, яка поповнить сили громадського порядку.

Нове обмеження націлене на людей від 65 років, яким доведеться "майже постійно залишатися вдома".

"Ці обмеження будуть оброблені сьогодні у військовій постанові, яку буде завершено до кінця цього дня і вона набуде чинності завтра", - сказав Йоганніс.

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