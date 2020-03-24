 Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hot News.
Із 25 березня виходити з дому буде дозволено лише для роботи або для придбання продуктів харчування.
Крім того, влада вирішила використовувати армію, яка поповнить сили громадського порядку.
Нове обмеження націлене на людей від 65 років, яким доведеться "майже постійно залишатися вдома".
"Ці обмеження будуть оброблені сьогодні у військовій постанові, яку буде завершено до кінця цього дня і вона набуде чинності завтра", - сказав Йоганніс.
в Румынии разрешают перемещаться НА РАБОТУ и В МАГАЗИН!
в Украине начнут оправдывать ТОТАЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ действиями в Европе (Румынии), мол, посмотрите, в Румымии ж запретили...
при этом не один зелёный дурак не видит деталей
P.S. фото не из Румынии
Клаус Йоханис анонсировал карантин полный.
carantină - карантин (у них это слово женского рода)
totală - полная, общая
Что не так?
старі намагаються підтримувати здоров'я, більше рухатись, один знайомий дідуган 92 років щодня катається на велосипеді, позбав його цього - одразу почне погіршуватись здоров'я
будуть сидіти вдома, топтати хавчик та баб
https://youtu.be/UdsPwxXP9F4
ордло тоже ***** до последнего тянул
из китая борт камнями закидали в санжарах проверенных китайцами
зато потом едьте не хочу кто хочет из италии
вангую как только этот бардак прекратится
вова сможет играть на рояле только клювом