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 Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс

Президент Румунії Клаус Йоганніс у вівторок оголосив про запровадження тотального карантину для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hot News.

Із 25 березня виходити з дому буде дозволено лише для роботи або для придбання продуктів харчування.

Крім того, влада вирішила використовувати армію, яка поповнить сили громадського порядку.

Нове обмеження націлене на людей від 65 років, яким доведеться "майже постійно залишатися вдома".

"Ці обмеження будуть оброблені сьогодні у військовій постанові, яку буде завершено до кінця цього дня і вона набуде чинності завтра", - сказав Йоганніс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловіку, який незаконно вивозив медичні маски в Румунію, суд призначив 10 діб арешту

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183944
 
 
 Топ коментарі
 
бо у віці 65+ можна впасти з вєліка та померти від короновірусі
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А шо в этом решении тотального? Не кинули же помирать с голоду, как у нас.
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На роботу можна, за продуктами можна, яка тотальність?
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ща наши зебабуины будут ссылать на это решение и запретят в Украине всё всем
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А шо в этом решении тотального? Не кинули же помирать с голоду, как у нас.
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ну не знаю, я не понимаю почему надо запрещать выходить на улицу. заразиться на улице практически невозможно. вирус любит закрытые помещения. почему бы людям не гулять на свежем воздухе, не кататься на велосипедах, не заниматься спортом?
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Потому, что эту тупую идеологию всем правительствам навязывают чиновники ВОЗ. Именно оттуда раздувается всемирная искусственная паника.
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А я вот тоже не пойму людей в масках на улице)))
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Тому що всі заразились десь за межами дому, але кацапські тролі продовжують на українських сайтах розказувати байки про таку собі простуду якою не можна і заразитись і закликати до бойкоту карантину в Україні, їм ж потрібно максимум смертей і хаосу тут.
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боже, почему вам приходится всё расжёвывать?

в Румынии разрешают перемещаться НА РАБОТУ и В МАГАЗИН!
в Украине начнут оправдывать ТОТАЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ действиями в Европе (Румынии), мол, посмотрите, в Румымии ж запретили...
при этом не один зелёный дурак не видит деталей
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Наш нарид схавает только слово - тотальный.
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Поки що тільки ти повітря псуєш.
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тебе ніхто зєбуїном не називав...ти сам визначився своїм постом
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Важкий випадок- банальну логіку соя ще не винайшла, що подекуди пояснює їх поведінку.
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знайшла та винайшла,кацаонє,то різні речі Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс - Цензор.НЕТ 6013
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Ходите дебилы, заражайтесь и помирайте, если вы такие тупые... Для генафонда Украины лучше, если дураки вымрут...
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А чому не "Галактичний карантин"? "Загального карантину". "Всебічного карантину". Так з румунської перекладається "carantinei totale".
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тотальный, полный - синонимы

P.S. фото не из Румынии
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Буйоніми. Першоджерела дивись, любитель заголовків.
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Klaus Iohannis anunță carantină totală (с)

Клаус Йоханис анонсировал карантин полный.
carantină - карантин (у них это слово женского рода)
totală - полная, общая

Что не так?
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*********, в Украине он заблокирован, мокша. Обосрался, сиди молча или признай ошибку, как это делают умные люди. А ты нашел, где показать свою быдло-натуру. Я тебе не грубил, просто показал недочёт перевода с румынского.
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На пахомську перекладав? Бо ту місцеві редактори теж таке практикують. З румунської на пахомську, а з пахомської на українську. Або навпаки, але завжди пахомська присутня...
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Года 1.5-2 назад как-то попробовал ********-открывался,сейчас.мабуть тоже открывается.Ну то такэ,не уверен,нет его у меня в компе.
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обратитесь в СБУ с названием вашего провайдера. Они помогут им настроить правильные фильтры.
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На роботу можна, за продуктами можна, яка тотальність?
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чому не можна на вєліку покататись, до прикладу? як це загрожує карантину?
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бо у віці 65+ можна впасти з вєліка та померти від короновірусі
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моєму батьку 69, він щодня бігає 3 км, чому це забороняти, хто-зна
старі намагаються підтримувати здоров'я, більше рухатись, один знайомий дідуган 92 років щодня катається на велосипеді, позбав його цього - одразу почне погіршуватись здоров'я
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річ у тому,шо атипічна пневмонія виникає не з недостатьнього імунітету,а навпаки,с гіперімунітету
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топтальний карантин
будуть сидіти вдома, топтати хавчик та баб
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Немного знаний и статистики опять о вирусе
https://youtu.be/UdsPwxXP9F4
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а яка там статистика просмотрів на порнхабі під час карантину?
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порнохаб на время карантина сделал бесплатный премиум для всех, не благодарите.
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чтоб молодняк сидел дома, смотрел видосики, а не заражал их вирусом.
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спробуй подивитись, може щось ворухнеться та пригадаєш молодість, Нора
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мне было интересно смотреть как зеля жевал шмаркли пока кацы с беларусами сами с нами не перекрыли кордоны
ордло тоже ***** до последнего тянул
из китая борт камнями закидали в санжарах проверенных китайцами
зато потом едьте не хочу кто хочет из италии
вангую как только этот бардак прекратится
вова сможет играть на рояле только клювом
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Жаль только что у 73% населения память как у гуппи. Помнят только то,что было вчера и то не все
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или нам не все говорят, или под шумок власти всей планеты решили отработать мероприятия на случай бактериологических войн
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