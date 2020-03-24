 Поліція встановлює майже 500 осіб, які контактували із зараженим священником на Тернопільщині

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Він зазначив, що на період спілкування з людьми, священик не знав, що заражений.

"Ми підрахували в поліції, що за тиждень він контактував близько з 500 людьми, він був на церковних службах, він проводив похоронний обряд. І зараз ми шукаємо цих людей. Я називаю це прізвище - всі, хто контактував з Олегом Винниковим, будь ласка, залишайтеся вдома і телефонуйте вашим лікарям, якщо у вас з'явилися симптоми", - заявив Геращенко.

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Як повідомлялося раніше, перший випадок зараження коронавірусом у Тернопільській області діагностували у 57-річного священнослужителя.

Інфікований - житель міста Заліщики. Зараз лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Чоловікові надається симптоматичне лікування.