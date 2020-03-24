 Поліція встановлює майже 500 осіб, які контактували із зараженим священником на Тернопільщині

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Він зазначив, що на період спілкування з людьми, священик не знав, що заражений.
"Ми підрахували в поліції, що за тиждень він контактував близько з 500 людьми, він був на церковних службах, він проводив похоронний обряд. І зараз ми шукаємо цих людей. Я називаю це прізвище - всі, хто контактував з Олегом Винниковим, будь ласка, залишайтеся вдома і телефонуйте вашим лікарям, якщо у вас з'явилися симптоми", - заявив Геращенко.
Як повідомлялося раніше, перший випадок зараження коронавірусом у Тернопільській області діагностували у 57-річного священнослужителя.
Інфікований - житель міста Заліщики. Зараз лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Чоловікові надається симптоматичне лікування.
Оставим Богов в сторону....
У меня были.., были и у моих знакомых...
Например, мои сны говорят мне точно, кто с моих родственников скоро умрет..., даже если он в здравии на этот момент...
так кто и когда с твоей родни умрет ?
Ну нашли эти менты тех 500 человек, а дальше что ?
За всю историю существования инквизиции біло вынесено всего 42 смертных приговора.
Сама церковь никогда не приводила приговоры в исполнение. Они только выдавали рекомендации государству.
42 было казнено по рекомендации за 800 лет !
Больше судебных ошибок происходит в один год в Украине.
* карантин *, приходят, оставляют записочки о здравии и за упокой ,и свечи. Батюшка их забирает, сам свечи ставит,и служит в совершенно пустом храме. Время такое, карантинное.
Это только начало в этом году. Будет хуже.