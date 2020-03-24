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 Поліція встановлює майже 500 осіб, які контактували із зараженим священником на Тернопільщині

Поліція розшукує майже пів тисячі людей, які контактували на Тернопільщині із зараженим коронавірусом священником Олегом Винниковим.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Він зазначив, що на період спілкування з людьми, священик не знав, що заражений.

"Ми підрахували в поліції, що за тиждень він контактував близько з 500 людьми, він був на церковних службах, він проводив похоронний обряд. І зараз ми шукаємо цих людей. Я називаю це прізвище - всі, хто контактував з Олегом Винниковим, будь ласка, залишайтеся вдома і телефонуйте вашим лікарям, якщо у вас з'явилися симптоми", - заявив Геращенко.

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Як повідомлялося раніше, перший випадок зараження коронавірусом у Тернопільській області діагностували у 57-річного священнослужителя.

Інфікований - житель міста Заліщики. Зараз лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Чоловікові надається симптоматичне лікування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183942
 
 
 Топ коментарі
 
А дальше устанавливайте с кем контактировали эти 500 человек итд
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Всегда считал верующих в Богав 21м веке тупнями и мракобесами Полиция устанавливает почти 500 человек, контактировавших с зараженным священником на Тернопольщине - Цензор.НЕТ 7712
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ну как же разве не понятно, они оденут их в свитера, достанут эбонитовые палочки и будут добывать электричество Поліція встановлює майже 500 осіб, які контактували із зараженим священником на Тернопільщині - Цензор.НЕТ 981
Поліція встановлює майже 500 осіб, які контактували із зараженим священником на Тернопільщині - Цензор.НЕТ 3047
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А дальше устанавливайте с кем контактировали эти 500 человек итд
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Всегда считал верующих в Богав 21м веке тупнями и мракобесами Полиция устанавливает почти 500 человек, контактировавших с зараженным священником на Тернопольщине - Цензор.НЕТ 7712
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Это капец. Показывали как поп,одной ложечкой,причастил сотни людей.
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Не нужно показывать на людях свое говно. Не веришь - твое право. Оскорблять никого не надо ублюдок тупой
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Тільки розумні люди під час пандемії сорбають з одного ополоника.
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Хех, колективний мозок - колективний імунітет!
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у тебя не было случаев в жизни, которые логикой и наукой объяснить невозможно...?
Оставим Богов в сторону....
У меня были.., были и у моих знакомых...
Например, мои сны говорят мне точно, кто с моих родственников скоро умрет..., даже если он в здравии на этот момент...
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Лучше бы тебе выиграшные номера лотерейных билетов снились...
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задним число все херои
так кто и когда с твоей родни умрет ?
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Так чёрная магия и некромантия - это не церковь, они всегда действуют.
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И бесполезная, хочу сказать, работа.

Ну нашли эти менты тех 500 человек, а дальше что ?
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не при деле, а при зарплате из нашего кармана
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ну как же разве не понятно, они оденут их в свитера, достанут эбонитовые палочки и будут добывать электричество Поліція встановлює майже 500 осіб, які контактували із зараженим священником на Тернопільщині - Цензор.НЕТ 981
Поліція встановлює майже 500 осіб, які контактували із зараженим священником на Тернопільщині - Цензор.НЕТ 3047
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за всю историю человечества, ни одна религия в Мире, не убила "во имя господа" больше людей, чем христианство..... и продолжает убивать......
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Не ври, животное. Пойди почитай ХОТЬ ЧТО-ТО.

За всю историю существования инквизиции біло вынесено всего 42 смертных приговора.
Сама церковь никогда не приводила приговоры в исполнение. Они только выдавали рекомендации государству.

42 было казнено по рекомендации за 800 лет !
Больше судебных ошибок происходит в один год в Украине.
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Священники сейчас очень рискуют. Наши прихожане поцепили на воротах храма табличку
* карантин *, приходят, оставляют записочки о здравии и за упокой ,и свечи. Батюшка их забирает, сам свечи ставит,и служит в совершенно пустом храме. Время такое, карантинное.
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Нормальные люди бабло пилят, а лохи свечки ставят.
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Подскажи, где бабло пилят ? Может и мы попилим .
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Так то ты цены на гречку задрал и масками барыжишь, нелох?
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Мелко берёшь. Я два метра границы прикупил.
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тут Антон прав, только вот надо подумать о врачах
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Я херовый человек. Может не нада? Хотят быть с Богом - зачем им мешать? Я плачу налогов на 6 пенсов.. 6! за то что они, инфантильные голосовали в 90х за коммуняк, и не смогли вытребовать накопительной системы. ПС Я не рассчитываю на пенсию от государства.
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Потрібна заборона рпцешників.Ви подивіться.що вони витворяють.Є відео.де вони водою кроплять вулиці,їдучи на автівках.Яке вони мають право таке робити? Чому та вода має на людей потрапляти? Чому вони себе почувають недоторканими? Церква не відділена від держави.вона впливає на державу.Якщо ми невикорінемо їх,то московитів не перемогти.
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Эта пандемия наказание Божие за вражду к ближним, за то, что люди плюют на планету земля и для того, чтобы покаялись искренне.

Это только начало в этом году. Будет хуже.
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У людей питання виникає: "Де піп, у селі, зміг короновірус підхопить?!" Дав відповідь: "Повія повернулась з Італії і сходила до попа, сповідаться в гріхах...". Заспокоїлись...
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Один пастух заразил 500 овец, потому что овцы тупые, а куда смотрел бог, овцы пришли к нему за спасением от короновируса, и он кинул этих лотов.
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