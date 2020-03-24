 Школи та дитсадки столиці відключать від опалення 25 березня, щоб заощадити кошти для боротьби з COVID-19, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.
"У зв’язку із необхідністю проведення протиепідемічних заходів у місті, столичні школи та садочки залишаються порожніми. Міська влада прийняла рішення відключити опалення в таких освітніх закладах, аби заощадити кошти на енергоресурсах. У ситуації, коли збитки міста пов’язані з боротьбою проти коронавірусу можуть сягнути понад мільярд гривень, ми маємо використовувати будь-яку можливість оптимізації коштів", – зазначив Валентин Мондриївський.
Зазначається, що на час протиепідемічних заходів міська влада особливу увагу приділяє забезпеченню закладів освіти необхідними дезінфікуючими засобами.
Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що попередні втрати Києва від епідемії коронавірусу становлять близько 1 млрд грн.
до травневих там нікого не буде
Уже неделю не работают ни школы ни садики, а вы их отапливаете...
Никто ж им платить больничный не собирается даже за те гроши ...
Так шо , КГА решило , шо мол пару-тройку училок с пилонефритом погоды не сделает .
Оне-то хорошо знают (в отличии от таких как Вы пересичних) , шо кроме детей в школах и детсадах ещё люди находятся ...
Когда уже будут в продаже мозги?
цены на квт/час отопления выше, чем цены на квт/час эл.энергии
уже, у барыг от государства Украина есть возможность
впаривать ненужные услуги втридорога,
Зеленский ещё и закон принял в поддержку воров
пилит бабло, которое обещали вкинуть в субсидии и дотации,
государство решило сдоить с граждан побольше ?
Поинтересутесь у знакомых педогогов , ходят ли они на работу .
Многие директора заставляют персонал : красить , убирать и еще много чего , кроме уроков .