EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  945  26
Матеріали за темою:
Все про:дитячий садок (95) карантин (982) КМДА (815) Київ (7518) школа (816) опалювальний сезон (272) Мондрієвський (3) COVID-19 (1760) коронавірус (506)

 Школи та дитсадки столиці відключать від опалення 25 березня, щоб заощадити кошти для боротьби з COVID-19, - КМДА

Столична влада з ініціативи міського голови ухвалює обґрунтоване і зважене рішення про відключення опалення в школах і дитячих садах. У зв'язку з протиепідемічними заходами це необхідний крок, який дозволить зменшити навантаження на бюджет і перенаправити кошти на боротьбу з інфекцією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

"У зв’язку із необхідністю проведення протиепідемічних заходів у місті, столичні школи та садочки залишаються порожніми. Міська влада прийняла рішення відключити опалення в таких освітніх закладах, аби заощадити кошти на енергоресурсах. У ситуації, коли збитки міста пов’язані з боротьбою проти коронавірусу можуть сягнути понад мільярд гривень, ми маємо використовувати будь-яку можливість оптимізації коштів", – зазначив Валентин Мондриївський.

Зазначається, що на час протиепідемічних заходів міська влада особливу увагу приділяє забезпеченню закладів освіти необхідними дезінфікуючими засобами.

Читайте також: Боротьба з коронавірусом в Україні тільки починається, тому говорити про терміни відновлення навчального процесу поки рано, - Кличко

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що попередні втрати Києва від епідемії коронавірусу становлять близько 1 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183941
 
 
 Топ коментарі
 
Конченные дебилы!
Уже неделю не работают ни школы ни садики, а вы их отапливаете...
 показати весь коментар
 
-5 ночью никак не может привести к замерзанию труб в помещении. морозы это стабильно днем и ночью хотя бы от минус 5-7. а при заморозке -5 ночью даже на реке лед не образуется, не то, что в трубах в помещении
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
логічно.
до травневих там нікого не буде
 показати весь коментар
 
Конченные дебилы!
Уже неделю не работают ни школы ни садики, а вы их отапливаете...
 показати весь коментар
 
 
Шо за прикол у нас с 16 марта отключены сады с начала карантина.
 показати весь коментар
 
Нихера подобного -- учителей и воспитательниц дирекция припахивает аж дым коромыслом .
Никто ж им платить больничный не собирается даже за те гроши ...

Так шо , КГА решило , шо мол пару-тройку училок с пилонефритом погоды не сделает .
Оне-то хорошо знают (в отличии от таких как Вы пересичних) , шо кроме детей в школах и детсадах ещё люди находятся ...
 показати весь коментар
 
а вони досі опалювались? нафіга? карантин вже пару тижнів. морозів немає, труби не полопаються, одразу треба було і виключати
 показати весь коментар
 
 
Сегодня ночью было -5 в Киеве, ну так морозов нету)
 показати весь коментар
 
-5 ночью никак не может привести к замерзанию труб в помещении. морозы это стабильно днем и ночью хотя бы от минус 5-7. а при заморозке -5 ночью даже на реке лед не образуется, не то, что в трубах в помещении
 показати весь коментар
 
 
Труби у землі, до них мороз не дістане... Вдень температура плюсова, будівлі не встигнуть промерзнуть... Крім того, все одно, після закінчення періоду опалення воду з системи зливають - чому там розмерзаться? А період опалення і так планували, в зв"язку з температурою повітря, закінчить на два тижні раніше - тобто, в перших числах квітня...
 показати весь коментар
 
А на чому теплокомуенерго та облгази наварюватися мають?
 показати весь коментар
 
 
В школах надо было приезжим карантин устраивать.
 показати весь коментар
 
Это они что до этого сторожей школ обогревали?
 показати весь коментар
 
Учителя ходят на работу. Может и не во всех школах. Вы за них не волнуйтесь, на авходные сами прикручивают
 показати весь коментар
 
ЗАЧЕМ??? Зачем гнать на работу учитилей и бездумно и бессмсленно подвергать их опасности??? Неужели из дому учитель не разошлет домашния задания?
Когда уже будут в продаже мозги?
 показати весь коментар
 
 
Ніхто їх не гонить,є навіть вказівка з МО , має бути тільки хтось 1 з керівництва і все( може і обігрівач включити) ,а ходять ті що дома не зочунть сидіти і шукають причину .
 показати весь коментар
 
Все правильно... Діти дома сидять... Навіщо гріть стіни? А сторож і в курточці посидіть може - менше на сон тягтиме...
 показати весь коментар
 
Если и в садиках и в школах карантин, то зачем их было отапливать? Может нужно кого-то посадить за растрату?
 показати весь коментар
 
бабло
цены на квт/час отопления выше, чем цены на квт/час эл.энергии
уже, у барыг от государства Украина есть возможность
впаривать ненужные услуги втридорога,
Зеленский ещё и закон принял в поддержку воров
 показати весь коментар
 
дома жесть, батареи горячее , чем зимой, «кременчугтеплоэнерго»
пилит бабло, которое обещали вкинуть в субсидии и дотации,
государство решило сдоить с граждан побольше ?
 показати весь коментар
 
И это верно, главное не переставать покупать Ермаку мерседесы и золотые наборы на подарки. Ждем также мобилизации средств пенсионного и других фондов, отмены субсидий и соцвыплат на борьбу с короной. Все для фронта, все для победы, лохи! Всем приготовится и сгруппироваться для столкновения!
 показати весь коментар
 
 
******** что-то с отоплением в Киеве, послали закрыть задвижку слесаря Васю после начала карантина, а он взял батылку и ушёл на обсервацию.
 показати весь коментар
 
Для экономии мудалик и мусоропроводы в домах заварил?
 показати весь коментар
 
Люди , вы про шо ?!

Поинтересутесь у знакомых педогогов , ходят ли они на работу .

Многие директора заставляют персонал : красить , убирать и еще много чего , кроме уроков .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору