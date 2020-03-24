 Школи та дитсадки столиці відключать від опалення 25 березня, щоб заощадити кошти для боротьби з COVID-19, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

"У зв’язку із необхідністю проведення протиепідемічних заходів у місті, столичні школи та садочки залишаються порожніми. Міська влада прийняла рішення відключити опалення в таких освітніх закладах, аби заощадити кошти на енергоресурсах. У ситуації, коли збитки міста пов’язані з боротьбою проти коронавірусу можуть сягнути понад мільярд гривень, ми маємо використовувати будь-яку можливість оптимізації коштів", – зазначив Валентин Мондриївський.

Зазначається, що на час протиепідемічних заходів міська влада особливу увагу приділяє забезпеченню закладів освіти необхідними дезінфікуючими засобами.

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Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що попередні втрати Києва від епідемії коронавірусу становлять близько 1 млрд грн.