 Інститут молекулярної біології лише вчора отримав незначне фінансування для створення й виробництва тест-систем для діагностики коронавірусу

Про це йдеться в заяві Інституту молекулярної біології, передає Цензор.НЕТ.
"Відповідно до доручення Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Данілова від 21.01.2020 року № 173/14-04/2-20, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАНУ) залучений до участі в роботі зі створення лабораторного варіанта української тест-системи для діагностики китайського коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. На сьогодні співробітниками Інституту розроблена, виготовлена і повністю готова для використання високоточна "Тест-система для діагностики коронавірусу COVID-19". Ця тест-система пройшла реєстрацію в Україні і є готовим до використання набором для кількісної полімеразної реакції (ПЛР)". - йдеться в повідомленні.
"Набір для виявлення нового коронавірусу SARS-CoV-2 розроблений на основі ампліфікації кДНК вірусу у пробі. Детекція реакції ПЛР у реальному часі відбувається з використанням інтеркалюючого флуоресцентного барвника SYBR Green (EvaGreen) та 4-х високоспецифічних праймерів до N-білка коронавірусу SARS-CoV-2 ( є також варіант набору з додатковими праймерами на ділянку РНК, що кодує вірусний S білок). У наборі є реагенти для позитивного, негативного і внутрішнього контролів", - додали в Інституті молекулярної біології.
"Академія НАН України отримала з великою затримкою (лише вчора - 24.03.2020 р.) незначне фінансування для роботи зі створення і виробництва тест-систем і ІМБГ НАНУ перші виготовлені партії "Тест системи для діагностики коронавірусу COVID-19" (на 600 аналізів) передав для використання в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України та в Центр громадського здоров’я МОЗ України в м. Києві. Президія Академії веде інтенсивні перемовини з Кабінетом міністрів України щодо фінансування для виробництва наступних партій тест-систем", - акцентував директор Інституту молекулярної біології Тукало.
А інститут молекулярної біології розробив тест-систему для ПЛР-діагностики.
Якщо вірити російській "Новой газєтє", перша метода приблизно в 100 разів менш точна.
ЗЕ!
Про це написала в Facebook співробітниця інституту Оксана Півень, передає Цензор.НЕТ.
"Так ми, і не тільки наш інститут, наразі у відпустці за свій рахунок. Є проблеми з базовим фінансуванням - тобто грошима на зарплати згідно зі штатним розпорядком", - написала вчена.
Вона також зазначила, що не коментуватиме ситуацію з фінансуванням інституту.
https://censor.net.ua/ua/n3183898
"Виявилося, що за допомогою одного з наших апаратів - ампліфікатора CFX96 TouchReal-Time PCR DetectionSystem, 2017 року виробництва (США) - можна виявляти коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Для цього нам потрібно закупити всього лише реагенти для екстракції RNA/DNAVirus і набори для прямого якісного виявлення нової РНК коронавірусу. Що ми негайно і зробили, замовивши їх у кількості 200 проб у Німеччині. Замовив таку кількість , бо не знаю реальну потребу, а фахівці не проявили ентузіазму", - пише Олексій Вадатурський.
А народу зубы заговаривают БУДУЩИМ . Какие то коммуняцкие привычки
Пусть отчитаются КУДА И КОМУ пошли тесты, которые вчера самолёт из Китая привёз
Или народу знать необязательно
Пустая трата народных денег. Тест-системы давно уже созданы и производятся. Ничего они за эти деньги не создадут и не произведут. Может через год.. или два.. или как всегда.. Лучше было за эти деньги сегодня купить готовые тесты.
от них одна разруха !!!