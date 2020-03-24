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 Інститут молекулярної біології лише вчора отримав незначне фінансування для створення й виробництва тест-систем для діагностики коронавірусу

Співробітниками Інституту молекулярної біології розроблена, виготовлена і повністю готова для використання високоточна "Тест-система для діагностики коронавірусу COVID-19". Ця тест-система пройшла реєстрацію в Україні.

Про це йдеться в заяві Інституту молекулярної біології, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до доручення Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Данілова від 21.01.2020 року № 173/14-04/2-20, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАНУ) залучений до участі в роботі зі створення лабораторного варіанта української тест-системи для діагностики китайського коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. На сьогодні співробітниками Інституту розроблена, виготовлена і повністю готова для використання високоточна "Тест-система для діагностики коронавірусу COVID-19". Ця тест-система пройшла реєстрацію в Україні і є готовим до використання набором для кількісної полімеразної реакції (ПЛР)". - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчені Інституту молекулярної біології, які розробили тести на коронавірус, пішли у відпустку за свій рахунок, - співробітниця Оксана Півень

"Набір для виявлення нового коронавірусу SARS-CoV-2 розроблений на основі ампліфікації кДНК вірусу у пробі. Детекція реакції ПЛР у реальному часі відбувається з використанням інтеркалюючого флуоресцентного барвника SYBR Green (EvaGreen) та 4-х високоспецифічних праймерів до N-білка коронавірусу SARS-CoV-2 ( є також варіант набору з додатковими праймерами на ділянку РНК, що кодує вірусний S білок). У наборі є реагенти для позитивного, негативного і внутрішнього контролів", - додали в Інституті молекулярної біології.

"Академія НАН України отримала з великою затримкою (лише вчора - 24.03.2020 р.) незначне фінансування для роботи зі створення і виробництва тест-систем і ІМБГ НАНУ перші виготовлені партії "Тест системи для діагностики коронавірусу COVID-19" (на 600 аналізів) передав для використання в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України та в Центр громадського здоров’я МОЗ України в м. Києві. Президія Академії веде інтенсивні перемовини з Кабінетом міністрів України щодо фінансування для виробництва наступних партій тест-систем", - акцентував директор Інституту молекулярної біології Тукало.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183940
 
 
 Топ коментарі
 
И разработчики подходили в отпуска за свой счет т.к. бабки на разработку и производство никто не предусмотрел.
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Після чого вчених відправили у відпустку за власний рахунок.
ЗЕ!
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Госзаказа нет потому что Государства, как такового, уже почти не осталось. Любой харьковский "бизнесмен" может свободно привселюдно чмырить официальных представителей власти, и отдавать им распоряжения.
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Вчора завезли, сьогодні вже розробили. Молодці! Ми в вас віримо!
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Не знаешь, что писать, лучше не пиши.
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Вчора з Китаю завезли експрес-тести. Вони реагують на антитіла.
А інститут молекулярної біології розробив тест-систему для ПЛР-діагностики.
Якщо вірити російській "Новой газєтє", перша метода приблизно в 100 разів менш точна.
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И разработчики подходили в отпуска за свой счет т.к. бабки на разработку и производство никто не предусмотрел.
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Зелёный краситель?Опять эти недвузначные намеки?
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Після чого вчених відправили у відпустку за власний рахунок.
ЗЕ!
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До, а не після. Дистанційна робота, як зебіли радили, при тому безоплатна, бо треба встигнути врятувати людство.
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Если инопланетяне смотрят TV и читают Net, щупальцами упираются,кричат:"на Землю не летим","нас во вселеленной нет"
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Співробітники Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, серед яких розробники українських тест-систем для виявлення коронавірусу, через недофінансування пішли у відпустку за свій рахунок.
Про це написала в Facebook співробітниця інституту Оксана Півень, передає Цензор.НЕТ.
"Так ми, і не тільки наш інститут, наразі у відпустці за свій рахунок. Є проблеми з базовим фінансуванням - тобто грошима на зарплати згідно зі штатним розпорядком", - написала вчена.
Вона також зазначила, що не коментуватиме ситуацію з фінансуванням інституту.
https://censor.net.ua/ua/n3183898
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Так может они у рашки тест системы берут?
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Знакомые работают в этом институте. Да - разработал. НЕТ - не выпускают. Потому что госзаказа нет, а сами тесты надо изготовлять не в институте, а на частных мед-фабриках.
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Госзаказа нет потому что Государства, как такового, уже почти не осталось. Любой харьковский "бизнесмен" может свободно привселюдно чмырить официальных представителей власти, и отдавать им распоряжения.
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Не "любой", а тільки якщо його прізвище Кернес або Ярославський.
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Зебариги зайняті відкатами, скуповують всякий непотріб по всьому світові , українським розробникам грошей не дають, у відставку земерзоту, зрадників і колаборантів.
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Інженери-хіміки компанії "НІБУЛОН" вивчили можливість визначення наявності коронавіруса в крові людини за допомогою апарату для перевірки ГМО в складі сільгосппродукції. Про це розповів директор компанії Олексій Вадатурський на сторінці в Facebook.
"Виявилося, що за допомогою одного з наших апаратів - ампліфікатора CFX96 TouchReal-Time PCR DetectionSystem, 2017 року виробництва (США) - можна виявляти коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Для цього нам потрібно закупити всього лише реагенти для екстракції RNA/DNAVirus і набори для прямого якісного виявлення нової РНК коронавірусу. Що ми негайно і зробили, замовивши їх у кількості 200 проб у Німеччині. Замовив таку кількість , бо не знаю реальну потребу, а фахівці не проявили ентузіазму", - пише Олексій Вадатурський.
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Ну так амплификатору пофиг какие ДНК или РНК размножать - вирусные или не вирусные. Но амплификатор не выявляет, он делает много копий нуклеиновых кислот, чтоб их концентрация стала выше, чем чувствительность специфических реагентов.
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Директор кампании абсолютный ноль. Видно с образованием менеджера, т.е. купи-продайка. Объясните этому недолугому, что ценность разработки Института молекулярной биологии в том, что они нашли последовательность РНК, которая еще не запатентована, а значит можно наладить собственное производство, а не закупать за бешеные деньги за границей. Эта последовательность и есть те самые реагенты.
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Вот тест системы, которые привезли уже распределили наверно среди своих и их родни.
А народу зубы заговаривают БУДУЩИМ . Какие то коммуняцкие привычки
Пусть отчитаются КУДА И КОМУ пошли тесты, которые вчера самолёт из Китая привёз
Или народу знать необязательно
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Пани Дуглас,да все уже в курсе.Как только отчитаются,так сразу работающие на дому поднимут хай и вопли,что зеленая власть пиарится на смертях украинцев.Ты бы как распределила?
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...получил финансирование для создания и производства тест-систем...

Пустая трата народных денег. Тест-системы давно уже созданы и производятся. Ничего они за эти деньги не создадут и не произведут. Может через год.. или два.. или как всегда.. Лучше было за эти деньги сегодня купить готовые тесты.
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Нехай тратять на українських розробників, нехер інших годувати з відкатами.
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" ... только вчера получил незначительное финансирование ..."
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То барыги у власти, теперь клоуны, какая академия наук, какие тесты и вакцины, вы о чем?
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НАНУ уже спрогнозировало,два дня назад 22 млн. заболевших в Украине.И зачем нам тесты,после такого прогноза.Там есть нормальные?Кому давать деньги?
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Сюда нужно денег вбахивать из бюджета и олигархов надо трусить! Потому что если расплодится вирус, то по олигархам ударит тоже сильно и обанкротит их конкретно! Потому пусть башляют!
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Незначительное финансирование? Ну хоть гривен триста дали?
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Зачем Украине Зеленский и его клика ?

от них одна разруха !!! Інститут молекулярної біології лише вчора отримав незначне фінансування для створення й виробництва тест-систем для діагностики коронавірусу - Цензор.НЕТ 1294
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А зачем конкуренты с дешевыми тестами нашей барыжной владе.
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Кому-то выгоднее купить за границей. Можно нагреть руки на откатах. На своих не больше заработаешь. Да, Зеля?
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