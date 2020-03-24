 Україна домовляється з Європейським інвестиційним банком про кредит у 40 млн євро на боротьбу з коронавірусом, - Кабмін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Сьогодні міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов провів онлайн-нараду з ЄІБ у межах чинного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", відкритого в 2014 році.

Сторони обговорили питання залучення позики в обсязі 40 млн євро для швидкого реагування та проведення необхідних заходів з подолання коронавірусу в Україні.

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"Ці кошти позики від Європейського інвестиційного банку будуть направлені на придбання необхідного медичного обладнання. Мінрегіон вже працює з МОЗ щодо переліку обладнання, яке маємо закупити на ці кошти", – прокоментував Чернишов.

Представники Європейського інвестиційного банку зазначили, що підтримують стратегію Уряду України і підтвердили, що для всього світу, і для України також на даний час є надважливою можливість використання достатньої кількості сучасного медичного обладнання для боротьби з COVID-19.

Нагадаємо, Міжнародний банк реконструкції і розвитку, який входить до структури Світового банку, проводить переговори з урядом України про виділення кредиту на $500 млн, який направлять на підтримку економіки країни під час карантину.