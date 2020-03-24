EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  751  57
Матеріали за темою:
Все про:Кабмін (3968) карантин (982) ЄІБанк (6) Чернишов (23) Міністерство розвитку громад і територій (15) COVID-19 (1760) коронавірус (506)

 Україна домовляється з Європейським інвестиційним банком про кредит у 40 млн євро на боротьбу з коронавірусом, - Кабмін

Міністерство розвитку громад і територій 23 березня отримало від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) план дій з надання позики. Зараз сторони узгоджують деталі та терміни співпраці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Сьогодні міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов провів онлайн-нараду з ЄІБ у межах чинного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", відкритого в 2014 році.

Сторони обговорили питання залучення позики в обсязі 40 млн євро для швидкого реагування та проведення необхідних заходів з подолання коронавірусу в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додаткові 7 тис. ліжок підготували для хворих на коронавірус у Києві, - Кличко

"Ці кошти позики від Європейського інвестиційного банку будуть направлені на придбання необхідного медичного обладнання. Мінрегіон вже працює з МОЗ щодо переліку обладнання, яке маємо закупити на ці кошти", – прокоментував Чернишов.

Представники Європейського інвестиційного банку зазначили, що підтримують стратегію Уряду України і підтвердили, що для всього світу, і для України також на даний час є надважливою можливість використання достатньої кількості сучасного медичного обладнання для боротьби з COVID-19.

Нагадаємо, Міжнародний банк реконструкції і розвитку, який входить до структури Світового банку, проводить переговори з урядом України про виділення кредиту на $500 млн, який направлять на підтримку економіки країни під час карантину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183934
 
 
 Топ коментарі
 
Земародеры решили под шумок нажиться...
 показати весь коментар
 
Ермаку теперь и на гаражик хватит... Украина договаривается с Европейским инвестиционным банком о кредите в 40 млн евро на борьбу с коронавирусом, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2305
 показати весь коментар
 
Я би цім крадіям жодної копійки не дав!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну бубочка-скруч і виділив оманських особистих коштів 0 грн 00 коп. От тепер заживемо і поборемось Україна домовляється з Європейським інвестиційним банком про кредит у 40 млн євро на боротьбу з коронавірусом, - Кабмін - Цензор.НЕТ 8371
 показати весь коментар
 
А даже если не деньгами, то наша власть все равно умудрится продать народу по двойной цене.
 показати весь коментар
 
 
Вы не справедливы. Такой гешефт и всего по двойной цене? Тогда вы плохо думаете за Зе.
 показати весь коментар
 
 
Земародеры решили под шумок нажиться...
 показати весь коментар
 
 
Интересно, сколько из этих 40 млн.пойдут на борьбу с вирусом?))
 показати весь коментар
 
 
не, ну совсем не дать, журналисты сожрут
 показати весь коментар
 
А может - пускай... Они и не такое смогли переварить...Глядишь, и на планете станет чище...
 показати весь коментар
 
во сколько украсть можно
попередникам столько даже неснилось
 показати весь коментар
 
 
Та у папередныков одни свинарчуки-младшие на карманные расходы украли 250 млн гривен, то есть 10 лямов баксов.
 показати весь коментар
 
Это Украина будет отдавать долги по кредиту с процентами, а договаривается нынешняя власть Украины.
 показати весь коментар
 
 
Я би цім крадіям жодної копійки не дав!
 показати весь коментар
 
 
Ей Богу, я даже позавидовал вашей прозорливости. Україна домовляється з Європейським інвестиційним банком про кредит у 40 млн євро на боротьбу з коронавірусом, - Кабмін - Цензор.НЕТ 3539
 показати весь коментар
 
Турецкий супермаркет работает. Но я там был в воскресенье, когда было закрыто. Подъехал -- никаких табличек о закрытии нет.
 показати весь коментар
 
С салом налей кум! *) Здорова, Али...
Короче, вчера поговорил с турецкими коллегами на работе -- с двумя -- один сказал, что оправил своих в Турцию, бо там они гарантированно дома сидеть будут. А второй, что оставил жинку с детьми в Бундесе, но запретил выходить на улицу -- только во двор дома.
Считаем -- фифти-фифти, по моему социальному опросу.
Наши керманычи вливают в экономику и в граждан Германии 750 миллиардов ойриков.
Трафик на автобане: немецкие фуры, в основном и почти в том же количестве. Из иностранцев, ездят только поляки, но мало.
Меня грузят под завязку, даже чуток с перегрузом...

Пропали автовозы, автобусы, всякая мало и среднегрузная техника.
Легковушек почти нет.
Получил вчера пропуск на проезд, на своей машинке -- работа-с работы.
В дорогих супермаркетах метут шо нипопадя, в дешёвых людей мало, хотя всё есть.
Надо полагать, что у бедных деньги кончились и кладовки с холодильниками маленькие, в отличии от богатых...
...спиртику прикупил 3 литрика... ...бо пипл до сих пор не въехал.

Отчитался...*)
 показати весь коментар
 
Очередному кабмину. Они меняются как перчатки. Или, скорее, как трусы.
 показати весь коментар
 
 
******************!!! Янєлохи їх вже роздеребанили і ще в дебіті фонд зостався.
 показати весь коментар
 
 
договорились о предоставлении 40 млн. долларах... от европейского инвестиционного банка...
Да такие деньги в год проедает один только Ахметов на своих банкетах и раутах...
Потрясите лучше олигархов. там можно миллиарды наскрести
 показати весь коментар
 
 
США выделяет 50 милиардов, Украина в 1000 раз меньше из которых 3/4 разворуют
 показати весь коментар
 
 
Ермак по чину выше. Ему ещё гараж на Троещине под новый мерин нужен.
 показати весь коментар
 
 
ураа! попрошайки выклянчили! це перемога! и есть шо попилить.....
а как же олигархи, зеля? это ж шо получается? на халяву отстрочил и еще должен остался? сильный стратег! путена собрался переиграть! ))
 показати весь коментар
 
 
та на одних масках нагрілись на тих сорок лімонів йєврів
 показати весь коментар
 
 
.."неподьемная" сумма, 40млн. евро, речь о 40млрд. должна бы идти, а такую любой даже латентный местный Корейко легко потянет...мама лбит скорость например, или пан атаман Грициан Задунайский или как там его правильно, Задеснянский..
 показати весь коментар
 
 
На какую борьбу они деньги клянчат? Они с населением борятся а не с коронавирусом. Не давайте уродам ни копейки.
 показати весь коментар
 
 
Тут щедрый лохопет раскидал одной росписью лярды, а вы со своими подачками. Бене нужен дефолт - не мешайте, не видите клоуны работают над этим.
 показати весь коментар
 
 
Т.е. это кредит на шею народа. А вот интересно, сколько на борьбу с коронавирусом выделил выведенных без налогов денег ТОВ "Квартал 95" и лично его собственник некто Зеленский? Ну и лысый дегенерат с хряком юзиков и прочая шолупень сколько вернули в украину?
 показати весь коментар
 
 
не давайте! зебилы всё украдут! ворам нельзя давать денег.
 показати весь коментар
 
 
тю ***.. коломойский что ли не может дать? это ж копейки для него..
да у любого депутата есть такие деньги на карманные расходы скинулись бы уже сволочи
 показати весь коментар
 
 
Не не не. ОНО может только ларёк покрасить. Ну от силы два. Ларька.
 показати весь коментар
 
 
Доки буде "карантин" у мізках - НІКОЛИ.
 показати весь коментар
 
 
В такое лихое время кредиты надо давать безвозмездно. Тем более стране, кот. нах. по игом мафии.
 показати весь коментар
 
Стадо зеленых имбицилов,покупающие Мерсы за 3 ляма,уже наверное в сотый раз клянчат бабки у всего мира. Позорище....
 показати весь коментар
 
 
40 млн евро...для миллиардеров Украины это не так и много...
но жаба думает по другому - давит...
 показати весь коментар
 
 
вже.
але ***** сказав, що у нього скрутне матеріяльне становище
 показати весь коментар
 
хто б і сумнівався, чо беня в скуті Україна домовляється з Європейським інвестиційним банком про кредит у 40 млн євро на боротьбу з коронавірусом, - Кабмін - Цензор.НЕТ 4221
 показати весь коментар
 
 
***** опечалений, бабла зовсім немає. МОЖЕ зіцпредседателя Зефунта продасть? Україна домовляється з Європейським інвестиційним банком про кредит у 40 млн євро на боротьбу з коронавірусом, - Кабмін - Цензор.НЕТ 6424
 показати весь коментар
 
 
Как же достали все наши горе правители, начиная с 1991 года, стремящиеся постоянно жить в долг. Дайте денег, Дайте денег, Дайте денег, Дайте денег, Дайте денег, Дайте денег, Дайте денег, Дайте денег, Дайте денег, Дайте денег, Дайте денег...
Тьфу пля. Может пора уже самим зарабатывать?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору