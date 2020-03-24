 Україна домовляється з Європейським інвестиційним банком про кредит у 40 млн євро на боротьбу з коронавірусом, - Кабмін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Сьогодні міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов провів онлайн-нараду з ЄІБ у межах чинного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", відкритого в 2014 році.
Сторони обговорили питання залучення позики в обсязі 40 млн євро для швидкого реагування та проведення необхідних заходів з подолання коронавірусу в Україні.
"Ці кошти позики від Європейського інвестиційного банку будуть направлені на придбання необхідного медичного обладнання. Мінрегіон вже працює з МОЗ щодо переліку обладнання, яке маємо закупити на ці кошти", – прокоментував Чернишов.
Представники Європейського інвестиційного банку зазначили, що підтримують стратегію Уряду України і підтвердили, що для всього світу, і для України також на даний час є надважливою можливість використання достатньої кількості сучасного медичного обладнання для боротьби з COVID-19.
Нагадаємо, Міжнародний банк реконструкції і розвитку, який входить до структури Світового банку, проводить переговори з урядом України про виділення кредиту на $500 млн, який направлять на підтримку економіки країни під час карантину.
попередникам столько даже неснилось
Короче, вчера поговорил с турецкими коллегами на работе -- с двумя -- один сказал, что оправил своих в Турцию, бо там они гарантированно дома сидеть будут. А второй, что оставил жинку с детьми в Бундесе, но запретил выходить на улицу -- только во двор дома.
Считаем -- фифти-фифти, по моему социальному опросу.
Наши керманычи вливают в экономику и в граждан Германии 750 миллиардов ойриков.
Трафик на автобане: немецкие фуры, в основном и почти в том же количестве. Из иностранцев, ездят только поляки, но мало.
Меня грузят под завязку, даже чуток с перегрузом...
Пропали автовозы, автобусы, всякая мало и среднегрузная техника.
Легковушек почти нет.
Получил вчера пропуск на проезд, на своей машинке -- работа-с работы.
В дорогих супермаркетах метут шо нипопадя, в дешёвых людей мало, хотя всё есть.
Надо полагать, что у бедных деньги кончились и кладовки с холодильниками маленькие, в отличии от богатых...
...спиртику прикупил 3 литрика... ...бо пипл до сих пор не въехал.
Отчитался...*)
Да такие деньги в год проедает один только Ахметов на своих банкетах и раутах...
Потрясите лучше олигархов. там можно миллиарды наскрести
а как же олигархи, зеля? это ж шо получается? на халяву отстрочил и еще должен остался? сильный стратег! путена собрался переиграть! ))
да у любого депутата есть такие деньги на карманные расходы скинулись бы уже сволочи
но жаба думает по другому - давит...
але ***** сказав, що у нього скрутне матеріяльне становище
Тьфу пля. Может пора уже самим зарабатывать?