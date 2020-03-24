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 Нацгвардія взяла під охорону Ужгородську обласну клінічну інфекційну лікарню

Ужгородську обласну клінічну інфекційну лікарню охоронятимуть військовослужбовці Національної гвардії.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці 3 батальйону 2 Галицької бригади Національної гвардії України приступили до охорони Ужгородської обласної клінічної інфекційної лікарні. Гвардійці будуть здійснювати охорону громадського порядку на прилеглій до лікарні території", - йдеться в повідомленні.

Як інформує пресслужба Закарпатської ОДА, зараз в обласній інфекційній лікарні перебуває одна людина з позитивним результатом тесту ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція). Зазначена особа контактувала з людиною, яка повернулася з країн, де були підтверджені випадки COVID-19. Лікарі зробили додаткові тести й очікують результатів з Києва для підтвердження діагнозу коронавірусу. Стан хворої стабільний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Літаки Нацгвардії доставили тести на коронавірус у східні, південні і західні регіони країни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183933
 
 
 Топ коментарі
 
а кого от кого они охраняют ?
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Видимо имел место инцидент не попавший в новости.
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Терористи незнають де й як роздобути Ковід19, усі кинулися до нас,По
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Влада продовжує робити ідіотські речі. Мало того що буде купа хворих лікарів на коронавірус, так Аваков ще вирішив і Нацгвардію заразити коронавірусом! Це повна неадекватність! Влаштовують пляски з бубном навколо звичайної вірусної хвороби і вганяють державу у шалені збитки! Бабцю з мокрою ганчіркою поставьте на вході, вона буде охороняти вхід і постійно мочити ганчірку в дизенфікційному розчині - це буде більш якісна охорона від коронавірусу!
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Найцікавіша річ матиме місце,коли в одному носії зустрічатимуться штами з різних кутків Землі.... Нацгвардія взяла під охорону Ужгородську обласну клінічну інфекційну лікарню - Цензор.НЕТ 2288 Почнуть з"являтися монстри,яких й Крематорієм Незупинити Нацгвардія взяла під охорону Ужгородську обласну клінічну інфекційну лікарню - Цензор.НЕТ 4972
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Видимо имел место инцидент не попавший в новости.
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на Киев должен был упасть метеорит, но власть приняла меры и предотвратила трагедию...
Этот случай не попал в новости.
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Благодаря стараниям Владимира Александровича в Днепре нет крокодилов.
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"Коронавірусників" тих, шо роздуплілися і хочуть втекти.
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сейчас на вас накинуться провластные боты ибо вы посягнули на святое - на страшилку и миф власти о страшном и коварном короновирусе, который ежедневно косит миллионы людей
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Ну, надо же создать видимость бурной деятельности и востребованости.
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С большой вероятностью от пациентов, которые хотят свалить.
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От таких "патриотов", которые узнав, что в доме (или больнице) есть больной коронавирусом, могут от страха за лично свое здоровье поджечь дом, вместе со всеми, кто там окажется. Или вы о таких не слышали?
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я о таких не слышал.

И ты о таких не слышал, но это не мешает тебе нести этот бред
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Буратіно: Разниє случаї єсть. Мєня тоже одна тьолка любила.
Бувало, я прийду, сяду, а лягати зразу не можу, шоб не наблювать. І так і сижу всьо время. А вона, ****, подойдьот ззаду, руки на плечі положить і гладіт, і гладіт. А я їй: шо ти, стерво, мене гладиш, шо я тобі, кіт? І по ї...нику сразу - на! (Вздихає.) Любила меня.
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Охорону, на неї напали, чи нападають... Нацгвардия взяла под охрану Ужгородскую областную клиническую инфекционную больницу - Цензор.НЕТ 4925 Охороняють від хворих Нацгвардия взяла под охрану Ужгородскую областную клиническую инфекционную больницу - Цензор.НЕТ 4925 Хто,кого,кому
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Раньше не охраняли, и люди с подозрением на вирус сбегали или пытались сбежать. Как на Волыни на днях
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Кращеб Сабакова посадили туда і взяли під охорону..разом Зеленим лайном.
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А что это за такой "непростой пациент".если ЗА ДЕРЖАВНЫЕ ДЕНЬГИ ему такая охрана?
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Misha Komadovsky

@komadovsky

·23 мар.

В словарном запасе американцев появилось новое слово: #COVIDIOT.
Это сочетания названия болезни #COVID19 и idiot.
Означает человека, который игнорирует предупреждения и превентивные меры, связанные с пандемией коронавируса в мире.
Не будьте covidiots! Всем здоровья!
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Памятка для заболевшего коронавирусом:
Если ты заболел, то укуси ближайшего к тебе депутата или чиновника. Не дай чтобы твоя смерть была напрасной
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Наверно уже были случаи нападений коронавирусных на людей,потому и охраняют так усиленно.
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Вот ето страсть, коронавирус хотят украсть. Наверное хотят применить его, вместо ракет и ЯО
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Охранять чтобы не сбежали оттуда или чтобы не лезли туда?
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никто не знает зачем и от кого кого охранять , даже тот кто отдал приказ незнает... просто так по приколу
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ПЦР жінці не робили. Тіоьки експрес-тест
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https://zak-insider.com/test-v-uzhgorodi-pokazav-vidyemnij-rezultat-na-koronavirus-u-mukachivki/
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Хворі,то є безцінна валюта,усі мріють,щоб,на них плюнули,або подихали....Доводиться,своє,охороняти....
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Ожидают, что желающие заразиться будут брать больницу штурмом?
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