 Нацгвардія взяла під охорону Ужгородську обласну клінічну інфекційну лікарню

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Військовослужбовці 3 батальйону 2 Галицької бригади Національної гвардії України приступили до охорони Ужгородської обласної клінічної інфекційної лікарні. Гвардійці будуть здійснювати охорону громадського порядку на прилеглій до лікарні території", - йдеться в повідомленні.
Як інформує пресслужба Закарпатської ОДА, зараз в обласній інфекційній лікарні перебуває одна людина з позитивним результатом тесту ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція). Зазначена особа контактувала з людиною, яка повернулася з країн, де були підтверджені випадки COVID-19. Лікарі зробили додаткові тести й очікують результатів з Києва для підтвердження діагнозу коронавірусу. Стан хворої стабільний.
Этот случай не попал в новости.
И ты о таких не слышал, но это не мешает тебе нести этот бред
Бувало, я прийду, сяду, а лягати зразу не можу, шоб не наблювать. І так і сижу всьо время. А вона, ****, подойдьот ззаду, руки на плечі положить і гладіт, і гладіт. А я їй: шо ти, стерво, мене гладиш, шо я тобі, кіт? І по ї...нику сразу - на! (Вздихає.) Любила меня.
Misha Komadovsky
@komadovsky
·23 мар.
В словарном запасе американцев появилось новое слово: #COVIDIOT.
Это сочетания названия болезни #COVID19 и idiot.
Означает человека, который игнорирует предупреждения и превентивные меры, связанные с пандемией коронавируса в мире.
Не будьте covidiots! Всем здоровья!
Если ты заболел, то укуси ближайшего к тебе депутата или чиновника. Не дай чтобы твоя смерть была напрасной