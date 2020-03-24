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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
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 Київська лікарня №8 відмовилася приймати пацієнтів із коронавірусом: медиків не забезпечили засобами захисту, - журналістка Даниленко

Лікарі бояться, що стануть джерелом поширення коронавірусу. Якщо медики масово перестануть виходити на роботу, ми отримаємо не Італію, а мільйони заражених і масові смерті від пневмонії вдома.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомила журналістка Тетяна Даниленко, передає Цензор.НЕТ.

"Поки країна готує поліцейських, військових та нацгвардію до забезпечення порядку в режимі надзвичайного стану, медиків кидають на передову беззбройних.

Київську міську лікарню N8 перепрофілювали на прийом COVID 19. Вночі до них мали привезти пасажирів поїзда Рига - Київ, зокрема із характерними симптомами. Лікарня відмовилася забирати людей. Причина - у медперсоналу немає засобів захисту. Від слова "взагалі"", - розповіла вона.

"Цього тижня з‘явилися маски та респіратори, які просять носити не менше доби, інакше надовго не вистачить. Благеньких захисних костюмів виділено 3 (!) на зміну. І вони зовсім не нагадують те, в чому на виклики виїжджають лікарі приватних "швидких". Медики на зарплаті 5 тис гривень, які добираються з приміської зони попутками, купують в якості захисту хірургічні костюми за власні гроші. Окуляри - одні. На всіх", - додала журналістка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На держапарат в Україні витрачається більше коштів, ніж на охорону здоров'я, - Дубілет

"При цьому наплив пацієнтів з важкими пневмоніями. Експрес-тести коронавірус не підтверджують. А ПЛР тести не роблять. За весь час дозволено було лише для одного пацієнта - першого і єдиного, в кого був позитивний експрес-тест. Колектив лікарні обурений, що їх, живих людей, перетворюють на витратний матеріал. Керівництво радить кожному працівнику ухвалювати рішення самостійно - працювати далі, йти на ізоляцію, чи самим лягати в лікарню. Атмосфера - страх і розгубленість. Лікарі бояться, що стануть джерелом розповсюдження коронавірусу. І це столиця. Одна з найбільших і найкраще оснащених лікарень.
А що в регіонах? Хто знає? Давайте думати, що з цим робити! Якщо лікарі масово перестануть виходити на роботу, ми отримаємо не Італію, а мільйони заражених і масові смерті від пневмонії вдома", - резюмувала Даниленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацгвардія взяла під охорону Ужгородську обласну клінічну інфекційну лікарню

"Столична лікарня №8, яку МОЗ зобов'язало приймати підозрюваних і інфікованих коронавірусом ... відмовилася приймати пацієнтів з об'єктивних причин - медиків не забезпечили засобами захисту. Дико таке чути. Це ось сюди має приїхати президент Зеленський, який так сильно переживав у Санжарах і дзвонив дівчині з собачкою в Ухань, ось сюди має приїхати експрем'єр Гончарук з усією своєю командою, і пояснювати свої безвідповідальні рішення дозволити продаж масок на експорт, і не закупити взагалі нічого для поповнення Держрезерву під час епідемії, ось сюди має приїхати чинний прем'єр Шмигаль, і пояснювати, чому він досі не здатний забезпечити встановлений ним карантин елементарними засобами! Ось сюди приїжджайте і тут пояснюйте, не в Фейсбуці, не ролики записуйте заради піару, а робіть справу. Ви влада і зобов'язані вирішувати проблеми, тому що загибель будь-якого громадянина, хто не може отримати лікування, і зараження будь-якого лікаря, який не забезпечений масками, халатами і рукавичками на вашій совісті. Але надії, звичайно, мало. Треба самоорганізовуватися і вирішувати проблему силами громадянського суспільства", - прокоментував таку ситуацію головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Київська лікарня №8 відмовилася приймати пацієнтів із коронавірусом: медиків не забезпечили засобами захисту, - журналістка Даниленко 01
Київська лікарня №8 відмовилася приймати пацієнтів із коронавірусом: медиків не забезпечили засобами захисту, - журналістка Даниленко 02
Київська лікарня №8 відмовилася приймати пацієнтів із коронавірусом: медиків не забезпечили засобами захисту, - журналістка Даниленко 03
Київська лікарня №8 відмовилася приймати пацієнтів із коронавірусом: медиків не забезпечили засобами захисту, - журналістка Даниленко 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183932
 
   
 Топ коментарі
 
Отличная демонстрация того, как зеленая власть, за 3 месяца подготовилась к карантину
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Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом: медиков не обеспечили средствами защиты, - журналистка Даниленко

Пусть спросят у Зели и у Скалецкой. Они уже три месяца знают, где всё лежит.
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А мне начхать на шкуру этих "медиков".

Клала у меня плитку - подхалтуривала - медсестра. Она за день работы плиточницей зарабатывала больше, чем за неделю в больнице. Так что - при такой оплате нормальной работы большинство кто на ней выжили, кладут ..... на эту работу и обязанности. Самое плохое, что это нормальное поведение среднего человека: "Вы делаете вид, что платите, а мы делаем вид, что работаем."
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У нас в Івано-Франківську щоб влаштуватись на роботу лікарем потрібно дати взятку комусь. Раніше взятки платили медсестри і навіть санітарки, як зараз я не знаю на рахунок медсестр і санітарок. Одного разу стояв в черзі до лікаря і чув як один мужичок розказував що його сусід після закінчення універу заплатив 20.000 долларів щоб влаштуватись в лікарню хірургом.
Так само платять і щоб влаштуватись суддею. Чим вища інстанція суду - тим більша взятка.
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Здравоохранение за 30 лет уничтожено полностью и не далеко только нынешней властью. И далеко не только здравоохранение. Уничтожены всё, госсударства как такового уже не существует
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Только отвратительная, лживая и фальшивая иммитация
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Вот Радуцкий с Нефедовым ну и Зелей, с жонами и мамаи пускай и поухаживают за больными в киевской больнице №8. А Ермак пускай врачей на новом мерседессе развозит, на работу и с работы.
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Путин в желтом защитном костюме от коронавируса попал на видео.
https://lenta.ru/news/2020/03/24/priekhal/
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это видео для овощей из ведра.
никуда он не заходил. постановщики использовали эффект кулешова.
овощам картинку показали с каким то помещением и здоровыми людьми
а сказали, что ***** заходил прямо в ад. вот такой смелый презик у нас.
и стадо так в один голос: бе бе...да даа.да. кто же если не он
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Зараз 30 років навмисної руйнації медицини вистрілить не гірше Чорнобиля. При Чорнобилі хочь засоби захисту стали видавати на другий чи третій тиждень.
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Ночью к ним должны были привезти пассажиров поезда Рига -

то есть, специализированные инфекционные клиники УЖЕ ПЕРЕПОЛНЕНЫ?

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инфекционные клиники только на бумаге инфекционные, а по защищённости - 13 век.
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В этом и есть суть нынешней Украины. Имеющиеся институты - только видимость. Толкни - падает с грохотом. ВСУ доказали, что имеют честь так называться, хотя и там, конечно не все в розовом цвете. Но они воевали чем было, совершили подвиг. Настал момент истины для наших "медиков". Вот мы и увидим сейчас и на своей шкуре ощутим, кто есть кто, осталось ли в них от врачей хоть капелька, хоть немножко чегото.
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ВСУ доказали, что имеют честь так называться,

ВСУ слились в Крыму всухую.
Но они воевали чем было,
Реально в основном воевали не ВСУ, а добробаты. Те государство не воевало. ВСУ стало чего-то стоить уже после 2015, да и то - больше за счет добровольцев, а не кадрового состава.
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Все идет по плану развала и сдачи страны зеленой плесенью.Не убежать кловану,только до первого столба.
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Объявление. Срочно! В страну требуется Пиночет. Опыт работы в Чили приветствуется.
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И шоб СТАДИОН ТАК СТАДИОН. С ЗЕлёной травкой.
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Ну, я был так молод когда Аугусто стал в стране порядок наводить. При Совке не понимали, а лет 20 назад дошло, что дядка был таки прав.Київська лікарня №8 відмовилася приймати пацієнтів із коронавірусом: медиків не забезпечили засобами захисту, - журналістка Даниленко - Цензор.НЕТ 9485
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А, что там "Больница будущего"? Пустует наверное? Алллооооо, Витюша Андрушевич Ющенко, отзовитесь со своей Катей? Или она медсестрой в инфекционном отделении, в этой больнице волонтёрит?
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Ющенко РУССКИЙ? Да бросьте. Он такой же руСкай, как Беня украинец.
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Помню, не успел туда зайти, сразу звездень завела в каптерку "Ну вы ж понимаете, х*емое, денег дайте, а я всё роганизую". Так может со взяток, раз берете,и купить маски и халаты?!
Я уже не говорю про то что судя по парковке могли бы и ремонт делать за свой счет. Как только нужно соблюдать врачебную этику и клятву - вовсцыкались. Самая циничная профессия, могут только менты посоревноваться.
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Не обижайте прокуроров и политиков обходя их своим вниманием. Ну и судей так же.
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Люто плюсую, отца в 2003 с онкологией похоронил. Медики хуже ментов, те хоть берут бабло , но " решают" вопросы. А тут отдай 4000 долларов только за медикаменты и мы ничего не обещаем. За малейшую услугу - плати.
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в регионах нет тестов, больниц и врачей - поэтому и проблем с ними не возникает.
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Как 100 гривен в карман чтобы таблетку принесли на стационаре так медсестра может, а как только какая то опасность, так все, ничего делать они не будут.
В Италии тоже не все врачи одеты как космонавты НАСА, это даже по видео видно. Это их обязанность лечить, как военных сражаться с врагом.
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...зато показуха *****-суки, нет слов... врачей на руках нужно носить...
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то есть получается, что самолет с Китая даже не приземлялся в Киеве, а сразу ушел на Испанию??)
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В течение последних дней в Украине выросли розничные цены на некоторые продукты, сообщили в Антимонопольном комитете.
«На сегодня в некоторых регионах мы видим, что с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь», - рассказали в АМКУ.
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Почему я иду на работу и покупаю себе маску? Потому что я не хочу рисковать собой и жизнями другию. Я бы осудил этих "медиков", но больница инфекционная. Почему главврач больницы и директор департамента здравоохранения Киева еще не уволены?
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Потому, что маски от этого всё равно не появятся.
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Появятся и быстрее, чем вы думаете. Родственник вчера с фирмы упаковку принес - 25 штук. Не украл, а выдали на фирме, когда стал вопрос о ее закрытии. Каждому выдали по 50 шт. и за счет фирмы. Так что при желании все можно найти, а уэ с возможностями столичного директора и подавно
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как хорошо что это увидел Бутусов. ))
Помню его гневный текст во время Санжар, что дескать надо всех свозить в Украину, и с коронавирусом, и с черной оспой, и с "сибирской язвой"

интересно, он сейчас думает так же ?
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можно ещё вспомнить как Югик топил за ЗЯблика-мол надо дать ему шанс...ну что-ж,дали...и отобрали шанс у страны по-ходу.
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У нас врачи привыкли на тотальных взятках строить церкви на территории больницы, чтобы рубить бабки еще и оттуда, а не заниматься больницей, персоналом и больными. Для теперешних врачей больница это прежде всего место где можно заработать, а не место где нужно помогать, не для всех, но для большинства
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Ну так зе только учителям зарплаты по 4000$ обещал, а у врачей как было 5-10 тыс. грн. так и осталось. Им тоже жить надо и в данной ситуации они за свое здоровье переживают.
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да, да, конечно, это врачи и медсестры виноваты. медсестра строит себе церковь на 5 тыс грн . в Ивано-Франковске уже 2 медсестры заразилось этой хренью, потому что нет нормальных средств защиты. иди-ка, "медбратик", поработай за них, а потом буш свое говно на вентилятор набрасывать . или жри его молча.
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Везите к Зеле домой, пусть хоть чаем их напоит.
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Юрий Бутусов
1 год ·

Столичная больница №8, которую Минздрав обязал принимать подозреваемых и инфицированных коронавирусом.... отказалась принимать пациентов по объективной причине - медиков не обеспечили средствами защиты. Дико такое слышать. Это вот сюда должен приехать президент Зеленский, который так сильно переживал в Санжарах и звонил девушке с собачкой в Ухань, вот сюда должен приехать экс-премьер Гончарук со всей своей командой, и объяснять свои безответственные решения разрешить продажу масок на экспорт, и не закупить вообще ничего для пополнения Госрезерва во время эпидемии, вот сюда должен приехать действующий премьер Шмыгаль, и объяснять, почему он до сих пор не способен обеспечить установленный им карантин элементарными средствами! Вот сюда приезжайте и тут поясняйте, не в фейсбуке, не ролики записывайте ради пиара, а делайте дело. Вы власть и обязаны решать проблемы, потому что гибель любого гражданина, кто не может получить лечение, и заражение любого врача, который не обеспечен масками, халатами и перчатками на вашей совести. Но надежды, конечно, мало. Надо самоорганизовываться и решать проблему силами гражданского общества.
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Торгово-виробнича група "Текстиль-Контакт" розпочала виробництво захисних костюмів, бахил, нарукавників і масок на власній швейній фабриці в Чернігові, найближчим часом планується підключити ще дві швейні фабрики - в Лубнах (Полтавська обл.) і Коростені ( Житомирська обл.), повідомив засновник групи Олександр Соколовський.
"Запустили у виробництво захисні костюми, бахили, нарукавники і маски. Почали з чернігівської фабрики "ТК-Стиль". Вони вже отримали тканину, відшили перші зразки і запускають масовий пошив. Днями підключимо ще дві швейні фабрики - "ТК-Лубни" і "ТК-Коростень". Головне - вирішити всі ті проблеми, які виникають у поточному режимі через оголошені надзвичайні заходи", - написав Соколовський в Фейсбук. - https://ua.interfax.com.ua/news/general/648990.html
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Bolnici uze dolzny bit gotovi v takomu,vet neznajes kogda takoj bolnoj pribudet.Tut skazali sto s pojezda,a vet mozet celovek prijti sovsem neznaja sto on bolejet koronoj i zarazit vracej
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А чому вони повинні ризикувати своїм життям, та життями свої рідних, через владну недолугість. Якщо вони зляжуть з коронавірусуом, хто буде їх лікувати?
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Все правильно написано,врачи рискуют не только заболеть ,но и разнести вирус по Киеву и области . Толку в карантине .
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Тому що в них робота така. Солдат не запитує - "чому я повинен ризикувати". Кожен сам вибирав професію.
А більшість лікарів в наших лікарнях тільки і чекають на "подяку" в кишеню. Толкові вже давно в приватних клініках або за кордоном.
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Не маніпулюйте. Солдат і лікар- різні професії. Після призначення ємеця на посаду, і після його заяви про зупинення реформи, з лікарні мого товариша звільнилося 15 !!! лікарів за неділю. Одного з них знаю особисто. Прекрасний ЛОР
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А шо ж такое. Глава комитета ВР по здравоохранению Радуцкий должен был предусмотреть и маски и защитные костюмы. Явная подстава "величайшего лидера современности".
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Ты разве забыл, что у Радуцкий знает только один метод лечения, - "Хрен в жопу".
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Стала практика в комунальних та державних (тобто "безкоштовних") українських лікувальних закладах така, що за все платить хворий та/або його родичи. Якщо клієнт тупий і сам не пропонує гроші...то спочатку родичів приймає заввідділення а іноді і відразу лікар та озвучує , що Ви ж розумієте фінансування нема коштів нема ...томі лікування (операція) будуть коштувати стільки то)) Потім посилають платити "офіційно" "добровільний" внесок у "благодійний" фонд який є при кожній лікарні...ці кошти з фонду ділять гузо та керівництво лікарні...лікарю з них нічого не припадає ...тому далі кажуть скільки треба заплатити лікарю та медперсоналу ( онкологу хірургу та реаніматологу ін.)але кажуть що це обов*яково бо це як благодарність ...також надають величезний список ліків і матеріалів (включаючі окрім ліків і маски, перчатки марлю-бінти і т.п.)..раза в три більше ніж потрібно)). При цьому всі аптекі які у приміщенні лікувального закладу належать керівництву або близьким до МОЗ, ГУЗО або керівництва лікарні ...а ті що недалеко від лікарні платять відкат лікарям (з чим боряться головні лікарі) ..... за кожний аналіз-ренген , узі і т.п. треба платити окремо або робити їх у приватних недешевих установах (типа Пальчевського та Ко)..тобто все фінансування лікарських установ відбувається шляхом поборів...а тут виникла неув*язочка...родичів хворих не має...вони не бігають і гроші не пропонують..і нічого не купують....та й купувати не має де))) Крім того лікарі в Італії які в реанімації всі розуміли і розуміють що всі вони заразяться і перехворіють)) У нас же мед. персонал розуміючи що вся система збудована на корупції і за все платить пацієнт...панічно бояться захворіти)) Десь от так
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что теперь делать ?
может надо не водил штрафовать, и медсестёр с врачами, а пройтись
по минздраву ?
или да, там все свои ...
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НЕОБХОДИМО ПЕРЕВЕСТИ ВРАЧЕЙ НА УДАЛЁННУЮ РАБОТУ, ИЛИ ИХ НЕ БУДЕТ ОТ СЛОВА ВООБЩЕ
я не знаю как, но смотрел ролик с нетяжёлыми в Израиле, они не контактируют
с персооналом практически
у нас :
Утверждать, что медсестры инфицированы именно от умершей женщины, нельзя: все меры безопасности были соблюдены, - главный санврач Ивано-Франковской области Савчук
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...вспомнилось...знакомая больничка Київська лікарня №8 відмовилася приймати пацієнтів із коронавірусом: медиків не забезпечили засобами захисту, - журналістка Даниленко - Цензор.НЕТ 6428 ..несколько лет назад, после известных событий, попал туда по скорой с высокой темп. с подозрением на восп. легких..в приемном покое деж. врач с короткой фамилией на Фе начинается,по внешним признакам не очень здоров, послал меня в душе видимо к известной матери, но вслух -домой..пока приехал своим ходом домой,темп. под 40, ночь уже , лекарств не выписал, капец, еле дожил до утра. В поликлинике на минской врач скорую вызывать стал и этого *удака" искать, но отказался я от больнички этой, доктор выписал лекарств, домой приходил, вылечил, иначе ласты бы точно склеил..мораль в сей басне такова, ДОКТОР-это призвание, образ жизни, элита нации, и не всякий *удак на Фе или другое какое начало- может им называться, многим в мясники было бы лучше податься, как в моем случае....
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нихт цурук гибн шастать ..патрулен вермахт гестапо запретило
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А как же клятва Гиппократа. Костюмы, маски. Похоже на очень тупую отмазку. И это "одна из крупнейших и лучше оснащенных больниц".
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Так це ж ви, с**и, за ЗЕ-банду голосували та проти У.Супрун виступали! Терер ЖРИ-ТЕ!
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1) ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее заражение лица вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезни (ст. 131 УК). Обращаю внимание, что от коронавируса нет сегодня вакцин или лекарств, следовательно болезнь неизлечима.
2) неоказание помощи больному медицинским работником (ст. 139 УК)
3) ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником (ст. 140 УК)
5) нарушение прав пациента (ст. 141 УК)
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И эти туда же. Всей страной решили дезертировать. Я всегда говорил, что единственный раздражитель способный заставить украинцев шевелиться - это москали.
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Подкравшийся пи*д@ц, или Как внезапно сбылась мечта миллионов украинцев
Общество 24-мар, 14:509 1 712 0

Конча-Заспа обречена.

Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинское здравоохранение.

Звонят нынешние депутаты.

Звонят бывшие министры.

Звонят политики всех мастей и регалий.

Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах.

Каждый день идут сообщения о ВИП-заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людей из окружения олигархов.

Кто-то говорит, их десять.

Кто-то говорит, что двадцать.

В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше.

И Александровская больница - это лучшее, что у них есть. Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии, это равносильно п*зд@цу.

Вы чего думаете они не спешат в стационар и просят из оставить дома в изоляции?!

Знают ведь, что там в стационарах инфекционных - лютый треш.

Они строили Украину для нас, но придётся пожить в ней чуток самим.

Наступило время, когда все те, кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану.

В Вену на консультацию к врачу не улетишь.

В реанимацию в Мюнхен чартер не пустят.

А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП-короновирусных нет.

Вот же беда какая.

Им в этом говне здесь придётся лечиться, защищаться от голодных бунтов, а может, и умирать.

А умирать ведь не хочется.

Сбылась мечта миллионов украинцев.

Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья.

И главное.

Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата, как один их поход на обед в ресторан.

Они так уже обосрались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово.

Где ж вы раньше были?

Они сейчас массово ставят по больницам аппараты ИВЛ, УЗИ и рентгены.

Они сейчас скидываются на ремонты палатных боксов.

Они сейчас массово ищут знакомых среди украинских врачей.

Они просто посмотрели на Шахова, на других ВИП-знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам, и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от неё некуда - только в обычную государственную инфекционку.

Их самый страшный сон вдруг стал явью - их нигде больше не ждут и нигде не примут.

С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание.

Welcome to ua

Алексей Давиденко
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Було б чесно, якби журналісти у цьому ж матеріалі вказали на матеріальне становище головного лікаря і його заступника, а також які тендери проводило керівництво за останні три роки. Головний лікар - в шоколаді. От нехай співробітники запитують з нього - де засоби захисту
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главврачи это самое главное ворье от медицины
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Данная статейка - это демонстрация полного игнорирования журналистских стандартов. По фотографиям видно, что Бутусов и Даниленко не заходили в эту больницу дальше табличек о карантине и не видели собственными глазами реальное состояние дел о материальным обеспечением инфекционного отделения. А такой "фактаж" можно получить и от уборщицы и от прачки. А надо было пообщаться с зав. отделением, начмедом или хотя бы со старшей медсестрой.
Вот такие пропагандоны и фейкометы - это внутренние враги Украины. Позорище.
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