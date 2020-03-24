 Київська лікарня №8 відмовилася приймати пацієнтів із коронавірусом: медиків не забезпечили засобами захисту, - журналістка Даниленко

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомила журналістка Тетяна Даниленко, передає Цензор.НЕТ.
"Поки країна готує поліцейських, військових та нацгвардію до забезпечення порядку в режимі надзвичайного стану, медиків кидають на передову беззбройних.
Київську міську лікарню N8 перепрофілювали на прийом COVID 19. Вночі до них мали привезти пасажирів поїзда Рига - Київ, зокрема із характерними симптомами. Лікарня відмовилася забирати людей. Причина - у медперсоналу немає засобів захисту. Від слова "взагалі"", - розповіла вона.
"Цього тижня з‘явилися маски та респіратори, які просять носити не менше доби, інакше надовго не вистачить. Благеньких захисних костюмів виділено 3 (!) на зміну. І вони зовсім не нагадують те, в чому на виклики виїжджають лікарі приватних "швидких". Медики на зарплаті 5 тис гривень, які добираються з приміської зони попутками, купують в якості захисту хірургічні костюми за власні гроші. Окуляри - одні. На всіх", - додала журналістка.
"При цьому наплив пацієнтів з важкими пневмоніями. Експрес-тести коронавірус не підтверджують. А ПЛР тести не роблять. За весь час дозволено було лише для одного пацієнта - першого і єдиного, в кого був позитивний експрес-тест. Колектив лікарні обурений, що їх, живих людей, перетворюють на витратний матеріал. Керівництво радить кожному працівнику ухвалювати рішення самостійно - працювати далі, йти на ізоляцію, чи самим лягати в лікарню. Атмосфера - страх і розгубленість. Лікарі бояться, що стануть джерелом розповсюдження коронавірусу. І це столиця. Одна з найбільших і найкраще оснащених лікарень.
А що в регіонах? Хто знає? Давайте думати, що з цим робити! Якщо лікарі масово перестануть виходити на роботу, ми отримаємо не Італію, а мільйони заражених і масові смерті від пневмонії вдома", - резюмувала Даниленко.
"Столична лікарня №8, яку МОЗ зобов'язало приймати підозрюваних і інфікованих коронавірусом ... відмовилася приймати пацієнтів з об'єктивних причин - медиків не забезпечили засобами захисту. Дико таке чути. Це ось сюди має приїхати президент Зеленський, який так сильно переживав у Санжарах і дзвонив дівчині з собачкою в Ухань, ось сюди має приїхати експрем'єр Гончарук з усією своєю командою, і пояснювати свої безвідповідальні рішення дозволити продаж масок на експорт, і не закупити взагалі нічого для поповнення Держрезерву під час епідемії, ось сюди має приїхати чинний прем'єр Шмигаль, і пояснювати, чому він досі не здатний забезпечити встановлений ним карантин елементарними засобами! Ось сюди приїжджайте і тут пояснюйте, не в Фейсбуці, не ролики записуйте заради піару, а робіть справу. Ви влада і зобов'язані вирішувати проблеми, тому що загибель будь-якого громадянина, хто не може отримати лікування, і зараження будь-якого лікаря, який не забезпечений масками, халатами і рукавичками на вашій совісті. Але надії, звичайно, мало. Треба самоорганізовуватися і вирішувати проблему силами громадянського суспільства", - прокоментував таку ситуацію головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Клала у меня плитку - подхалтуривала - медсестра. Она за день работы плиточницей зарабатывала больше, чем за неделю в больнице. Так что - при такой оплате нормальной работы большинство кто на ней выжили, кладут ..... на эту работу и обязанности. Самое плохое, что это нормальное поведение среднего человека: "Вы делаете вид, что платите, а мы делаем вид, что работаем."
Так само платять і щоб влаштуватись суддею. Чим вища інстанція суду - тим більша взятка.
https://lenta.ru/news/2020/03/24/priekhal/
никуда он не заходил. постановщики использовали эффект кулешова.
овощам картинку показали с каким то помещением и здоровыми людьми
а сказали, что ***** заходил прямо в ад. вот такой смелый презик у нас.
и стадо так в один голос: бе бе...да даа.да. кто же если не он
то есть, специализированные инфекционные клиники УЖЕ ПЕРЕПОЛНЕНЫ?
ВСУ слились в Крыму всухую.
Но они воевали чем было,
Реально в основном воевали не ВСУ, а добробаты. Те государство не воевало. ВСУ стало чего-то стоить уже после 2015, да и то - больше за счет добровольцев, а не кадрового состава.
Я уже не говорю про то что судя по парковке могли бы и ремонт делать за свой счет. Как только нужно соблюдать врачебную этику и клятву - вовсцыкались. Самая циничная профессия, могут только менты посоревноваться.
В Италии тоже не все врачи одеты как космонавты НАСА, это даже по видео видно. Это их обязанность лечить, как военных сражаться с врагом.
там примут...
«На сегодня в некоторых регионах мы видим, что с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь», - рассказали в АМКУ.
Помню его гневный текст во время Санжар, что дескать надо всех свозить в Украину, и с коронавирусом, и с черной оспой, и с "сибирской язвой"
интересно, он сейчас думает так же ?
1 год ·
Столичная больница №8, которую Минздрав обязал принимать подозреваемых и инфицированных коронавирусом.... отказалась принимать пациентов по объективной причине - медиков не обеспечили средствами защиты. Дико такое слышать. Это вот сюда должен приехать президент Зеленский, который так сильно переживал в Санжарах и звонил девушке с собачкой в Ухань, вот сюда должен приехать экс-премьер Гончарук со всей своей командой, и объяснять свои безответственные решения разрешить продажу масок на экспорт, и не закупить вообще ничего для пополнения Госрезерва во время эпидемии, вот сюда должен приехать действующий премьер Шмыгаль, и объяснять, почему он до сих пор не способен обеспечить установленный им карантин элементарными средствами! Вот сюда приезжайте и тут поясняйте, не в фейсбуке, не ролики записывайте ради пиара, а делайте дело. Вы власть и обязаны решать проблемы, потому что гибель любого гражданина, кто не может получить лечение, и заражение любого врача, который не обеспечен масками, халатами и перчатками на вашей совести. Но надежды, конечно, мало. Надо самоорганизовываться и решать проблему силами гражданского общества.
"Запустили у виробництво захисні костюми, бахили, нарукавники і маски. Почали з чернігівської фабрики "ТК-Стиль". Вони вже отримали тканину, відшили перші зразки і запускають масовий пошив. Днями підключимо ще дві швейні фабрики - "ТК-Лубни" і "ТК-Коростень". Головне - вирішити всі ті проблеми, які виникають у поточному режимі через оголошені надзвичайні заходи", - написав Соколовський в Фейсбук. - https://ua.interfax.com.ua/news/general/648990.html
А більшість лікарів в наших лікарнях тільки і чекають на "подяку" в кишеню. Толкові вже давно в приватних клініках або за кордоном.
может надо не водил штрафовать, и медсестёр с врачами, а пройтись
по минздраву ?
или да, там все свои ...
я не знаю как, но смотрел ролик с нетяжёлыми в Израиле, они не контактируют
с персооналом практически
у нас :
Утверждать, что медсестры инфицированы именно от умершей женщины, нельзя: все меры безопасности были соблюдены, - главный санврач Ивано-Франковской области Савчук
2) неоказание помощи больному медицинским работником (ст. 139 УК)
3) ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником (ст. 140 УК)
5) нарушение прав пациента (ст. 141 УК)
Общество 24-мар, 14:509 1 712 0
Конча-Заспа обречена.
Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинское здравоохранение.
Звонят нынешние депутаты.
Звонят бывшие министры.
Звонят политики всех мастей и регалий.
Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах.
Каждый день идут сообщения о ВИП-заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людей из окружения олигархов.
Кто-то говорит, их десять.
Кто-то говорит, что двадцать.
В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше.
И Александровская больница - это лучшее, что у них есть. Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии, это равносильно п*зд@цу.
Вы чего думаете они не спешат в стационар и просят из оставить дома в изоляции?!
Знают ведь, что там в стационарах инфекционных - лютый треш.
Они строили Украину для нас, но придётся пожить в ней чуток самим.
Наступило время, когда все те, кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану.
В Вену на консультацию к врачу не улетишь.
В реанимацию в Мюнхен чартер не пустят.
А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП-короновирусных нет.
Вот же беда какая.
Им в этом говне здесь придётся лечиться, защищаться от голодных бунтов, а может, и умирать.
А умирать ведь не хочется.
Сбылась мечта миллионов украинцев.
Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья.
И главное.
Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата, как один их поход на обед в ресторан.
Они так уже обосрались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово.
Где ж вы раньше были?
Они сейчас массово ставят по больницам аппараты ИВЛ, УЗИ и рентгены.
Они сейчас скидываются на ремонты палатных боксов.
Они сейчас массово ищут знакомых среди украинских врачей.
Они просто посмотрели на Шахова, на других ВИП-знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам, и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от неё некуда - только в обычную государственную инфекционку.
Их самый страшный сон вдруг стал явью - их нигде больше не ждут и нигде не примут.
С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание.
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Алексей Давиденко
Вот такие пропагандоны и фейкометы - это внутренние враги Украины. Позорище.