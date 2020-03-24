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 Київські новини, Здоров'я
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 Додаткові 7 тис. ліжок підготували для хворих на коронавірус у Києві, - Кличко

У разі ускладнення епідеміологічної ситуації столична влада додатково підготувала 7000 ліжок для хворих на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"На випадок ускладнення епідеміологічної ситуації столична влада ще додатково визначила заклади охорони здоров'я, де є окремо розташовані корпуси, і ми готові додатково розгорнути 7000 ліжок, але сподіваємося, і ми все зробимо для того, щоб цю кількість ліжок не потрібно було використовувати", - сказав він.

Він зазначив, що сьогодні усіх тих, у кого є підтверджений діагноз чи підозра на коронавірус приймає Олександрівська лікарня. За його словами, там є усе необхідне, щоб надати своєчасну та кваліфіковану допомогу тому, хто цього потребує.

Також він додав, що у всіх лікарнях є запас індивідуального захисту, витратних матеріалів, дезінфекційних засобів для надання медичної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столичний крематорій хочуть відремонтувати за 62,2 млн: роботи можуть тивати 1,5 року

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183930
 
 
 Топ коментарі
 
Фото в студию, а так мало верится
Вот так вот готовиться Болгария к коронавирусу, стадионы переоборудуют в больницы, а в Украине объявляют тендер на ремонт крематория
Дополнительные 7 тыс. коек подготовили для больных коронавирусом в Киеве, - Кличко - Цензор.НЕТ 88
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Они что там все с отбитыми мозгами, тут читаю: " Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом: медиков не обеспечили средствами защиты " , а тут победные реляции. Вообще в этой стране где реальность?
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І завдяки блазню - цілком можливо їх не вистачить для хворих...
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"Свежо придание, да вериться с трудом"
Где они нашли эти 7000 коек и как их подготовили?!
Выпихнули обычных больных из обычных больниц?
А инфекционная подготовка?
Трехразовая в день дезинфекция?
Тамбуры?
Дезинфекция персонала?
Это они все подготовили?!
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Фото в студию, а так мало верится
Вот так вот готовиться Болгария к коронавирусу, стадионы переоборудуют в больницы, а в Украине объявляют тендер на ремонт крематория
Дополнительные 7 тыс. коек подготовили для больных коронавирусом в Киеве, - Кличко - Цензор.НЕТ 88
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Эти зеленые депилы думают что могут вылечить вирус койками? У каждого дома есть койка и при потребности каждый сам себе притащит, но нет аппаратов для вентиляции легких!
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В більшості людей паніка і навіть свідомих коментаторів також паніка.Я нагадаю,в нас війна з московитами,а московит набагато страшніший вірус.Де подівся патріотизм? Ви ж всі по коментарях,були готові воювати з ними повномаштабно.Прийшов вірус і що вже все? Подивіться на Сирію,що буває при серйозній війні,цьому вірусу і близько таке не під силу.Навіть в новинах вже про війну майже нічого не публікується.
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На НСК Олимпийском готово ещё 73 000 таких же койко-мест ))))
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то для Ылиты, не для украинцев. Украинцам тюрьмы.
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Они что там все с отбитыми мозгами, тут читаю: " Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом: медиков не обеспечили средствами защиты " , а тут победные реляции. Вообще в этой стране где реальность?
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